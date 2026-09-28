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    Над Сербией нависла угроза цветной революции
    Лихачев сообщил о создании ядерных вооружений на новых физических принципах
    Написавший книгу о победе над Россией украинский ракетчик ранен при ударе по Киеву
    Миграционная служба Украины из-за проблем с интернетом прекратила выдачу паспортов
    Путин: Прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России
    Памфилова назвала бойцов на передовой самыми активными участниками выборов
    Путин пообещал ответить на давление на российскую атомную отрасль
    Путин увеличил число военнослужащих в Вооруженных силах России
    Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму
    28 сентября 2026, 20:01 • Новости дня

    Путин увеличил число военнослужащих в Вооруженных силах России

    Путин увеличил число военнослужащих в ВС России до 2,44 млн человек

    Путин увеличил число военнослужащих в Вооруженных силах России
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 441 630 человек, из которых 1 550 500 составляют военнослужащие.

    Президент России установил новую штатную численность Вооруженных сил в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    Согласно тексту предыдущего указа главы государства, штатная численность российской армии составляла 2 426 130 человек. При этом непосредственно военнослужащих в Вооруженных силах России числилось 1,535 млн.

    В новом документе прямо предписывается установить штатную численность Вооруженных сил в количестве 2 441 630 единиц, закрепив актуальное количество служащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Владимир Путин утвердил предыдущую штатную численность Вооруженных сил.

    28 сентября 2026, 07:19 • Новости дня
    Ростех объяснил преимущество «Торнадо-С» перед HIMARS

    Ростех: «Торнадо-С» прорывает эшелонированную ПВО Украины

    Ростех объяснил преимущество «Торнадо-С» перед HIMARS
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские управляемые реактивные снаряды системы залпового огня «Торнадо-С» стабильно преодолевают эшелонированные системы противовоздушной обороны украинской армии, это главное преимущество российской РСЗО перед американской HIMARS, заявил Ростех.

    Снаряды «Торнадо-С» стабильно демонстрируют способность прорывать эшелоны противовоздушной обороны противника, пояснили в госкорпорации, передает ТАСС.

    «За счет новой системы управления огнем отечественная боевая машина может оперативно наносить удары и менять позицию, не дожидаясь ответного вражеского огня», – пояснили там.

    Представители компании подчеркнули превосходство отечественных снарядов над американскими аналогами, включая HIMARS. Это преимущество в артиллерийских дуэлях достигается благодаря более крупному калибру и высокой энергетике ракеты.

    При этом точность российской системы остается на очень высоком уровне.

    РСЗО «Торнадо-С» оборудована современной автоматизированной системой управления огнем и навигационной аппаратурой для точного наведения. Дальность стрельбы достигает 120 км, это позволяет наносить высокоточные удары по критически важным объектам противника как на линии боевого соприкосновения, так и в глубине обороны.

    Ранее в сентябре расчет РСЗО «Торнадо-С» поразил американскую установку HIMARS в Харьковской области.

    Зимой артиллеристы уничтожили склады боеприпасов украинских войск.

    В прошлом году Ростех объяснял, как управляемые снаряды комплекса эффективно преодолевают системы противовоздушной обороны противника.

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    28 сентября 2026, 21:19 • Новости дня
    Путин: Запугать россиян и победить Россию невозможно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с руководством политических партий назвал россиян крепкими и мужественными людьми, которых невозможно победить.

    Очереди на избирательных участках в очередной раз доказали, что в России живут мужественные и грамотные люди, заявил глава государства. По его словам, граждане прекрасно понимают, что происходит вокруг страны.

    «И стало понятно, что запугать таких людей не удастся и победить таких людей, такую страну невозможно, а поэтому победа, безусловно, будет за нами», – приводит слова российского лидера РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава государства заявил, что прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Владимира Путина с лидерами политических партий.

    В субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил Путина с успешным проведением выборов.

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    28 сентября 2026, 18:35 • Видео
    Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

    Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

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    28 сентября 2026, 16:09 • Новости дня
    Путин подписал указ о праздновании 1170-летия российской государственности
    Путин подписал указ о праздновании 1170-летия российской государственности
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении основных торжеств в честь 1170-летия зарождения российской государственности в 2032 году в Великом Новгороде.

    Согласно указу, правительству поручено в течение трех месяцев сформировать оргкомитет для подготовки торжеств и утвердить его состав, передает РИА «Новости». Кабмин также должен разработать план мероприятий и определить источники их финансирования.

    Органам государственной власти субъектов и местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке празднования.

    Указ вступает в силу со дня подписания, 28 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые назвали Великий Новгород местом зарождения российской правовой системы.

    В марте Совет при НЦ «Россия» обсудил разработку нового российского стиля.

    В октябре прошлого года эксперты отметили, что курс «Основы российской государственности» превратился в масштабный социальный проект.

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    28 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин освободил Савельева от должности вице-премьера
    Путин освободил Савельева от должности вице-премьера
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера в связи с его избранием депутатом Государственной думы.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». В документе отмечается, что Савельев освобождается от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва.

    Указ вступил в силу со дня его подписания.

    Виталий Савельев родился 18 января 1954 года в Ташкенте. В 2001–2002 годах работал заместителем председателя правления «Газпрома», в 2004–2007 годах занимал пост замминистра экономического развития и торговли. С 2009 по 2020 год возглавлял «Аэрофлот», затем руководил Министерством транспорта. В мае 2024 года был назначен вице-премьером, курирующим транспортную сферу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил российского лидера с успешным проведением выборов в Госдуму.

    В пятницу Путин сообщил о желании Киева возобновить переговоры перед выборами в Госдуму.

    Летом Савельев заявил о востребованности самолетов Ил-114-300 на Дальнем Востоке.

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    28 сентября 2026, 10:09 • Новости дня
    Каллас признала крупные проблемы в оборонных возможностях ЕС
    Каллас признала крупные проблемы в оборонных возможностях ЕС
    @ Jouni Porsanger/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о сохранении крупных пробелов в оборонных возможностях Евросоюза, несмотря на увеличение расходов.

    Такое заявление глава дипломатии ЕС сделала перед заседанием министров обороны стран объединения, передает РИА «Новости».

    По словам Каллас, инвестиции в оборону увеличились, и страны расходуют на эти нужды в общей сложности 2,2% ВВП. Однако, как она подчеркнула, у ЕС сохраняются значительные недочеты в оборонной сфере, которые требуют восполнения.

    В начале сентября она также отмечала, что европейским государствам не удалось достаточно оперативно устранить недостатки в обычных вооруженных силах в рамках НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта.

    Две недели назад она призвала создать ледокольный флот объединения.

    В начале месяца сообщалось, что провал оборонной инициативы нанес удар по позициям главы европейской дипломатии.

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    28 сентября 2026, 15:37 • Новости дня
    Минобороны Казахстана анонсировало реформу армии после гибели военных на Каспии

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство обороны Казахстана анонсировало масштабную реформу вооруженных сил, направленную на снижение бюрократии и повышение безопасности военнослужащих.

    Новый министр обороны Казахстана Айдос Мырзахметов провел совещание, посвященное масштабным изменениям в вооруженных силах страны, передает ТАСС. Реформа инициирована после трагического инцидента в Каспийском море, унесшего жизни 14 военнослужащих.

    «В центре внимания – реализация поручений главы государства – верховного главнокомандующего вооруженными силами по комплексной перезагрузке армии с учетом современных угроз, опыта вооруженных конфликтов, стремительного развития военных технологий и обеспечение безопасности воинской службы», – сообщили в пресс-службе Минобороны.

    Основной упор в реформировании будет сделан на улучшение реальной боеготовности, модернизацию системы управления и повышение качества подготовки войск. В ведомстве подчеркнули, что планируется дальнейшая цифровизация всех процессов и устранение избыточных административных процедур.

    По словам Айдоса Мырзахметова, армия не должна развиваться ради показных мероприятий и красивых отчетов. Он отметил, что каждый выделенный ресурс и каждое решение обязаны приносить практическую пользу, способствуя росту боеспособности, а солдаты должны чувствовать себя в полной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время военных учений в Каспийском море погибли 14 казахстанских моряков.

    Генпрокуратура страны установила подозреваемых в халатном отношении к службе должностных лиц.

    Президент Казахстана отправил в отставку министра обороны Даурена Косанова.

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    28 сентября 2026, 13:50 • Новости дня
    Папа римский предостерег Европу от иллюзии перевооружения ради мира

    Папа римский Лев XIV призвал Европу отказаться от иллюзий перевооружения ради мира

    Папа римский предостерег Европу от иллюзии перевооружения ради мира
    @ Maurizio Brambatti/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Папа римский Лев XIV в ходе визита во Францию призвал Европу не поддаваться иллюзии перевооружения во имя достижения мира, а сосредоточиться на содействии миру во всем мире.

    Понтифик выступил на встрече «К корням Европы во имя мира и единства» в конференц-центре имени Роберта Шумана в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона. Лев XIV заявил, что следует избегать иллюзии, будто перевооружение приведет к миру, отметив, что содействие миру требует напряженной и созидательной работы, передает ТАСС.

    Папа римский предложил задуматься о том, действительно ли прилагаются творческие усилия для укрепления мира во всем мире, или же предпринимаются лишь попытки остановить текущие войны и подготовиться к будущим.

    Лев XIV подчеркнул, что ветры войны охватывают Европу, и призвал прекратить «бессмысленную бойню», ежедневно уносящую жизни мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом папа римский призвал Европу не объединяться против других мировых держав.

    В прошлом году понтифик назвал посредничество Ватикана по Украине нереалистичным.

    Летом прошлого года он подтвердил готовность Ватикана принять переговоры по Украине.

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    28 сентября 2026, 21:02 • Новости дня
    Путин пообещал ответить на давление на российскую атомную отрасль

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым заявил, что Россия будет сама оказывать воздействие в ответ на попытки давления на отечественную атомную отрасль.

    Руководитель госкорпорации рассказал, что коллектив намерен до конца года добиться новых рекордных результатов в экономике и реализации производственных проектов. По его словам, «Росатом» последовательно ставит перед собой все более сложные задачи, передает «Интерфакс».

    «Что важно, мы постоянно повышаем планки наших целей. То, что еще вчера казалось нам таким труднодоступным, сегодня кажется неамбициозным, и мы повышаем сами себе эту планку», – сказал Лихачев. Он поблагодарил наблюдательный совет за поддержку и выразил уверенность, что внешнее давление не помешает дальнейшему развитию госкорпорации.

    «Сейчас такой период, когда мы будем двигаться вперед, и чем крепче нас будут давить, тем выше у нас будет результат, я в этом абсолютно уверен», – заявил глава «Росатома».

    «Мы сами всех будем давить», – ответил Путин.

    Президент поздравил Лихачева и коллектив госкорпорации с профессиональным праздником и пожелал им успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Алексеем Лихачевым.

    Глава государства отметил хорошие результаты и перспективы предприятия.

    Руководитель Росатома назвал сроки спуска на воду атомного ледокола «Ленинград».

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    28 сентября 2026, 20:58 • Новости дня
    Глава Росатома назвал сроки спуска на воду атомного ледокола «Ленинград»

    Лихачев: Атомный ледокол «Ленинград» планируется спустить на воду в ноябре

    Глава Росатома назвал сроки спуска на воду атомного ледокола «Ленинград»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о планах спустить на воду новый российский атомный ледокол «Ленинград» в ноябре 2026 года.

    Ожидается, что спуск судна состоится в ноябре текущего года. Об этом руководитель госкорпорации рассказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    Лихачев пригласил главу государства принять участие в торжественном мероприятии. По его словам, присутствие президента станет большой честью как для строителей ледокола, так и для моряков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин встретился с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

    В начале месяца российский лидер заявил о планах пополнения флота тремя новыми атомными ледоколами.

    Весной в России начались испытания новейшего катера для ледокольного флота.

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    28 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    В США заявили о неготовности оборонной промышленности к современным войнам

    Дрискол: Оборонная промышленность США оказалась не готовой к современным войнам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший министр сухопутных сил США Дон Дрисколл заявил о неготовности американской оборонной промышленности к современным боевым действиям из-за устаревших подходов.

    Дрисколл выразил мнение о неготовности американского военно-промышленного комплекса к современным конфликтам, передает РИА «Новости». Он отметил, что концепция развития обороны, опирающаяся на союзников, также устарела.

    «Мировая архитектура обороны до сих пор ориентирована на индустриальную модель времен холодной войны. Эта модель в общем и целом охватывает оборонные компании Соединенных Штатов, которые создают небольшие партии уникальных вооружений, работающих на проприетарном изолированном программном обеспечении», – заявил Дрисколл в своей колонке для журнала Foreign Affairs.

    По мнению бывшего министра, за последние 20 лет не произошло фундаментальных изменений во взаимодействии американских систем с системами союзников. В относительно мирное время решения принимались в угоду особым интересам, что укрепило позиции монополистов и законсервировало старые платформы вооружений.

    Дрисколл подчеркнул, что в 2025 году сухопутные силы США выглядят так же, как в 1975 году, из-за стремления сохранить статус-кво. Небольшие государственные заказы заставили производителей сосредоточиться на сохранении рабочих мест, выпуская дорогие и сложные в замене вооружения. Для решения проблемы он предлагает привлекать малый и средний бизнес, использовать открытые системы и оптимизировать закупки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Дэниел Дрисколл официально подтвердил свою отставку с поста гражданского министра армии США.

    Вскоре в ходе выступления в Киеве бывший чиновник предупредил о нехватке скорости и инноваций у крупнейших армий мира.

    Из-за недофинансирования американские оборонные предприятия не успевают оперативно восполнять запасы высокоточных ракет.

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    28 сентября 2026, 17:19 • Новости дня
    Путин продлил полномочия Дмитриева на посту гендиректора РФПИ

    Путин продлил полномочия Дмитриева на посту гендиректора РФПИ на пять лет

    Путин продлил полномочия Дмитриева на посту гендиректора РФПИ
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий полномочия генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева еще на пять лет.

    Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить Дмитриева Кирилла Александровича генеральным директором акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых инвестиций» сроком на пять лет», – говорится в тексте указа.

    Новый срок полномочий руководителя фонда начнется 17 января 2027 года, когда документ вступит в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился в Нью-Йорке с американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    За время работы Российский фонд прямых инвестиций приумножил вложенные государством средства почти в шесть раз.

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    28 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Путин: Прошедшие выборы были организованы на самом высоком уровне
    Путин: Прошедшие выборы были организованы на самом высоком уровне
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой поблагодарил сотрудников избирательных комиссий за работу по проведению выборов на самом высоком уровне вопреки создаваемым из-за рубежа сложностям.

    Глава государства подчеркнул, что колоссальная работа комиссий всех уровней была сопряжена с преодолением трудностей, искусственно создаваемых из-за рубежа, передает РИА «Новости».

    «Элла Александровна, хочу поблагодарить Вас и всех сотрудников избирательных комиссий всех уровней за эту чрезвычайно важную, нужную для страны работу, которая прошла на самом высоком уровне, прежде всего организационном. И особенно важно то, что выборы были организованы и в правовом смысле на самом высоком уровне», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с лидерами политических партий.

    В субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил российского коллегу с успешным проведением выборов в Госдуму.

    В пятницу Памфилова назвала враждебными мешавшие выборам страны.

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    28 сентября 2026, 13:01 • Новости дня
    Росгвардия испытала мобильный боевой лазер против дронов

    В Ленобласти прошли испытания новейшего боевого лазера для борьбы с БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    В Ленинградской области прошли испытания новейшего мобильного боевого лазера, предназначенного для уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

    Военнослужащие испытали новейший боевой лазер для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Мобильная установка размещена на базе внедорожного автомобиля, а сами тесты проходили в Ленинградской области в условиях, максимально приближенных к боевым, передает ТАСС.

    В маневрах участвовали специалисты радиационной, химической и биологической защиты Северо-Западного округа Росгвардии совместно с представителями военно-промышленного комплекса. Они проверили тактико-технические возможности оружия по уничтожению коптеров.

    Лазер применялся против дронов различных моделей, которые маневрировали на разной высоте, скорости и удаленности от установки. Ожидается, что по итогам проверок будут даны рекомендации для дальнейшего совершенствования приемов применения подобных боевых комплексов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Пентагон направил 500 млн долларов на разработки лазерного оружия против дронов.

    В четверг Нидерланды решили создать аналогичное оружие.

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    28 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Эксперты «Валдая» заявили о возвращении роли государства и сильных лидеров в мировую политику

    Клуб «Валдай» представил доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее»

    Ослабление международных институтов сопровождается усилением государств и ростом влияния отдельных лидеров, считают авторы ежегодного доклада клуба «Валдай». По их оценке, разрушение прежнего миропорядка не означает остановки развития, а государство остается главным инструментом защиты человека в условиях технологических перемен и международной нестабильности.

    Международный дискуссионный клуб «Валдай» представил ежегодный аналитический доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее», говорится на сайте организации. В подготовке доклада участвовали программный директор клуба, профессор МГИМО Олег Барабанов; программный директор клуба, заместитель главного редактора сайта valdaiclub.com Антон Беспалов; программный директор клуба, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев; директор по научной работе Фонда клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов; декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов и программный директор клуба, генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

    Презентация доклада состоялась в рамках XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай», которое проходит с 28 сентября по 1 октября в Подмосковье. Тема заседания – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

    Авторы начинают доклад с фразы «Бывают времена, о которых острословы говорят: «Раньше будущее было лучше», однако предлагают рассматривать происходящие перемены не как неизбежную катастрофу. В докладе говорится, что «кардинальные перемены на международной арене – не стихийное бедствие, а основание задуматься, почему прежние нормы перестали отвечать меняющимся задачам». В документе анализируются изменения международного порядка, влияние технологического развития, роль искусственного интеллекта, возвращение государства в качестве ключевого политического субъекта и усиление значения национального суверенитета.

    Отдельный раздел посвящен страхам, связанным с искусственным интеллектом. Авторы рассматривают не только опасения по поводу сокращения рабочих мест, но и более широкие общественно-политические последствия развития технологий. В докладе отмечается, что геополитическое соперничество переносится в сферу искусственного интеллекта, а государства стремятся контролировать правила функционирования нейросетей и данных, на которых они обучаются. По их мнению, это может привести к противоборству суверенных систем искусственного интеллекта. Разрушительные возможности таких цифровых участников, допускают эксперты, могут оказаться выше, чем при привычном идейно-политическом противостоянии.

    Распространение беспилотников и ИИ меняет и характер вооруженных конфликтов, стирая границу между военной и гражданской сферами. Все большее значение приобретает устойчивость политической системы, экономики и общества, способная лишать более сильные в военном отношении державы части их преимуществ.

    Авторы также обращают внимание на двойственный характер технологического прогресса. С одной стороны, он расширяет возможности человека, а с другой – создает новые риски контроля, отчуждения и утраты автономии.

    Одним из центральных выводов доклада становится тезис о возвращении государства в международную и общественную жизнь. По оценке авторов, прежние представления о постепенном ослаблении государств и стирании суверенных границ больше не соответствуют реальности. В документе говорится, что «ренессанс государства – это прежде всего возвращение суверенитета в качестве стержневой политической категории».

    Они связывают усиление роли государства с ослаблением международных институтов, ростом конкуренции между крупными державами и распространением цифровых платформ, которые претендуют на влияние за пределами традиционных государственных границ.

    Отдельное внимание уделено так называемому когнитивному, или ценностному, суверенитету. В докладе он описывается как способность контролировать формулирование понятий, смыслов и представлений о мире. Авторы рассматривают современный мир как полицентричный и находящийся в переходном состоянии. В докладе подчеркивается, что новая система еще не приобрела окончательной формы, а взаимодействие государств остается конкурентным и конфликтным.

    Россию авторы характеризуют как классическую континентальную державу, заинтересованную в предсказуемой обстановке у своих границ, порядке и прозрачности в Евразии. В этой логике они рассматривают и российско-китайское взаимодействие, основанное на принципах невмешательства, равноправия и неделимости безопасности. Присоединение других опорных стран к сотрудничеству в рамках ШОС и БРИКС, по их оценке, постепенно создает альтернативную международную инфраструктуру.

    Дальнейшую расстановку сил эксперты связывают с несколькими обстоятельствами. Среди них судьба Европы и возможное превращение Германии в ведущую военную державу континента, выбор Индии между различными стратегическими ролями, а также то, как новые крупные державы, включая Бразилию и Индонезию, будут использовать свои преимущества. В докладе отмечается, что новая расстановка сил складывается «медленно и нелинейно», а к российско-китайской конфигурации постепенно примыкают другие страны и объединения.

    Финальная часть доклада посвящена вопросу о том, станет ли будущее лучше прошлого. Авторы не дают однозначного оптимистического прогноза и подчеркивают, что будущее зависит от решений людей и государств: «Нам не нужно будущее, которое станет лучше, чем раньше. Нужно будущее, которое не хуже. И которое, в принципе, будет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник организаторы перенесли заседание клуба «Валдай» из Сочи в Подмосковье. В декабре прошлого года ЕС ввел санкции против пяти связанных с клубом «Валдай» россиян.

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    28 сентября 2026, 13:19 • Новости дня
    Песков назвал исчерпывающим заявление Путина по украинскому конфликту

    Песков: Путин сделал исчерпывающее заявление по украинскому конфликту

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал недавние высказывания президента России Владимира Путина, касающиеся возможных переговоров с Киевом и перспектив урегулирования конфликта.

    Пресс-секретарь президента России назвал позицию главы государства Владимира Путина по предложениям об урегулировании украинского кризиса исчерпывающей, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, что президент весьма исчерпывающе заявил о нашей позиции», – подчеркнул Дмитрий Песков в беседе с журналистами. Владимир Путин также добавил, что дальнейшие решения по диалогу с Киевом Россия будет принимать исключительно на основе собственных национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о готовности украинской стороны возобновить переговоры незадолго до выборов в Госдуму. Однако, по его словам, в дни голосования киевский режим предпринял попытку проведения массированной атаки на столицу России.

    Также Путин заявил, что власти Украины должны почувствовать ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут, они только ухудшают положение.

    Владимир Путин заявил, что возможность возобновления переговоров по Украине сохраняется, но последние действия Киева заставляют Москву внимательно оценить целесообразность дальнейшего диалога.

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