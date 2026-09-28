Путин: Прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России

Tекст: Валерия Городецкая

Прошедшие 18-20 сентября выборы в Госдуму подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти, передает ТАСС слова главы государства.

«Выборы были организованы и в правовом смысле на самом высоком уровне. Все члены избирательных комиссий следовали и духу, и букве законов Российской Федерации, и прошедшие выборы, безусловно, подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти в Российской Федерации, что в современных условиях особенно важно», – сказал глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Элла Памфилова сообщила о присутствии на выборах наблюдателей из 22 стран Европы.

В понедельник глава Центризбиркома назвала бойцов на передовой самыми активными участниками голосования. Она поблагодарила президента за безопасные выборы в экстремальных условиях.