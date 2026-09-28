  • Новость часаПутин: Избирательная кампания в Госдуму была масштабной и значимой
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    Над Сербией нависла угроза цветной революции
    Лихачев сообщил о создании ядерных вооружений на новых физических принципах
    Написавший книгу о победе над Россией украинский ракетчик ранен при ударе по Киеву
    Миграционная служба Украины из-за проблем с интернетом прекратила выдачу паспортов
    Путин: Прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России
    Памфилова назвала бойцов на передовой самыми активными участниками выборов
    Путин пообещал ответить на давление на российскую атомную отрасль
    Путин увеличил число военнослужащих в Вооруженных силах России
    Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму
    28 сентября 2026, 19:43 • Новости дня

    Памфилова: На выборы в Россию приехали наблюдатели из 22 стран Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила президенту Владимиру Путину о беспрецедентном количестве международных наблюдателей, приехавших на прошедшие в России выборы, в том числе из недружественных стран.

    На выборы в Россию приехали представители всех континентов, включая Европу, рассказала Памфилова, назвав это рекордом для всего международного пространства, передает РИА «Новости». Среди наблюдателей были представители США, Австралии, Южной Кореи, Великобритании, Германии, Франции, Норвегии, Испании, Сербии, Грузии и Румынии.

    Памфилова выразила особую благодарность наблюдателям, прибывшим из недружественных государств, назвав их мужественными людьми.

    Выборы в Госдуму девятого созыва проходили в России с 18 по 20 сентября. В парламент прошли пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также представитель «Родины» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Элла Памфилова поблагодарила президента Владимира Путина за безопасные выборы в экстремальных условиях.

    В субботу она объяснила, почему называет прошедшие выборы самыми тяжелыми.

    В пятницу Памфилова выразила благодарность приехавшим на выборы западным наблюдателям.

    28 сентября 2026, 21:19 • Новости дня
    Путин: Запугать россиян и победить Россию невозможно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с руководством политических партий назвал россиян крепкими и мужественными людьми, которых невозможно победить.

    Очереди на избирательных участках в очередной раз доказали, что в России живут мужественные и грамотные люди, заявил глава государства. По его словам, граждане прекрасно понимают, что происходит вокруг страны.

    «И стало понятно, что запугать таких людей не удастся и победить таких людей, такую страну невозможно, а поэтому победа, безусловно, будет за нами», – приводит слова российского лидера РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава государства заявил, что прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Владимира Путина с лидерами политических партий.

    В субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил Путина с успешным проведением выборов.

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    28 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин передал российские активы сети Metro во временное управление

    Активы немецкой сети Metro в России переданы компании «УК Торг Рус»

    Путин передал российские активы сети Metro во временное управление
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские активы немецкой торговой сети Metro передали во временное управление акционерному обществу «УК Торг Рус», соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Активы немецкой торговой сети Metro в России передали во временное управление АО «УК Торг Рус», передает РИА «Новости». Соответствующий указ президента уже размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Внести изменения в раздел IV перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении… О временном управлении некоторым имуществом» дополнить пункт 83 следующим содержанием:… 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Метро Вэрхаус Ногинск», принадлежащих МEТРО Кэш энд Керри Раша Б.В. (МETRO Cash & Carry Russia B.V.) акционерному обществу «УК Торг рус», – говорится в документе.

    Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Ранее президент России Владимир Путин передал активы торговых сетей «Ашан» и «Леруа Мерлен» под временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент».

    Представители российского подразделения Auchan сообщили о продолжении полноценной работы супермаркетов.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров раскрыл детали применения механизма внешнего контроля для критически важных объектов инфраструктуры.

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    28 сентября 2026, 18:35 • Видео
    Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

    Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

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    28 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Лихачев сообщил о создании ядерных вооружений на новых физических принципах
    Лихачев сообщил о создании ядерных вооружений на новых физических принципах
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия продолжит развивать ядерные вооружения с новыми характеристиками и на новых физических принципах, заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на встрече с президентом Владимиром Путиным

    «Вы хорошо знаете все наши проекты как в части поддержки, так и развития «ядерного щита», «ядерного меча», создания ядерных вооружений с новыми качествами, на новых физических принципах. Эта работа будет продолжена», – подчеркнул руководитель госкорпорации, передает «Интерфакс».

    По его словам, ядерно-оружейный комплекс также обеспечивает устойчивую передачу технологий в гражданское производство. С прошлого года к его задачам добавились космические проекты.

    «Это буксир - мощная мегаваттного класса ядерная установка и лунная атомная электростанция», – сообщил глава госкорпорации.

    Лихачев отдельно обратил внимание на интерес абитуриентов к работе в отрасли. Конкурс в группу физического факультета МГУ по тематике ядерно-оружейного комплекса составил 70 человек на место.

    «Люди сознательно идут работать в города ядерно-оружейного комплекса со всеми имеющимися там ограничениями», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

    Весной руководитель госкорпорации рассказал о личном контроле главы государства за созданием вооружений на новых физических принципах.

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    28 сентября 2026, 16:28 • Новости дня
    Венгерский OTP Bank допустил уход из России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Крупнейшая финансовая группа Венгрии OTP Bank начала пересмотр своей стратегии развития, допустив возможность полного прекращения работы на российском рынке.

    Как пишет Bloomberg, крупнейший банк Венгрии OTP Bank изучает варианты полного ухода из России. Кредитная организация начала пересмотр стратегии из-за ограниченных возможностей вывода дивидендов и планов по расширению присутствия в еврозоне, передают «Вести».

    «Учитывая стратегический интерес к странам Балтии и ограниченный прогресс в перераспределении дополнительных дивидендов из России за последний год, OTP начал пересмотр своей стратегии в отношении России, включая потенциальный полный выход из России», – заявил генеральный директор OTP Group Питер Чаньи.

    Отмечается, что сейчас финансовая группа планирует покупку эстонского Luminor Bank. Из-за этих планов венгерская организация оказалась под пристальным вниманием европейских регулирующих органов. Пересмотр российской стратегии планируется завершить к концу 2026 года. В настоящее время деятельность банка в России сосредоточена преимущественно на розничном потребительском кредитовании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2024 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о намерении банка OTP и других национальных компаний продолжить работу в России.

    В апреле 2026 года итальянская группа UniCredit опровергла слухи о планах ликвидации своего российского подразделения.

    Годом ранее руководство Raiffeisen Bank International подтвердило решение о продаже бизнеса в нашей стране.


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    28 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Депутат Рады: Русские захватили небо над Киевом

    Депутат Рады Гончаренко: Русские захватили небо над Киевом

    Депутат Рады: Русские захватили небо над Киевом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы установили контроль над воздушным пространством Киева, а украинская система ПВО не справляется даже с обычными беспилотниками, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в России).

    Гончаренко прокомментировал удар беспилотника по Национальной академии наук в украинской столице. По его словам, здание поразил обычный беспилотник, а не реактивный дрон, сообщает издание «Страна».

    Парламентарий задался вопросом об эффективности украинской системы ПВО. Он признал нехватку ракет для комплексов Patriot, но выразил недоумение тем, что украинские силы не способны сбивать обычные БПЛА.

    Депутат также выразил обеспокоенность способностью украинской ПВО защищать столицу в зимний период. «А как мы переживем зиму? Если россияне захватили небо над Киевом и теперь просто развлекаясь выбивают здание за зданием, то надо, наверное, что-то делать!» – отметил он.

    Гончаренко призвал украинские власти уделять больше внимания защите объектов, а не обещаниям ответных действий.

    «Обещания отомстить – классные. Хотелось бы больше о защите, а не о мести», – заключил депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российские беспилотники поразили дата-центр «Киевстара».

    В субботу газета Guardian заявила о неспособности Киева сбивать новые российские беспилотники.

    В субботу российские дроны уничтожили центр связи Starlink в Киеве.

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    28 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин освободил Савельева от должности вице-премьера
    Путин освободил Савельева от должности вице-премьера
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера в связи с его избранием депутатом Государственной думы.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». В документе отмечается, что Савельев освобождается от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва.

    Указ вступил в силу со дня его подписания.

    Виталий Савельев родился 18 января 1954 года в Ташкенте. В 2001–2002 годах работал заместителем председателя правления «Газпрома», в 2004–2007 годах занимал пост замминистра экономического развития и торговли. С 2009 по 2020 год возглавлял «Аэрофлот», затем руководил Министерством транспорта. В мае 2024 года был назначен вице-премьером, курирующим транспортную сферу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил российского лидера с успешным проведением выборов в Госдуму.

    В пятницу Путин сообщил о желании Киева возобновить переговоры перед выборами в Госдуму.

    Летом Савельев заявил о востребованности самолетов Ил-114-300 на Дальнем Востоке.

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    28 сентября 2026, 21:02 • Новости дня
    Путин пообещал ответить на давление на российскую атомную отрасль

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым заявил, что Россия будет сама оказывать воздействие в ответ на попытки давления на отечественную атомную отрасль.

    Руководитель госкорпорации рассказал, что коллектив намерен до конца года добиться новых рекордных результатов в экономике и реализации производственных проектов. По его словам, «Росатом» последовательно ставит перед собой все более сложные задачи, передает «Интерфакс».

    «Что важно, мы постоянно повышаем планки наших целей. То, что еще вчера казалось нам таким труднодоступным, сегодня кажется неамбициозным, и мы повышаем сами себе эту планку», – сказал Лихачев. Он поблагодарил наблюдательный совет за поддержку и выразил уверенность, что внешнее давление не помешает дальнейшему развитию госкорпорации.

    «Сейчас такой период, когда мы будем двигаться вперед, и чем крепче нас будут давить, тем выше у нас будет результат, я в этом абсолютно уверен», – заявил глава «Росатома».

    «Мы сами всех будем давить», – ответил Путин.

    Президент поздравил Лихачева и коллектив госкорпорации с профессиональным праздником и пожелал им успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Алексеем Лихачевым.

    Глава государства отметил хорошие результаты и перспективы предприятия.

    Руководитель Росатома назвал сроки спуска на воду атомного ледокола «Ленинград».

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    28 сентября 2026, 20:58 • Новости дня
    Глава Росатома назвал сроки спуска на воду атомного ледокола «Ленинград»

    Лихачев: Атомный ледокол «Ленинград» планируется спустить на воду в ноябре

    Глава Росатома назвал сроки спуска на воду атомного ледокола «Ленинград»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о планах спустить на воду новый российский атомный ледокол «Ленинград» в ноябре 2026 года.

    Ожидается, что спуск судна состоится в ноябре текущего года. Об этом руководитель госкорпорации рассказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    Лихачев пригласил главу государства принять участие в торжественном мероприятии. По его словам, присутствие президента станет большой честью как для строителей ледокола, так и для моряков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин встретился с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

    В начале месяца российский лидер заявил о планах пополнения флота тремя новыми атомными ледоколами.

    Весной в России начались испытания новейшего катера для ледокольного флота.

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    28 сентября 2026, 16:39 • Новости дня
    Глава Росатома Лихачев стал лауреатом премии Леденцова

    Гендиректору Росатома Лихачеву присудили общенациональную премию Леденцова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев объявлен лауреатом общенациональной премии Христофора Леденцова на торжественной церемонии в МГТУ имени Баумана.

    О присуждении награды руководителю госкорпорации было объявлено в ходе торжественного мероприятия, которое проходит в новом кампусе Московского государственного технического университета имени Баумана, сообщает ТАСС.

    Общенациональная премия имени Христофора Леденцова была учреждена в 2021 году. Основной задачей этой награды является поиск, продвижение и последующее внедрение передовых отечественных наукоемких технологий в различные сферы экономики.

    Христофор Леденцов известен как крупный предприниматель и меценат конца XIX и начала ХХ века. Он выделял масштабные финансовые средства на развитие российской науки и основывал различные исследовательские лаборатории, благодаря чему современники часто сравнивали его с Альфредом Нобелем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Киргизии Садыр Жапаров вручил главе Росатома высший орден республики.

    В прошлом месяце Лихачев рассказал о планах как можно раньше вернуть работников на атомную электростанцию «Бушер».

    Весной руководитель госкорпорации назвал компанию Siemens непотребным поставщиком.

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    28 сентября 2026, 17:19 • Новости дня
    Путин продлил полномочия Дмитриева на посту гендиректора РФПИ

    Путин продлил полномочия Дмитриева на посту гендиректора РФПИ на пять лет

    Путин продлил полномочия Дмитриева на посту гендиректора РФПИ
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий полномочия генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева еще на пять лет.

    Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить Дмитриева Кирилла Александровича генеральным директором акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых инвестиций» сроком на пять лет», – говорится в тексте указа.

    Новый срок полномочий руководителя фонда начнется 17 января 2027 года, когда документ вступит в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился в Нью-Йорке с американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    За время работы Российский фонд прямых инвестиций приумножил вложенные государством средства почти в шесть раз.

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    28 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Путин: Прошедшие выборы были организованы на самом высоком уровне
    Путин: Прошедшие выборы были организованы на самом высоком уровне
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой поблагодарил сотрудников избирательных комиссий за работу по проведению выборов на самом высоком уровне вопреки создаваемым из-за рубежа сложностям.

    Глава государства подчеркнул, что колоссальная работа комиссий всех уровней была сопряжена с преодолением трудностей, искусственно создаваемых из-за рубежа, передает РИА «Новости».

    «Элла Александровна, хочу поблагодарить Вас и всех сотрудников избирательных комиссий всех уровней за эту чрезвычайно важную, нужную для страны работу, которая прошла на самом высоком уровне, прежде всего организационном. И особенно важно то, что выборы были организованы и в правовом смысле на самом высоком уровне», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с лидерами политических партий.

    В субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил российского коллегу с успешным проведением выборов в Госдуму.

    В пятницу Памфилова назвала враждебными мешавшие выборам страны.

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    28 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Эксперты «Валдая» заявили о возвращении роли государства и сильных лидеров в мировую политику

    Клуб «Валдай» представил доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее»

    Ослабление международных институтов сопровождается усилением государств и ростом влияния отдельных лидеров, считают авторы ежегодного доклада клуба «Валдай». По их оценке, разрушение прежнего миропорядка не означает остановки развития, а государство остается главным инструментом защиты человека в условиях технологических перемен и международной нестабильности.

    Международный дискуссионный клуб «Валдай» представил ежегодный аналитический доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее», говорится на сайте организации. В подготовке доклада участвовали программный директор клуба, профессор МГИМО Олег Барабанов; программный директор клуба, заместитель главного редактора сайта valdaiclub.com Антон Беспалов; программный директор клуба, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев; директор по научной работе Фонда клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов; декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов и программный директор клуба, генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

    Презентация доклада состоялась в рамках XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай», которое проходит с 28 сентября по 1 октября в Подмосковье. Тема заседания – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

    Авторы начинают доклад с фразы «Бывают времена, о которых острословы говорят: «Раньше будущее было лучше», однако предлагают рассматривать происходящие перемены не как неизбежную катастрофу. В докладе говорится, что «кардинальные перемены на международной арене – не стихийное бедствие, а основание задуматься, почему прежние нормы перестали отвечать меняющимся задачам». В документе анализируются изменения международного порядка, влияние технологического развития, роль искусственного интеллекта, возвращение государства в качестве ключевого политического субъекта и усиление значения национального суверенитета.

    Отдельный раздел посвящен страхам, связанным с искусственным интеллектом. Авторы рассматривают не только опасения по поводу сокращения рабочих мест, но и более широкие общественно-политические последствия развития технологий. В докладе отмечается, что геополитическое соперничество переносится в сферу искусственного интеллекта, а государства стремятся контролировать правила функционирования нейросетей и данных, на которых они обучаются. По их мнению, это может привести к противоборству суверенных систем искусственного интеллекта. Разрушительные возможности таких цифровых участников, допускают эксперты, могут оказаться выше, чем при привычном идейно-политическом противостоянии.

    Распространение беспилотников и ИИ меняет и характер вооруженных конфликтов, стирая границу между военной и гражданской сферами. Все большее значение приобретает устойчивость политической системы, экономики и общества, способная лишать более сильные в военном отношении державы части их преимуществ.

    Авторы также обращают внимание на двойственный характер технологического прогресса. С одной стороны, он расширяет возможности человека, а с другой – создает новые риски контроля, отчуждения и утраты автономии.

    Одним из центральных выводов доклада становится тезис о возвращении государства в международную и общественную жизнь. По оценке авторов, прежние представления о постепенном ослаблении государств и стирании суверенных границ больше не соответствуют реальности. В документе говорится, что «ренессанс государства – это прежде всего возвращение суверенитета в качестве стержневой политической категории».

    Они связывают усиление роли государства с ослаблением международных институтов, ростом конкуренции между крупными державами и распространением цифровых платформ, которые претендуют на влияние за пределами традиционных государственных границ.

    Отдельное внимание уделено так называемому когнитивному, или ценностному, суверенитету. В докладе он описывается как способность контролировать формулирование понятий, смыслов и представлений о мире. Авторы рассматривают современный мир как полицентричный и находящийся в переходном состоянии. В докладе подчеркивается, что новая система еще не приобрела окончательной формы, а взаимодействие государств остается конкурентным и конфликтным.

    Россию авторы характеризуют как классическую континентальную державу, заинтересованную в предсказуемой обстановке у своих границ, порядке и прозрачности в Евразии. В этой логике они рассматривают и российско-китайское взаимодействие, основанное на принципах невмешательства, равноправия и неделимости безопасности. Присоединение других опорных стран к сотрудничеству в рамках ШОС и БРИКС, по их оценке, постепенно создает альтернативную международную инфраструктуру.

    Дальнейшую расстановку сил эксперты связывают с несколькими обстоятельствами. Среди них судьба Европы и возможное превращение Германии в ведущую военную державу континента, выбор Индии между различными стратегическими ролями, а также то, как новые крупные державы, включая Бразилию и Индонезию, будут использовать свои преимущества. В докладе отмечается, что новая расстановка сил складывается «медленно и нелинейно», а к российско-китайской конфигурации постепенно примыкают другие страны и объединения.

    Финальная часть доклада посвящена вопросу о том, станет ли будущее лучше прошлого. Авторы не дают однозначного оптимистического прогноза и подчеркивают, что будущее зависит от решений людей и государств: «Нам не нужно будущее, которое станет лучше, чем раньше. Нужно будущее, которое не хуже. И которое, в принципе, будет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник организаторы перенесли заседание клуба «Валдай» из Сочи в Подмосковье. В декабре прошлого года ЕС ввел санкции против пяти связанных с клубом «Валдай» россиян.

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    28 сентября 2026, 18:38 • Новости дня
    Генконсул в Бонне исключил восстановление отношений России и Германии

    Генконсул в Бонне Красницкий исключил возврат к прежним отношениям с ФРГ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возвращение к прежнему формату дипломатических отношений между Москвой и Берлином окончательно исключено, заявил генеральный консул России в Бонне Олег Красницкий.

    По его мнению, такой сценарий исключен навсегда, передает РИА «Новости». «Условий для восстановления российско-германских отношений в прежнем формате, естественно, нет. И, наверное, не будет больше никогда», – подчеркнул дипломат в ходе научного круглого стола «Время Ю. А. Квицинского: к 90-летию выдающегося дипломата-германиста», который организовал Институт Европы РАН.

    Красницкий также указал на необходимость выработки новых форматов двусторонних связей в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии потребовали выслать десятки сотрудников российского генконсульства в Бонне.

    Олег Красницкий назвал закрытие дипмиссии необоснованным итогом летней эскалации со стороны Берлина.

    Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал действия немецкого руководства.

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    28 сентября 2026, 16:46 • Новости дня
    Умер путешественник и исследователь Анатолий Хижняк

    В Димитровграде скончался путешественник и исследователь Анатолий Хижняк

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация Димитровграда сообщила о смерти 55-летнего путешественника и исследователя Анатолия Хижняка.

    Ушел из жизни путешественник и исследователь Анатолий Хижняк. Об этом сообщила димитровградская городская администрация, передает ТАСС.

    Хижняк родился в Димитровграде. Он совершал экспедиции в Амазонию и Папуа – Новую Гвинею, изучал жизнь удаленных племен, а также исследовал пустыни и джунгли.

    Церемония прощания с путешественником пройдет 29 сентября в ритуальном комплексе «Память» в его родном городе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной путешественник Федор Конюхов сообщил о планах построить храм в Антарктиде.

    В прошлом году скончался физик и создатель ядерного щита России Радий Илькаев.

    Осенью прошлого года Конюхов начал подготовку к отплытию в Антарктиду из порта Ушуая.

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    28 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Верховный суд обязал выплатить деньги семье умершего по пути домой участника СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд России восстановил право на получение компенсации для семьи участника спецоперации на Украине, который скончался из-за болезни по пути из зоны боевых действий в Амурскую область.

    Военный комиссариат изначально отказал в назначении единовременной выплаты семье бойца, сославшись на отсутствие документов о его гибели при исполнении служебных обязанностей. Вдова обратилась с иском в суд для восстановления прав на компенсацию для себя и несовершеннолетнего ребенка, передает РИА «Новости».

    Суды первой инстанции, а также апелляция и кассация поддержали отказ военкомата. Инстанции посчитали, что смерть военнослужащего от болезни по дороге в зону постоянной дислокации войсковой части не связана с выполнением служебных задач.

    Коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решения нижестоящих судов и признала право вдовы и ребенка погибшего на социальные гарантии. В суде подчеркнули, что период исполнения обязанностей военной службы включает в себя время пребывания в командировке, а также следования к месту дислокации подразделения и обратно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Верховный суд запретил получать наследство уклонявшимся от воспитания родителям.

    В прошлом году инстанция исключила из судебной практики упоминание Европейской конвенции.

    В октябре прошлого года Верховный суд изменил термин для женщин-военнослужащих.

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