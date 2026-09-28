Памфилова: На выборы в Россию приехали наблюдатели из 22 стран Европы

Tекст: Валерия Городецкая

На выборы в Россию приехали представители всех континентов, включая Европу, рассказала Памфилова, назвав это рекордом для всего международного пространства, передает РИА «Новости». Среди наблюдателей были представители США, Австралии, Южной Кореи, Великобритании, Германии, Франции, Норвегии, Испании, Сербии, Грузии и Румынии.

Памфилова выразила особую благодарность наблюдателям, прибывшим из недружественных государств, назвав их мужественными людьми.

Выборы в Госдуму девятого созыва проходили в России с 18 по 20 сентября. В парламент прошли пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также представитель «Родины» и четыре самовыдвиженца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Элла Памфилова поблагодарила президента Владимира Путина за безопасные выборы в экстремальных условиях.

В субботу она объяснила, почему называет прошедшие выборы самыми тяжелыми.

В пятницу Памфилова выразила благодарность приехавшим на выборы западным наблюдателям.