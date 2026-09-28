Путин встретился с главой ЦИК Памфиловой

Tекст: Валерия Городецкая

Встреча состоялась в понедельник, передает РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что темой беседы станут прошедшая избирательная кампания и результаты выборов.

Предыдущая встреча президента с председателем ЦИК прошла в начале августа. Тогда обсуждалась подготовка к единому дню голосования с акцентом на вопросы безопасности.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. В единый день голосования распределялось 20,7 тыс. мандатов. Путин называл эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Памфилова заявила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму.

На прошлой неделе Песков анонсировал встречу Путина с Памфиловой для подведения итогов выборов.

В прошлом месяце глава ЦИК сообщила Путину о резком омоложении кандидатов на выборах.