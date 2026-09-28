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    28 сентября 2026, 20:04 • Новости дня

    В Гидрометцентре сообщили о погоде в Москве в октябре

    Синоптик Голубев: Октябрь в Москве будет теплее обычного

    Tекст: Дарья Григоренко

    Второй месяц осени в российской столице ожидается значительно теплее обычного, средние температурные показатели превысят климатическую норму на полтора градуса, сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

    Как указал Голубев, средняя температура воздуха в российской столице в середине осени превысит климатическую норму, передает РИА «Новости». «Средняя температура воздуха в Москве в октябре будет примерно на один-полтора градуса выше климатической нормы», – сообщил синоптик.

    Он добавил, что предварительные расчеты обещают жителям столицы более теплую погоду, чем обычно наблюдается в этот период года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночь на 24 сентября побила температурный рекорд за последние 77 лет.

    Синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал превышение среднемесячной температуры сентября на полтора градуса.

    26 сентября 2026, 05:13 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 11 направлявшихся к Москве дронов ВСУ
    Силы ПВО сбили 11 направлявшихся к Москве дронов ВСУ
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО сбили 11 направлявшихся к Москве дронов ВСУ, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Одиннадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.

    В ночь на субботу Росавиация сообщила о переводе аэропортов Внуково и Домодедово на работу с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Россией в ночь на пятницу уничтожили 592 дрона ВСУ, при этом в течение дня силы ПВО за день сбили 55 украинских беспилотников.


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    27 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Синоптик анонсировал приход старого бабьего лета в Москву

    Синоптик Тишковец пообещал Москве потепление до 18 градусов на следующей неделе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец спрогнозировал продолжительное потепление и ясную погоду до 18 градусов тепла в столичном регионе.

    В начале следующей недели в столицу придет тепло, передает РИА «Новости». «Предстоящая неделя подарит жителям Русской равнины третью молодость осени, именуемую старым бабьим летом», – рассказал метеоролог.

    Понедельник начнется с небольшого дождя и утреннего тумана, однако днем воздух прогреется до 18 градусов. Во вторник синоптик пообещал ясную и безветренную погоду благодаря влиянию антициклона. Столбики термометров покажут от 14 до 17 градусов.

    В среду и четверг сохранится повышенное атмосферное давление, осадков не ожидается. Ночью температура составит от пяти до восьми градусов, а днем вновь достигнет 18 градусов. Показания барометров в четверг поднимутся до 764 миллиметров ртутного столба, что значительно превышает норму.

    К выходным купол высокого давления обеспечит сухую и тихую погоду на большей части Русской равнины. В Подмосковье возможны легкие заморозки, но днем в Москве будет до 16 градусов. Тишковец добавил, что период тепла может оказаться продолжительным и захватить следующую неделю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец пообещал москвичам аномально продолжительное бабье лето.

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала повышение температуры воздуха до 23 градусов тепла.

    Синоптик предсказал возвращение сухой погоды с большим количеством солнечных дней в октябре.

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    28 сентября 2026, 18:35 • Видео
    Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

    Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

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    26 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    Женщина упала с трибуны в парке киноприключений в Москве

    Женщина упала с трибуны в парке киноприключений на западе Москвы

    Tекст: Мария Иванова

    На западе Москвы в парке киноприключений «Мастер Панин» женщина упала с трибуны.

    Инцидент произошел по адресу: 2-й Сетуньский проезд, дом 3. В оперативных службах уточнили, что обрушения трибун не было, пишет ТАСС.

    В настоящее время пострадавшую осматривают медики. Мероприятие в парке продолжается в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца мужчина выжил после падения в шахту лифта в Москве.

    В августе рабочий погиб при падении с девятого этажа в Москве.

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    26 сентября 2026, 16:19 • Новости дня
    В Нью-Йорке ввели режим ЧП из-за обрушившейся на город непогоды

    Власти Нью-Йорка объявили режим ЧП из-за сильного шторма и подтоплений

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Нью-Йорка объявили режим чрезвычайного положения из-за обрушившегося на город сильного дождя и шквалистого ветра, мэр Зохран Мамдани призвал горожан отказаться от поездок.

    Нью-Йорк накрыл шквалистый ветер и сильный дождь, в результате чего Манхэттен оказался слегка подтоплен, передает РИА «Новости».

    В городе продолжает работу неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, на которую собрались сотни мировых политиков.

    Ожидается, что за время непогоды выпадет до 38 миллиметров осадков, а порывы ветра достигнут 17,9 метра в секунду.

    Мэр мегаполиса Зохран Мамдани попросил жителей не выходить на улицу без крайней необходимости и предупредил о возможном повреждении линий электропередачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник губернатор Калифорнии ввел режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы штормов.

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    27 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    После Московского марафона начали снимать перекрытия в центре города

    Tекст: Ольга Иванова

    В центре Москвы начали поэтапно открывать движение после Московского марафона, в том числе на улице Косыгина и ряде участков Садового кольца.

    Ограничения движения в центре столицы начали снимать после проведения Московского марафона, сообщил департамент транспорта Москвы, передает РИА «Новости». В сообщении ведомства на платформе «Макс» говорится: «В центре постепенно начали снимать ограничения движения. Движение открыто на улице Косыгина от Мичуринского проспекта до Воробьевского шоссе. На Воробьевском шоссе. На Бережковской набережной».

    Кроме того, департамент уточнил, что проезд возобновлен на участке Садового кольца от Новинского бульвара до Садовой-Каретной улицы, на Тверской улице, а также на Страстном, Петровском, Рождественском, Цветном, Тверском, Чистопрудном, Покровском и Сретенском бульварах. Движение также доступно в Большом Путинковском и Костомаровском переулках и на Костомаровском мосту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение транспорта на нескольких съездах в районе Кудринской площади из-за работы оперативных служб после взрыва у летнего кафе временно закрыли.

    Позже на участках Садового кольца движение автомобилей начали поэтапно запускать.

    Ранее в центре столицы на ряде магистралей, включая Большой Каменный мост и Кремлевскую набережную, проезд автомобилей также временно закрыли.

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    26 сентября 2026, 00:35 • Новости дня
    Аэропорты Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию

    Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации проинформировал в Mаx-канале о переходе аэропортов Внуково и Домодедово на работу с рейсами по согласованию.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    В этот же режим работы перешел аэропорт Внуково. Там также возможны корректировки в расписании рейсов, а статус их можно уточнить с помощью онлайн-табло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Россией в ночь на пятницу уничтожили 592 дрона ВСУ, при этом в течение дня силы ПВО за день сбили 55 украинских беспилотников.


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    28 сентября 2026, 04:32 • Новости дня
    Столичный аэропорт Внуково ограничил прием и отправку авиарейсов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московская авиагавань Внуково перешла на особый режим работы из-за временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщили в Росавиации.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – сообщил регулятор в Max.

    Отмечается, что возможны корректировки в расписании рейсов.

    Такие меры принимаются для обеспечения безопасности полетов.

    Актуальный статус прибытия и вылета самолетов пассажиры могут узнать на официальном онлайн-табло аэропорта.

    В субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении десятков беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.

    В ночь на пятницу Внуково переводили на работу с рейсами по согласованию, за ним в тот же режим работы с рейсами переходил Домодедово.

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    26 сентября 2026, 12:05 • Новости дня
    Москвичка лишилась 23 млн рублей после приглашения в фейковый домовой чат

    Пожилая москвичка перевела телефонным аферистам более 23 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожилая жительница столицы лишилась более 23 млн рублей, поверив телефонным аферистам и передав сбережения курьерам под видом инкассации.

    Жертвой масштабной аферы стала 81-летняя жительница Москвы. «Приглашение в общий чат жильцов дома для участия в собрании, поступившее по телефону от неизвестного, не насторожило 81-летнюю москвичку, и она продиктовала звонившему код из СМС», – заявили в столичной прокуратуре.

    Сразу после этого потерпевшей позвонил фальшивый представитель правоохранительных органов. Злоумышленник сообщил об оформлении доверенности от имени москвички и попытках хищения средств с ее счетов. Затем разговор перевели на лжеспециалиста Росфинмониторинга. Он убедил женщину срочно передать все накопления на инкассацию.

    На протяжении месяца пенсионерка снимала деньги и отдавала их курьерам по кодовому слову. Взамен она получала поддельные банковские документы. Общий ущерб превысил 23 млн рублей, расследование контролирует Нагатинская межрайонная прокуратура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе телефонные мошенники похитили у другой пожилой жительницы столицы более 21 млн рублей.

    Ранее злоумышленники обманули супругов-пенсионеров на 30 млн рублей с помощью фейкового чата поликлиники. А весной пожилой москвич потерял свыше 71 млн рублей также из-за приглашения в группу соседей по дому.

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    28 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Уровень воды в Рейне опустился до исторического минимума

    DPA: Уровень воды в Рейне в Кельне упал до рекордных 40 см

    Уровень воды в Рейне опустился до исторического минимума
    @ Sascha Thelen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Уровень воды на одной из ключевых измерительных станций Рейна в немецком городе Кельне упал до 40 см, что стало абсолютным рекордом за всю историю наблюдений.

    Об этом сообщает DPA со ссылкой на данные Ведомства водных путей и судоходства Германии.

    Отмечается, что показатели на разных станциях измерения Рейна нельзя сравнивать из-за отсутствия единой нулевой отметки. При этом судоходный фарватер в Кельне сейчас составляет 1,11 метра, что существенно глубже уровня воды у берега, отмечает РИА «Новости».

    Обмеление Рейна и других европейских рек в августе создало серьезные трудности для внутреннего речного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уровень воды в Рейне опустился до рекордно низкой отметки.

    В прошлом месяце катастрофическое обмеление реки парализовало речное судоходство в Германии.

    В начале августа падение уровня воды привело к резкому росту цен на топливо в стране.

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    28 сентября 2026, 10:04 • Новости дня
    Молодой человек получил смертельные травмы на путях станции Тушинская

    Молодой человек погиб из-за инцидента на станции Тушинская в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Московско-Ярославская транспортная прокуратура начала проверку безопасности движения после гибели мужчины 2005 года рождения на станции Тушинская второго Московского центрального диаметра.

    Мужчина 2005 года рождения получил смертельные травмы на путях станции Тушинская Рижского направления Московской железной дороги (МЦД-2). По факту инцидента организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

    Ранее представители магистрали информировали, что на указанной станции были травмированы несколько человек. По предварительной информации, причиной случившегося стало нарушение правил нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

    Для выяснения всех деталей и обстоятельств смертельного травмирования гражданина на место происшествия выехал Московско-Ярославский транспортный прокурор Андрей Широков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве несколько человек попали под электричку.

    Позднее движение поездов на станции Тушинская МЦД-2 полностью восстановили.

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    26 сентября 2026, 11:41 • Новости дня
    Ученые предрекли вечным снегам Папуа – Новой Гвинеи скорое исчезновение

    Би-би-си: Вечные снега Папуа – Новой Гвинеи полностью исчезнут за два года

    Tекст: Мария Иванова

    Уникальные тропические ледники на горных вершинах Папуа – Новой Гвинеи могут навсегда растаять в ближайшие два года на фоне потепления атмосферы.

    Оставшиеся участки вечных снегов в горах Папуа – Новой Гвинеи рискуют окончательно исчезнуть в ближайшие два года из-за климатических изменений и деятельности человека, передает Би-би-си.

    Век назад на всех четырех главных вершинах 300-километрового хребта Судирман лежал постоянный лед. В наши дни небольшие заснеженные участки сохранились только вокруг горы Пунчак-Джая. Площадь ледников в этом районе сократилась с почти 1,9 тыс. гектаров в XIX веке до примерно 16 га, отмечает ТАСС.

    Чешский эколог Мария Шабацка подчеркнула уникальность этих тропических ледников, отметив, что они отделены от других ледниковых систем тысячами километров. Это последний оставшийся лед в тропическом поясе между Андами и Гималаями, и он тает быстрее, чем специалисты успевают его изучить. Утрата ледников лишит регион биологической среды обитания и части культурно значимого ландшафта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца климатологи предупредили о риске цепной реакции бедствий из-за таяния тибетских ледников.

    В прошлом месяце сообщалось о рекордном сокращении ледяного покрова в европейских Альпах.

    В прошлом году ученые предсказали наступление пика таяния мировых ледников к середине текущего века.

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    26 сентября 2026, 04:58 • Новости дня
    Метеоролог Позднякова сообщила о погожих днях в конце сентября в Москве

    Метеоролог Позднякова спрогнозировала погожие дни Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В конце сентября жителей столичного региона ожидают теплые, сухие и солнечные дни с температурой до +19 градусов благодаря влиянию антициклона, сообщила метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

    Метеоролог уточнила, что погоду в Москве и области, начиная с выходных, будет определять антициклон.

    «Антициклон обещает нам на выходные дни переменную облачность, ночи станут чуть прохладнее, чем накануне. Минимальная температура в Москве +7…+9. По региону температура может понижаться до +5… +6 градусов. Днем, за счет солнца и южного ветра, воздух будет прогреваться, поэтому максимальная температура будет в пределах +16…+19 градусов, что выше нормы на три-четыре градуса», – рассказала она радио Sputnik.

    Влияние антициклона сохранится и на следующей неделе. Ночи станут еще более прохладными: температура воздуха в Подмосковье опустится до +4 градусов, а в столице составит +6…+8 градусов.

    Дневная температура останется на уровне +14…+19 градусов практически до конца сентября. Этот показатель превышает климатическую норму на три градуса и больше соответствует середине месяца.

    «Так что погожие, сухие и солнечные дни нас еще ожидают в конце месяца», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Тишковец сообщил о потеплении климата Москвы на полтора градуса за 30 лет и спрогнозировал аномально долгое бабье лето в столице. Он также предсказал возвращение теплой погоды в октябре.


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    28 сентября 2026, 00:01 • Новости дня
    Жителей Петербурга предупредили о туманной погоде

    МЧС предупредило жителей Петербурга о туманной погоде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В понедельник в Петербурге ожидается сильное ухудшение погодных условий из-за густого тумана, сообщили в Главном управлении МЧС по городу.

    Жителей Северной столицы призвали к осторожности в связи с неблагоприятным метеорологическим прогнозом на 28 сентября, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В начале новой рабочей недели ожидается серьезное снижение дальности обзора – до 500 метров, предупредили в МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле из-за плохой видимости легковая машина скатилась в воду с Университетской набережной в Петербурге.

    В середине сентября комплекс городского хозяйства Москвы прогнозировал сильный туман с видимостью до 200 метров.

    В начале месяца столичное управление МЧС посоветовало автомобилистам сбавить скорость из-за сложных метеоусловий.

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    28 сентября 2026, 08:59 • Новости дня
    Движение поездов на станции Тушинская МЦД-2 полностью восстановили

    МЖД: Движение поездов на станции Тушинская МЦД-2 восстановлено по обоим путям

    Tекст: Мария Иванова

    Движение поездов на станции Тушинская второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) восстановлено по обоим путям, сообщила Московская железная дорога (МЖД).

    В настоящее время с отставанием от графика следуют пригородные поезда дальних маршрутов Рижского и Курского направлений МЖД, сообщается в канале компании в сети Мах.

    Составы МЦД-2 курсируют с установленным интервалом. Московская железная дорога делает всё необходимое для восстановления графика движения поездов в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве несколько человек попали под электричку.

    В мае задержка поезда нарушила график электричек на Ярославском направлении.

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    26 сентября 2026, 08:16 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении девяти летевших на Москву беспилотников

    Мэр Москвы Собянин заявил об уничтожении девяти летевших в столицу БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще девяти беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону российской столицы.

    О ликвидации еще девяти беспилотных летательных аппаратов сообщил мэр столицы Сергей Собянин в MAX.

    «Уничтожены еще девять беспилотников, летевших на Москву, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – отметил столичный мэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября силы противовоздушной обороны ликвидировали девять летевших к столице аппаратов.

    Двумя днями ранее российские военные перехватили аналогичное количество вражеских дронов.

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