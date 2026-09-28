В Гидрометцентре сообщили о погоде в Москве в октябре

Синоптик Голубев: Октябрь в Москве будет теплее обычного

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Голубев, средняя температура воздуха в российской столице в середине осени превысит климатическую норму, передает РИА «Новости». «Средняя температура воздуха в Москве в октябре будет примерно на один-полтора градуса выше климатической нормы», – сообщил синоптик.

Он добавил, что предварительные расчеты обещают жителям столицы более теплую погоду, чем обычно наблюдается в этот период года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ночь на 24 сентября побила температурный рекорд за последние 77 лет.

Синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал превышение среднемесячной температуры сентября на полтора градуса.

