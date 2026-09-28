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    28 сентября 2026, 19:23 • Новости дня

    В московском общежитии РГСУ сработала пожарная сигнализация

    Tекст: Валерия Городецкая

    В общежитии Российского государственного социального университета (РГСУ) на северо-востоке Москвы сработала система пожарной сигнализации, началась эвакуация людей.

    Срабатывание автоматической сигнализации произошло в здании РГСУ на Лосиноостровской улице, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

    Из здания проводится эвакуация. По предварительным данным, причиной задымления стало приготовление пищи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в сгоревшем ТЦ в Стерлитамаке не сработала пожарная сигнализация.

    В начале месяца из московского бизнес-центра «Авилон Плаза» эвакуировали 150 человек.

    Весной очевидцы рассказали о панике при пожаре в ТЦ Калининграда.

    26 сентября 2026, 05:13 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 11 направлявшихся к Москве дронов ВСУ
    Силы ПВО сбили 11 направлявшихся к Москве дронов ВСУ
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО сбили 11 направлявшихся к Москве дронов ВСУ, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Одиннадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.

    В ночь на субботу Росавиация сообщила о переводе аэропортов Внуково и Домодедово на работу с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Россией в ночь на пятницу уничтожили 592 дрона ВСУ, при этом в течение дня силы ПВО за день сбили 55 украинских беспилотников.


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    27 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Синоптик анонсировал приход старого бабьего лета в Москву

    Синоптик Тишковец пообещал Москве потепление до 18 градусов на следующей неделе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец спрогнозировал продолжительное потепление и ясную погоду до 18 градусов тепла в столичном регионе.

    В начале следующей недели в столицу придет тепло, передает РИА «Новости». «Предстоящая неделя подарит жителям Русской равнины третью молодость осени, именуемую старым бабьим летом», – рассказал метеоролог.

    Понедельник начнется с небольшого дождя и утреннего тумана, однако днем воздух прогреется до 18 градусов. Во вторник синоптик пообещал ясную и безветренную погоду благодаря влиянию антициклона. Столбики термометров покажут от 14 до 17 градусов.

    В среду и четверг сохранится повышенное атмосферное давление, осадков не ожидается. Ночью температура составит от пяти до восьми градусов, а днем вновь достигнет 18 градусов. Показания барометров в четверг поднимутся до 764 миллиметров ртутного столба, что значительно превышает норму.

    К выходным купол высокого давления обеспечит сухую и тихую погоду на большей части Русской равнины. В Подмосковье возможны легкие заморозки, но днем в Москве будет до 16 градусов. Тишковец добавил, что период тепла может оказаться продолжительным и захватить следующую неделю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец пообещал москвичам аномально продолжительное бабье лето.

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала повышение температуры воздуха до 23 градусов тепла.

    Синоптик предсказал возвращение сухой погоды с большим количеством солнечных дней в октябре.

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    28 сентября 2026, 18:35 • Видео
    Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

    Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

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    26 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    Женщина упала с трибуны в парке киноприключений в Москве

    Женщина упала с трибуны в парке киноприключений на западе Москвы

    Tекст: Мария Иванова

    На западе Москвы в парке киноприключений «Мастер Панин» женщина упала с трибуны.

    Инцидент произошел по адресу: 2-й Сетуньский проезд, дом 3. В оперативных службах уточнили, что обрушения трибун не было, пишет ТАСС.

    В настоящее время пострадавшую осматривают медики. Мероприятие в парке продолжается в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца мужчина выжил после падения в шахту лифта в Москве.

    В августе рабочий погиб при падении с девятого этажа в Москве.

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    27 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    После Московского марафона начали снимать перекрытия в центре города

    Tекст: Ольга Иванова

    В центре Москвы начали поэтапно открывать движение после Московского марафона, в том числе на улице Косыгина и ряде участков Садового кольца.

    Ограничения движения в центре столицы начали снимать после проведения Московского марафона, сообщил департамент транспорта Москвы, передает РИА «Новости». В сообщении ведомства на платформе «Макс» говорится: «В центре постепенно начали снимать ограничения движения. Движение открыто на улице Косыгина от Мичуринского проспекта до Воробьевского шоссе. На Воробьевском шоссе. На Бережковской набережной».

    Кроме того, департамент уточнил, что проезд возобновлен на участке Садового кольца от Новинского бульвара до Садовой-Каретной улицы, на Тверской улице, а также на Страстном, Петровском, Рождественском, Цветном, Тверском, Чистопрудном, Покровском и Сретенском бульварах. Движение также доступно в Большом Путинковском и Костомаровском переулках и на Костомаровском мосту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение транспорта на нескольких съездах в районе Кудринской площади из-за работы оперативных служб после взрыва у летнего кафе временно закрыли.

    Позже на участках Садового кольца движение автомобилей начали поэтапно запускать.

    Ранее в центре столицы на ряде магистралей, включая Большой Каменный мост и Кремлевскую набережную, проезд автомобилей также временно закрыли.

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    26 сентября 2026, 00:35 • Новости дня
    Аэропорты Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию

    Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации проинформировал в Mаx-канале о переходе аэропортов Внуково и Домодедово на работу с рейсами по согласованию.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    В этот же режим работы перешел аэропорт Внуково. Там также возможны корректировки в расписании рейсов, а статус их можно уточнить с помощью онлайн-табло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Россией в ночь на пятницу уничтожили 592 дрона ВСУ, при этом в течение дня силы ПВО за день сбили 55 украинских беспилотников.


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    28 сентября 2026, 04:32 • Новости дня
    Столичный аэропорт Внуково ограничил прием и отправку авиарейсов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московская авиагавань Внуково перешла на особый режим работы из-за временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщили в Росавиации.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – сообщил регулятор в Max.

    Отмечается, что возможны корректировки в расписании рейсов.

    Такие меры принимаются для обеспечения безопасности полетов.

    Актуальный статус прибытия и вылета самолетов пассажиры могут узнать на официальном онлайн-табло аэропорта.

    В субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении десятков беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.

    В ночь на пятницу Внуково переводили на работу с рейсами по согласованию, за ним в тот же режим работы с рейсами переходил Домодедово.

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    26 сентября 2026, 12:05 • Новости дня
    Москвичка лишилась 23 млн рублей после приглашения в фейковый домовой чат

    Пожилая москвичка перевела телефонным аферистам более 23 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожилая жительница столицы лишилась более 23 млн рублей, поверив телефонным аферистам и передав сбережения курьерам под видом инкассации.

    Жертвой масштабной аферы стала 81-летняя жительница Москвы. «Приглашение в общий чат жильцов дома для участия в собрании, поступившее по телефону от неизвестного, не насторожило 81-летнюю москвичку, и она продиктовала звонившему код из СМС», – заявили в столичной прокуратуре.

    Сразу после этого потерпевшей позвонил фальшивый представитель правоохранительных органов. Злоумышленник сообщил об оформлении доверенности от имени москвички и попытках хищения средств с ее счетов. Затем разговор перевели на лжеспециалиста Росфинмониторинга. Он убедил женщину срочно передать все накопления на инкассацию.

    На протяжении месяца пенсионерка снимала деньги и отдавала их курьерам по кодовому слову. Взамен она получала поддельные банковские документы. Общий ущерб превысил 23 млн рублей, расследование контролирует Нагатинская межрайонная прокуратура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе телефонные мошенники похитили у другой пожилой жительницы столицы более 21 млн рублей.

    Ранее злоумышленники обманули супругов-пенсионеров на 30 млн рублей с помощью фейкового чата поликлиники. А весной пожилой москвич потерял свыше 71 млн рублей также из-за приглашения в группу соседей по дому.

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    28 сентября 2026, 10:04 • Новости дня
    Молодой человек получил смертельные травмы на путях станции Тушинская

    Молодой человек погиб из-за инцидента на станции Тушинская в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Московско-Ярославская транспортная прокуратура начала проверку безопасности движения после гибели мужчины 2005 года рождения на станции Тушинская второго Московского центрального диаметра.

    Мужчина 2005 года рождения получил смертельные травмы на путях станции Тушинская Рижского направления Московской железной дороги (МЦД-2). По факту инцидента организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

    Ранее представители магистрали информировали, что на указанной станции были травмированы несколько человек. По предварительной информации, причиной случившегося стало нарушение правил нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

    Для выяснения всех деталей и обстоятельств смертельного травмирования гражданина на место происшествия выехал Московско-Ярославский транспортный прокурор Андрей Широков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве несколько человек попали под электричку.

    Позднее движение поездов на станции Тушинская МЦД-2 полностью восстановили.

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    26 сентября 2026, 04:58 • Новости дня
    Метеоролог Позднякова сообщила о погожих днях в конце сентября в Москве

    Метеоролог Позднякова спрогнозировала погожие дни Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В конце сентября жителей столичного региона ожидают теплые, сухие и солнечные дни с температурой до +19 градусов благодаря влиянию антициклона, сообщила метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

    Метеоролог уточнила, что погоду в Москве и области, начиная с выходных, будет определять антициклон.

    «Антициклон обещает нам на выходные дни переменную облачность, ночи станут чуть прохладнее, чем накануне. Минимальная температура в Москве +7…+9. По региону температура может понижаться до +5… +6 градусов. Днем, за счет солнца и южного ветра, воздух будет прогреваться, поэтому максимальная температура будет в пределах +16…+19 градусов, что выше нормы на три-четыре градуса», – рассказала она радио Sputnik.

    Влияние антициклона сохранится и на следующей неделе. Ночи станут еще более прохладными: температура воздуха в Подмосковье опустится до +4 градусов, а в столице составит +6…+8 градусов.

    Дневная температура останется на уровне +14…+19 градусов практически до конца сентября. Этот показатель превышает климатическую норму на три градуса и больше соответствует середине месяца.

    «Так что погожие, сухие и солнечные дни нас еще ожидают в конце месяца», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Тишковец сообщил о потеплении климата Москвы на полтора градуса за 30 лет и спрогнозировал аномально долгое бабье лето в столице. Он также предсказал возвращение теплой погоды в октябре.


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    28 сентября 2026, 08:59 • Новости дня
    Движение поездов на станции Тушинская МЦД-2 полностью восстановили

    МЖД: Движение поездов на станции Тушинская МЦД-2 восстановлено по обоим путям

    Tекст: Мария Иванова

    Движение поездов на станции Тушинская второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) восстановлено по обоим путям, сообщила Московская железная дорога (МЖД).

    В настоящее время с отставанием от графика следуют пригородные поезда дальних маршрутов Рижского и Курского направлений МЖД, сообщается в канале компании в сети Мах.

    Составы МЦД-2 курсируют с установленным интервалом. Московская железная дорога делает всё необходимое для восстановления графика движения поездов в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве несколько человек попали под электричку.

    В мае задержка поезда нарушила график электричек на Ярославском направлении.

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    26 сентября 2026, 08:16 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении девяти летевших на Москву беспилотников

    Мэр Москвы Собянин заявил об уничтожении девяти летевших в столицу БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще девяти беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону российской столицы.

    О ликвидации еще девяти беспилотных летательных аппаратов сообщил мэр столицы Сергей Собянин в MAX.

    «Уничтожены еще девять беспилотников, летевших на Москву, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – отметил столичный мэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября силы противовоздушной обороны ликвидировали девять летевших к столице аппаратов.

    Двумя днями ранее российские военные перехватили аналогичное количество вражеских дронов.

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    28 сентября 2026, 16:44 • Новости дня
    Названа дата первого заседания Мособлдумы нового созыва

    Первое заседание Мособлдумы VIII созыва назначено на 1 октября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московская областная дума восьмого созыва соберется на первое заседание 1 октября, сообщил председатель думы седьмого созыва Игорь Брынцалов.

    На первом заседании депутаты изберут председателя регионального парламента, зарегистрируют фракции и утвердят руководящие органы думы, пишет ТАСС.

    Избирательная комиссия Московской области ранее объявила официальные результаты выборов. В новый созыв Мособлдумы вошли 50 депутатов. По одномандатным округам избраны 22 кандидата от «Единой России», в том числе Игорь Брынцалов, а также по одному представителю ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».

    По единому округу «Единая Россия» получила 17 мандатов, КПРФ – четыре, ЛДПР и «Новые люди» – по два. Для проведения голосования в Московской области были открыты почти 4 тыс. избирательных участков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе «Единая Россия» получила 17 из 25 мандатов на выборах в Мособлдуму.

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    28 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    В Гидрометцентре сообщили о погоде в Москве в октябре

    Синоптик Голубев: Октябрь в Москве будет теплее обычного

    Tекст: Дарья Григоренко

    Второй месяц осени в российской столице ожидается значительно теплее обычного, средние температурные показатели превысят климатическую норму на полтора градуса, сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

    Как указал Голубев, средняя температура воздуха в российской столице в середине осени превысит климатическую норму, передает РИА «Новости». «Средняя температура воздуха в Москве в октябре будет примерно на один-полтора градуса выше климатической нормы», – сообщил синоптик.

    Он добавил, что предварительные расчеты обещают жителям столицы более теплую погоду, чем обычно наблюдается в этот период года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночь на 24 сентября побила температурный рекорд за последние 77 лет.

    Синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал превышение среднемесячной температуры сентября на полтора градуса.

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    28 сентября 2026, 18:33 • Новости дня
    В Москве завершился шестой всероссийский слет студентов-спасателей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 150 добровольцев со всех регионов России приняли участие в VI Всероссийском слете студентов-спасателей, который прошел на московском полигоне «Апаринки».

    В течение нескольких дней участники мероприятия осваивали навыки тактической медицины, альпинистской и психологической подготовки, а также пожарной безопасности и спасения на воде, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Обучающая программа слета была построена с учетом современных вызовов. Инструкторский состав пополнили специалисты из ЛНР и ДНР, поскольку добровольцы активно помогают жителям приграничных районов, доставляют гуманитарную помощь и восстанавливают пострадавшую инфраструктуру.

    По завершении обучения практические навыки отрабатывались на учениях, максимально приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям с угрозами применения беспилотников. Начальник отдела подготовки Всероссийского студенческого корпуса спасателей Алексей Малов отметил, что добровольцам предстояла масштабная спасательная операция в условиях без безопасных зон, где новые вызовы возникали постоянно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной добровольцы ВСКС продолжили ликвидацию последствий паводка в Дагестане.

    В марте они организовали эвакуацию и откачку воды в пострадавших районах республики.

    В начале марта студенты-спасатели поздравили женщин-спасателей и врачей с праздником.

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    28 сентября 2026, 20:46 • Новости дня
    Москвичка осуждена за покушение на убийство по указке мошенников

    Москвичка получила 12,5 года за покушение на убийство по указке мошенников

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский суд приговорил 20-летнюю Елизавету Мазурову к 12,5 года лишения свободы за нападение на пенсионерку с молотком по указанию телефонных аферистов.

    Никулинский суд Москвы вынес приговор двадцатилетней Елизавете Мазуровой, назначив ей длительное заключение за попытку убийства и разбой, передает РИА «Новости». По словам ее адвоката Константина Ерохина, «суд признал Мазурову виновной в покушении на убийство и разбое и назначил ей 12,5 года лишения свободы. Также ей назначено принудительное лечение и наблюдение у психиатра».

    Защита не согласилась с таким решением и планирует подать апелляцию. Ерохин отметил, что прокуратура запрашивала десять лет, а суд вынес еще более суровый вердикт девушке с психическим заболеванием, за которую вступились правозащитница Ева Меркачева и священник Павел Когельман.

    Следствие установило, что 14 марта Мазурова напала на 59-летнюю Галину Тихомирову. Она применила перцовый баллончик, когда женщина открыла дверь.

    Мошенники требовали убить жертву молотком и похитить 4 млн рублей, чтобы якобы вернуть их в Центробанк. Преступление предотвратили родственники потерпевшей.

    Сама осужденная заявляла, что стала жертвой украинских аферистов. Они представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, обвинив ее в финансировании ВСУ. Чтобы доказать свою невиновность, девушке поручили напасть на Тихомирову, которую назвали иноагентом, якобы готовящим теракт в детском саду.

    В последнем слове Мазурова просила смягчить обвинение, а ее родственники заявили об обострении у нее психических заболеваний и эпилепсии в СИЗО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении этой двадцатилетней москвички.

    Позже Следственный комитет запросил арест обвиняемой.

    В августе телефонные аферисты заставили жительницу подмосковного Реутова поджечь собственную квартиру.

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