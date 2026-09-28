В московском общежитии РГСУ сработала пожарная сигнализация

Москвичка осуждена за покушение на убийство по указке мошенников

Москвичка получила 12,5 года за покушение на убийство по указке мошенников

Tекст: Денис Тельманов

Никулинский суд Москвы вынес приговор двадцатилетней Елизавете Мазуровой, назначив ей длительное заключение за попытку убийства и разбой, передает РИА «Новости». По словам ее адвоката Константина Ерохина, «суд признал Мазурову виновной в покушении на убийство и разбое и назначил ей 12,5 года лишения свободы. Также ей назначено принудительное лечение и наблюдение у психиатра».

Защита не согласилась с таким решением и планирует подать апелляцию. Ерохин отметил, что прокуратура запрашивала десять лет, а суд вынес еще более суровый вердикт девушке с психическим заболеванием, за которую вступились правозащитница Ева Меркачева и священник Павел Когельман.

Следствие установило, что 14 марта Мазурова напала на 59-летнюю Галину Тихомирову. Она применила перцовый баллончик, когда женщина открыла дверь.

Мошенники требовали убить жертву молотком и похитить 4 млн рублей, чтобы якобы вернуть их в Центробанк. Преступление предотвратили родственники потерпевшей.

Сама осужденная заявляла, что стала жертвой украинских аферистов. Они представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, обвинив ее в финансировании ВСУ. Чтобы доказать свою невиновность, девушке поручили напасть на Тихомирову, которую назвали иноагентом, якобы готовящим теракт в детском саду.

В последнем слове Мазурова просила смягчить обвинение, а ее родственники заявили об обострении у нее психических заболеваний и эпилепсии в СИЗО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении этой двадцатилетней москвички.

Позже Следственный комитет запросил арест обвиняемой.

В августе телефонные аферисты заставили жительницу подмосковного Реутова поджечь собственную квартиру.