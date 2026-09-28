Польша закрыла аэропорты Люблина и Жешува из-за полетов военной авиации

PANSA: Аэропорты Люблина и Жешува временно закрыли из-за военной авиации

Tекст: Валерия Городецкая

Работу аэропортов в польских городах Люблин и Жешув временно приостановили из-за активности военной авиации, передает РИА «Новости». Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что боевая авиация была поднята в воздух для превентивной защиты воздушного пространства страны.

Свои действия польские военные объяснили ударами российских сил по объектам на территории Украины.

Как отмечал ранее портал NaTemat, регулярные вылеты истребителей обходятся польским налогоплательщикам очень дорого. По данным министерства национальной обороны страны, один летный час самолета F-16 стоит около 21 тыс. долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Польша поднимала в небо авиацию из-за действий России на Украине.

В среду Варшава задействовала истребители по той же причине.

В январе польские аэропорты также приостановили полеты из-за активности военной авиации.