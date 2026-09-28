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    28 сентября 2026, 17:47 • Новости дня

    Суд Парижа признал авиакомпанию Swiftair виновной в катастрофе 2014 года в Мали

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уголовный суд Парижа признал испанскую авиакомпанию Swiftair виновной в непредумышленном убийстве по делу о крушении пассажирского самолета в 2014 году в Мали, сообщает газета Parisien.

    Испанскую авиакомпанию приговорили к штрафу в размере 225 тыс. евро из-за крушения самолета McDonnell 83, который на тот момент эксплуатировала Air Algerie. Катастрофа унесла жизни 116 человек, включая 54 граждан Франции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Parisien.

    Суд постановил, что причиной трагедии стало отсутствие надлежащей подготовки летного экипажа. По мнению инстанции, именно это не позволило пилотам адекватно отреагировать на возникшие в полете нештатные ситуации и предотвратить крушение.

    Разбирательство длилось много лет, поскольку в 2016 году испанский суд постановил закрыть дело. Адвокаты Swiftair настаивали на недопустимости повторного суда за одно и то же деяние, из-за чего у потерпевших возникали опасения, что процесс в Париже не состоится.

    Самолет McDonnell 83 разбился 24 июля 2014 года в 150 км от города Гао на северо-востоке Мали во время рейса из Буркина-Фасо в Алжир. На борту находились граждане 15 государств, все они погибли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу два генерала армии Демократической Республики Конго погибли при крушении самолета.

    В прошлом году три человека погибли при крушении самолета в Небраске.

    28 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Партия Ле Пен добилась исторического результата на выборах в Сенат Франции

    Bloomberg: Консерваторы сохранили контроль над Сенатом Франции

    Партия Ле Пен добилась исторического результата на выборах в Сенат Франции
    @ Pierre Teyssot/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Французская правая партия «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен получила достаточно мест по итогам выборов для формирования собственной фракции в Сенате.

    По итогам воскресного голосования партия «Национальное объединение» и ее союзники заняли как минимум 14 мест в верхней палате французского парламента. Этого количества достаточно для создания формальной группы в Сенате, что дает право на дополнительное время для выступлений и расширенное финансирование аппарата, пишет Bloomberg.

    Лидер партии Марин Ле Пен назвала итоги голосования важной вехой, отметив, что полученные результаты превзошли все ожидания. Статус официальной группы требует наличия в палате как минимум 10 сенаторов и позволяет политической силе инициировать парламентские следственные комиссии.

    При этом консервативная партия «Республиканцы» и ее сторонники сохранили большинство, получив в общей сложности около 200 мандатов по предварительным подсчетам издания Le Monde. Президент консерваторов Брюно Ретайо переизбрался в Сенат. Леворадикальная партия «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона обеспечила себе как минимум одно место.

    Сенаторы во Франции избираются не прямым всенародным голосованием, а десятками тысяч местных чиновников, включая мэров и членов региональных советов. Всего на этих выборах распределялось 178 мест – немногим более половины от общего состава Сената Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг опросы предсказали выход Марин Ле Пен во второй тур президентских выборов. Во вторник эксперты предрекли Евросоюзу неизбежное сотрудничество с лидером «Национального объединения». В прошлом месяце социологи допустили победу Ле Пен во втором туре голосования за пост главы государства.

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    26 сентября 2026, 16:37 • Новости дня
    Франция отменила официальное открытие памятника советским женщинам-партизанам
    Франция отменила официальное открытие памятника советским женщинам-партизанам
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Французские власти отказались проводить запланированную на 27 сентября церемонию открытия мемориала в честь советского женского партизанского отряда «Родина» в городе Тиль.

    Руководство северо-восточного города Тиль приняло решение отказаться от участия в торжественных мероприятиях. Изначально официальная акция была намечена на 27 сентября, передает РИА «Новости».

    Временный поверенный в делах России во Франции Александр Зезюлин заявил, что вопросы о причинах отмены церемонии лучше задавать французским властям.

    В итоге памятное мероприятие у мемориала состоялось в субботу без участия местных властей. Его организовали сотрудники российского и белорусского посольств при поддержке скульпторов, родственников участниц сопротивления и местных жителей.

    В прошлом году французская сторона отказалась приглашать российских дипломатов на празднование Дня Победы.

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    28 сентября 2026, 18:35 • Видео
    Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

    Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

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    26 сентября 2026, 21:51 • Новости дня
    Лавров: Судьбу договоренностей Анкориджа должны решать США, а не Макрон

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на слова французского лидера Эмманюэля Макрона о судьбе договоренностей Анкориджа.

    «Макрон, вот сейчас в июне был саммит в Эвиане, он гордо заявил публично журналистам: «Мы похоронили Анкоридж, теперь Америка с нами». Но это судить не Макрону, а все-таки Америке судить», – подчеркнул дипломат на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что договоренности, достигнутые в Анкоридже, утратили силу, и подчеркнул солидарность Соединенных Штатов с Парижем.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков указал на неготовность Вашингтона выполнить договоренности в Анкоридже.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на сессии Генассамблеи ООН пообещал, что все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам СВО.

     Лавров обвинил США и европейские страны в срыве мирных договоренностей по Украине, достигнутых на саммите в Анкоридже.


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    26 сентября 2026, 16:17 • Новости дня
    Слова Макрона о третьем сроке вызвали возмущение французов в сети

    Читатели Variety резко раскритиковали идею Макрона о третьем сроке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном выдвижении на третий срок вызвали волну возмущения среди читателей издания Variety.

    Слова французского лидера Эммануэля Макрона вызвали бурную реакцию аудитории издания Variety, передает РИА «Новости». Комментаторы обрушились с резкой критикой на президента Франции из-за его недавних высказываний о третьем сроке.

    «Мы, французы, ненавидим его с такой силой, что ее хватило бы сжечь миллион солнц», – написал один из читателей.

    Другие пользователи отметили, что второй срок президента уже стал огромной ошибкой для страны. По мнению комментаторов, Эммануэль Макрон разрушил Францию, и граждане не желают видеть его у власти ни сегодня, ни в будущем.

    «Он лжет. Ему это не удастся, даже если сам Господь Бог велит попробовать. Он – худшее, что когда-либо случалось с Францией», – отметил еще один читатель издания.

    «Кошмар продолжается. Скажите ему прямо: французы не желают видеть его больше никогда – ни сегодня, ни завтра. Он разрушил нашу страну, и через пять лет французы этого не забудут. Его избиратели уйдут, а молодежь, для которой он ничего не сделал, останется», – пишут французы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности баллотироваться на третий срок.

    Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал его самым ненавистным главой государства в мире. А бывший политический советник Ален Минк охарактеризовал Макрона худшим президентом с основания Пятой республики.

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    27 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Неизвестный расстрелял посетителей ресторана во Франции

    Tекст: Ольга Иванова

    Во французской коммуне Венисье вооруженный автоматом преступник обстрелял террасу заведения, тяжело ранив восемнадцатилетнюю посетительницу.

    Инцидент произошел в ночь на воскресенье, передает РИА «Новости». Неизвестный подъехал к зданию на электросамокате и выпустил очередь по людям. На месте происшествия полицейские обнаружили около 20 гильз.

    «Стрельба произошла в ночь на воскресенье в Венисье. Три человека были ранены, один из них находится в угрожающем жизни состоянии», – отмечает местное издание Lyon Mag.

    Двоих пострадавших экстренно госпитализировали. Состояние 18-летней девушки оценивается как критическое. Прокуратура проверяет возможную связь нападения с разборками наркоторговцев, которые регулярно происходят в южных регионах страны. Известно, что в феврале возле этого же заведения уже фиксировали вооруженный конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа в Марселе в результате вооруженного нападения погиб двадцатилетний мужчина.

    В начале того же месяца неизвестный ранил из автомата шестерых человек в коммуне Валанс.

    В июле четверо вооруженных людей открыли огонь по посетителям закусочной на севере Марселя.

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    27 сентября 2026, 10:55 • Новости дня
    Полиция ЮАР сообщила о гибели 27 человек при стрельбе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате двух вооруженных нападений в ЮАР погибли по меньшей мере 27 человек, полиция ведет масштабные поиски подозреваемых.

    По меньшей мере 27 человек стали жертвами двух инцидентов со стрельбой вблизи Йоханнесбурга и в пригороде Кейптауна, передает РИА «Новости». В настоящее время южноафриканская полиция разыскивает подозреваемых.

    «Полиция Гаутенг ведет поиски восьми вооруженных неизвестных после стрельбы с жертвами в таверне в Ведела. В общей сложности 17 человек, в том числе 13 мужчин и четыре женщины, получили ранения и погибли. 10 человек были застрелены в Лвандле», – говорится в заявлении правоохранительных органов.

    Первое нападение произошло вечером 26 сентября в пригороде Йоханнесбурга. Группа неизвестных ворвалась в таверну, предположительно разыскивая ее владельцев, и убила 17 посетителей. Мотивы преступления устанавливаются, ведется расследование.

    Второй инцидент случился ночью в неназванном развлекательном заведении в пригороде Кейптауна. В результате стрельбы погибли десять человек, еще 11 получили ранения. Подозреваемые также пока не задержаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года в результате стрельбы в таверне под Йоханнесбургом погибли девять человек.

    Летом 2025 года неизвестные застрелили пятерых посетителей бара в южноафриканской провинции Гаутенг.

    Весной текущего года в одном из районов Йоханнесбурга преступники убили известного эксперта по связям Африки и России Стивена Груздя.

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    25 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Самолет с офицерами ВС Конго разбился на юго-западе страны

    Mediacongo: Самолет с офицерами ВС Конго разбился на юго-западе страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате крушения самолета на юго-западе Демократической Республики Конго погибли по меньшей мере десять человек, включая высокопоставленных военных, пишет Mediacongo.

    Самолет с офицерами Вооруженных сил Демократической Республики Конго потерпел крушение на юго-западе страны, погибли не менее десяти человек, сообщает портал Mediacongo.

    «Генеральный аудитор ВС ДРК, генерал-лейтенант Люсьен-Рене Ликулия Бакуми погиб в результате крушения самолета… По предварительным данным, около десятка человек погибли вследствие этого несчастного случая», – говорится в публикации издания.

    Точные обстоятельства аварии и окончательное число погибших сейчас выясняются. Ожидается, что власти предоставят подробную информацию о типе воздушного судна, количестве людей на борту и причинах катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года на северо-востоке Демократической Республики Конго разбился гражданский самолет «Антонов». Ранее вооруженные силы этой африканской страны сорвали попытку государственного переворота.

    А уже в середине сентября легкий самолет потерпел крушение в горах Швейцарии.

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    26 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    Макрон не исключил выдвижения на третий президентский срок

    Макрон допустил возвращение в президентское кресло на третий срок

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что в будущем может вновь попытаться занять пост главы государства на третий срок.

    Эммануэль Макрон заявил, что ничего не исключает в вопросе возможного возвращения на пост президента Франции на третий срок, пишет Variety.

    Отвечая на вопрос о своих перспективах, французский лидер отметил, что возвращаться на пост «необычно», но «жизнь изобретательна, иногда даже больше, чем в кино».

    При этом Макрон подтвердил, что в мае уйдет с поста главы государства, как того требует конституция страны, отмечает РИА «Новости».

    Президентские выборы во Франции пройдут 18 апреля 2027 года, а проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая. Действующий глава государства не сможет принять в них участие, так как занимает свой пост второй срок подряд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе во Франции Макрона обвинили в намерении добиться отмены президентских выборов.

    В середине месяца французский лидер назвал невыносимыми цены на топливо на АЗС страны.

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    26 сентября 2026, 16:49 • Новости дня
    Разозленный пробками автомобилист сбил четырех экоактивистов во Франции

    Tекст: Мария Иванова

    Водитель, находившийся под воздействием наркотиков, въехал в толпу участников экологического марша во французском городе Клермон-Ферран, сообщил канал BFMTV.

    Мужчина на автомобиле попытался прорваться сквозь толпу экоактивистов во французском Клермон-Ферране. Водитель, раздраженный заторами на дороге, находился под воздействием наркотических веществ, передает BFMTV.

    В результате происшествия четыре участника марша получили легкие ранения. Правоохранители исключили версию теракта, передает РИА «Новости».

    Полиция задержала 37-летнего виновника происшествия на месте. Медицинская экспертиза подтвердила наличие в его организме наркотиков, однако их тип не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце во Франции легковой автомобиль намеренно протаранил толпу у железнодорожного вокзала.

    Летом водитель сомалийского происхождения совершил наезд на пешеходов в Лондоне.

    В мае сбивший пешеходов в итальянской Модене мужчина проходил психиатрическое лечение.

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    26 сентября 2026, 14:23 • Новости дня
    Число погибших при крушении вертолета Минобороны ДРК выросло до 17 человек

    В результате крушения вертолета министерства обороны Демократической Республики Конго погибли по меньшей мере 17 человек, среди которых два генерала.

    «17 тел жертв катастрофы в Кенге в провинции Кванго были доставлены в Киншасу в ночь на субботу», – пишет местное издание Actualite.

    Среди погибших – 13 военных и четверо гражданских, в том числе один ребенок. Ранее Минобороны ДРК сообщило о гибели двух генералов – председателя Высшего военного суда и главного аудитора вооруженных сил.

    Обстоятельства крушения пока неизвестны. Район катастрофы оцеплен, об обнаружении бортовых самописцев не сообщалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сообщалось, что при крушении самолета погибли два генерала армии ДР Конго.

    В пятницу самолет с офицерами конголезской армии разбился на юго-западе страны.

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    26 сентября 2026, 19:23 • Новости дня
    Нигер обвинил Францию и Украину в поддержке терроризма в Сахеле

    Премьер Нигера: Франция и Украина поддерживают терроризм в Сахеле

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн заявил о наличии задокументированных фактов поддержки Францией и Украиной терроризма в регионе Сахель.

    Зейн охарактеризовал происходящее в Сахеле как «попытку новой колонизации ради эксплуатации природных богатств», передает ТАСС со ссылкой на портал La Nouvelle Tribune.

    По его словам, Франция во главе с президентом Эммануэлем Макроном и Украина проводят «коварную операцию по дестабилизации Сахеля».

    Премьер-министр Нигера подчеркнул, что уран Нигера, золото Мали и Буркина-Фасо, а также литий, газ и нефть региона привлекают бывшую метрополию.

    Ранее в июле президент Нигера Абдурахман Тчиани заявлял, что Франция и Европейский союз финансируют вооруженные группировки в Сахеле, в том числе «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», связанную с «Аль-Каидой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Нигер обвинил Францию в организации мятежа в стране.

    В конце августа мятежники попытались попасть в отель с российскими дипломатами в Нигере.

    В июле глава МИД России Сергей Лавров впервые прибыл в Нигер на встречу стран Сахеля.

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    26 сентября 2026, 12:49 • Новости дня
    Итальянский премьер проигнорировала встречу с папой римским во Франции

    Мелони отклонила приглашение Макрона на встречу с папой римским во Франции

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не примет участие во встрече лидеров ЕС во французском Меце, на которой должен выступить папа римский Лев XIV.

    Глава итальянского правительства отказалась от поездки во Францию на мероприятие с участием понтифика, которое пройдет 28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе политика, передает ТАСС.

    Мероприятие под названием «К истокам Европы во имя мира и единства» состоится в Меце. Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил на него всех руководителей стран Евросоюза.

    По данным издания Politico, от приглашения французского лидера также отказались канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    В настоящий момент Лев XIV совершает апостольскую поездку во Францию. В субботу он завершит пребывание в Париже мессой на площади Согласия, после чего отправится в Лурд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня европейские СМИ сообщили о сближении Эмманюэля Макрона и Джорджи Мелони на фоне конфликта с Дональдом Трампом.

    В начале июня итальянский премьер дистанцировалась от европейских инициатив по Украине.

    В феврале лидеры Франции и Италии поругались из-за проблемы, которую назвали «раной для всей Европы».

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    25 сентября 2026, 22:16 • Новости дня
    ВОЗ сообщила о расширении эпидемии Эболы в Конго

    ВОЗ: Эпидемия Эболы в Конго охватила новые регионы

    Tекст: Катерина Туманова

    Вспышка нового штамма лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго охватила две дополнительные медицинские зоны, увеличив риск трансграничного распространения инфекции, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

    «Вспышка вируса Бундибугио в Демократической Республике Конго получила дальнейшее распространение, затронув еще две медицинские зоны. К ним относятся медицинская зона Булу в новой провинции Южное Убанги и медицинская зона Дунгу в провинции Верхнее Уэле, граничащей с Южным Суданом», – приводит РИА «Новости» выдержку из пресс-релиза организации.

    Общее количество пострадавших медицинских зон достигло 63, они находятся в 7 из 26 провинций государства. В ВОЗ подчеркнули, что такое географическое расширение увеличивает риск передачи инфекции через границу.

    К 23 сентября 2026 года в стране зафиксировали 7890 подтвержденных случаев болезни, из которых 3799 закончились смертельным исходом. Летальность инфекции достигла 48,1%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор заявил о завершении испытаний вакцин от лихорадок Марбург и Эбола. Россия усилила контроль на границах из-за вспышки вируса Эбола.

    ВОЗ 10 сентября сообщала, что эпидемия Эболы распространилась на новую санитарную зону в Конго.

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    26 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Командир суданских повстанцев перешел на сторону армии

    Командир повстанцев с 50 бойцами перешел на сторону армии Судана

    Tекст: Мария Иванова

    Один из командиров суданских «Сил быстрого реагирования» (СБР) Ат-Тайеб аль-Вахиду сдался правительственной армии вместе с 50 бойцами.

    Аль-Вахиду и сопровождавшие его бойцы прибыли в Омдурман на пяти вооруженных автомобилях. Их встретили представители командования вооруженных сил Судана и разведки. Командир объяснил свое решение нарушениями со стороны СБР и призвал других бойцов сложить оружие, пишет Sudan Tribune.

    В конце августа около 200 бойцов СБР во главе с бывшим руководителем разведки формирования в штате Северный Кордофан Абу Бакром Хамудой Дахлубом также перешли на сторону правительственных сил, отмечает ТАСС.

    Ранее летом несколько групп бойцов СБР сдались армии в Северном штате.

    В последние месяцы правительственные силы активизировали наступление в Кордофане. В среду армия сообщила о взятии города Содари в Северном Кордофане, который использовался СБР в качестве одного из опорных пунктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае войска Судана выбили мятежников из трех районов Голубого Нила.

    В прошлом году стороны конфликта в Судане отвергли мирный план США.

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    26 сентября 2026, 07:45 • Новости дня
    Папа римский Лев XIV предостерег ООН от превращения в «фарс»
    Папа римский Лев XIV предостерег ООН от превращения в «фарс»
    @ Christian Liewig/Bestimage/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Папа римский Лев заявил в пятницу, что Организация Объединенных Наций и другие многосторонние организации находятся в кризисе, а международный диалог рискует превратиться в фарс.

    Первый папа римский из США, выступая во время визита во Францию ​​на фоне напряженной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке осудил мировых лидеров, которые не уважают верховенство права, не называя конкретных имен, передает Reuters.

    «Вместо того чтобы уважать закон, власть имущие ссылаются на него, когда он служит их интересам, и игнорируют его, когда он их ограничивает, относясь даже к правосудию так, как будто это товар, который можно купить и продать», – сказал понтифик.

    ООН и другие многосторонние организации «переживают кризис эффективности. Диалог воспринимается скорее как препятствие для действий, чем как ресурс для достижения мира, как фарс, а не как возможность совместно стремиться к общему благу», – добавил папа римский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ватикан обвинил Евросоюз в двойных стандартах из-за войн. В июне папа римский Лев XIV призвал Европу избегать враждебного противопоставления другим государствам и призвал не называть глобальное перевооружение обороной.

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