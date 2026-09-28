В ООН заявили об использовании ИИ террористами

ООН: Террористы стали чаще использовать искусственный интеллект

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Зуев, террористические группировки все активнее используют новые технологии, включая искусственный интеллект. Они пытаются воспользоваться нестабильностью и слабостью государственного управления в отдельных странах, передает ТАСС.

«Терроризм продолжает эволюционировать. Террористические группировки все чаще используют новые и развивающиеся технологии, включая искусственный интеллект, и стремятся воспользоваться нестабильностью и слабым государственным управлением, особенно в некоторых частях Африки», – заявил Зуев.

По словам главы Контртеррористического управления всемирной организации, для противодействия угрозе необходимы постоянные усилия и бдительность. Он отметил, что ООН координирует помощь государствам в укреплении потенциала и оказывает техническое содействие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Алимов сообщил о резком росте военно-политических угроз из-за неправомерного применения искусственного интеллекта.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал ввести жесткие меры регулирования нейросетей.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о разветвленности и адаптивности террористической угрозы в мире.