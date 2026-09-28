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    Британия возвращается к принципу «хайли лайкли»
    В центре Киева загорелось здание Национальной академии наук
    Эрдоган назначил встречу потенциальному преемнику Мерца
    Суд утвердил взыскание 5,5 млрд рублей с Чубайса и экс-менеджеров «Роснано»
    Путин подписал указ о праздновании 1170-летия российской государственности
    Путин продлил полномочия Дмитриева на посту гендиректора РФПИ
    Венгерский OTP Bank допустил уход из России
    Минобороны Казахстана анонсировало реформу армии после гибели военных на Каспии
    Глава Росатома Лихачев стал лауреатом премии Леденцова
    28 сентября 2026, 17:38 • Новости дня

    Путин ограничил доступ к информации об экспорте продукции ТЭК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об ограничении доступа к информации в сфере топливно-энергетического комплекса, включая данные об экспорте товаров, маршрутах поставок и объемах нефтепереработки.

    Решение принято в ответ на недружественные действия Соединенных Штатов, а также примкнувших к ним стран и международных организаций, передает РИА «Новости». Ограничения касаются сведений об экспорте энергоносителей юридическими лицами, направлениях поставок, агрегированной таможенной статистике и планируемых объемах продажи бензина и дизельного топлива на бирже.

    Распространение этих данных через СМИ и интернет не допускается, за исключением случаев, когда компания сама раскрывает информацию о своей деятельности.

    Доступ к закрытой статистике будет предоставляться исключительно на основании специальных соглашений, за исключением федеральных и региональных ведомств, работающих в рамках своей компетенции. Правительству поручено за десять дней составить перечень кодов товаров, подпадающих под действие указа, и утвердить регламент обработки полученных сведений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Россия нарастила экспорт зерна в Китай.

    В прошлом году наша страна стала главным экспортным партнером Грузии.

    В начале прошлого года власти продлили запрет на экспорт бензина.

    28 сентября 2026, 13:28 • Новости дня
    Военный эксперт оценил планы Украины спрятать дата-центры

    Аналитик Рожин: Украина не спрячет дата-центры от ударов ВС России

    Военный эксперт оценил планы Украины спрятать дата-центры
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинское руководство на фоне серии ударов ВС России по дата-центрам задумалось о защите таких объектов. Однако планы Киева оборудовать объекты под землей или перенести их за границу столкнутся с серьезными барьерами – от технологических и финансовых до вопросов защищенности и уязвимости, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Защита критически важных объектов нередко строится на принципе заглубления. Яркий пример – Иран, который размещает ключевую инфраструктуру в горных районах и подземных укрытиях», – напомнил военный аналитик Борис Рожин. При этом планы Украины оборудовать дата-центры под землей сопряжены с целым рядом технологических сложностей.

    «Среди ключевых проблем – необходимость строгого температурного режима и мощных бесперебойных источников энергии», – отметил собеседник. По его словам, сам процесс переноса может занять месяцы и грозит сбоями. Кроме того, подземное размещение не гарантирует полной защищенности и неуязвимости объектов от ударов ВС России.

    «Так, если речь пойдет об условном цокольном этаже или подвальном помещении, то ВС России располагают средствами поражения заглубленных целей», – рассуждает Рожин. Впрочем, по словам эксперта, если дата-центры будут перенесены, например, в метро, это создаст определенные трудности для российской армии при уничтожении цели. «Дело в том, что обычные ракеты с первого раза не смогут пробить укрепление», – пояснил аналитик.

    Планы киевских властей перенести дата-центры за границу также столкнутся с барьерами и значительными финансовыми затратами, продолжил собеседник. «При этом такая мера приведет к изменениям структуры украинской сети: напрямую скажется на ее работоспособности и зоне покрытия. Более того, это ощутимо ограничит возможности Украины по самостоятельному управлению цифровой инфраструктурой», – считает Рожин.

    Тем не менее, по его прогнозам, на фоне ударов ВС России по дата-центрам и другим объектам телекоммуникационной инфраструктуры Киев будет вынужден пойти на такую своеобразную «диверсификацию»: часть мощностей попытается спрятать в подземных сооружениях, часть – перенести за границу. «Повторю, трансформация сети неизбежно скажется на ее работоспособности: возможны перебои, снижение скорости передачи данных и сокращение зоны покрытия», – заключил собеседник.

    Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал возможный перенос серверов страны в подземные укрытия или за рубеж из-за регулярных ударов ВС России по инфраструктуре. «Есть нестандартные решения. Что-то должно быть под землей, что-то должно быть в облаке, что-то должно быть за границей. <…> Единственно верного решения нет, но нужно исходить из наихудшего сценария», – сказал он.

    Напомним, российская армия продолжает серию ударов по дата-центрам и другим объектам телекоммуникационной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Так, в понедельник Минобороны сообщило о ночном ударе по объектам «Укртелеком» и «Дримлайн» в Киеве. Первая организация также обеспечивает войска стационарной и мобильной связью, а вторая занимается в том числе хранением разведывательных данных, пояснили в ведомстве.

    Накануне министерство заявило о поражении дата-центров «Киевстар» и «Омега Телеком» в украинской столице. В ночь на 26 сентября российская армия поразила в Киеве центр обработки данных «Космонова», который обеспечивал поддержку систем Starlink в интересах ВСУ. За день до этого российские беспилотники ударили по дата-центру «Датагруп».

    В результате российских ударов по дата-центрам у нескольких украинских телеканалов возникли в субботу проблемы с трансляцией и работой сайтов. О технических неполадках сообщал телеканал «Мы – Украина+» (на нем проходит пропагандистский марафон «Единые новости»), «Новости.LIVE», ведомственный канал Минобороны Украины «Армия ТВ», а также канал «Прямой». Перебои возникли не только у ТВ, но и у десятка крупнейших интернет-провайдеров Киева (MiroHost, Паутина, UTELS и др.).

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему ВС РФ только сейчас приступили к системному поражению дата-центров.

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    28 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин передал российские активы сети Metro во временное управление

    Активы немецкой сети Metro в России переданы компании «УК Торг Рус»

    Путин передал российские активы сети Metro во временное управление
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские активы немецкой торговой сети Metro передали во временное управление акционерному обществу «УК Торг Рус», соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Активы немецкой торговой сети Metro в России передали во временное управление АО «УК Торг Рус», передает РИА «Новости». Соответствующий указ президента уже размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Внести изменения в раздел IV перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении… О временном управлении некоторым имуществом» дополнить пункт 83 следующим содержанием:… 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Метро Вэрхаус Ногинск», принадлежащих МEТРО Кэш энд Керри Раша Б.В. (МETRO Cash & Carry Russia B.V.) акционерному обществу «УК Торг рус», – говорится в документе.

    Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Ранее президент России Владимир Путин передал активы торговых сетей «Ашан» и «Леруа Мерлен» под временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент».

    Представители российского подразделения Auchan сообщили о продолжении полноценной работы супермаркетов.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров раскрыл детали применения механизма внешнего контроля для критически важных объектов инфраструктуры.

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    28 сентября 2026, 18:35 • Видео
    Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

    Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

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    28 сентября 2026, 16:09 • Новости дня
    Путин подписал указ о праздновании 1170-летия российской государственности
    Путин подписал указ о праздновании 1170-летия российской государственности
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении основных торжеств в честь 1170-летия зарождения российской государственности в 2032 году в Великом Новгороде.

    Согласно указу, правительству поручено в течение трех месяцев сформировать оргкомитет для подготовки торжеств и утвердить его состав, передает РИА «Новости». Кабмин также должен разработать план мероприятий и определить источники их финансирования.

    Органам государственной власти субъектов и местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке празднования.

    Указ вступает в силу со дня подписания, 28 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые назвали Великий Новгород местом зарождения российской правовой системы.

    В марте Совет при НЦ «Россия» обсудил разработку нового российского стиля.

    В октябре прошлого года эксперты отметили, что курс «Основы российской государственности» превратился в масштабный социальный проект.

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    28 сентября 2026, 16:28 • Новости дня
    Венгерский OTP Bank допустил уход из России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Крупнейшая финансовая группа Венгрии OTP Bank начала пересмотр своей стратегии развития, допустив возможность полного прекращения работы на российском рынке.

    Как пишет Bloomberg, крупнейший банк Венгрии OTP Bank изучает варианты полного ухода из России. Кредитная организация начала пересмотр стратегии из-за ограниченных возможностей вывода дивидендов и планов по расширению присутствия в еврозоне, передают «Вести».

    «Учитывая стратегический интерес к странам Балтии и ограниченный прогресс в перераспределении дополнительных дивидендов из России за последний год, OTP начал пересмотр своей стратегии в отношении России, включая потенциальный полный выход из России», – заявил генеральный директор OTP Group Питер Чаньи.

    Отмечается, что сейчас финансовая группа планирует покупку эстонского Luminor Bank. Из-за этих планов венгерская организация оказалась под пристальным вниманием европейских регулирующих органов. Пересмотр российской стратегии планируется завершить к концу 2026 года. В настоящее время деятельность банка в России сосредоточена преимущественно на розничном потребительском кредитовании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2024 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о намерении банка OTP и других национальных компаний продолжить работу в России.

    В апреле 2026 года итальянская группа UniCredit опровергла слухи о планах ликвидации своего российского подразделения.

    Годом ранее руководство Raiffeisen Bank International подтвердило решение о продаже бизнеса в нашей стране.


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    28 сентября 2026, 15:23 • Новости дня
    В Татарстане назвали провокацией санкции ЕС против главы республики

    Власти Татарстана назвали санкции ЕС против Минниханова циничной провокацией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова назвала провокацией и циничным использованием детей в политических целях европейские санкции против руководителя региона.

    Власти республики расценивают ограничения за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине как бесстыдную попытку Запада опорочить российские духовно-нравственные ценности, пишет РИА «Новости».

    «Введение санкций в отношении раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине расцениваем, как провокацию и циничное использование детей в политических целях», – говорится в сообщении.

    Ранее Совет ЕС объявил о введении ограничений против десяти физических и 17 юридических лиц. В санкционный список вошел Минниханов. Меры предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Евросоюз.

    В пресс-службе допустили, что в нынешней ситуации Брюссель мог найти различные основания для ограничений, в том числе с учетом вклада Татарстана в укрепление обороноспособности России и защиту ее рубежей. Однако особое возмущение вызвала указанная Евросоюзом причина введения санкций.

    «Однако именно формулировка "принудительная депортация детей" является бесстыдной попыткой запада опорочить духовно-нравственные ценности России, направленные на защиту и заботу о детях», – подчеркнули в пресс-службе.

    Напомним, в понедельник Евросоюз ввел санкции против главы Татарстана.

    В прошлом месяце Минниханов назвал Китай главным инвестором в экономику региона.

    Летом руководитель республики пообещал президенту решить проблему нехватки врачей.

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    28 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин освободил Савельева от должности вице-премьера
    Путин освободил Савельева от должности вице-премьера
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера в связи с его избранием депутатом Государственной думы.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». В документе отмечается, что Савельев освобождается от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва.

    Указ вступил в силу со дня его подписания.

    Виталий Савельев родился 18 января 1954 года в Ташкенте. В 2001–2002 годах работал заместителем председателя правления «Газпрома», в 2004–2007 годах занимал пост замминистра экономического развития и торговли. С 2009 по 2020 год возглавлял «Аэрофлот», затем руководил Министерством транспорта. В мае 2024 года был назначен вице-премьером, курирующим транспортную сферу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил российского лидера с успешным проведением выборов в Госдуму.

    В пятницу Путин сообщил о желании Киева возобновить переговоры перед выборами в Госдуму.

    Летом Савельев заявил о востребованности самолетов Ил-114-300 на Дальнем Востоке.

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    28 сентября 2026, 16:39 • Новости дня
    Глава Росатома Лихачев стал лауреатом премии Леденцова

    Гендиректору Росатома Лихачеву присудили общенациональную премию Леденцова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев объявлен лауреатом общенациональной премии Христофора Леденцова на торжественной церемонии в МГТУ имени Баумана.

    О присуждении награды руководителю госкорпорации было объявлено в ходе торжественного мероприятия, которое проходит в новом кампусе Московского государственного технического университета имени Баумана, сообщает ТАСС.

    Общенациональная премия имени Христофора Леденцова была учреждена в 2021 году. Основной задачей этой награды является поиск, продвижение и последующее внедрение передовых отечественных наукоемких технологий в различные сферы экономики.

    Христофор Леденцов известен как крупный предприниматель и меценат конца XIX и начала ХХ века. Он выделял масштабные финансовые средства на развитие российской науки и основывал различные исследовательские лаборатории, благодаря чему современники часто сравнивали его с Альфредом Нобелем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Киргизии Садыр Жапаров вручил главе Росатома высший орден республики.

    В прошлом месяце Лихачев рассказал о планах как можно раньше вернуть работников на атомную электростанцию «Бушер».

    Весной руководитель госкорпорации назвал компанию Siemens непотребным поставщиком.

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    28 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Захарова ответила на сообщения о слежке за посольством в Берлине

    Захарова прокомментировала данные о слежке за российским посольством в Берлине

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщения об усилении слежки спецслужб Германии за российским посольством в Берлине.

    Официальный представитель МИД России прокомментировала информацию немецких средств массовой информации об усилении давления на российских дипломатов в Германии, передает ТАСС.

    «Мы тоже люди с фантазией», – заявила Мария Захарова.

    Ранее издание Bild сообщило об активизации работы немецких спецслужб вокруг российского посольства в Берлине. Целью этих действий названо оказание давления на сотрудников дипломатической миссии.

    Немецкие СМИ сообщили об использовании вертолетов для наблюдения за российской дипмиссией.

    Власти Германии запретили переводить сотрудников закрывающегося генконсульства из Бонна в Берлин.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала жесткий ответ на недружественные действия Берлина.

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    28 сентября 2026, 17:19 • Новости дня
    Путин продлил полномочия Дмитриева на посту гендиректора РФПИ

    Путин продлил полномочия Дмитриева на посту гендиректора РФПИ на пять лет

    Путин продлил полномочия Дмитриева на посту гендиректора РФПИ
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий полномочия генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева еще на пять лет.

    Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить Дмитриева Кирилла Александровича генеральным директором акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых инвестиций» сроком на пять лет», – говорится в тексте указа.

    Новый срок полномочий руководителя фонда начнется 17 января 2027 года, когда документ вступит в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился в Нью-Йорке с американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    За время работы Российский фонд прямых инвестиций приумножил вложенные государством средства почти в шесть раз.

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    28 сентября 2026, 13:19 • Новости дня
    Песков назвал исчерпывающим заявление Путина по украинскому конфликту

    Песков: Путин сделал исчерпывающее заявление по украинскому конфликту

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал недавние высказывания президента России Владимира Путина, касающиеся возможных переговоров с Киевом и перспектив урегулирования конфликта.

    Пресс-секретарь президента России назвал позицию главы государства Владимира Путина по предложениям об урегулировании украинского кризиса исчерпывающей, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, что президент весьма исчерпывающе заявил о нашей позиции», – подчеркнул Дмитрий Песков в беседе с журналистами. Владимир Путин также добавил, что дальнейшие решения по диалогу с Киевом Россия будет принимать исключительно на основе собственных национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о готовности украинской стороны возобновить переговоры незадолго до выборов в Госдуму. Однако, по его словам, в дни голосования киевский режим предпринял попытку проведения массированной атаки на столицу России.

    Также Путин заявил, что власти Украины должны почувствовать ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут, они только ухудшают положение.

    Владимир Путин заявил, что возможность возобновления переговоров по Украине сохраняется, но последние действия Киева заставляют Москву внимательно оценить целесообразность дальнейшего диалога.

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    28 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Кремль спросили о переговорах Лаврова и Вадефуля

    Песков счел позитивной встречу Лаврова с главой МИД Германии Вадефулем

    Tекст: Вера Басилая

    Факт встречи глав МИД России и ФРГ Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля в Нью-Йорке является позитивным, но говорить об изменениях в политике Германии рано, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил переговоры министров иностранных дел России и Германии, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля отметил, что сам факт проведения такой встречи позитивен.

    «Безусловно, мы всегда говорили, что наличие диалога всегда лучше, чем его отсутствие даже в условиях, когда двусторонние отношения, собственно, тяготеют к нулю. Но все равно лучше общаться друг с другом», – заявил Песков. При этом он подчеркнул ошибочность поспешных выводов о скорых переменах.

    Встреча Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля прошла 26 сентября в штаб-квартире ООН. Эти переговоры стали первыми с января 2022 года, когда Лавров принимал в Москве Анналену Бербок.

    Закрытые переговоры министров на полях Генассамблеи ООН продлились ровно 20 минут.

    Сергей Лавров заявил об отсутствии свежих идей у немецкого коллеги.

    Мария Захарова объяснила инициативу Берлина попыткой повысить популярность канцлера Фридриха Мерца.

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    28 сентября 2026, 13:10 • Новости дня
    Глава Росатома Лихачев поздравил сотрудников с профессиональным праздником

    Лихачев отметил стратегическую роль атомной отрасли в безопасности России

    Tекст: Вера Басилая

    Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев поздравил сотрудников с Днем работника атомной промышленности, отметив стратегическое значение отрасли для технологического суверенитета и безопасности России.

    Генеральный директор государственной корпорации поздравил коллектив с Днем работника атомной промышленности.

    «За 81 год наша отрасль не раз доказывала способность работать на опережение и брать на себя решение задач, определяющих будущее нашей Родины. Сегодня перед нами стоят высокие цели, и наш труд, наши достижения доказывают: мы достойны своих великих предшественников», – подчеркнул руководитель компании.

    По словам Алексея Лихачева, корпорация полностью справляется с государственным оборонным заказом и обеспечивает энергетическую безопасность страны. В России возводятся новые энергоблоки, развивается малая генерация и создается уникальный энергокомплекс с замкнутым ядерным топливным циклом. Кроме того, отрасль активно внедряет новые материалы, квантовые вычисления и космические технологии, а также участвует в развитии Северного морского пути.

    Глава компании отметил, что успехи базируются на профессионализме и ответственности сотрудников. При подготовке «Атомной главы» Народной программы «Единой России» работники и жители городов присутствия направили около 200 тыс. предложений. Инициативы касались передовых технологий, медицины, образования и инфраструктуры.

    Несмотря на внешнее давление, отечественные технологии сохраняют мировое лидерство. Компания успешно реализует масштабные энергетические проекты в Турции, Индии, Китае, Венгрии, Египте и других странах. Доверие зарубежных партнеров подтверждает высокий статус российской инженерной школы, заключил Алексей Лихачев, поблагодарив атомщиков за преданность делу и стойкость.

    Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о возведении 18 атомных энергоблоков внутри России.

    Госкорпорация обсуждает создание новых объектов с правительствами 15 государств.

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    28 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ проинформировал Каллас о результатах переговоров с Лавровым

    Вадефуль проинформировал Каллас о результатах переговоров с Лавровым

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас узнала от министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля подробности его недавней встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Руководитель внешнеполитической службы Европейского союза сообщила об обсуждении прошедших на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке переговоров, передает ТАСС.

    «Министр Вадефуль проинформировал меня, о чем он говорил с министром Лавровым», – заявила Каллас во время пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС.

    По ее словам, Вадефуль говорил о «гибридных атаках» и призывах «прекратить войну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД России и Германии провели двусторонние переговоры на полях Генассамблеи ООН впервые за четыре с половиной года.

    Закрытая беседа дипломатов продлилась ровно 20 минут.

    Во время встречи министры обсудили двусторонние отношения Москвы и Берлина наряду с текущей ситуацией на Украине.

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    28 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Верховный суд обязал выплатить деньги семье умершего по пути домой участника СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд России восстановил право на получение компенсации для семьи участника спецоперации на Украине, который скончался из-за болезни по пути из зоны боевых действий в Амурскую область.

    Военный комиссариат изначально отказал в назначении единовременной выплаты семье бойца, сославшись на отсутствие документов о его гибели при исполнении служебных обязанностей. Вдова обратилась с иском в суд для восстановления прав на компенсацию для себя и несовершеннолетнего ребенка, передает РИА «Новости».

    Суды первой инстанции, а также апелляция и кассация поддержали отказ военкомата. Инстанции посчитали, что смерть военнослужащего от болезни по дороге в зону постоянной дислокации войсковой части не связана с выполнением служебных задач.

    Коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решения нижестоящих судов и признала право вдовы и ребенка погибшего на социальные гарантии. В суде подчеркнули, что период исполнения обязанностей военной службы включает в себя время пребывания в командировке, а также следования к месту дислокации подразделения и обратно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Верховный суд запретил получать наследство уклонявшимся от воспитания родителям.

    В прошлом году инстанция исключила из судебной практики упоминание Европейской конвенции.

    В октябре прошлого года Верховный суд изменил термин для женщин-военнослужащих.

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    28 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    Путин освободил Козлова от должности посла в Саудовской Аравии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Козлова от должности посла Российской Федерации в Саудовской Аравии.

    «Освободить Козлова Сергея Георгиевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Королевстве Саудовская Аравия», – говорится в тексте документа. Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

    Дипломат исполнял обязанности главы российской миссии в Эр-Рияде с февраля 2017 года. Сергей Козлов, владеющий арабским и английским языками, работает в системе Министерства иностранных дел с 1995 года. До назначения в Саудовскую Аравию он руководил дипмиссией в Йемене с 2010 по 2013 год.

    В послужном списке дипломата также значатся посты руководителя миссии при Палестинской национальной администрации и начальника отдела департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. Высшее образование он получил в МГИМО МИД СССР, окончив вуз в 1978 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Владимир Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с наследным принцем Саудовской Аравии. Несколькими днями ранее президент России освободил Андрея Келина от должности посла в Великобритании.

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