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    28 сентября 2026, 16:58 • Новости дня

    Иран отверг обвинения в причастности к инциденту у базы ВВС США в Британии

    Посольство Ирана отвергло обвинения в инциденте возле базы ВВС США в Британии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство Ирана в Лондоне отвергло публикации британских СМИ о якобы причастности Тегерана к задержанию пяти подозреваемых возле используемой США авиабазы Фэрфорд.

    Посольство Ирана в Лондоне решительно осудило спекуляции некоторых британских представителей и СМИ о связи страны с инцидентом у авиабазы Фэрфорд, передает ТАСС. В заявлении дипмиссии подчеркивается, что подобные сфабрикованные предположения распространяются исключительно с целью разжечь антииранскую пропаганду в Британии.

    Диппредставительство также не исключило принятия соответствующих правовых мер для защиты прав и интересов государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном. Задержанные у авиабазы Фэрфорд оказались британцами.

    В воскресенье возле используемой США авиабазы ввели режим ЧС.

    28 сентября 2026, 08:08 • Новости дня
    Иранская крылатая ракета ударила по кораблю ВМС США в Ормузском проливе

    NBC: Восемь морских пехотинцев США пострадали при атаке в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Восемь морских пехотинцев США получили травмы две недели назад в результате удара иранской крылатой ракеты по американскому кораблю в Ормузском проливе.

    Инцидент произошел 14 сентября, пишет NBC со ссылкой на трех американских чиновников. Военные надышались дымом и, вероятно, получили черепно-мозговые травмы.

    В настоящее время все пострадавшие вернулись на службу, отмечает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран через посредников передал Вашингтону семидневный план по открытию Ормузского пролива, однако президент США Дональд Трамп отверг это предложение. Иран продолжает ждать окончательного ответа от США, несмотря на заявление американского лидера.

    В середине июня США и Иран подписали меморандум для начала мирного процесса, но через три недели конфликт обострился после того, как Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе. Сейчас свободный проход судов через пролив не осуществляется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп отверг иранское предложение по Ормузскому проливу.

    В пятницу Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США.

    В начале месяца Трамп объявил о восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив.

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    28 сентября 2026, 10:37 • Новости дня
    Мост Ватерлоо в Лондоне оказался под угрозой закрытия

    Лондонский мост Ватерлоо могут закрыть из-за износа и нехватки средств на ремонт

    Мост Ватерлоо в Лондоне оказался под угрозой закрытия
    @ Wilfried Wirth/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лондонский мост Ватерлоо может быть закрыт в ближайшие три-четыре года, если не будут проведены жизненно важные ремонтные работы, что подчеркивает проблему изношенной инфраструктуры британской столицы.

    Проверка моста, соединяющего Южный берег и лондонский Вест-Энд, выявила повреждения от воды и трещины шириной до 2 миллиметров. Без проведения ремонтных работ к концу 2029–2030 финансового года могут потребоваться дополнительные меры, включая введение ограничений по весу или полное закрытие сооружения, пишет Bloomberg.

    Отмечается, что проблема речных переправ в Британии усугубляется интенсивным движением и экстремальными погодными условиями. Ситуация обострилась за последние семь лет из-за проблем с финансированием. Городской совет Вестминстера запросил 6 млн фунтов стерлингов на ремонт моста Ватерлоо, по которому ежедневно проезжает более 25 тыс. автомобилей.

    В Лондоне мосты управляются и финансируются различными структурами, включая Транспортную службу Лондона (TfL), местные советы и благотворительный фонд City Bridge Foundation. Эта фрагментированная система заставляет советы оплачивать дорогостоящие ремонтные работы, на которые у них нет средств. В апреле был создан Фонд инфраструктуры на 1 млрд фунтов (1,3 млрд долларов) для помощи советам, однако распределение средств пока не объявлено.

    Ранее другие исторические мосты Лондона также сталкивались с проблемами. Мост Хаммерсмит был закрыт для автомобилей в 2019 году, а мост Альберта – в феврале. TfL ввела ограничения по весу на мосту Воксхолл и предупредила о возможных дополнительных ограничениях к 2030 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом полицейская лодка врезалась в Вестминстерский мост в Лондоне.

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    28 сентября 2026, 18:35 • Видео
    Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

    Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

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    27 сентября 2026, 23:08 • Новости дня
    Аракчи: Иран готов воевать и договариваться с США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран готов к любому развитию событий в отношениях с Вашингтоном, включая новый военный конфликт, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

    «Мы полностью готовы, если начнется новый виток агрессии. Мы выстоим любую агрессию, даже если это будет война судного дня. В то же время мы готовы и к дипломатическим переговорам. Выбор за президентом Трампом», – сказал министр в интервью телеканалу NBC, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что вероятное возобновление американской агрессии не принесет Вашингтону никаких результатов. По его словам, новый военный конфликт станет таким же безрезультатным, как и предыдущие попытки давления.

    Тегеран согласен на дипломатическое разрешение ситуации исключительно при условии принятия Вашингтоном иранского плана из семи пунктов.

    Напомним, Иран передал США семидневный план открытия пролива.

    Президент США Дональд Трамп отверг план Тегерана по открытию Ормузского пролива.

    До этого американские спецпосланники провели встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи для обсуждения сделки.

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    28 сентября 2026, 03:16 • Новости дня
    В Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном

    Sky News: В Британии ищут связь задержанных у базы ВВС с Ираном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецслужбы Британии проверяют возможную причастность Ирана к инциденту возле базы военно-воздушных сил Фэрфорд, где размещены американские бомбардировщики, сообщают британские СМИ.

    Британская контртеррористическая полиция начала проверку возможной причастности Ирана к инциденту возле базы ВВС Фэрфорд, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    В материале не уточняется, на чем именно основываются подобные подозрения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне полиция задержала нескольких подозреваемых в незаконном обороте взрывчатки возле военного аэродрома Фэрфорд.

    Весной на эту базу прибыл американский стратегический бомбардировщик B-1.

    Министерство обороны Британии подтверждало использование местной инфраструктуры для проведения специальных оборонительных операций против Ирана.

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    28 сентября 2026, 12:57 • Новости дня
    Стоимость дизельного топлива в Британии обновила исторический максимум

    RAC: Цены на дизельное топливо в Британии достигли исторического рекорда

    Tекст: Мария Иванова

    Средняя стоимость дизельного топлива в Великобритании выросла до 1,9918 фунта стерлингов за литр, установив новый исторический рекорд.

    Предыдущий максимум был зафиксирован в июне 2022 года на уровне 1,9909 фунта за литр. Полная заправка стандартного 55-литрового бака обойдется в 110 фунтов стерлингов (146 долларов), что на 31 фунт (41 доллар) превышает показатели до начала иранского конфликта, сообщает автомобильная компания RAC.

    Руководитель отдела политики компании Саймон Уильямс отметил, что удорожание дизеля приведет к росту цен на товары и услуги, зависящие от грузоперевозок. По его мнению, дополнительные издержки в конечном итоге лягут на плечи потребителей.

    Кроме того, цены на бензин достигли нового максимума с конца февраля, составив 1,74 фунта (2,31 доллара) за литр. Заправка полного бака обходится в среднем в 95,8 фунта (127 долларов), что на 22,8 фунта (30,3 доллара) больше, чем до начала ударов США и Израиля по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Британии описали последствия запрета экспорта дизельного топлива из США.

    Весной официальный представитель МИД Мария Захарова назвала причиной экономического кризиса в Британии антироссийские санкции.

    В апреле премьер-министр Британии Кир Стармер предупредил об угрозе роста цен в стране из-за войны в Иране.

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    28 сентября 2026, 11:09 • Новости дня
    WSJ сообщила о неспособности ВПК США восполнить запасы ракет

    WSJ: ВПК США не успевает восполнять запасы ракет из-за нехватки мощностей

    Tекст: Мария Иванова

    Американские оборонные предприятия не могут оперативно восполнить запасы высокоточных ракет из-за недофинансирования и нерегулярных контрактов, сообщила газета The Wall Street Journal.

    Крупнейшие военные подрядчики США, включая RTX, Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman, инвестируют миллиарды долларов в расширение производства. Однако эти усилия пока не дают ощутимой отдачи, и большая часть новых боеприпасов поступит на вооружение слишком поздно для текущих военных операций США и их союзников, пишет The Wall Street Journal.

    Вооруженные силы США уже израсходовали около трети довоенных запасов крылатых ракет Tomahawk и порядка половины противоракет Patriot, сообщает Центр стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в РФ организацией). За последние два месяца боев против Ирана американские военные выпустили более тысячи ракет Tomahawk, тогда как мощности завода RTX в Аризоне в 2026 году позволят выпустить лишь чуть более 400 единиц, отмечает ТАСС.

    С 1999 по 2025 год на ракеты и боеприпасы приходилось в среднем лишь 7,5% бюджета Пентагона, тогда как на авиацию уходило 23%, а на кораблестроение – 10%.

    В настоящее время Пентагон пытается исправить ситуацию долгосрочными контрактами, но промышленность сдерживают нехватка инженеров, сбои в поставках микроэлектроники и сложная ручная сборка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Пентагон обновил число пострадавших в войне с Ираном солдат США.

    В середине месяца Конгресс США оценил расходы военного ведомства на эти боевые действия.

    Летом Пентагон признал отставание страны в производстве беспилотников.

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    28 сентября 2026, 16:36 • Новости дня
    Задержанные у авиабазы ВВС США Фэрворд оказались британцами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все пять человек, задержанных в окрестностях британской авиабазы Фэрфорд, оказались гражданами Британии.

    Возраст задержанных мужчин составляет от 23 до 25 лет, все они проживают в Лондоне, передает ТАСС. Их подозревают в нарушении закона о взрывчатых веществах и закона о терроризме.

    Расследование ведет Контртеррористическое подразделение лондонской полиции. Задержанные находятся под стражей. Другие детали об их личностях и возможных мотивах не приводятся.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вели расследование в отношении задержанных, которые, по его словам, «намеревались нанести серьезный ущерб» авиабазе.

    База Фэрфорд в графстве Глостершир использовалась США в операции по нанесению воздушных ударов по Ирану. На ней дислоцирован штаб 501-го авиакрыла боевого обеспечения США и 420-й авиационной эскадрильи. База описывается как «предпочтительный передовой аэродром для размещения бомбардировщиков в Европе» Командования глобальных ударов ВВС США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Госдеп предупредил американцев в Британии о риске из-за инцидента в Фэрфорде.

    В воскресенье возле используемой США авиабазы Фэрфорд в Британии ввели режим ЧС.

    В середине месяца в США задержали сторонника ИГ, готовившего теракт.

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    28 сентября 2026, 13:14 • Новости дня
    Иран направил в ICAO протест на ограничения США в сфере авиации

    Иран пожаловался в ICAO на ограничения США на полеты иранских авиакомпаний

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Ирана направили протест в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) в связи с введенными США ограничениями на полеты иранских авиакомпаний.

    Об этом заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Абузар Шируди, передает IRNA.

    По его словам, протест направлен «для защиты законных прав и противодействия незаконным ограничениям», отмечает РИА «Новости».

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент пригрозил, что с 23 сентября иранские авиакомпании больше не смогут совершать полеты, им не будут оказывать услуги на земле из-за санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Тегеране заявили о готовности как воевать, так и договариваться с США.

    В субботу отмечалось, что Иран утратил доверие к переговорам с Соединенными Штатами из-за новых санкций.

    На прошлой неделе Китай раскритиковал новые американские санкции против России и Ирана.

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    28 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    Путин освободил Козлова от должности посла в Саудовской Аравии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Козлова от должности посла Российской Федерации в Саудовской Аравии.

    «Освободить Козлова Сергея Георгиевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Королевстве Саудовская Аравия», – говорится в тексте документа. Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

    Дипломат исполнял обязанности главы российской миссии в Эр-Рияде с февраля 2017 года. Сергей Козлов, владеющий арабским и английским языками, работает в системе Министерства иностранных дел с 1995 года. До назначения в Саудовскую Аравию он руководил дипмиссией в Йемене с 2010 по 2013 год.

    В послужном списке дипломата также значатся посты руководителя миссии при Палестинской национальной администрации и начальника отдела департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. Высшее образование он получил в МГИМО МИД СССР, окончив вуз в 1978 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Владимир Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с наследным принцем Саудовской Аравии. Несколькими днями ранее президент России освободил Андрея Келина от должности посла в Великобритании.

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    28 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    Израиль отчитал испанского дипломата за лозунг о Палестине от реки до моря

    МИД Израиля сделал выговор дипломату Испании за слова о Палестине

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство иностранных дел Израиля вызвало временную поверенную в делах посольства Испании Франсиску Педрос для объявления официального выговора после заявлений испанского министра о создании палестинского государства.

    Поводом для дипломатического демарша послужили высказывания министра по делам молодежи Испании Сиры Рего, которая заявила о поддержке испанской общественностью создания палестинского государства «от реки до моря», передает РИА «Новости».

    Израильские власти, а также различные еврейские организации и политики расценивают подобный лозунг как антисемитский призыв к уничтожению Государства Израиль.

    В израильском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что слова испанского министра отражают курс правительства Испании на поддержку концепции ликвидации Израиля.

    Ранее Сира Рего отказалась осудить атаку движения ХАМАС 7 октября 2023 года, в связи с чем в сентябре 2025 года ей запретили въезд на израильскую территорию.

    Отношения между странами серьезно обострились осенью прошлого года, когда премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о введении ограничительных мер против Израиля из-за действий в секторе Газа. В ответ израильская сторона ввела санкции против ряда испанских министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при атаках Израиля в Газе за двое суток погибли семь человек.

    В субботу министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил об угрозе срыва создания Палестинского государства.

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    28 сентября 2026, 11:04 • Новости дня
    Минфин Британии выделил миллиарды фунтов на плавучие доки для атомных подлодок

    Минфин Британии: На базе Клайд построят три новых плавучих дока для атомных подлодок

    Tекст: Мария Иванова

    Минфин Британии выделил средства на строительство трех плавучих доков для атомных подлодок на базе Клайд в Шотландии, сообщил глава ведомства Джон Хили.

    «Три новых плавучих дока для подводных лодок Королевских ВМС будут построены на военно-морской базе Клайд», – говорится в заявлении британского министерства финансов, передает РИА «Новости».

    Доки предназначены для технического обслуживания, ремонта и модернизации атомных подводных лодок. О старте программы в понедельник на съезде Лейбористской партии объявил министр финансов Джон Хили, ранее занимавший пост министра обороны.

    На реализацию проекта выделены миллиарды фунтов стерлингов. Кроме того, профинансировано создание нового морского исследовательского судна, которое планируется ввести в строй в начале 2030-х годов для сбора данных и поддержания безопасности на море.

    Напомним, в июле министерство обороны Британии анонсировало крупнейший со времен холодной войны проект модернизации военно-морских баз Клайд, Девонпорт и Портсмут стоимостью 26 млрд фунтов (около 35 млрд долларов).

    Ранее Лондон запланировал воевать на море с российскими океанографами.

    Осенью прошлого года Великобритания решила построить четыре атомные подлодки.

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    28 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Евросоюз подготовил план создания гражданско-военной миссии в Ливане

    Euractiv: Франция и Италия решили сохранить военное присутствие в Ливане

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз завершает подготовку новой гражданско-военной миссии в Ливане, а Франция и Италия работают над сохранением международного военного присутствия в стране после вывода миротворцев ООН.

    Военная часть европейской миссии займется обучением вооруженных сил Ливана и совместным патрулированием, а гражданская разместится в Бейруте для обеспечения безопасности в столичном порту, пишет Euractiv.

    Евросоюз не планирует размещать свою миссию южнее реки Литани, около условной границы с Израилем, отмечает РИА «Новости».

    Франция и Италия стремятся сохранить международное военное присутствие после окончания мандата миротворцев в конце 2026 года. Париж и Рим рассматривают вариант продления действующего мандата Совета Безопасности ООН без размещения войск на юге Ливана во избежание возражений со стороны США.

    В случае получения нового мандата Франция и Италия намерены создать трехстороннюю военную структуру с Ливаном. Этот формат допускает присоединение других стран и присутствие на всей территории государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Италии осудил атаки на миротворцев ООН в Ливане.

    В апреле президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о гибели еще одного французского миротворца в Ливане. Президент Ливана поручил расследовать гибель французского военного.

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    28 сентября 2026, 12:23 • Новости дня
    Советник президента сообщила об открытии русского центра в Иране

    Советник президента Ямпольская сообщила об открытии русского центра в Иране

    Tекст: Ольга Иванова

    До конца года в иранском Исфахане планируется открыть новый центр по продвижению русского языка и культуры, сообщила советник президента России Елена Ямпольская.

    Центр по продвижению русского языка и культуры планируется открыть в иранском Исфахане до конца текущего года, передает РИА «Новости». Об этом сообщила советник президента России по вопросам культуры и искусства Елена Ямпольская на форуме «Роль культуры в российско-иранском взаимодействии».

    «В Иране работают два русских центра – в Тегеране и Мешхеде, а также два кабинета русского мира – в Тегеране и Реште. Здесь ведется самая разнообразная работа по продвижению русского языка, литературы и культуры», – отметила она. По словам Ямпольской, несмотря на сложную военно-политическую обстановку в республике, ни одно из этих учреждений не прекращало свою деятельность.

    Советник президента добавила, что Университет Исфахана является одним из крупнейших центров русистики в Иране. Кроме того, Москва и Тегеран реализуют более 30 научных проектов, а межправительственное соглашение о взаимном признании образования и ученых степеней находится в высокой степени готовности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года министр энергетики России Сергей Цивилев открыл Российский культурный центр в Тегеране.

    На полях недавнего саммита ШОС в Бишкеке президент Владимир Путин подчеркнул особую значимость укрепления образовательных связей между Москвой и Тегераном.

    Глава государства отметил растущий интерес иранской молодежи к обучению в отечественных университетах.

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    28 сентября 2026, 15:39 • Новости дня
    Израильский суд освободил похищенную журналистку иранского телеканала

    Press TV: Израильский суд освободил похищенную журналистку телеканала

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журналистка иранского телеканала Press TV Накка Хамед вышла на свободу после почти двухнедельного заключения в израильской тюрьме Дамон.

    Сотрудница иранского телевидения была освобождена из-под стражи спустя почти две недели после задержания, передает ТАСС со ссылкой на сообщение телеканала Press TV.

    После ареста репортера удерживали в тюрьме без предъявления официальных обвинений. За это время женщина подверглась жестким допросам, касающимся ее профессиональной деятельности.

    Об исчезновении Накки Хамед стало известно 15 сентября. Израильские силовики захватили ее на блокпосту около Вифлеема. До этого журналистка неоднократно сталкивалась с давлением и получала ранения во время освещения событий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца иранский телеканал Press TV обвинил военных Израиля в похищении журналистки.

    В прошлом месяце израильские солдаты напали на сотрудницу иранского телевидения.

    В прошлом году израильские войска захватили иранского репортера в секторе Газа.

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    28 сентября 2026, 10:24 • Новости дня
    Госдеп предупредил американцев в Британии о риске из-за инцидента в Фэрфорде

    Госдеп США: Американские объекты в Британии подвергаются повышенному риску

    Tекст: Мария Иванова

    Госдепартамент США заявил о повышенном риске для связанных с Америкой объектов и организаций на территории Великобритании в связи с задержанием пяти человек возле авиабазы Фэрфорд.

    Связанные с США объекты, организации и собрания могут оказаться под угрозой, американцам рекомендовано следовать указаниям местных властей, пишет ТАСС со ссылкой на Госдепартамент.

    Ведомство призвало граждан США в Британии проявлять осторожность.

    Ранее стало известно о задержании пяти человек в окрестностях британской авиабазы Фэрфорд, которую используют ВВС США.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что в отношении задержанных велось расследование, так как они планировали причинить авиабазе серьезный ущерб. Изначально их подозревали в нарушении закона о взрывчатых веществах, позже полиция добавила обвинение в подготовке теракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье возле используемой США авиабазы Фэрфорд в Британии ввели режим ЧС.

    В прошлом месяце Трамп отпросился пораньше с заседания Госдепа для ведения «войны».

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