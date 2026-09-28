Оскорбивший Эрдогана турецкий комик получил условный срок

Halk TV: Оскорбивший Эрдогана комик Гекташ получил условный срок

Tекст: Валерия Городецкая

Комик был признан виновным по статьям об оскорблении президента и публичном оскорблении чувств верующих. Ему назначено наказание в виде 11 месяцев и 20 дней, а также 7 месяцев и 15 дней лишения свободы соответственно. В связи с тем, что общий срок наказания не превысил двух лет, а подсудимый ранее не имел судимостей, суд заменил реальное лишение свободы на условное и освободил его, передает ТАСС со ссылкой на Halk TV.

Гекташ был задержан в июле из-за своего шоу «Мертвое море», в котором он критиковал политические события и политиков, включая Эрдогана. Выступление было опубликовано на YouTube и стало поводом для судебного разбирательства.

Комик свою вину отрицал, настаивая, что его высказывания являются сатирой и вырваны из контекста, и требовал оправдания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле прошлого года суд в Анкаре оштрафовал оппозиционера Озеля за оскорбление Эрдогана.

В марте прошлого года шведского журналиста арестовали в Турции за терроризм.

В конце 2024 года комика Комиссаренко заочно приговорили к шести годам колонии в Белоруссии.