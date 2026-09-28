Названа дата первого заседания Мособлдумы нового созыва

Первое заседание Мособлдумы VIII созыва назначено на 1 октября

Tекст: Валерия Городецкая

На первом заседании депутаты изберут председателя регионального парламента, зарегистрируют фракции и утвердят руководящие органы думы, пишет ТАСС.

Избирательная комиссия Московской области ранее объявила официальные результаты выборов. В новый созыв Мособлдумы вошли 50 депутатов. По одномандатным округам избраны 22 кандидата от «Единой России», в том числе Игорь Брынцалов, а также по одному представителю ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».

По единому округу «Единая Россия» получила 17 мандатов, КПРФ – четыре, ЛДПР и «Новые люди» – по два. Для проведения голосования в Московской области были открыты почти 4 тыс. избирательных участков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе «Единая Россия» получила 17 из 25 мандатов на выборах в Мособлдуму.