МИД Армении заявил о приверженности углублению партнерства с ЕС

Tекст: Ольга Иванова

Костанян принял делегацию рабочей группы Совета Европейского союза по Восточной Европе и Центральной Азии, передает ТАСС. В ходе встречи стороны обсудили повестку двусторонних отношений.

«В ходе встречи развернулось обстоятельное обсуждение вопросов повестки отношений Армения – ЕС. Заместитель министра подчеркнул приверженность правительства Армении углублению партнерства с ЕС в соответствии с принятым парламентом законом о начале процесса членства Армении в ЕС», – отметили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

Участники переговоров обратили внимание на важность реализации соглашения о всеобъемлющем партнерстве, а также обсудили перспективы сотрудничества в сфере безопасности. Кроме того, дипломаты затронули вопросы интеграции Еревана в региональные транспортные сети.

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