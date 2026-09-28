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    28 сентября 2026, 15:48 • Новости дня

    Евросоюз ввел санкции против детского лагеря в КНДР

    ЕС ввел санкции против северокорейского детского лагеря «Сондовон»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет ЕС включил в санкционный список международный детский лагерь «Сондовон» в КНДР за приписываемое участие в перемещении украинских детей.

    Евросоюз ввел санкции против детского лагеря «Сондовон» в КНДР за якобы участие «в организованных программах, связанных с перемещением украинских детей», передает ТАСС со ссылкой на решение Совета ЕС.

    Лагерь вошел в список 17 организаций, в отношении которых ЕС ввел санкции за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине. В Брюсселе эти действия называют «принудительной депортацией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Татарстане назвали провокацией санкции ЕС против главы республики. В понедельник ЕС ввел санкции против Минниханова.

    В середине месяца МИД России пообещал ответить на расширение антироссийских санкций Евросоюза.

    28 сентября 2026, 00:54 • Новости дня
    ЕС разработал пошаговые планы интеграции Украины и еще трех стран
    ЕС разработал пошаговые планы интеграции Украины и еще трех стран
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские чиновники готовят детальные планы интеграции для Киева, Кишинева, Тираны и Подгорицы с указанием конкретных сроков завершения переговорных процессов по вхождению в Евросоюз, сообщили источники Politico.

    «ЕС разрабатывает предложения, в рамках которых четырем самым близким ко вступлению в блок странам будет предложен четкий, пошаговый путь к членству», – говорится в публикации Politico, передает РИА «Новости».

    Документы установят конкретные сроки для завершения переговорных кластеров. Каждому государству подробно объяснят предъявляемые требования. Новые правила наложат обязательства и на действующих участников сообщества, которым предстоит одобрять продвижение процедуры.

    Статус кандидатов Киев и Кишинев получили в июне 2022 года. Однако ряд государств выступает против интеграции Украины. Варшава обещает заблокировать процесс до решения вопроса об эксгумации жертв Волынской резни.

    Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш также называл возможное присоединение Киева исторической ошибкой. По его словам, поведение украинской стороны не соответствует статусу кандидата.

    Ранее премьер Венгрии Петер Мадьяр назвал нечестным форсирование переговоров о вступлении Киева в Евросоюз.

    Будапешт выступил против открытия новых переговорных кластеров для Украины и Молдавии.

    Официальные консультации о присоединении Кишинева к европейскому сообществу стартовали в Люксембурге в середине июня.

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    28 сентября 2026, 10:09 • Новости дня
    Каллас признала крупные проблемы в оборонных возможностях ЕС
    Каллас признала крупные проблемы в оборонных возможностях ЕС
    @ Jouni Porsanger/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о сохранении крупных пробелов в оборонных возможностях Евросоюза, несмотря на увеличение расходов.

    Такое заявление глава дипломатии ЕС сделала перед заседанием министров обороны стран объединения, передает РИА «Новости».

    По словам Каллас, инвестиции в оборону увеличились, и страны расходуют на эти нужды в общей сложности 2,2% ВВП. Однако, как она подчеркнула, у ЕС сохраняются значительные недочеты в оборонной сфере, которые требуют восполнения.

    В начале сентября она также отмечала, что европейским государствам не удалось достаточно оперативно устранить недостатки в обычных вооруженных силах в рамках НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта.

    Две недели назад она призвала создать ледокольный флот объединения.

    В начале месяца сообщалось, что провал оборонной инициативы нанес удар по позициям главы европейской дипломатии.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

    Комментарии (4)
    28 сентября 2026, 13:50 • Новости дня
    Папа римский предостерег Европу от иллюзии перевооружения ради мира

    Папа римский Лев XIV призвал Европу отказаться от иллюзий перевооружения ради мира

    Папа римский предостерег Европу от иллюзии перевооружения ради мира
    @ Maurizio Brambatti/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Папа римский Лев XIV в ходе визита во Францию призвал Европу не поддаваться иллюзии перевооружения во имя достижения мира, а сосредоточиться на содействии миру во всем мире.

    Понтифик выступил на встрече «К корням Европы во имя мира и единства» в конференц-центре имени Роберта Шумана в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона. Лев XIV заявил, что следует избегать иллюзии, будто перевооружение приведет к миру, отметив, что содействие миру требует напряженной и созидательной работы, передает ТАСС.

    Папа римский предложил задуматься о том, действительно ли прилагаются творческие усилия для укрепления мира во всем мире, или же предпринимаются лишь попытки остановить текущие войны и подготовиться к будущим.

    Лев XIV подчеркнул, что ветры войны охватывают Европу, и призвал прекратить «бессмысленную бойню», ежедневно уносящую жизни мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом папа римский призвал Европу не объединяться против других мировых держав.

    В прошлом году понтифик назвал посредничество Ватикана по Украине нереалистичным.

    Летом прошлого года он подтвердил готовность Ватикана принять переговоры по Украине.

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    28 сентября 2026, 11:58 • Новости дня
    Суд ЕС вспомнил слова Хрущева о военных пуговицах

    Суд ЕС обсудил слова Хрущева о пуговицах в споре о товарах двойного назначения

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный адвокат суда ЕС Тамара Чапета процитировала слова о военных пуговицах советского лидера Никиты Хрущева в споре о границах между гражданскими и военными товарами.

    Генеральный адвокат Суда ЕС Тамара Чапета предложила максимально широко трактовать понятие продукции двойного назначения, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что такое определение должно охватывать широкий спектр стратегических интересов и вопросов безопасности европейских государств.

    «В разгар холодной войны Никита Хрущев заметил, что пуговицы от брюк могут считаться товарами «двойного назначения», поскольку, если солдату приходится одной рукой придерживать брюки, у него остается только одна свободная рука, чтобы стрелять, что превращает пуговицу в стратегический военный товар», – говорится в заключении Чапеты по делу австрийского производителя самолетов.

    Поводом для дискуссии стал спор австрийской компании с властями страны из-за запрета на поставку трех двухместных учебных самолетов, а также технологий и комплектующих для них. Техника предназначалась для обучения пилотов гражданской авиации, но конечным пользователем должны были стать ВВС Мьянмы. Власти Австрии сослались на риск использования самолетов для подготовки военных летчиков и разведки.

    Чапета также привела пример из середины 1980-х, когда Ирак заказал сотни пультов для игрушечных машинок, чтобы улучшить точность ракет Scud.

    Заключение генерального адвоката не является обязательным для Суда ЕС, который позже вынесет окончательное решение с учетом ее позиции.

    Ранее страны Евросоюза наладили выпуск военных беспилотников под видом бытовой техники.

    Власти Китая заблокировали поставки продукции двойного назначения 14 европейским компаниям, включая концерн Rheinmetall, ради защиты национальной безопасности государства.

    Санкции ЕС против России распространились на 45 компаний, которые помогали России обходить санкции, в том числе 12 фирм из Китая и Гонконга.

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    28 сентября 2026, 08:05 • Новости дня
    Европейские профсоюзы потребовали разорвать контракты с Palantir

    Европейские профсоюзы потребовали от властей ЕС разорвать отношения с Palantir

    Tекст: Мария Иванова

    Профсоюзы и организации гражданского общества десятков европейских стран обратились к правительствам и институтам ЕС с требованием расторгнуть все контракты с американской корпорацией Palantir, специализирующейся на анализе данных.

    Авторы открытого письма предупредили, что сильная зависимость Европы от одной американской компании создает угрозу суверенитету. Они призвали запретить заключение новых соглашений с корпорацией и разработать альтернативные решения, сообщает Euractiv.

    Составители петиции также требуют от инвесторов, включая пенсионные фонды, продать имеющиеся у них акции Palantir. Отмечается, что сфера применения технологий компании вызывает серьезные опасения, так как среди ее клиентов значатся полиция, вооруженные силы и миграционные службы, отмечает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Евросоюз, а также Германия и Франция начали искать пути решения проблемы зависимости от нейросетевых продуктов Palantir. Немецкие и французские спецслужбы уже начали отказываться от американских систем в пользу французского конкурента ChapsVision, пишет Politico.

    Испания распорядилась блокировать продукцию компании при госзакупках, а ряд других европейских стран заинтересовались французской военной нейросетью Artemis AI.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Palantir одной из самых больших угроз современному миру.

    В мае эксперты отмечали, что мир подошел к глобальному цифровому перелому.

    В 2025 году сообщалось, что США повышают уязвимость Украины за счет использования цифровых платформ.

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    28 сентября 2026, 08:40 • Новости дня
    Euractiv узнал о превращении санкций ЕС против России в «разменную монету»

    Euractiv: Антироссийские санкции ЕС стали разменной монетой для уступок

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Евросоюза все чаще используют переговоры по новым антироссийским санкциям для получения уступок по вопросам, не связанным с ограничениями.

    Европейские столицы превращают процесс введения санкций в возможность получения национальных преференций, пишет Euractiv.

    Издание отмечает, что у ЕС больше не осталось «легких мишеней» для новых рестрикций. В связи с этим один из европейских дипломатов предложил пересмотреть подход к формированию санкционных пакетов, сделав их менее объемными для упрощения процесса одобрения, отмечает ТАСС.

    По его словам, 22-й пакет санкций может зависеть не от его содержания, а от того, какие выгоды смогут извлечь страны-участницы.

    Ранее Совет ЕС продлил персональные санкции против России на три года, до 22 сентября 2029 года. Под ограничения подпадают более 3 тыс. физических и юридических лиц. При этом, по информации Reuters, под давлением Франции и Люксембурга ЕС снял ограничения с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

    Москва неоднократно называла западные санкции незаконными и неэффективными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия успешно адаптировалась к европейскому давлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Еврокомиссия отказалась раскрыть причины снятия ограничений с российских миллиардеров.

    За день до этого Латвия заблокировала исключение бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков.

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    28 сентября 2026, 09:25 • Новости дня
    Аналог статьи 4 НАТО вызвал всеобщее непонимание в Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Министры обороны стран-членов Евросоюза в понедельник обсудят создание аналога четвертой статьи НАТО, который вызывает всеобщее непонимание и настороженность в Европе и среди евродипломатов, сообщает издание Financial Times (FT).

    По данным FT, министры обороны стран Евросоюза в понедельник обсудят создание нового чрезвычайного оборонного протокола, передает РИА «Новости».

    Этот механизм, предложенный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, станет аналогом четвертой статьи Североатлантического договора.

    «Всеобщее непонимание вызывает вопрос, что будет делать новый протокол, также вызывая настороженность касательно любого механизма, который может соревноваться с процессами НАТО и потенциально усложнить реагирование путем создания дублирующихся путей принятия решений», – отмечают европейские дипломаты.

    Новый механизм предполагается использовать при гибридных атаках на страны ЕС, которые не подпадают под действие пятой статьи НАТО. Ожидается, что процесс активации протокола будет схож с процедурами, предусмотренными четвертой статьей договора альянса, которая требует консультаций союзников при возникновении угрозы безопасности одного из государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать европейский аналог четвертой статьи договора НАТО.

    Фон дер Ляйен также потребовала технологической и военной независимости Европы.

    Эксперты оценили данную инициативу как очередной шаг к превращению Евросоюза в военный блок.

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    28 сентября 2026, 09:51 • Новости дня
    Politico: Каллас потребует от стран ЕС отдать Украине ракеты для Patriot

    Politico: Каллас потребует от стран ЕС передать Киеву их ракеты для Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас на встрече министров обороны стран Евросоюза намерена призвать их передать Киеву ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot.

    Каллас планирует оказать давление на страны ЕС, чтобы те отдали свои ракеты Украине до прибытия новых поставок из США, пишет Politico.

    Кроме того, она может обратиться к европейским правительствам с просьбой выделить больше кораблей для участия в миссии Aspides, которая обеспечивает безопасное судоходство на Ближнем Востоке, отмечает РИА «Новости».

    Ранее газета The New York Times сообщала, что западные государства с растущим нежеланием передают Киеву ракеты-перехватчики, так как они необходимы им самим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу США не включили ракеты для Patriot в пакет военной помощи Украине.

    При этом генсек НАТО Марк Рютте заявил о недостаточных поставках ракет ПВО для ВСУ.

    В начале месяца Каллас заявила об отсутствии решений по противовоздушной обороне для Киева на встрече ЕС.

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    28 сентября 2026, 10:52 • Новости дня
    Олланд заявил об экзистенциальном кризисе Европы

    Экс-президент Франции Олланд заявил об экзистенциальном кризисе в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Европа сталкивается с экзистенциальным кризисом на фоне возросших угроз в мире.

    Политик отметил, что Европа изменилась со времен финансового и медицинского кризисов, передает ТАСС.

    «Европа сталкивается с экзистенциальным кризисом, и голосование во Франции будет иметь решающее значение не только для моей страны, но и для европейской конструкции и мирового баланса», – сказал он в интервью испанской «El Pais».

    Олланд также подчеркнул, что современный мир стал более жестоким и опасным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Франсуа Олланд собрался участвовать в президентских выборах во Франции.

    В прошлом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил о признаниях экс-президента Франции о Минских соглашениях.

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    28 сентября 2026, 09:12 • Новости дня
    Новый посол России в КНДР вручил копии верительных грамот

    Новый посол России в КНДР Подъелышев вручил копии верительных грамот

    Tекст: Мария Иванова

    Новый посол России в КНДР Андрей Подъелышев вручил копии верительных грамот директору второго протокольного департамента МИД Корейской Народно-Демократической Республики Ким Мен Чжину.

    Об этом сообщает посольство России в Пхеньяне в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что стороны обменялись добрыми пожеланиями и подтвердили настрой на дальнейшее укрепление отношений. Беседа прошла в традиционно дружественной атмосфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу новый посол России прибыл на работу в Пхеньян.

    Дипломат пообещал расширить двустороннее сотрудничество.

    В начале месяца Россия и КНДР открыли движение по новому автомобильному мосту.

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    28 сентября 2026, 10:55 • Новости дня
    Крупнейшая партия Евросоюза начала продавать членство

    Politico: Крупнейшая партия Евросоюза начала продавать членство за 20 евро

    Tекст: Мария Иванова

    Европейская народная партия (ЕНП) начала продавать индивидуальное членство за 20 евро в год, обещая новым членам право посещать партийные мероприятия, но без права голоса.

    Согласно уставу партии, к которой принадлежит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, взнос для новых членов варьируется от 20 евро до 18 тыс. евро в год. При этом на сайте партии минимальный взнос указан в размере 40 евро, сообщает Politico.

    Вступившие в партию получают возможность посещать конгрессы, получать новости о европейской политике, встречаться с руководством и участвовать в партийных сетях. Однако права голоса такое членство не дает, отмечает РИА «Новости».

    Журналисты в Брюсселе уже задаются вопросом, насколько это предложение заинтересует лоббистов при институтах Евросоюза.

    ЕНП является самой крупной фракцией в Европарламенте, насчитывая 188 депутатов из нескольких десятков партий. Помимо фон дер Ляйен, в нее входят 14 еврокомиссаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре глава ЕНП Манфред Вебер предложил отправить немецких военных на Украину.

    В ноябре фон дер Ляйен создала альянс с ультраправыми для отмены экологических норм.

    В октябре однопартийцы фон дер Ляйен в Европарламенте выразили недовольство главой Еврокомиссии.

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    28 сентября 2026, 13:34 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против главы Татарстана Минниханова

    ЕС ввел санкции против Минниханова за эвакуацию детей с Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз включил главу Татарстана Рустама Минниханова в санкционные списки из-за эвакуации детей из зоны конфликта на Украине.

    Евросоюз ввел санкции против главы Татарстана Рустама Минниханова за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине. В Брюсселе эти действия называют «принудительной депортацией», передает ТАСС.

    В заявлении Совета ЕС отмечается, что ограничения введены «в виде заморозки активов и запрета въезда». Санкции затронули 10 физических лиц и 17 организаций.

    В санкционный список, в частности, попали детские и молодежные спортивные лагеря России и КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Евросоюз ввел санкции против детского центра «Орленок» из-за размещения эвакуированных украинских детей.

    Месяцем позже европейские инстанции утвердили ограничительные меры в отношении бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова.

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    28 сентября 2026, 11:44 • Новости дня
    Совет ЕС продлил работу гражданских миссий на палестинских территориях

    Совет Евросоюза продлил миссии на палестинских территориях до лета 2027 года

    Tекст: Мария Иванова

    Совет Европейского союза принял решение о продлении мандатов двух гражданских миссий на палестинских территориях, в том числе на контрольно-пропускном пункте Рафах, до 30 июня 2027 года.

    Совет Евросоюза постановил продлить работу Миссии ЕС по приграничной помощи на КПП Рафах (EUBAM Rafah) и Полицейской миссии ЕС на палестинских территориях (EUPOL COPPS) на девять месяцев. Соответствующее заявление опубликовано по итогам стратегического пересмотра мандатов на основании писем Палестинской национальной администрации и Израиля, передает РИА «Новости».

    Миссия EUBAM Rafah возобновила работу в январе 2025 года, а в феврале 2026 года была повторно развернута. За это время с ее участием через пропускной пункт прошли более 13 тыс. человек.

    Вторая миссия EUPOL COPPS занимается поддержкой палестинской гражданской полиции и органов юстиции, преимущественно работая на Западном берегу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз подготовил план создания гражданско-военной миссии в Ливане.

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    28 сентября 2026, 13:45 • Новости дня
    Соцфонд: Выплаты за сентябрь семьям с детьми зачислят 2, 5 и 8 октября

    Tекст: Вера Басилая

    Российским семьям с детьми зачислят выплаты за сентябрь 2, 5 и 8 октября, сообщили в Соцфонде.

    Российские семьи с детьми получат сентябрьские выплаты в начале октября, сообщает Социальный фонд России в «Максе».

    «2, 5, 8 октября – дни зачисления выплат семьям с детьми за сентябрь», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Так, 2 октября на банковские счета поступит единое пособие, а также выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. 5 октября ожидается перечисление средств из материнского капитала. 8 октября пособие по уходу за ребенком до полутора лет получат работающие родители.

    В начале сентября российские семьи получили детские пособия за август.

    Летом Социальный фонд России открыл прием заявлений на новую семейную налоговую выплату.

    Весной ведомство досрочно перечислило гражданам деньги перед майскими праздниками.

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    28 сентября 2026, 14:28 • Новости дня
    Евросоюз признал нехватку кораблей для операции в Красном море

    Глава дипломатии ЕС Каллас заявила о нехватке кораблей в Красном море

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас констатировала нехватку судов, участвующих в военно-морской операции Aspides в Красном море, для обеспечения безопасности международных маршрутов.

    Судоходные пути в Красном море подвергаются растущему риску из-за активности хуситов, в связи с чем европейская миссия Aspides нуждается в дополнительных силах, передает РИА «Новости».

    По словам руководителя европейской дипломатии, миссия позволяет поддерживать жизненно важный водный коридор открытым, однако для повышения ее результативности необходимо увеличить численность задействованного флота.

    Каллас уточнила, что первоначально при запуске операции предполагалось привлечь как минимум десять кораблей, но в настоящее время миссия не располагает таким количеством судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Бельгия решила отправить проблемный 35-летний фрегат в Красное море.

    В марте Германия выразила скептицизм относительно расширения миссии Aspides на Ормузский пролив.

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