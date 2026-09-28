Евросоюз ввел санкции против детского лагеря в КНДР

ЕС ввел санкции против северокорейского детского лагеря «Сондовон»

Tекст: Валерия Городецкая

Евросоюз ввел санкции против детского лагеря «Сондовон» в КНДР за якобы участие «в организованных программах, связанных с перемещением украинских детей», передает ТАСС со ссылкой на решение Совета ЕС.

Лагерь вошел в список 17 организаций, в отношении которых ЕС ввел санкции за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине. В Брюсселе эти действия называют «принудительной депортацией».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Татарстане назвали провокацией санкции ЕС против главы республики. В понедельник ЕС ввел санкции против Минниханова.

В середине месяца МИД России пообещал ответить на расширение антироссийских санкций Евросоюза.