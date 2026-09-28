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    28 сентября 2026, 15:45 • Новости дня

    Глава МИД ФРГ проинформировал Каллас о результатах переговоров с Лавровым

    Вадефуль проинформировал Каллас о результатах переговоров с Лавровым

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас узнала от министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля подробности его недавней встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Руководитель внешнеполитической службы Европейского союза сообщила об обсуждении прошедших на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке переговоров, передает ТАСС.

    «Министр Вадефуль проинформировал меня, о чем он говорил с министром Лавровым», – заявила Каллас во время пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС.

    По ее словам, Вадефуль говорил о «гибридных атаках» и призывах «прекратить войну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД России и Германии провели двусторонние переговоры на полях Генассамблеи ООН впервые за четыре с половиной года.

    Закрытая беседа дипломатов продлилась ровно 20 минут.

    Во время встречи министры обсудили двусторонние отношения Москвы и Берлина наряду с текущей ситуацией на Украине.

    28 сентября 2026, 13:28 • Новости дня
    Военный эксперт оценил планы Украины спрятать дата-центры

    Аналитик Рожин: Украина не спрячет дата-центры от ударов ВС России

    Военный эксперт оценил планы Украины спрятать дата-центры
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинское руководство на фоне серии ударов ВС России по дата-центрам задумалось о защите таких объектов. Однако планы Киева оборудовать объекты под землей или перенести их за границу столкнутся с серьезными барьерами – от технологических и финансовых до вопросов защищенности и уязвимости, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Защита критически важных объектов нередко строится на принципе заглубления. Яркий пример – Иран, который размещает ключевую инфраструктуру в горных районах и подземных укрытиях», – напомнил военный аналитик Борис Рожин. При этом планы Украины оборудовать дата-центры под землей сопряжены с целым рядом технологических сложностей.

    «Среди ключевых проблем – необходимость строгого температурного режима и мощных бесперебойных источников энергии», – отметил собеседник. По его словам, сам процесс переноса может занять месяцы и грозит сбоями. Кроме того, подземное размещение не гарантирует полной защищенности и неуязвимости объектов от ударов ВС России.

    «Так, если речь пойдет об условном цокольном этаже или подвальном помещении, то ВС России располагают средствами поражения заглубленных целей», – рассуждает Рожин. Впрочем, по словам эксперта, если дата-центры будут перенесены, например, в метро, это создаст определенные трудности для российской армии при уничтожении цели. «Дело в том, что обычные ракеты с первого раза не смогут пробить укрепление», – пояснил аналитик.

    Планы киевских властей перенести дата-центры за границу также столкнутся с барьерами и значительными финансовыми затратами, продолжил собеседник. «При этом такая мера приведет к изменениям структуры украинской сети: напрямую скажется на ее работоспособности и зоне покрытия. Более того, это ощутимо ограничит возможности Украины по самостоятельному управлению цифровой инфраструктурой», – считает Рожин.

    Тем не менее, по его прогнозам, на фоне ударов ВС России по дата-центрам и другим объектам телекоммуникационной инфраструктуры Киев будет вынужден пойти на такую своеобразную «диверсификацию»: часть мощностей попытается спрятать в подземных сооружениях, часть – перенести за границу. «Повторю, трансформация сети неизбежно скажется на ее работоспособности: возможны перебои, снижение скорости передачи данных и сокращение зоны покрытия», – заключил собеседник.

    Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал возможный перенос серверов страны в подземные укрытия или за рубеж из-за регулярных ударов ВС России по инфраструктуре. «Есть нестандартные решения. Что-то должно быть под землей, что-то должно быть в облаке, что-то должно быть за границей. <…> Единственно верного решения нет, но нужно исходить из наихудшего сценария», – сказал он.

    Напомним, российская армия продолжает серию ударов по дата-центрам и другим объектам телекоммуникационной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Так, в понедельник Минобороны сообщило о ночном ударе по объектам «Укртелеком» и «Дримлайн» в Киеве. Первая организация также обеспечивает войска стационарной и мобильной связью, а вторая занимается в том числе хранением разведывательных данных, пояснили в ведомстве.

    Накануне министерство заявило о поражении дата-центров «Киевстар» и «Омега Телеком» в украинской столице. В ночь на 26 сентября российская армия поразила в Киеве центр обработки данных «Космонова», который обеспечивал поддержку систем Starlink в интересах ВСУ. За день до этого российские беспилотники ударили по дата-центру «Датагруп».

    В результате российских ударов по дата-центрам у нескольких украинских телеканалов возникли в субботу проблемы с трансляцией и работой сайтов. О технических неполадках сообщал телеканал «Мы – Украина+» (на нем проходит пропагандистский марафон «Единые новости»), «Новости.LIVE», ведомственный канал Минобороны Украины «Армия ТВ», а также канал «Прямой». Перебои возникли не только у ТВ, но и у десятка крупнейших интернет-провайдеров Киева (MiroHost, Паутина, UTELS и др.).

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему ВС РФ только сейчас приступили к системному поражению дата-центров.

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    28 сентября 2026, 00:54 • Новости дня
    ЕС разработал пошаговые планы интеграции Украины и еще трех стран
    ЕС разработал пошаговые планы интеграции Украины и еще трех стран
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские чиновники готовят детальные планы интеграции для Киева, Кишинева, Тираны и Подгорицы с указанием конкретных сроков завершения переговорных процессов по вхождению в Евросоюз, сообщили источники Politico.

    «ЕС разрабатывает предложения, в рамках которых четырем самым близким ко вступлению в блок странам будет предложен четкий, пошаговый путь к членству», – говорится в публикации Politico, передает РИА «Новости».

    Документы установят конкретные сроки для завершения переговорных кластеров. Каждому государству подробно объяснят предъявляемые требования. Новые правила наложат обязательства и на действующих участников сообщества, которым предстоит одобрять продвижение процедуры.

    Статус кандидатов Киев и Кишинев получили в июне 2022 года. Однако ряд государств выступает против интеграции Украины. Варшава обещает заблокировать процесс до решения вопроса об эксгумации жертв Волынской резни.

    Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш также называл возможное присоединение Киева исторической ошибкой. По его словам, поведение украинской стороны не соответствует статусу кандидата.

    Ранее премьер Венгрии Петер Мадьяр назвал нечестным форсирование переговоров о вступлении Киева в Евросоюз.

    Будапешт выступил против открытия новых переговорных кластеров для Украины и Молдавии.

    Официальные консультации о присоединении Кишинева к европейскому сообществу стартовали в Люксембурге в середине июня.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    28 сентября 2026, 10:09 • Новости дня
    Каллас признала крупные проблемы в оборонных возможностях ЕС
    Каллас признала крупные проблемы в оборонных возможностях ЕС
    @ Jouni Porsanger/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о сохранении крупных пробелов в оборонных возможностях Евросоюза, несмотря на увеличение расходов.

    Такое заявление глава дипломатии ЕС сделала перед заседанием министров обороны стран объединения, передает РИА «Новости».

    По словам Каллас, инвестиции в оборону увеличились, и страны расходуют на эти нужды в общей сложности 2,2% ВВП. Однако, как она подчеркнула, у ЕС сохраняются значительные недочеты в оборонной сфере, которые требуют восполнения.

    В начале сентября она также отмечала, что европейским государствам не удалось достаточно оперативно устранить недостатки в обычных вооруженных силах в рамках НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта.

    Две недели назад она призвала создать ледокольный флот объединения.

    В начале месяца сообщалось, что провал оборонной инициативы нанес удар по позициям главы европейской дипломатии.

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    28 сентября 2026, 11:58 • Новости дня
    Суд ЕС вспомнил слова Хрущева о военных пуговицах

    Суд ЕС обсудил слова Хрущева о пуговицах в споре о товарах двойного назначения

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный адвокат суда ЕС Тамара Чапета процитировала слова о военных пуговицах советского лидера Никиты Хрущева в споре о границах между гражданскими и военными товарами.

    Генеральный адвокат Суда ЕС Тамара Чапета предложила максимально широко трактовать понятие продукции двойного назначения, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что такое определение должно охватывать широкий спектр стратегических интересов и вопросов безопасности европейских государств.

    «В разгар холодной войны Никита Хрущев заметил, что пуговицы от брюк могут считаться товарами «двойного назначения», поскольку, если солдату приходится одной рукой придерживать брюки, у него остается только одна свободная рука, чтобы стрелять, что превращает пуговицу в стратегический военный товар», – говорится в заключении Чапеты по делу австрийского производителя самолетов.

    Поводом для дискуссии стал спор австрийской компании с властями страны из-за запрета на поставку трех двухместных учебных самолетов, а также технологий и комплектующих для них. Техника предназначалась для обучения пилотов гражданской авиации, но конечным пользователем должны были стать ВВС Мьянмы. Власти Австрии сослались на риск использования самолетов для подготовки военных летчиков и разведки.

    Чапета также привела пример из середины 1980-х, когда Ирак заказал сотни пультов для игрушечных машинок, чтобы улучшить точность ракет Scud.

    Заключение генерального адвоката не является обязательным для Суда ЕС, который позже вынесет окончательное решение с учетом ее позиции.

    Ранее страны Евросоюза наладили выпуск военных беспилотников под видом бытовой техники.

    Власти Китая заблокировали поставки продукции двойного назначения 14 европейским компаниям, включая концерн Rheinmetall, ради защиты национальной безопасности государства.

    Санкции ЕС против России распространились на 45 компаний, которые помогали России обходить санкции, в том числе 12 фирм из Китая и Гонконга.

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    28 сентября 2026, 08:05 • Новости дня
    Европейские профсоюзы потребовали разорвать контракты с Palantir

    Европейские профсоюзы потребовали от властей ЕС разорвать отношения с Palantir

    Tекст: Мария Иванова

    Профсоюзы и организации гражданского общества десятков европейских стран обратились к правительствам и институтам ЕС с требованием расторгнуть все контракты с американской корпорацией Palantir, специализирующейся на анализе данных.

    Авторы открытого письма предупредили, что сильная зависимость Европы от одной американской компании создает угрозу суверенитету. Они призвали запретить заключение новых соглашений с корпорацией и разработать альтернативные решения, сообщает Euractiv.

    Составители петиции также требуют от инвесторов, включая пенсионные фонды, продать имеющиеся у них акции Palantir. Отмечается, что сфера применения технологий компании вызывает серьезные опасения, так как среди ее клиентов значатся полиция, вооруженные силы и миграционные службы, отмечает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Евросоюз, а также Германия и Франция начали искать пути решения проблемы зависимости от нейросетевых продуктов Palantir. Немецкие и французские спецслужбы уже начали отказываться от американских систем в пользу французского конкурента ChapsVision, пишет Politico.

    Испания распорядилась блокировать продукцию компании при госзакупках, а ряд других европейских стран заинтересовались французской военной нейросетью Artemis AI.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Palantir одной из самых больших угроз современному миру.

    В мае эксперты отмечали, что мир подошел к глобальному цифровому перелому.

    В 2025 году сообщалось, что США повышают уязвимость Украины за счет использования цифровых платформ.

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    28 сентября 2026, 08:40 • Новости дня
    Euractiv узнал о превращении санкций ЕС против России в «разменную монету»

    Euractiv: Антироссийские санкции ЕС стали разменной монетой для уступок

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Евросоюза все чаще используют переговоры по новым антироссийским санкциям для получения уступок по вопросам, не связанным с ограничениями.

    Европейские столицы превращают процесс введения санкций в возможность получения национальных преференций, пишет Euractiv.

    Издание отмечает, что у ЕС больше не осталось «легких мишеней» для новых рестрикций. В связи с этим один из европейских дипломатов предложил пересмотреть подход к формированию санкционных пакетов, сделав их менее объемными для упрощения процесса одобрения, отмечает ТАСС.

    По его словам, 22-й пакет санкций может зависеть не от его содержания, а от того, какие выгоды смогут извлечь страны-участницы.

    Ранее Совет ЕС продлил персональные санкции против России на три года, до 22 сентября 2029 года. Под ограничения подпадают более 3 тыс. физических и юридических лиц. При этом, по информации Reuters, под давлением Франции и Люксембурга ЕС снял ограничения с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

    Москва неоднократно называла западные санкции незаконными и неэффективными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия успешно адаптировалась к европейскому давлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Еврокомиссия отказалась раскрыть причины снятия ограничений с российских миллиардеров.

    За день до этого Латвия заблокировала исключение бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков.

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    28 сентября 2026, 09:25 • Новости дня
    Аналог статьи 4 НАТО вызвал всеобщее непонимание в Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Министры обороны стран-членов Евросоюза в понедельник обсудят создание аналога четвертой статьи НАТО, который вызывает всеобщее непонимание и настороженность в Европе и среди евродипломатов, сообщает издание Financial Times (FT).

    По данным FT, министры обороны стран Евросоюза в понедельник обсудят создание нового чрезвычайного оборонного протокола, передает РИА «Новости».

    Этот механизм, предложенный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, станет аналогом четвертой статьи Североатлантического договора.

    «Всеобщее непонимание вызывает вопрос, что будет делать новый протокол, также вызывая настороженность касательно любого механизма, который может соревноваться с процессами НАТО и потенциально усложнить реагирование путем создания дублирующихся путей принятия решений», – отмечают европейские дипломаты.

    Новый механизм предполагается использовать при гибридных атаках на страны ЕС, которые не подпадают под действие пятой статьи НАТО. Ожидается, что процесс активации протокола будет схож с процедурами, предусмотренными четвертой статьей договора альянса, которая требует консультаций союзников при возникновении угрозы безопасности одного из государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать европейский аналог четвертой статьи договора НАТО.

    Фон дер Ляйен также потребовала технологической и военной независимости Европы.

    Эксперты оценили данную инициативу как очередной шаг к превращению Евросоюза в военный блок.

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    28 сентября 2026, 09:51 • Новости дня
    Politico: Каллас потребует от стран ЕС отдать Украине ракеты для Patriot

    Politico: Каллас потребует от стран ЕС передать Киеву их ракеты для Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас на встрече министров обороны стран Евросоюза намерена призвать их передать Киеву ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot.

    Каллас планирует оказать давление на страны ЕС, чтобы те отдали свои ракеты Украине до прибытия новых поставок из США, пишет Politico.

    Кроме того, она может обратиться к европейским правительствам с просьбой выделить больше кораблей для участия в миссии Aspides, которая обеспечивает безопасное судоходство на Ближнем Востоке, отмечает РИА «Новости».

    Ранее газета The New York Times сообщала, что западные государства с растущим нежеланием передают Киеву ракеты-перехватчики, так как они необходимы им самим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу США не включили ракеты для Patriot в пакет военной помощи Украине.

    При этом генсек НАТО Марк Рютте заявил о недостаточных поставках ракет ПВО для ВСУ.

    В начале месяца Каллас заявила об отсутствии решений по противовоздушной обороне для Киева на встрече ЕС.

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    28 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Уровень воды в Рейне опустился до исторического минимума

    DPA: Уровень воды в Рейне в Кельне упал до рекордных 40 см

    Уровень воды в Рейне опустился до исторического минимума
    @ Sascha Thelen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Уровень воды на одной из ключевых измерительных станций Рейна в немецком городе Кельне упал до 40 см, что стало абсолютным рекордом за всю историю наблюдений.

    Об этом сообщает DPA со ссылкой на данные Ведомства водных путей и судоходства Германии.

    Отмечается, что показатели на разных станциях измерения Рейна нельзя сравнивать из-за отсутствия единой нулевой отметки. При этом судоходный фарватер в Кельне сейчас составляет 1,11 метра, что существенно глубже уровня воды у берега, отмечает РИА «Новости».

    Обмеление Рейна и других европейских рек в августе создало серьезные трудности для внутреннего речного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уровень воды в Рейне опустился до рекордно низкой отметки.

    В прошлом месяце катастрофическое обмеление реки парализовало речное судоходство в Германии.

    В начале августа падение уровня воды привело к резкому росту цен на топливо в стране.

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    28 сентября 2026, 11:12 • Новости дня
    Немецкие спецслужбы начали демонстративную слежку за посольством России

    Bild: Немецкие спецслужбы начали демонстративную слежку за посольством России

    Tекст: Мария Иванова

    Спецслужбы Германии усилили давление на российскую дипмиссию в Берлине, установив демонстративную слежку за посольством России, пишут немецкие СМИ.

    Для наблюдения за территорией посольства привлекаются вертолеты, а у входов в здание паркуются фургоны, предположительно принадлежащие спецслужбам, пишет Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.

    Кроме того, объектом пристального внимания спецслужб становятся прибывающие в Германию бизнесмены из России, отмечает РИА «Новости».

    Немецкие силовые ведомства намерены ужесточить контроль на границе при въезде в ФРГ в отношении предпринимателей, членов их семей и родственников, чтобы выяснить цели их пребывания в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца посольство России обвинило СМИ в искажении слов о немецком дальнобойном оружии.

    В прошлом месяце дипмиссия ответила немецким СМИ фразой из «Места встречи изменить нельзя».

    Летом полиция Берлина пообещала посольству России пресекать провокации на выборах.

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    28 сентября 2026, 08:56 • Новости дня
    Швыдкой назвал отношения России и Германии худшими со времен Второй мировой

    Tекст: Мария Иванова

    Отношения между Россией и Германией находятся на худшем уровне со времен Второй мировой войны, и их будет сложно исправить в ближайшие годы, заявил специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

    Швыдкой отметил, что наладить отношения и культурные связи с Германией будет весьма непросто, комментируя закрытие Русского дома в Берлине, передает РИА «Новости».

    «Перспектив пока не вижу. Я боюсь, что в ближайшие годы, при любом внутриполитическом раскладе это будет сложно. Но если изменится политический ландшафт, возможно, можно будет что-то поправить», – заявил он.

    Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил, что Германия закроет генеральное консульство России в Бонне 18 сентября и расторгнет договор о деятельности Русского дома в Берлине. В ответ МИД пообещал принять меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг советник президента по культуре Елена Ямпольская спрогнозировала возобновление работы Русского дома в Берлине.

    В середине месяца в Петербурге сняли флаги Германии и Евросоюза со здания закрывающегося генконсульства.

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    28 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Кремль спросили о переговорах Лаврова и Вадефуля

    Песков счел позитивной встречу Лаврова с главой МИД Германии Вадефулем

    Tекст: Вера Басилая

    Факт встречи глав МИД России и ФРГ Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля в Нью-Йорке является позитивным, но говорить об изменениях в политике Германии рано, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил переговоры министров иностранных дел России и Германии, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля отметил, что сам факт проведения такой встречи позитивен.

    «Безусловно, мы всегда говорили, что наличие диалога всегда лучше, чем его отсутствие даже в условиях, когда двусторонние отношения, собственно, тяготеют к нулю. Но все равно лучше общаться друг с другом», – заявил Песков. При этом он подчеркнул ошибочность поспешных выводов о скорых переменах.

    Встреча Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля прошла 26 сентября в штаб-квартире ООН. Эти переговоры стали первыми с января 2022 года, когда Лавров принимал в Москве Анналену Бербок.

    Закрытые переговоры министров на полях Генассамблеи ООН продлились ровно 20 минут.

    Сергей Лавров заявил об отсутствии свежих идей у немецкого коллеги.

    Мария Захарова объяснила инициативу Берлина попыткой повысить популярность канцлера Фридриха Мерца.

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    28 сентября 2026, 10:55 • Новости дня
    Крупнейшая партия Евросоюза начала продавать членство

    Politico: Крупнейшая партия Евросоюза начала продавать членство за 20 евро

    Tекст: Мария Иванова

    Европейская народная партия (ЕНП) начала продавать индивидуальное членство за 20 евро в год, обещая новым членам право посещать партийные мероприятия, но без права голоса.

    Согласно уставу партии, к которой принадлежит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, взнос для новых членов варьируется от 20 евро до 18 тыс. евро в год. При этом на сайте партии минимальный взнос указан в размере 40 евро, сообщает Politico.

    Вступившие в партию получают возможность посещать конгрессы, получать новости о европейской политике, встречаться с руководством и участвовать в партийных сетях. Однако права голоса такое членство не дает, отмечает РИА «Новости».

    Журналисты в Брюсселе уже задаются вопросом, насколько это предложение заинтересует лоббистов при институтах Евросоюза.

    ЕНП является самой крупной фракцией в Европарламенте, насчитывая 188 депутатов из нескольких десятков партий. Помимо фон дер Ляйен, в нее входят 14 еврокомиссаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре глава ЕНП Манфред Вебер предложил отправить немецких военных на Украину.

    В ноябре фон дер Ляйен создала альянс с ультраправыми для отмены экологических норм.

    В октябре однопартийцы фон дер Ляйен в Европарламенте выразили недовольство главой Еврокомиссии.

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    28 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Захарова ответила на сообщения о слежке за посольством в Берлине

    Захарова прокомментировала данные о слежке за российским посольством в Берлине

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщения об усилении слежки спецслужб Германии за российским посольством в Берлине.

    Официальный представитель МИД России прокомментировала информацию немецких средств массовой информации об усилении давления на российских дипломатов в Германии, передает ТАСС.

    «Мы тоже люди с фантазией», – заявила Мария Захарова.

    Ранее издание Bild сообщило об активизации работы немецких спецслужб вокруг российского посольства в Берлине. Целью этих действий названо оказание давления на сотрудников дипломатической миссии.

    Немецкие СМИ сообщили об использовании вертолетов для наблюдения за российской дипмиссией.

    Власти Германии запретили переводить сотрудников закрывающегося генконсульства из Бонна в Берлин.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала жесткий ответ на недружественные действия Берлина.

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    28 сентября 2026, 13:10 • Новости дня
    Глава Росатома Лихачев поздравил сотрудников с профессиональным праздником

    Лихачев отметил стратегическую роль атомной отрасли в безопасности России

    Tекст: Вера Басилая

    Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев поздравил сотрудников с Днем работника атомной промышленности, отметив стратегическое значение отрасли для технологического суверенитета и безопасности России.

    Генеральный директор государственной корпорации поздравил коллектив с Днем работника атомной промышленности.

    «За 81 год наша отрасль не раз доказывала способность работать на опережение и брать на себя решение задач, определяющих будущее нашей Родины. Сегодня перед нами стоят высокие цели, и наш труд, наши достижения доказывают: мы достойны своих великих предшественников», – подчеркнул руководитель компании.

    По словам Алексея Лихачева, корпорация полностью справляется с государственным оборонным заказом и обеспечивает энергетическую безопасность страны. В России возводятся новые энергоблоки, развивается малая генерация и создается уникальный энергокомплекс с замкнутым ядерным топливным циклом. Кроме того, отрасль активно внедряет новые материалы, квантовые вычисления и космические технологии, а также участвует в развитии Северного морского пути.

    Глава компании отметил, что успехи базируются на профессионализме и ответственности сотрудников. При подготовке «Атомной главы» Народной программы «Единой России» работники и жители городов присутствия направили около 200 тыс. предложений. Инициативы касались передовых технологий, медицины, образования и инфраструктуры.

    Несмотря на внешнее давление, отечественные технологии сохраняют мировое лидерство. Компания успешно реализует масштабные энергетические проекты в Турции, Индии, Китае, Венгрии, Египте и других странах. Доверие зарубежных партнеров подтверждает высокий статус российской инженерной школы, заключил Алексей Лихачев, поблагодарив атомщиков за преданность делу и стойкость.

    Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о возведении 18 атомных энергоблоков внутри России.

    Госкорпорация обсуждает создание новых объектов с правительствами 15 государств.

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