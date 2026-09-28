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    28 сентября 2026, 15:39 • Новости дня

    Израильский суд освободил похищенную журналистку иранского телеканала

    Press TV: Израильский суд освободил похищенную журналистку телеканала

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журналистка иранского телеканала Press TV Накка Хамед вышла на свободу после почти двухнедельного заключения в израильской тюрьме Дамон.

    Сотрудница иранского телевидения была освобождена из-под стражи спустя почти две недели после задержания, передает ТАСС со ссылкой на сообщение телеканала Press TV.

    После ареста репортера удерживали в тюрьме без предъявления официальных обвинений. За это время женщина подверглась жестким допросам, касающимся ее профессиональной деятельности.

    Об исчезновении Накки Хамед стало известно 15 сентября. Израильские силовики захватили ее на блокпосту около Вифлеема. До этого журналистка неоднократно сталкивалась с давлением и получала ранения во время освещения событий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца иранский телеканал Press TV обвинил военных Израиля в похищении журналистки.

    В прошлом месяце израильские солдаты напали на сотрудницу иранского телевидения.

    В прошлом году израильские войска захватили иранского репортера в секторе Газа.

    27 сентября 2026, 13:57 • Новости дня
    КСИР захватил второй подводный дрон США в Ормузском проливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иранские военные захватили американский автономный подводный аппарат Remus 600, который вел шпионскую деятельность в Ормузском проливе.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции перехватили американский автономный подводный аппарат Remus 600 в Ормузском проливе, передает ТАСС.

    «Бойцы ВМС КСИР в ходе сложной операции с использованием средств радиоэлектронной борьбы и разведданных смогли перехватить передовой дрон ВС США, который вел шпионскую деятельность в Ормузском проливе. Подводный аппарат типа Remus 600 взят в качестве трофея и находится в распоряжении специалистов для извлечения информации», – говорится в заявлении иранских военных.

    Отмечается, что это уже второй подобный беспилотник Соединенных Штатов, который оказался в руках иранских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября иранские военные захватили у Ормузского пролива американский подводный беспилотник Dive-LD.

    Данный аппарат предназначался преимущественно для ведения разведки под водой.

    Позже Корпус стражей исламской революции уничтожил над Персидским заливом разведывательно-ударный дрон США MQ-9.

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    28 сентября 2026, 08:08 • Новости дня
    Иранская крылатая ракета ударила по кораблю ВМС США в Ормузском проливе

    NBC: Восемь морских пехотинцев США пострадали при атаке в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Восемь морских пехотинцев США получили травмы две недели назад в результате удара иранской крылатой ракеты по американскому кораблю в Ормузском проливе.

    Инцидент произошел 14 сентября, пишет NBC со ссылкой на трех американских чиновников. Военные надышались дымом и, вероятно, получили черепно-мозговые травмы.

    В настоящее время все пострадавшие вернулись на службу, отмечает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран через посредников передал Вашингтону семидневный план по открытию Ормузского пролива, однако президент США Дональд Трамп отверг это предложение. Иран продолжает ждать окончательного ответа от США, несмотря на заявление американского лидера.

    В середине июня США и Иран подписали меморандум для начала мирного процесса, но через три недели конфликт обострился после того, как Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе. Сейчас свободный проход судов через пролив не осуществляется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп отверг иранское предложение по Ормузскому проливу.

    В пятницу Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США.

    В начале месяца Трамп объявил о восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    27 сентября 2026, 16:47 • Новости дня
    Иранские военные атаковали 19 судов в Ормузском проливе

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранские военные атаковали 19 торговых судов, пытавшихся нелегально пересечь Ормузский пролив за последние двое суток, опровергнув заявления Дональда Трампа о контроле над судоходством.

    Вооруженные силы Ирана за последние двое суток атаковали 19 торговых судов, пытавшихся незаконно пройти через Ормузский пролив, передает РИА «Новости».

    «Вооруженные силы Ирана за две последние ночи нанесли удары по судам, пытавшимся незаконно пройти через Ормузский пролив. Согласно расследованию агентства, прошлой ночью удары были нанесены по семи судам, а позапрошлой ночью – еще по 12 судам», – говорится в сообщении агентства Fars.

    В публикации отмечается, что слова президента США Дональда Трампа о полном контроле американских сил над судоходством в проливе не соответствуют действительности. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял о передаче Вашингтону семидневного плана по открытию Ормузского пролива, однако Трамп отверг это предложение.

    Ситуация обострилась после того, как в середине июня США и Иран подписали меморандум для заключения мирного соглашения. Спустя три недели Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов, что привело к возобновлению обмена ударами и остановке свободного прохода судов через пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп отверг семидневный план Тегерана по открытию Ормузского пролива.

    В августе глава Белого дома заявил о полном контроле ВМС США над этой акваторией.

    В июле Корпус стражей исламской революции остановил шесть торговых судов после предупреждения.

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    26 сентября 2026, 04:18 • Новости дня
    WSJ: Трамп отверг план Ирана по Ормузу и заговорил о новых ударах

    WSJ узнала, что Трамп отверг иранский семидневный план по Ормузу

    WSJ: Трамп отверг план Ирана по Ормузу и заговорил о новых ударах
    @ Annabelle Gordon - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп отверг план Тегерана и ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов, так как скептически относится к способности Тегерана удовлетворить его требования, пишет WSJ.

    Нынешняя позиция президента Трампа указывает на то, что конфликт, скорее всего, снова перерастет в боевые действия, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Президент США отклонил предложение Ирана о семидневном прекращении огня и заявил своим помощникам, что ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в ноябре, сообщили газете американские официальные лица.

    Предложение Тегерана предусматривало возобновление работы Ормузского пролива и ядерных переговоров в обмен на снятие США блокады иранских портов, которая наносит серьезный ущерб экономике страны.

    Трамп открыто заявляет, что Тегеран якобы умоляет о сделке после промежуточных выборов, которая бы ликвидировала его ядерную программу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США и призвал создать систему коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Глава МИД Ирана Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива после того, как при посредничестве Катара иранская сторона передала США семидневный план по возобновлению работы Ормузского пролива.

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    27 сентября 2026, 05:49 • Новости дня
    США: Через Ормузский пролив ежедневно проходит около 13 млн баррелей нефти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Через Ормузский пролив каждый день проходит огромный объем нефтепродуктов, объем достигает 13 млн баррелей ежедневно, заявил министр энергетики США Крис Райт.

    Американские военные каждый день помогают транспортировать нефть, газ, нефтепродукты и удобрения через этот пролив, заявил Райт, передает ТАСС.

    «В один из дней на прошлой неделе через пролив прошли более 20 млн баррелей нефти, это больше доконфликтных показателей. Средний показатель сегодня составляет почти 13 млн баррелей в день», – сообщил министр.

    В субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отверг предложенный Тегераном семидневный план открытия Ормузского пролива.

    В начале сентября американский лидер сообщил о восстановлении транзита нефти через эту стратегическую артерию до 18 млн баррелей в сутки.

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    26 сентября 2026, 16:57 • Новости дня
    Трамп отверг иранское предложение по Ормузскому проливу

    Трамп отверг семидневный план Ирана по открытию Ормузского пролива

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отклонил план Тегерана по открытию Ормузского пролива.

    «Они сделали предложение, но я его отверг», – заявил американский лидер журналистам в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Накануне глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран через посредников передал Вашингтону семидневный план по открытию Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дональд Трамп отверг план Тегерана и заговорил о новых ударах.

    В субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива.

    В субботу Иран передал США семидневный план открытия пролива.

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    26 сентября 2026, 04:43 • Новости дня
    Пезешкиан сообщил о здоровье верховного лидера Ирана Хаменеи

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заверил, что у верховного лидера нет проблем со здоровьем и они дважды встречались, проводя в беседах долгие часы.

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «не имеет никаких конкретных проблем со здоровьем или иных сложностей», – сообщил президент республики Масуд Пезешкиан в интервью CBS News.

    По его словам, они дважды встречались, причем одна из встреч длилась более семи часов, и всё это время они сидели, периодически меняя позу.

    «С медицинской точки зрения он абсолютно здоров. Услышьте это от меня как от врача и примите как факт: никаких проблем у него нет», – заявил Пезешкиан, добавив, что полученные им травмы лица и ног уже зажили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной СМИ сообщили о восстановлении Моджтабы Хаменеи после тяжелых ранений. В августе президент США заявлял, что у Хаменеи серьезно поражена левая часть тела.

    В конце августа Хаменеи призвал исламские страны объединиться против США и Израиля.

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    26 сентября 2026, 19:43 • Новости дня
    Лавров предупредил об угрозе срыва создания Палестинского государства

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров предупредил мировое сообщество о риске срыва создания суверенного палестинского государства из-за действий Израиля.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости». Он заявил, что пришло время для решения вопроса об обеспечении государственности палестинского народа.

    «Убеждены, что пришло время для решения главной проблемы Ближнего Востока – обеспечения государственности палестинского народа на основе многочисленных решений ООН», – сказал Лавров. Министр напомнил, что почти год назад Совет Безопасности одобрил американский план мира в секторе Газа, однако мир в регионе так и не наступил.

    По словам главы МИД РФ, ситуация на Западном берегу реки Иордан продолжает ухудшаться, так как Израиль расширяет там поселенческую активность. Лавров предупредил, что если такая тенденция сохранится, создание палестинского государства станет невозможным, поскольку для него просто не останется территории.

    В мае глава МИД России Сергей Лавров заявил о ликвидации любых намеков на создание палестинского государства.

    Чуть ранее министр назвал нерешенность данного вопроса причиной сохранения очага экстремизма на Ближнем Востоке.

    В марте российский дипломат констатировал ежедневное уменьшение шансов на появление независимой Палестины.

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    27 сентября 2026, 01:17 • Новости дня
    Израиль нанес авиаудары по югу Ливана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильская авиация возобновила массированные удары по инфраструктуре организации «Хезболла» в горных районах на юге Ливана, сообщают СМИ.

    Истребители израильских ВВС возобновили атаки на горные районы около ливанских городов Джеззин и Набатия, расположенных севернее реки Литани, передает ТАСС.

    Интенсивным ударам подверглись укрытия, командные пункты и склады «Хезболлы» на высотах Джебель-эр-Рафи, Рейхан и Седжуд.

    Несколькими днями ранее истребители Израиля нанесли серию интенсивных ударов по объектам шиитского движения в ливанской провинции Набатия.

    В начале месяца израильские военные взяли под контроль южноливанские высоты Али-эт-Тахер.

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    26 сентября 2026, 02:21 • Новости дня
    Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива

    Аракчи: Открытие Ормуза состоится в соответствии с планом

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран при посредничестве Катара передал США семидневный план по возобновлению работы Ормузского пролива, сообщал глава иранского МИД Аббас Аракчи, теперь он пояснил, как скоро артерия откроется, согласно плану Ирана.

    «Семидневный срок начнет отсчитываться с момента принятия Соединенными Штатами этого плана. Если это произойдет завтра, реализация плана начнется с этого времени. Если будут приняты необходимые меры, мы считаем, что сможем завершить этот процесс в течение четырех-пяти дней. Таким образом, на шестой день Ормузский пролив откроется, а на седьмой день Соединенные Штаты войдут для заключения окончательного соглашения», – приводит слова Аракчи на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке агентство IRNA.

    Он добавил, что меры, которые должны принять Соединенные Штаты, были ранее доведены до сведения этой страны и находятся в рамках меморандума о взаимопонимании.

    «Если со стороны Америки будет проявлена ​​необходимая серьезность, это произойдет, и Ормузский пролив будет вновь открыт», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США и призвал создать систему коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Иран решил задерживать нарушающие пересечение Ормуза суда до уплаты штрафов.

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    27 сентября 2026, 01:30 • Новости дня
    В Газе за двое суток при атаках Израиля погибли семь человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате недавних ударов израильской армии по сектору Газа погибли семь человек, еще 38 местных жителей получили ранения различной степени тяжести, сообщило министерство здравоохранения Палестины.

    «В больницы Газы поступили тела семи убитых жителей, помощь оказана 38 раненым, среди них есть женщины и дети», – указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Большинство жертв и пострадавших были доставлены из района Шейх-Радван и лагеря беженцев Нусейрат, где израильские войска вели интенсивный огонь.

    С начала перемирия 11 октября 2025 года в ходе израильских авианалетов и артобстрелов погибли 1 415 человек и еще 4 953 получили ранения различной степени тяжести.

    Общее число жертв эскалации конфликта в Газе с октября 2023 года увеличилось до 74 016, пострадавших – до 175 068.

    В августе эксперты ООН сообщали о гибели более 1,2 тыс. палестинцев после введения режима прекращения огня.

    Израильские вооруженные силы в прошлом месяце атаковали школу с беженцами в квартале Шейх-Радван.

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    26 сентября 2026, 04:30 • Новости дня
    Разведка США сообщила о готовности Саудовской Аравии к ядерному оружию

    Разведка США узнала о готовности Саудовской Аравии к ядерному оружию

    Tекст: Катерина Туманова

    Среди секретных документов, предоставленных Конгрессу, – оценка американского разведывательного сообщества, согласно которой Саудовская Аравия не исключает возможности разработки программы создания ядерного оружия.

    «Саудовская Аравия не исключает возможности разработки ядерного оружия. Эта тревожная ситуация усугубила опасения некоторых американских законодателей по поводу согласия президента Дональда Трампа оказать королевству помощь в создании гражданской ядерной программы», – пишет Washington Post (WP).

    Ядерная сделка разрешает американским компаниям запустить в Саудовской Аравии проекты в области атомной энергетики на десятки миллиардов долларов, что, как надеется администрация Трампа, укрепит американо-саудовские связи и предотвратит сотрудничество королевства с противниками США, такими как Россия и Китай, сказано в статье.

    Все больше законодателей-демократов выражают опасения, что сделка создает возможность обогащения урана в Саудовской Аравии почти до 20%, что усиливает опасения по поводу возможного использования части ядерного материала в военных целях.

    В Конгрессе в настоящее время идет 90-дневный период рассмотрения, и законодатели могут принять закон, блокирующий сделку, если им удастся заручиться достаточной поддержкой.

    «Этим соглашением администрация Трампа отступает от прецедента, смягчая  ограничения и уступая требованиям Саудовской Аравии, соглашаясь на процесс, который почти наверняка позволит Эр-Рияду приобрести средства для обогащения урана и, возможно, разработки ядерного оружия», – заявила в пятницу в письме госсекретарю Марко Рубио группа сенаторов-демократов во главе с сенаторами Эдом Марки и Джеффом Меркли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле США одобрили ядерную сделку с Саудовской Аравией. Кронпринц допустил появление у Саудовской Аравии ядерного оружия. Саудовская Аравия открыла гигантское месторождение урана около Медины.


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    26 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Индия призвала прекратить конфликты на Ближнем Востоке и Украине

    Индия призвала к завершению конфликтов на Ближнем Востоке и Украине

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на 81-й сессии Генассамблеи ООН призвал к скорейшему прекращению конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, подчеркнув их негативное влияние на глобальную безопасность.

    Конфликты на Ближнем Востоке и Украине подрывают безопасность и угрожают прогрессу, поэтому они должны быть как можно скорее прекращены, заявил Джайшанкар, передает ТАСС.

    Министр выразил обеспокоенность ситуацией в районе Персидского залива и недопустимостью нападений на торговые суда, призвав все стороны снижать напряженность и обеспечивать бесперебойные поставки товаров и энергоносителей.

    Также он отметил, что конфликт на Украине длится уже пятый год, и Индия поддерживает инициативы по установлению мира, заявляя о готовности содействовать улучшению ситуации, особенно в вопросах продовольственной и энергетической безопасности.

    Джайшанкар предупредил, что постоянные угрозы и давление ведут мир на край пропасти, подчеркнув важность укрепления стабильности и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с главой МИД Индии в Нью-Йорке.

    В среду Индия призвала реформировать ООН в интересах Глобального Юга.

    В середине месяца президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с наследным принцем Абу-Даби в Индии.

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    26 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Лавров назвал убийство верховного лидера Ирана неприемлемым

    Лавров назвал убийство верховного лидера Ирана силовым диктатом

    Tекст: Мария Иванова

    Россия считает убийство верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи и представителей высшего руководства республики неприемлемым проявлением силового диктата, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Об этом министр сказал в ходе общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, Москва расценивает убийство аятоллы Али Хаменеи, членов его семьи, а также членов военного и политического руководства Исламской Республики как неприемлемое проявление силового диктата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МИД Сергей Лавров завершил марафон двусторонних встреч на Генассамблее ООН.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о здоровье нового верховного лидера страны.

    В пятницу Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердили дипломатический путь решения конфликта с США.

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    26 сентября 2026, 15:05 • Новости дня
    Начальник генштаба Эфиопии обвинил Египет и Судан в поддержке повстанцев

    Al Arabiya: Египет и Судан обвинили в поддержке эфиопских мятежников

    Tекст: Мария Иванова

    Начальник генерального штаба вооруженных сил Эфиопии Бирхану Джула заявил, что иностранные государства, включая Египет и Судан, оказывают военную помощь наступающим на севере страны мятежникам.

    По словам военачальника, без поддержки извне противостоящие Аддис-Абебе повстанческие группировки не представляли бы значимой силы, передает Al Arabiya.

    При этом Джула не привел доказательств причастности Каира и Хартума к спонсированию мятежников, отмечает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что эфиопские повстанцы взяли под контроль несколько северных городов. Кроме того, в их руках могли оказаться три аэропорта в регионе Тыграй, в том числе в Мэкэле, Аксуме и Ында-Сылласе.

    В понедельник семь вооруженных и оппозиционных группировок, включая Народный фронт освобождения Тыграя, объявили о создании коалиции. Их главная цель – отстранение от власти правительства премьер-министра Абия Ахмеда и формирование переходного кабинета министров.

    Конфликт на севере Эфиопии начался осенью 2020 года, когда власти обвинили мятежников в нападении на военную базу. В ноябре 2022 года правительство и повстанцы подписали соглашение о прекращении боевых действий, однако сейчас наступление возобновилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Судан стянул войска к границе Эфиопии из-за атаки дронов.

    В марте специалисты указали на распространение американской агрессии в странах Африки.

    В прошлом году Эфиопия открыла крупнейшую на континенте гидроэлектростанцию «Возрождение».

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