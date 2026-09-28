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    28 сентября 2026, 15:32 • Новости дня

    Нидерланды направили фрегат ПВО на Ближний Восток

    Минобороны Нидерландов: Фрегат ПВО Evertsen направлен на Ближний Восток

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нидерланды направили фрегат противовоздушной обороны Evertsen на Ближний Восток для возможного развертывания в Ормузском проливе, сообщила министр обороны страны Дилан Йешильгез-Зегериус.

    Министр написала в соцсетях, что Нидерланды готовятся к возможному развертыванию фрегата в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». На сайте Минобороны Нидерландов указано, что миссия военного корабля продлится три месяца.

    На борту фрегата разместят международный штаб, который сможет осуществлять командование военной миссией в проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье иранские военные атаковали 19 судов в Ормузском проливе.

    В воскресенье трафик в проливе упал на 75% из-за конфликта.

    В субботу Иран передал США план открытия Ормузского пролива.

    27 сентября 2026, 13:57 • Новости дня
    КСИР захватил второй подводный дрон США в Ормузском проливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иранские военные захватили американский автономный подводный аппарат Remus 600, который вел шпионскую деятельность в Ормузском проливе.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции перехватили американский автономный подводный аппарат Remus 600 в Ормузском проливе, передает ТАСС.

    «Бойцы ВМС КСИР в ходе сложной операции с использованием средств радиоэлектронной борьбы и разведданных смогли перехватить передовой дрон ВС США, который вел шпионскую деятельность в Ормузском проливе. Подводный аппарат типа Remus 600 взят в качестве трофея и находится в распоряжении специалистов для извлечения информации», – говорится в заявлении иранских военных.

    Отмечается, что это уже второй подобный беспилотник Соединенных Штатов, который оказался в руках иранских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября иранские военные захватили у Ормузского пролива американский подводный беспилотник Dive-LD.

    Данный аппарат предназначался преимущественно для ведения разведки под водой.

    Позже Корпус стражей исламской революции уничтожил над Персидским заливом разведывательно-ударный дрон США MQ-9.

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    28 сентября 2026, 08:08 • Новости дня
    Иранская крылатая ракета ударила по кораблю ВМС США в Ормузском проливе

    NBC: Восемь морских пехотинцев США пострадали при атаке в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Восемь морских пехотинцев США получили травмы две недели назад в результате удара иранской крылатой ракеты по американскому кораблю в Ормузском проливе.

    Инцидент произошел 14 сентября, пишет NBC со ссылкой на трех американских чиновников. Военные надышались дымом и, вероятно, получили черепно-мозговые травмы.

    В настоящее время все пострадавшие вернулись на службу, отмечает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран через посредников передал Вашингтону семидневный план по открытию Ормузского пролива, однако президент США Дональд Трамп отверг это предложение. Иран продолжает ждать окончательного ответа от США, несмотря на заявление американского лидера.

    В середине июня США и Иран подписали меморандум для начала мирного процесса, но через три недели конфликт обострился после того, как Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе. Сейчас свободный проход судов через пролив не осуществляется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп отверг иранское предложение по Ормузскому проливу.

    В пятницу Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США.

    В начале месяца Трамп объявил о восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    26 сентября 2026, 04:18 • Новости дня
    WSJ: Трамп отверг план Ирана по Ормузу и заговорил о новых ударах

    WSJ узнала, что Трамп отверг иранский семидневный план по Ормузу

    WSJ: Трамп отверг план Ирана по Ормузу и заговорил о новых ударах
    @ Annabelle Gordon - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп отверг план Тегерана и ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов, так как скептически относится к способности Тегерана удовлетворить его требования, пишет WSJ.

    Нынешняя позиция президента Трампа указывает на то, что конфликт, скорее всего, снова перерастет в боевые действия, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Президент США отклонил предложение Ирана о семидневном прекращении огня и заявил своим помощникам, что ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в ноябре, сообщили газете американские официальные лица.

    Предложение Тегерана предусматривало возобновление работы Ормузского пролива и ядерных переговоров в обмен на снятие США блокады иранских портов, которая наносит серьезный ущерб экономике страны.

    Трамп открыто заявляет, что Тегеран якобы умоляет о сделке после промежуточных выборов, которая бы ликвидировала его ядерную программу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США и призвал создать систему коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Глава МИД Ирана Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива после того, как при посредничестве Катара иранская сторона передала США семидневный план по возобновлению работы Ормузского пролива.

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    26 сентября 2026, 16:57 • Новости дня
    Трамп отверг иранское предложение по Ормузскому проливу

    Трамп отверг семидневный план Ирана по открытию Ормузского пролива

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отклонил план Тегерана по открытию Ормузского пролива.

    «Они сделали предложение, но я его отверг», – заявил американский лидер журналистам в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Накануне глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран через посредников передал Вашингтону семидневный план по открытию Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дональд Трамп отверг план Тегерана и заговорил о новых ударах.

    В субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива.

    В субботу Иран передал США семидневный план открытия пролива.

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    26 сентября 2026, 04:43 • Новости дня
    Пезешкиан сообщил о здоровье верховного лидера Ирана Хаменеи

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заверил, что у верховного лидера нет проблем со здоровьем и они дважды встречались, проводя в беседах долгие часы.

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «не имеет никаких конкретных проблем со здоровьем или иных сложностей», – сообщил президент республики Масуд Пезешкиан в интервью CBS News.

    По его словам, они дважды встречались, причем одна из встреч длилась более семи часов, и всё это время они сидели, периодически меняя позу.

    «С медицинской точки зрения он абсолютно здоров. Услышьте это от меня как от врача и примите как факт: никаких проблем у него нет», – заявил Пезешкиан, добавив, что полученные им травмы лица и ног уже зажили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной СМИ сообщили о восстановлении Моджтабы Хаменеи после тяжелых ранений. В августе президент США заявлял, что у Хаменеи серьезно поражена левая часть тела.

    В конце августа Хаменеи призвал исламские страны объединиться против США и Израиля.

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    26 сентября 2026, 19:43 • Новости дня
    Лавров предупредил об угрозе срыва создания Палестинского государства

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров предупредил мировое сообщество о риске срыва создания суверенного палестинского государства из-за действий Израиля.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости». Он заявил, что пришло время для решения вопроса об обеспечении государственности палестинского народа.

    «Убеждены, что пришло время для решения главной проблемы Ближнего Востока – обеспечения государственности палестинского народа на основе многочисленных решений ООН», – сказал Лавров. Министр напомнил, что почти год назад Совет Безопасности одобрил американский план мира в секторе Газа, однако мир в регионе так и не наступил.

    По словам главы МИД РФ, ситуация на Западном берегу реки Иордан продолжает ухудшаться, так как Израиль расширяет там поселенческую активность. Лавров предупредил, что если такая тенденция сохранится, создание палестинского государства станет невозможным, поскольку для него просто не останется территории.

    В мае глава МИД России Сергей Лавров заявил о ликвидации любых намеков на создание палестинского государства.

    Чуть ранее министр назвал нерешенность данного вопроса причиной сохранения очага экстремизма на Ближнем Востоке.

    В марте российский дипломат констатировал ежедневное уменьшение шансов на появление независимой Палестины.

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    26 сентября 2026, 02:21 • Новости дня
    Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива

    Аракчи: Открытие Ормуза состоится в соответствии с планом

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран при посредничестве Катара передал США семидневный план по возобновлению работы Ормузского пролива, сообщал глава иранского МИД Аббас Аракчи, теперь он пояснил, как скоро артерия откроется, согласно плану Ирана.

    «Семидневный срок начнет отсчитываться с момента принятия Соединенными Штатами этого плана. Если это произойдет завтра, реализация плана начнется с этого времени. Если будут приняты необходимые меры, мы считаем, что сможем завершить этот процесс в течение четырех-пяти дней. Таким образом, на шестой день Ормузский пролив откроется, а на седьмой день Соединенные Штаты войдут для заключения окончательного соглашения», – приводит слова Аракчи на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке агентство IRNA.

    Он добавил, что меры, которые должны принять Соединенные Штаты, были ранее доведены до сведения этой страны и находятся в рамках меморандума о взаимопонимании.

    «Если со стороны Америки будет проявлена ​​необходимая серьезность, это произойдет, и Ормузский пролив будет вновь открыт», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США и призвал создать систему коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Иран решил задерживать нарушающие пересечение Ормуза суда до уплаты штрафов.

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    26 сентября 2026, 04:30 • Новости дня
    Разведка США сообщила о готовности Саудовской Аравии к ядерному оружию

    Разведка США узнала о готовности Саудовской Аравии к ядерному оружию

    Tекст: Катерина Туманова

    Среди секретных документов, предоставленных Конгрессу, – оценка американского разведывательного сообщества, согласно которой Саудовская Аравия не исключает возможности разработки программы создания ядерного оружия.

    «Саудовская Аравия не исключает возможности разработки ядерного оружия. Эта тревожная ситуация усугубила опасения некоторых американских законодателей по поводу согласия президента Дональда Трампа оказать королевству помощь в создании гражданской ядерной программы», – пишет Washington Post (WP).

    Ядерная сделка разрешает американским компаниям запустить в Саудовской Аравии проекты в области атомной энергетики на десятки миллиардов долларов, что, как надеется администрация Трампа, укрепит американо-саудовские связи и предотвратит сотрудничество королевства с противниками США, такими как Россия и Китай, сказано в статье.

    Все больше законодателей-демократов выражают опасения, что сделка создает возможность обогащения урана в Саудовской Аравии почти до 20%, что усиливает опасения по поводу возможного использования части ядерного материала в военных целях.

    В Конгрессе в настоящее время идет 90-дневный период рассмотрения, и законодатели могут принять закон, блокирующий сделку, если им удастся заручиться достаточной поддержкой.

    «Этим соглашением администрация Трампа отступает от прецедента, смягчая  ограничения и уступая требованиям Саудовской Аравии, соглашаясь на процесс, который почти наверняка позволит Эр-Рияду приобрести средства для обогащения урана и, возможно, разработки ядерного оружия», – заявила в пятницу в письме госсекретарю Марко Рубио группа сенаторов-демократов во главе с сенаторами Эдом Марки и Джеффом Меркли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле США одобрили ядерную сделку с Саудовской Аравией. Кронпринц допустил появление у Саудовской Аравии ядерного оружия. Саудовская Аравия открыла гигантское месторождение урана около Медины.


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    26 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Индия призвала прекратить конфликты на Ближнем Востоке и Украине

    Индия призвала к завершению конфликтов на Ближнем Востоке и Украине

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на 81-й сессии Генассамблеи ООН призвал к скорейшему прекращению конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, подчеркнув их негативное влияние на глобальную безопасность.

    Конфликты на Ближнем Востоке и Украине подрывают безопасность и угрожают прогрессу, поэтому они должны быть как можно скорее прекращены, заявил Джайшанкар, передает ТАСС.

    Министр выразил обеспокоенность ситуацией в районе Персидского залива и недопустимостью нападений на торговые суда, призвав все стороны снижать напряженность и обеспечивать бесперебойные поставки товаров и энергоносителей.

    Также он отметил, что конфликт на Украине длится уже пятый год, и Индия поддерживает инициативы по установлению мира, заявляя о готовности содействовать улучшению ситуации, особенно в вопросах продовольственной и энергетической безопасности.

    Джайшанкар предупредил, что постоянные угрозы и давление ведут мир на край пропасти, подчеркнув важность укрепления стабильности и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с главой МИД Индии в Нью-Йорке.

    В среду Индия призвала реформировать ООН в интересах Глобального Юга.

    В середине месяца президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с наследным принцем Абу-Даби в Индии.

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    26 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Лавров назвал убийство верховного лидера Ирана неприемлемым

    Лавров назвал убийство верховного лидера Ирана силовым диктатом

    Tекст: Мария Иванова

    Россия считает убийство верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи и представителей высшего руководства республики неприемлемым проявлением силового диктата, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Об этом министр сказал в ходе общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, Москва расценивает убийство аятоллы Али Хаменеи, членов его семьи, а также членов военного и политического руководства Исламской Республики как неприемлемое проявление силового диктата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МИД Сергей Лавров завершил марафон двусторонних встреч на Генассамблее ООН.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о здоровье нового верховного лидера страны.

    В пятницу Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердили дипломатический путь решения конфликта с США.

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    26 сентября 2026, 15:05 • Новости дня
    Начальник генштаба Эфиопии обвинил Египет и Судан в поддержке повстанцев

    Al Arabiya: Египет и Судан обвинили в поддержке эфиопских мятежников

    Tекст: Мария Иванова

    Начальник генерального штаба вооруженных сил Эфиопии Бирхану Джула заявил, что иностранные государства, включая Египет и Судан, оказывают военную помощь наступающим на севере страны мятежникам.

    По словам военачальника, без поддержки извне противостоящие Аддис-Абебе повстанческие группировки не представляли бы значимой силы, передает Al Arabiya.

    При этом Джула не привел доказательств причастности Каира и Хартума к спонсированию мятежников, отмечает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что эфиопские повстанцы взяли под контроль несколько северных городов. Кроме того, в их руках могли оказаться три аэропорта в регионе Тыграй, в том числе в Мэкэле, Аксуме и Ында-Сылласе.

    В понедельник семь вооруженных и оппозиционных группировок, включая Народный фронт освобождения Тыграя, объявили о создании коалиции. Их главная цель – отстранение от власти правительства премьер-министра Абия Ахмеда и формирование переходного кабинета министров.

    Конфликт на севере Эфиопии начался осенью 2020 года, когда власти обвинили мятежников в нападении на военную базу. В ноябре 2022 года правительство и повстанцы подписали соглашение о прекращении боевых действий, однако сейчас наступление возобновилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Судан стянул войска к границе Эфиопии из-за атаки дронов.

    В марте специалисты указали на распространение американской агрессии в странах Африки.

    В прошлом году Эфиопия открыла крупнейшую на континенте гидроэлектростанцию «Возрождение».

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    26 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    Иран передал США семидневный план открытия Ормузского пролива

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи предложил Вашингтону семидневный план по возобновлению судоходства в Ормузском проливе при соблюдении ряда условий.

    Иран предложил США конкретный план по возобновлению работы Ормузского пролива. Инициатива была передана через посредничество Катара, сказал Аракчи журналистам на полях Генассамблеи ООН.

    «Иран передал Соединенным Штатам через Катар конкретный семидневный план. Если будут соблюдены необходимые условия, пролив может быть открыт заново и нормальное судоходство может быть восстановлено за семь дней», – приводит его слова РИА «Новости».

    Аракчи добавил, что США далеки от дипломатии, так как используют экономические лишения в качестве оружия, как инструмент коллективного наказания и политического принуждения.

    «Это не дипломатия. Это принуждение и экономический терроризм», – отметил глава МИД Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США и призвал создать систему коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Иран решил задерживать нарушающие пересечение Ормуза суда до уплаты штрафов.


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    26 сентября 2026, 16:49 • Новости дня
    Китай призвал решить палестинский вопрос по принципу двух государств

    Вице-председатель КНР Хань Чжэн призвал к плану два государства для двух народов

    Tекст: Мария Иванова

    Вице-председатель КНР Хань Чжэн призвал вернуть урегулирование палестинского вопроса к плану «два государства для двух народов».

    Китай настаивает на решении проблемы вокруг Палестины на основе концепции «два государства для двух народов», заявил Хань Чжэн в ходе общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС.

    Представитель КНР подчеркнул необходимость содействовать скорейшему возвращению процесса урегулирования на правильный путь, предусматривающий выполнение данного плана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг делегации нескольких стран покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН перед выступлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    В прошлом месяце ООН сообщила о гибели более 1,2 тыс. палестинцев после прекращения огня.

    Весной появилась информация, что США угрожают аннулировать визы палестинским дипломатам при ООН.

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    26 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Футболисты сборной Ирландии собрались бойкотировать матч с Израилем в Лиге наций

    Tекст: Мария Иванова

    Некоторые футболисты сборной Ирландии планируют бойкотировать матч Лиги наций против команды Израиля, сообщила журналист Лейла Хамед.

    Встреча Лиги наций запланирована на воскресенье и должна начаться в 21:45 мск, пишет журналист Лейла Хамед в соцсети X, передает РИА «Новости».

    Ранее издание Independent сообщало, что футболисты команд не будут обмениваться футболками после предстоящих матчей на фоне конфликта между футбольными федерациями двух стран, а тренеры национальных команд не будут обмениваться рукопожатиями.

    Журналист Independent Дэниел Макдоннелл сообщил, что в сборной Ирландии есть футболисты, которые не хотят принимать участие в матче. Позднее стало известно, что пресс-конференция ирландской сборной перед предстоящим матчем против команды Израиля была отменена за 15 минут до ее начала. Кроме того, сборная Ирландии не начала вовремя тренировку: футболисты и тренерский штаб проводят совещание с участием игроков, которое проходит уже два часа.

    В июне УЕФА одобрил запрос на проведение матчей сборных Израиля и Ирландии на нейтральном поле и без зрителей. Первая встреча состоится в венгерском Дебрецене 27 сентября, ответная – 4 октября в Бачка-Тополе в Сербии. Напряженность между федерациями связана с позицией ирландской стороны по поводу действий Израиля в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Ирландия отказалась от участия в «Евровидении-2027» из-за Израиля.

    В прошлом году Нидерланды, Ирландия, Испания и Словения отказались участвовать в конкурсе.

    В 2024 году Израиль решил закрыть посольство в Дублине из-за политики Ирландии.

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    26 сентября 2026, 16:49 • Новости дня
    Китай призвал защитить суверенитет стран Персидского залива

    Хань Чжэн призвал уважать суверенитет стран Ближнего Востока

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-председатель КНР Хань Чжэн призвал мировое сообщество защищать суверенитет государств Ближнего Востока и стабильность международных цепочек поставок.

    Китай призывает международное сообщество соблюдать суверенитет и безопасность стран Персидского залива и Ближнего Востока. Об этом заявил вице-председатель КНР Хань Чжэн, передает ТАСС.

    «Китай также считает, что суверенитет и безопасность государств на Ближнем Востоке, включая страны Персидского залива, необходимо защищать. Международные цепочки поставок необходимо сохранять стабильными», – сказал Хань Чжэн на общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Политик добавил, что Пекин отстаивает законные права развивающихся стран и стремится к справедливому глобальному управлению. Хань Чжэн отметил, что КНР выступает в защиту интересов глобального Юга и способствует развитию системы глобального управления в разумном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел КНР Ван И призвал открыть Ормузский пролив для стабильности международных перевозок энергоносителей.

    Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй отметил важность достижения долгосрочного мира в Персидском заливе. А зампредседателя КНР Хань Чжэн выступил против политики гегемонизма и вмешательства во внутренние дела других государств.

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