Нидерланды направили фрегат ПВО на Ближний Восток

Минобороны Нидерландов: Фрегат ПВО Evertsen направлен на Ближний Восток

Tекст: Валерия Городецкая

Министр написала в соцсетях, что Нидерланды готовятся к возможному развертыванию фрегата в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». На сайте Минобороны Нидерландов указано, что миссия военного корабля продлится три месяца.

На борту фрегата разместят международный штаб, который сможет осуществлять командование военной миссией в проливе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье иранские военные атаковали 19 судов в Ормузском проливе.

В воскресенье трафик в проливе упал на 75% из-за конфликта.

В субботу Иран передал США план открытия Ормузского пролива.