Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти по атакованному трубопроводу

КСИР захватил второй подводный дрон США в Ормузском проливе

Tекст: Елизавета Шишкова

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции перехватили американский автономный подводный аппарат Remus 600 в Ормузском проливе, передает ТАСС.

«Бойцы ВМС КСИР в ходе сложной операции с использованием средств радиоэлектронной борьбы и разведданных смогли перехватить передовой дрон ВС США, который вел шпионскую деятельность в Ормузском проливе. Подводный аппарат типа Remus 600 взят в качестве трофея и находится в распоряжении специалистов для извлечения информации», – говорится в заявлении иранских военных.

Отмечается, что это уже второй подобный беспилотник Соединенных Штатов, который оказался в руках иранских сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября иранские военные захватили у Ормузского пролива американский подводный беспилотник Dive-LD.

Данный аппарат предназначался преимущественно для ведения разведки под водой.

Позже Корпус стражей исламской революции уничтожил над Персидским заливом разведывательно-ударный дрон США MQ-9.