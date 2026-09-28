Tекст: Дарья Григоренко

Мирошник выступил с заявлением на 63-й сессии Совета ООН по правам человека, передает ТАСС.

«Среди способов вмешательства в электоральные процессы в России было использовано запугивание международных наблюдателей, угрозы членам комиссий, воспрепятствование голосованию за рубежом и призывы к непризнанию результатов выборов», – отметил дипломат.

Кроме того, Мирошник обратил внимание на двойные стандарты Евросоюза. По его словам, ЕС угрожает ввести санкции против организаторов и кандидатов на российских выборах на освобожденных территориях, но при этом игнорирует отсутствие выборов на Украине. Дипломат напомнил, что местные выборы там не проводились почти шесть лет, парламентские – семь лет, а президентские – семь с половиной лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Родион Мирошник запланировал выступление в Совете ООН с докладом о преступлениях киевского режима.

Глава МИД Сергей Лавров указал на создание западными странами препятствий для голосования россиян за рубежом.