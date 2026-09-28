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    28 сентября 2026, 14:28 • Новости дня

    Евросоюз признал нехватку кораблей для операции в Красном море

    Глава дипломатии ЕС Каллас заявила о нехватке кораблей в Красном море

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас констатировала нехватку судов, участвующих в военно-морской операции Aspides в Красном море, для обеспечения безопасности международных маршрутов.

    Судоходные пути в Красном море подвергаются растущему риску из-за активности хуситов, в связи с чем европейская миссия Aspides нуждается в дополнительных силах, передает РИА «Новости».

    По словам руководителя европейской дипломатии, миссия позволяет поддерживать жизненно важный водный коридор открытым, однако для повышения ее результативности необходимо увеличить численность задействованного флота.

    Каллас уточнила, что первоначально при запуске операции предполагалось привлечь как минимум десять кораблей, но в настоящее время миссия не располагает таким количеством судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Бельгия решила отправить проблемный 35-летний фрегат в Красное море.

    В марте Германия выразила скептицизм относительно расширения миссии Aspides на Ормузский пролив.

    28 сентября 2026, 00:54 • Новости дня
    ЕС разработал пошаговые планы интеграции Украины и еще трех стран
    ЕС разработал пошаговые планы интеграции Украины и еще трех стран
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские чиновники готовят детальные планы интеграции для Киева, Кишинева, Тираны и Подгорицы с указанием конкретных сроков завершения переговорных процессов по вхождению в Евросоюз, сообщили источники Politico.

    «ЕС разрабатывает предложения, в рамках которых четырем самым близким ко вступлению в блок странам будет предложен четкий, пошаговый путь к членству», – говорится в публикации Politico, передает РИА «Новости».

    Документы установят конкретные сроки для завершения переговорных кластеров. Каждому государству подробно объяснят предъявляемые требования. Новые правила наложат обязательства и на действующих участников сообщества, которым предстоит одобрять продвижение процедуры.

    Статус кандидатов Киев и Кишинев получили в июне 2022 года. Однако ряд государств выступает против интеграции Украины. Варшава обещает заблокировать процесс до решения вопроса об эксгумации жертв Волынской резни.

    Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш также называл возможное присоединение Киева исторической ошибкой. По его словам, поведение украинской стороны не соответствует статусу кандидата.

    Ранее премьер Венгрии Петер Мадьяр назвал нечестным форсирование переговоров о вступлении Киева в Евросоюз.

    Будапешт выступил против открытия новых переговорных кластеров для Украины и Молдавии.

    Официальные консультации о присоединении Кишинева к европейскому сообществу стартовали в Люксембурге в середине июня.

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    28 сентября 2026, 10:09 • Новости дня
    Каллас признала крупные проблемы в оборонных возможностях ЕС
    Каллас признала крупные проблемы в оборонных возможностях ЕС
    @ Jouni Porsanger/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о сохранении крупных пробелов в оборонных возможностях Евросоюза, несмотря на увеличение расходов.

    Такое заявление глава дипломатии ЕС сделала перед заседанием министров обороны стран объединения, передает РИА «Новости».

    По словам Каллас, инвестиции в оборону увеличились, и страны расходуют на эти нужды в общей сложности 2,2% ВВП. Однако, как она подчеркнула, у ЕС сохраняются значительные недочеты в оборонной сфере, которые требуют восполнения.

    В начале сентября она также отмечала, что европейским государствам не удалось достаточно оперативно устранить недостатки в обычных вооруженных силах в рамках НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта.

    Две недели назад она призвала создать ледокольный флот объединения.

    В начале месяца сообщалось, что провал оборонной инициативы нанес удар по позициям главы европейской дипломатии.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

    Комментарии (4)
    28 сентября 2026, 11:58 • Новости дня
    Суд ЕС вспомнил слова Хрущева о военных пуговицах

    Суд ЕС обсудил слова Хрущева о пуговицах в споре о товарах двойного назначения

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный адвокат суда ЕС Тамара Чапета процитировала слова о военных пуговицах советского лидера Никиты Хрущева в споре о границах между гражданскими и военными товарами.

    Генеральный адвокат Суда ЕС Тамара Чапета предложила максимально широко трактовать понятие продукции двойного назначения, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что такое определение должно охватывать широкий спектр стратегических интересов и вопросов безопасности европейских государств.

    «В разгар холодной войны Никита Хрущев заметил, что пуговицы от брюк могут считаться товарами «двойного назначения», поскольку, если солдату приходится одной рукой придерживать брюки, у него остается только одна свободная рука, чтобы стрелять, что превращает пуговицу в стратегический военный товар», – говорится в заключении Чапеты по делу австрийского производителя самолетов.

    Поводом для дискуссии стал спор австрийской компании с властями страны из-за запрета на поставку трех двухместных учебных самолетов, а также технологий и комплектующих для них. Техника предназначалась для обучения пилотов гражданской авиации, но конечным пользователем должны были стать ВВС Мьянмы. Власти Австрии сослались на риск использования самолетов для подготовки военных летчиков и разведки.

    Чапета также привела пример из середины 1980-х, когда Ирак заказал сотни пультов для игрушечных машинок, чтобы улучшить точность ракет Scud.

    Заключение генерального адвоката не является обязательным для Суда ЕС, который позже вынесет окончательное решение с учетом ее позиции.

    Ранее страны Евросоюза наладили выпуск военных беспилотников под видом бытовой техники.

    Власти Китая заблокировали поставки продукции двойного назначения 14 европейским компаниям, включая концерн Rheinmetall, ради защиты национальной безопасности государства.

    Санкции ЕС против России распространились на 45 компаний, которые помогали России обходить санкции, в том числе 12 фирм из Китая и Гонконга.

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    28 сентября 2026, 08:05 • Новости дня
    Европейские профсоюзы потребовали разорвать контракты с Palantir

    Европейские профсоюзы потребовали от властей ЕС разорвать отношения с Palantir

    Tекст: Мария Иванова

    Профсоюзы и организации гражданского общества десятков европейских стран обратились к правительствам и институтам ЕС с требованием расторгнуть все контракты с американской корпорацией Palantir, специализирующейся на анализе данных.

    Авторы открытого письма предупредили, что сильная зависимость Европы от одной американской компании создает угрозу суверенитету. Они призвали запретить заключение новых соглашений с корпорацией и разработать альтернативные решения, сообщает Euractiv.

    Составители петиции также требуют от инвесторов, включая пенсионные фонды, продать имеющиеся у них акции Palantir. Отмечается, что сфера применения технологий компании вызывает серьезные опасения, так как среди ее клиентов значатся полиция, вооруженные силы и миграционные службы, отмечает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Евросоюз, а также Германия и Франция начали искать пути решения проблемы зависимости от нейросетевых продуктов Palantir. Немецкие и французские спецслужбы уже начали отказываться от американских систем в пользу французского конкурента ChapsVision, пишет Politico.

    Испания распорядилась блокировать продукцию компании при госзакупках, а ряд других европейских стран заинтересовались французской военной нейросетью Artemis AI.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Palantir одной из самых больших угроз современному миру.

    В мае эксперты отмечали, что мир подошел к глобальному цифровому перелому.

    В 2025 году сообщалось, что США повышают уязвимость Украины за счет использования цифровых платформ.

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    28 сентября 2026, 08:40 • Новости дня
    Euractiv узнал о превращении санкций ЕС против России в «разменную монету»

    Euractiv: Антироссийские санкции ЕС стали разменной монетой для уступок

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Евросоюза все чаще используют переговоры по новым антироссийским санкциям для получения уступок по вопросам, не связанным с ограничениями.

    Европейские столицы превращают процесс введения санкций в возможность получения национальных преференций, пишет Euractiv.

    Издание отмечает, что у ЕС больше не осталось «легких мишеней» для новых рестрикций. В связи с этим один из европейских дипломатов предложил пересмотреть подход к формированию санкционных пакетов, сделав их менее объемными для упрощения процесса одобрения, отмечает ТАСС.

    По его словам, 22-й пакет санкций может зависеть не от его содержания, а от того, какие выгоды смогут извлечь страны-участницы.

    Ранее Совет ЕС продлил персональные санкции против России на три года, до 22 сентября 2029 года. Под ограничения подпадают более 3 тыс. физических и юридических лиц. При этом, по информации Reuters, под давлением Франции и Люксембурга ЕС снял ограничения с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

    Москва неоднократно называла западные санкции незаконными и неэффективными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия успешно адаптировалась к европейскому давлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Еврокомиссия отказалась раскрыть причины снятия ограничений с российских миллиардеров.

    За день до этого Латвия заблокировала исключение бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков.

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    28 сентября 2026, 09:25 • Новости дня
    Аналог статьи 4 НАТО вызвал всеобщее непонимание в Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Министры обороны стран-членов Евросоюза в понедельник обсудят создание аналога четвертой статьи НАТО, который вызывает всеобщее непонимание и настороженность в Европе и среди евродипломатов, сообщает издание Financial Times (FT).

    По данным FT, министры обороны стран Евросоюза в понедельник обсудят создание нового чрезвычайного оборонного протокола, передает РИА «Новости».

    Этот механизм, предложенный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, станет аналогом четвертой статьи Североатлантического договора.

    «Всеобщее непонимание вызывает вопрос, что будет делать новый протокол, также вызывая настороженность касательно любого механизма, который может соревноваться с процессами НАТО и потенциально усложнить реагирование путем создания дублирующихся путей принятия решений», – отмечают европейские дипломаты.

    Новый механизм предполагается использовать при гибридных атаках на страны ЕС, которые не подпадают под действие пятой статьи НАТО. Ожидается, что процесс активации протокола будет схож с процедурами, предусмотренными четвертой статьей договора альянса, которая требует консультаций союзников при возникновении угрозы безопасности одного из государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать европейский аналог четвертой статьи договора НАТО.

    Фон дер Ляйен также потребовала технологической и военной независимости Европы.

    Эксперты оценили данную инициативу как очередной шаг к превращению Евросоюза в военный блок.

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    28 сентября 2026, 09:51 • Новости дня
    Politico: Каллас потребует от стран ЕС отдать Украине ракеты для Patriot

    Politico: Каллас потребует от стран ЕС передать Киеву их ракеты для Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас на встрече министров обороны стран Евросоюза намерена призвать их передать Киеву ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot.

    Каллас планирует оказать давление на страны ЕС, чтобы те отдали свои ракеты Украине до прибытия новых поставок из США, пишет Politico.

    Кроме того, она может обратиться к европейским правительствам с просьбой выделить больше кораблей для участия в миссии Aspides, которая обеспечивает безопасное судоходство на Ближнем Востоке, отмечает РИА «Новости».

    Ранее газета The New York Times сообщала, что западные государства с растущим нежеланием передают Киеву ракеты-перехватчики, так как они необходимы им самим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу США не включили ракеты для Patriot в пакет военной помощи Украине.

    При этом генсек НАТО Марк Рютте заявил о недостаточных поставках ракет ПВО для ВСУ.

    В начале месяца Каллас заявила об отсутствии решений по противовоздушной обороне для Киева на встрече ЕС.

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    28 сентября 2026, 10:55 • Новости дня
    Крупнейшая партия Евросоюза начала продавать членство

    Politico: Крупнейшая партия Евросоюза начала продавать членство за 20 евро

    Tекст: Мария Иванова

    Европейская народная партия (ЕНП) начала продавать индивидуальное членство за 20 евро в год, обещая новым членам право посещать партийные мероприятия, но без права голоса.

    Согласно уставу партии, к которой принадлежит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, взнос для новых членов варьируется от 20 евро до 18 тыс. евро в год. При этом на сайте партии минимальный взнос указан в размере 40 евро, сообщает Politico.

    Вступившие в партию получают возможность посещать конгрессы, получать новости о европейской политике, встречаться с руководством и участвовать в партийных сетях. Однако права голоса такое членство не дает, отмечает РИА «Новости».

    Журналисты в Брюсселе уже задаются вопросом, насколько это предложение заинтересует лоббистов при институтах Евросоюза.

    ЕНП является самой крупной фракцией в Европарламенте, насчитывая 188 депутатов из нескольких десятков партий. Помимо фон дер Ляйен, в нее входят 14 еврокомиссаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре глава ЕНП Манфред Вебер предложил отправить немецких военных на Украину.

    В ноябре фон дер Ляйен создала альянс с ультраправыми для отмены экологических норм.

    В октябре однопартийцы фон дер Ляйен в Европарламенте выразили недовольство главой Еврокомиссии.

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    28 сентября 2026, 13:34 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против главы Татарстана Минниханова

    ЕС ввел санкции против Минниханова за эвакуацию детей с Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз включил главу Татарстана Рустама Минниханова в санкционные списки из-за эвакуации детей из зоны конфликта на Украине.

    Евросоюз ввел санкции против главы Татарстана Рустама Минниханова за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине. В Брюсселе эти действия называют «принудительной депортацией», передает ТАСС.

    В заявлении Совета ЕС отмечается, что ограничения введены «в виде заморозки активов и запрета въезда». Санкции затронули 10 физических лиц и 17 организаций.

    В санкционный список, в частности, попали детские и молодежные спортивные лагеря России и КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Евросоюз ввел санкции против детского центра «Орленок» из-за размещения эвакуированных украинских детей.

    Месяцем позже европейские инстанции утвердили ограничительные меры в отношении бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова.

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    28 сентября 2026, 11:44 • Новости дня
    Совет ЕС продлил работу гражданских миссий на палестинских территориях

    Совет Евросоюза продлил миссии на палестинских территориях до лета 2027 года

    Tекст: Мария Иванова

    Совет Европейского союза принял решение о продлении мандатов двух гражданских миссий на палестинских территориях, в том числе на контрольно-пропускном пункте Рафах, до 30 июня 2027 года.

    Совет Евросоюза постановил продлить работу Миссии ЕС по приграничной помощи на КПП Рафах (EUBAM Rafah) и Полицейской миссии ЕС на палестинских территориях (EUPOL COPPS) на девять месяцев. Соответствующее заявление опубликовано по итогам стратегического пересмотра мандатов на основании писем Палестинской национальной администрации и Израиля, передает РИА «Новости».

    Миссия EUBAM Rafah возобновила работу в январе 2025 года, а в феврале 2026 года была повторно развернута. За это время с ее участием через пропускной пункт прошли более 13 тыс. человек.

    Вторая миссия EUPOL COPPS занимается поддержкой палестинской гражданской полиции и органов юстиции, преимущественно работая на Западном берегу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз подготовил план создания гражданско-военной миссии в Ливане.

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    28 сентября 2026, 14:34 • Новости дня
    Мирошник: Запад препятствовал голосованию россиян за рубежом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Западные страны активно вмешивались в выборы в Госдуму, запугивая международных наблюдателей и блокируя голосование россиян за границей, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник выступил с заявлением на 63-й сессии Совета ООН по правам человека, передает ТАСС.

    «Среди способов вмешательства в электоральные процессы в России было использовано запугивание международных наблюдателей, угрозы членам комиссий, воспрепятствование голосованию за рубежом и призывы к непризнанию результатов выборов», – отметил дипломат.

    Кроме того, Мирошник обратил внимание на двойные стандарты Евросоюза. По его словам, ЕС угрожает ввести санкции против организаторов и кандидатов на российских выборах на освобожденных территориях, но при этом игнорирует отсутствие выборов на Украине. Дипломат напомнил, что местные выборы там не проводились почти шесть лет, парламентские – семь лет, а президентские – семь с половиной лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Родион Мирошник запланировал выступление в Совете ООН с докладом о преступлениях киевского режима.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на создание западными странами препятствий для голосования россиян за рубежом.

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    28 сентября 2026, 14:20 • Новости дня
    Литва объявила Усманова и Фридмана нежелательными лицами

    Предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман объявлены нежелательными в Литве

    Tекст: Мария Иванова

    Российские предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман, исключенные из санкционного списка ЕС, объявлены нежелательными в Литве лицами.

    Об этом сообщил представитель департамента миграции страны Рокас Пукинскас, передает ТАСС.

    «На основе представления министра иностранных дел Кестутиса Будриса министр внутренних дел Мартинас Кателинас принял решение о включении данных лиц в список национальных санкций Литвы, что технически и выполнил департамент миграции», – сказал Пукинскас.

    Он не уточнил, на какой срок Усманову и Фридману запрещен въезд в Литву, но добавил, что запрет может пересматриваться и продляться. Как ранее отмечал глава МВД, национальные санкции вводятся в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Европейская комиссия отказалась раскрыть причины снятия санкций с российских миллиардеров.

    В Евросоюзе объяснили усталостью снятие ограничений с Михаила Фридмана и Алишера Усманова.

    В прошлый вторник Усманов, Фридман и Игорь Фалалеев были исключены из санкционного списка ЕС.

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    28 сентября 2026, 14:26 • Новости дня
    Представитель правительства Испании в Сеуте ушел в отставку

    EFE: Представитель правительства Испании в Сеуте покинул пост из-за мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    Представитель центрального правительства Испании в Сеуте Мигель Анхель Перес Триано объявил об уходе в отставку на фоне миграционного кризиса.

    Мигель Анхель Перес Триано уходит с поста главы представительства правительства в автономном городе, а также оставляет пост генерального секретаря местного отделения Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), передает EFE.

    Политик принял это решение после консультаций с семьей из-за давления, оскорблений и кампании по дискредитации. Ранее он оказался в центре скандала из-за предупреждений Национального разведывательного центра Испании накануне массового проникновения мигрантов в Сеуту 30 и 31 июля, отмечает РИА «Новости».

    В конце июля Сеута, граничащая с Марокко, столкнулась с массовым наплывом мигрантов. МВД Испании сообщало о проникновении около 72 тыс. человек, что привело к перегрузке местных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Мадриде прошел многотысячный митинг в защиту Сеуты и за досрочные выборы.

    На прошлой неделе Испания стянула войска к границе города из-за угрозы нового прорыва нелегалов.

    В начале месяца Мадрид установил причастность властей Марокко к вторжению мигрантов.

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    28 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ проинформировал Каллас о результатах переговоров с Лавровым

    Вадефуль проинформировал Каллас о результатах переговоров с Лавровым

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас узнала от министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля подробности его недавней встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Руководитель внешнеполитической службы Европейского союза сообщила об обсуждении прошедших на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке переговоров, передает ТАСС.

    «Министр Вадефуль проинформировал меня, о чем он говорил с министром Лавровым», – заявила Каллас во время пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС.

    По ее словам, Вадефуль говорил о «гибридных атаках» и призывах «прекратить войну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД России и Германии провели двусторонние переговоры на полях Генассамблеи ООН впервые за четыре с половиной года.

    Закрытая беседа дипломатов продлилась ровно 20 минут.

    Во время встречи министры обсудили двусторонние отношения Москвы и Берлина наряду с текущей ситуацией на Украине.

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    28 сентября 2026, 15:23 • Новости дня
    В Татарстане назвали провокацией санкции ЕС против главы республики

    Власти Татарстана назвали санкции ЕС против Минниханова циничной провокацией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова назвала провокацией и циничным использованием детей в политических целях европейские санкции против руководителя региона.

    Власти республики расценивают ограничения за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине как бесстыдную попытку Запада опорочить российские духовно-нравственные ценности, пишет РИА «Новости».

    В пресс-службе главы региона отметили, что существует множество причин для введения ограничительных мер, учитывая вклад Татарстана в укрепление обороноспособности России. Однако формулировка о принудительной депортации направлена на дискредитацию усилий страны по защите и заботе о несовершеннолетних.

    Ранее Совет ЕС сообщил о введении санкций против десяти физических лиц, включая Рустама Минниханова, а также 17 юридических лиц. Меры предусматривают заморозку активов и запрет на въезд на территорию Евросоюза.

    Напомним, в понедельник Евросоюз ввел санкции против главы Татарстана.

    В прошлом месяце Минниханов назвал Китай главным инвестором в экономику региона.

    Летом руководитель республики пообещал президенту решить проблему нехватки врачей.

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