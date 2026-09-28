Литва объявила Усманова и Фридмана нежелательными лицами

Предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман объявлены нежелательными в Литве

Tекст: Мария Иванова

Об этом сообщил представитель департамента миграции страны Рокас Пукинскас, передает ТАСС.

«На основе представления министра иностранных дел Кестутиса Будриса министр внутренних дел Мартинас Кателинас принял решение о включении данных лиц в список национальных санкций Литвы, что технически и выполнил департамент миграции», – сказал Пукинскас.

Он не уточнил, на какой срок Усманову и Фридману запрещен въезд в Литву, но добавил, что запрет может пересматриваться и продляться. Как ранее отмечал глава МВД, национальные санкции вводятся в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Европейская комиссия отказалась раскрыть причины снятия санкций с российских миллиардеров.

В Евросоюзе объяснили усталостью снятие ограничений с Михаила Фридмана и Алишера Усманова.

В прошлый вторник Усманов, Фридман и Игорь Фалалеев были исключены из санкционного списка ЕС.