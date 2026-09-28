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    Папа римский предостерег Европу от иллюзии перевооружения
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    28 сентября 2026, 13:50 • Новости дня

    Папа римский предостерег Европу от иллюзии перевооружения ради мира

    Папа римский Лев XIV призвал Европу отказаться от иллюзий перевооружения ради мира

    Папа римский предостерег Европу от иллюзии перевооружения ради мира
    @ Maurizio Brambatti/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Папа римский Лев XIV в ходе визита во Францию призвал Европу не поддаваться иллюзии перевооружения во имя достижения мира, а сосредоточиться на содействии миру во всем мире.

    Понтифик выступил на встрече «К корням Европы во имя мира и единства» в конференц-центре имени Роберта Шумана в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона. Лев XIV заявил, что следует избегать иллюзии, будто перевооружение приведет к миру, отметив, что содействие миру требует напряженной и созидательной работы, передает ТАСС.

    Папа римский предложил задуматься о том, действительно ли прилагаются творческие усилия для укрепления мира во всем мире, или же предпринимаются лишь попытки остановить текущие войны и подготовиться к будущим.

    Лев XIV подчеркнул, что ветры войны охватывают Европу, и призвал прекратить «бессмысленную бойню», ежедневно уносящую жизни мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом папа римский призвал Европу не объединяться против других мировых держав.

    В прошлом году понтифик назвал посредничество Ватикана по Украине нереалистичным.

    Летом прошлого года он подтвердил готовность Ватикана принять переговоры по Украине.

    28 сентября 2026, 07:19 • Новости дня
    Ростех объяснил преимущество «Торнадо-С» перед HIMARS

    Ростех: «Торнадо-С» прорывает эшелонированную ПВО Украины

    Ростех объяснил преимущество «Торнадо-С» перед HIMARS
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские управляемые реактивные снаряды системы залпового огня «Торнадо-С» стабильно преодолевают эшелонированные системы противовоздушной обороны украинской армии, это главное преимущество российской РСЗО перед американской HIMARS, заявил Ростех.

    Снаряды «Торнадо-С» стабильно демонстрируют способность прорывать эшелоны противовоздушной обороны противника, пояснили в госкорпорации, передает ТАСС.

    «За счет новой системы управления огнем отечественная боевая машина может оперативно наносить удары и менять позицию, не дожидаясь ответного вражеского огня», – пояснили там.

    Представители компании подчеркнули превосходство отечественных снарядов над американскими аналогами, включая HIMARS. Это преимущество в артиллерийских дуэлях достигается благодаря более крупному калибру и высокой энергетике ракеты.

    При этом точность российской системы остается на очень высоком уровне.

    РСЗО «Торнадо-С» оборудована современной автоматизированной системой управления огнем и навигационной аппаратурой для точного наведения. Дальность стрельбы достигает 120 км, это позволяет наносить высокоточные удары по критически важным объектам противника как на линии боевого соприкосновения, так и в глубине обороны.

    Ранее в сентябре расчет РСЗО «Торнадо-С» поразил американскую установку HIMARS в Харьковской области.

    Зимой артиллеристы уничтожили склады боеприпасов украинских войск.

    В прошлом году Ростех объяснял, как управляемые снаряды комплекса эффективно преодолевают системы противовоздушной обороны противника.

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    28 сентября 2026, 10:09 • Новости дня
    Каллас признала крупные проблемы в оборонных возможностях ЕС
    Каллас признала крупные проблемы в оборонных возможностях ЕС
    @ Jouni Porsanger/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о сохранении крупных пробелов в оборонных возможностях Евросоюза, несмотря на увеличение расходов.

    Такое заявление глава дипломатии ЕС сделала перед заседанием министров обороны стран объединения, передает РИА «Новости».

    По словам Каллас, инвестиции в оборону увеличились, и страны расходуют на эти нужды в общей сложности 2,2% ВВП. Однако, как она подчеркнула, у ЕС сохраняются значительные недочеты в оборонной сфере, которые требуют восполнения.

    В начале сентября она также отмечала, что европейским государствам не удалось достаточно оперативно устранить недостатки в обычных вооруженных силах в рамках НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта.

    Две недели назад она призвала создать ледокольный флот объединения.

    В начале месяца сообщалось, что провал оборонной инициативы нанес удар по позициям главы европейской дипломатии.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    28 сентября 2026, 13:01 • Новости дня
    Росгвардия испытала мобильный боевой лазер против дронов

    В Ленобласти прошли испытания новейшего боевого лазера для борьбы с БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    В Ленинградской области прошли испытания новейшего мобильного боевого лазера, предназначенного для уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

    Военнослужащие испытали новейший боевой лазер для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Мобильная установка размещена на базе внедорожного автомобиля, а сами тесты проходили в Ленинградской области в условиях, максимально приближенных к боевым, передает ТАСС.

    В маневрах участвовали специалисты радиационной, химической и биологической защиты Северо-Западного округа Росгвардии совместно с представителями военно-промышленного комплекса. Они проверили тактико-технические возможности оружия по уничтожению коптеров.

    Лазер применялся против дронов различных моделей, которые маневрировали на разной высоте, скорости и удаленности от установки. Ожидается, что по итогам проверок будут даны рекомендации для дальнейшего совершенствования приемов применения подобных боевых комплексов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Пентагон направил 500 млн долларов на разработки лазерного оружия против дронов.

    В четверг Нидерланды решили создать аналогичное оружие.

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    28 сентября 2026, 10:52 • Новости дня
    Олланд заявил об экзистенциальном кризисе Европы

    Экс-президент Франции Олланд заявил об экзистенциальном кризисе в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Европа сталкивается с экзистенциальным кризисом на фоне возросших угроз в мире.

    Политик отметил, что Европа изменилась со времен финансового и медицинского кризисов, передает ТАСС.

    «Европа сталкивается с экзистенциальным кризисом, и голосование во Франции будет иметь решающее значение не только для моей страны, но и для европейской конструкции и мирового баланса», – сказал он в интервью испанской «El Pais».

    Олланд также подчеркнул, что современный мир стал более жестоким и опасным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Франсуа Олланд собрался участвовать в президентских выборах во Франции.

    В прошлом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил о признаниях экс-президента Франции о Минских соглашениях.

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    28 сентября 2026, 11:22 • Новости дня
    Разработчики анонсировали показ новейшего беспилотника Supercam в Баку

    На выставке в Баку решили показать новейший дрон-разведчик Supercam S180

    Tекст: Мария Иванова

    Группа компаний «Беспилотные системы» впервые представит новейшую версию скоростного разведывательного беспилотного комплекса Supercam S180 на международной выставке оборонной промышленности ADEX-2026 в Баку.

    На объединенной российской экспозиции также будет продемонстрирован флагманский беспилотник двойного назначения Supercam S350. Новейший аппарат S180 уже доказал свою эффективность в ходе спецоперации на Украине как надежный инструмент для работы в сложных условиях, пишет ТАСС.

    Разработчики отметили высокую маневренность, скоростные характеристики и способность дрона уклоняться от перехватчиков. Аппарат имеет более компактные размеры по сравнению с версией S350 и может запускаться с эластичной или пневматической катапульты.

    Увеличенная грузоподъемность позволяет устанавливать на беспилотник до пяти килограммов дополнительного оборудования для радио- и видеоразведки. Версия аппарата для фотосъемки способна на высокой скорости делать снимки с большой детализацией объектов.

    В рамках выставки, которая пройдет с 30 сентября по 2 октября, представители компании планируют обсудить адаптацию решений под специфические задачи заказчиков. В случае налаживания регулярных поставок рассматривается возможность создания сервисного центра в Каспийском регионе и локализации производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом успешное применение на спецоперации на Украине спровоцировало мировой спрос на дроны Supercam.

    В январе беспилотники этой серии получили технологию дистанционного управления из любой точки мира.

    В прошлом году боевой опыт применения комплексов Supercam заинтересовал иностранных заказчиков.

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    28 сентября 2026, 11:09 • Новости дня
    WSJ сообщила о неспособности ВПК США восполнить запасы ракет

    WSJ: ВПК США не успевает восполнять запасы ракет из-за нехватки мощностей

    Tекст: Мария Иванова

    Американские оборонные предприятия не могут оперативно восполнить запасы высокоточных ракет из-за недофинансирования и нерегулярных контрактов, сообщила газета The Wall Street Journal.

    Крупнейшие военные подрядчики США, включая RTX, Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman, инвестируют миллиарды долларов в расширение производства. Однако эти усилия пока не дают ощутимой отдачи, и большая часть новых боеприпасов поступит на вооружение слишком поздно для текущих военных операций США и их союзников, пишет The Wall Street Journal.

    Вооруженные силы США уже израсходовали около трети довоенных запасов крылатых ракет Tomahawk и порядка половины противоракет Patriot, сообщает Центр стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в РФ организацией). За последние два месяца боев против Ирана американские военные выпустили более тысячи ракет Tomahawk, тогда как мощности завода RTX в Аризоне в 2026 году позволят выпустить лишь чуть более 400 единиц, отмечает ТАСС.

    С 1999 по 2025 год на ракеты и боеприпасы приходилось в среднем лишь 7,5% бюджета Пентагона, тогда как на авиацию уходило 23%, а на кораблестроение – 10%.

    В настоящее время Пентагон пытается исправить ситуацию долгосрочными контрактами, но промышленность сдерживают нехватка инженеров, сбои в поставках микроэлектроники и сложная ручная сборка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Пентагон обновил число пострадавших в войне с Ираном солдат США.

    В середине месяца Конгресс США оценил расходы военного ведомства на эти боевые действия.

    Летом Пентагон признал отставание страны в производстве беспилотников.

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    28 сентября 2026, 11:21 • Новости дня
    Американские истребители F-35 впервые задействовали в учениях в Индии

    Американские истребители F-35 впервые прибыли в Индию для участия в учениях

    Tекст: Мария Иванова

    США впервые направили истребители F-35 на многонациональные учения ВВС Tarang Shakti в Индию.

    Шесть истребителей F-35 и 200 американских военных принимают участие в маневрах на западе Индии, пишет ANI.

    В учениях также задействованы французские истребители Rafale, F-16 из ОАЭ и самолеты еще четырех стран. Индия привлекла истребители Mirage-2000, Jaguar, Tejas, МиГ-29, Су-30 MKИ, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, отмечает ТАСС.

    Маневры Tarang Shakti начались 26 сентября на авиабазе Джодхпур в штате Раджастхан и продлятся до 12 октября.

    По данным Министерства обороны Индии, учения направлены на укрепление сотрудничества, координации и доверия с зарубежными партнерами, а также на повышение тактической совместимости ВВС стран-участниц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября Минобороны Китая осудило совместные военные учения Японии, США и Австралии.

    В июле США и Япония решили перебросить F-35 в Австралию для учений.

    В мае сообщалось, что США, Япония и Филиппины провели ракетные учения в проливе Лусон.

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    28 сентября 2026, 10:24 • Новости дня
    Госдеп предупредил американцев в Британии о риске из-за инцидента в Фэрфорде

    Госдеп США: Американские объекты в Британии подвергаются повышенному риску

    Tекст: Мария Иванова

    Госдепартамент США заявил о повышенном риске для связанных с Америкой объектов и организаций на территории Великобритании в связи с задержанием пяти человек возле авиабазы Фэрфорд.

    Связанные с США объекты, организации и собрания могут оказаться под угрозой, американцам рекомендовано следовать указаниям местных властей, пишет ТАСС со ссылкой на Госдепартамент.

    Ведомство призвало граждан США в Британии проявлять осторожность.

    Ранее стало известно о задержании пяти человек в окрестностях британской авиабазы Фэрфорд, которую используют ВВС США.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что в отношении задержанных велось расследование, так как они планировали причинить авиабазе серьезный ущерб. Изначально их подозревали в нарушении закона о взрывчатых веществах, позже полиция добавила обвинение в подготовке теракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье возле используемой США авиабазы Фэрфорд в Британии ввели режим ЧС.

    В прошлом месяце Трамп отпросился пораньше с заседания Госдепа для ведения «войны».

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    28 сентября 2026, 11:04 • Новости дня
    Минфин Британии выделил миллиарды фунтов на плавучие доки для атомных подлодок

    Минфин Британии: На базе Клайд построят три новых плавучих дока для атомных подлодок

    Tекст: Мария Иванова

    Минфин Британии выделил средства на строительство трех плавучих доков для атомных подлодок на базе Клайд в Шотландии, сообщил глава ведомства Джон Хили.

    «Три новых плавучих дока для подводных лодок Королевских ВМС будут построены на военно-морской базе Клайд», – говорится в заявлении британского министерства финансов, передает РИА «Новости».

    Доки предназначены для технического обслуживания, ремонта и модернизации атомных подводных лодок. О старте программы в понедельник на съезде Лейбористской партии объявил министр финансов Джон Хили, ранее занимавший пост министра обороны.

    На реализацию проекта выделены миллиарды фунтов стерлингов. Кроме того, профинансировано создание нового морского исследовательского судна, которое планируется ввести в строй в начале 2030-х годов для сбора данных и поддержания безопасности на море.

    Напомним, в июле министерство обороны Британии анонсировало крупнейший со времен холодной войны проект модернизации военно-морских баз Клайд, Девонпорт и Портсмут стоимостью 26 млрд фунтов (около 35 млрд долларов).

    Ранее Лондон запланировал воевать на море с российскими океанографами.

    Осенью прошлого года Великобритания решила построить четыре атомные подлодки.

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    28 сентября 2026, 11:41 • Новости дня
    Польша предложила США создать центр производства американских вооружений

    Tекст: Мария Иванова

    Польша передала США предложение о создании на своей территории центра по производству американских вооружений для нужд обеих стран.

    Варшава направила Вашингтону предложение о размещении в Польше центра по производству американских вооружений. Заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик пояснил, что этот шаг отвечает интересам обеих стран на фоне масштабных польских инвестиций в военную технику из США, передает РИА «Новости».

    По словам замминистра, создание промышленного узла в Европе позволит оперативно пополнять американские арсеналы и формировать резервы для Войска польского. В последнее время Варшава активно закупает у Соединенных Штатов боевые самолеты, вертолеты, системы ПВО, танки и реактивную артиллерию.

    Кроме того, в городе Демблин открывается предприятие по обслуживанию двигателей для американских ударных вертолетов Apache. Томчик напомнил, что в 2024 году республика заключила крупнейший в своей истории военный контракт на поставку 96 таких машин стоимостью 10 млрд долларов. Планируется, что новая сервисная площадка будет работать не только с польской техникой, но и предоставлять услуги подразделениям армии США в Европе, а также вооруженным силам стран-союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны Польши анонсировало новые закупки оружия у США на 65 млрд долларов.

    В середине месяца Варшава признала давление США и НАТО в вопросе поставок оружия Украине.

    В августе власти Польши договорились с Boeing о создании сервис-центра вертолетов Apache.

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    28 сентября 2026, 10:46 • Новости дня
    В Приморье завершились военные учения России и Шри-Ланки

    Россия и Шри-Ланка завершили совместные учения «Тропа Росомахи-2026» в Приморье

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие России и Шри-Ланки успешно отработали тактические задачи на полигоне Сергеевский, завершив совместное учение вооруженных сил «Тропа Росомахи-2026» торжественным маршем и открытием памятного камня, сообщило Министерство обороны.

    Финальный этап учений «Тропа Росомахи-2026» прошел на территории Приморского края на полигоне «Сергеевский».

    Бойцы действовали в составе смешанных расчетов, используя мототехнику, багги, бронетранспортеры и танки. Кроме того, участники совершили десантирование с вертолетов армейской авиации, передает Минобороны.

    Мероприятие завершилось торжественным маршем военнослужащих. Представители вооруженных сил обменялись сувенирами и получили заслуженные медали. В знак укрепления боевой дружбы был открыт памятный камень.

    «Тропа Росомахи» пройдена!» – отчитались в Минобороны.

    Ранее на приморском полигоне «Сергеевский» состоялось торжественное открытие российско-лаосского военного учения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первые совместные маневры «Тропа росомахи» прошли на территории Шри-Ланки осенью прошлого года.

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    28 сентября 2026, 15:25 • Новости дня
    Проект запрета на покупку недвижимости россиянами одобрили в Эстонии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия по сельской жизни парламента Эстонии направила на первое чтение законопроект, запрещающий покупку недвижимости в республике гражданами России и Белоруссии.

    Комиссия одобрила законопроект, направленный на укрепление безопасности Эстонии и ограничение возможностей для лиц, связанных с Россией и Белоруссией, приобретать недвижимость в стране, передает РИА «Новости».

    Ограничения коснутся граждан этих стран, не имеющих долгосрочного вида на жительство для резидентов Евросоюза или постоянного права на проживание в Эстонии. Запрет также распространится на компании, бенефициарами которых являются россияне или белорусы.

    Изменения не затронут уже приобретенную недвижимость. Лица, подпадающие под ограничения, смогут пользоваться рынком аренды и лизинга, но лишатся права покупать недвижимость в будущем.

    По словам главы МВД Эстонии Игоря Таро, мера вводится для предотвращения использования недвижимости в поддержке враждебной деятельности. Рассмотрение законопроекта на пленарном заседании парламента назначено на 14 октября.

    В августе таможня Эстонии запретила гражданке Финляндии ввезти в Россию сковороду.

    В июле Эстония потребовала от Евросоюза ужесточить выдачу виз россиянам.

    В июне эстонские власти задержали россиянку по требованию США об экстрадиции.

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    28 сентября 2026, 15:23 • Новости дня
    В Татарстане назвали провокацией санкции ЕС против главы республики

    Власти Татарстана назвали санкции ЕС против Минниханова циничной провокацией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова назвала провокацией и циничным использованием детей в политических целях европейские санкции против руководителя региона.

    Власти республики расценивают ограничения за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине как бесстыдную попытку Запада опорочить российские духовно-нравственные ценности, пишет РИА «Новости».

    В пресс-службе главы региона отметили, что существует множество причин для введения ограничительных мер, учитывая вклад Татарстана в укрепление обороноспособности России. Однако формулировка о принудительной депортации направлена на дискредитацию усилий страны по защите и заботе о несовершеннолетних.

    Ранее Совет ЕС сообщил о введении санкций против десяти физических лиц, включая Рустама Минниханова, а также 17 юридических лиц. Меры предусматривают заморозку активов и запрет на въезд на территорию Евросоюза.

    Напомним, в понедельник Евросоюз ввел санкции против главы Татарстана.

    В прошлом месяце Минниханов назвал Китай главным инвестором в экономику региона.

    Летом руководитель республики пообещал президенту решить проблему нехватки врачей.

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    28 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    В США заявили о неготовности оборонной промышленности к современным войнам

    Дрискол: Оборонная промышленность США оказалась не готовой к современным войнам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший министр сухопутных сил США Дон Дрисколл заявил о неготовности американской оборонной промышленности к современным боевым действиям из-за устаревших подходов.

    Дрисколл выразил мнение о неготовности американского военно-промышленного комплекса к современным конфликтам, передает РИА «Новости». Он отметил, что концепция развития обороны, опирающаяся на союзников, также устарела.

    «Мировая архитектура обороны до сих пор ориентирована на индустриальную модель времен холодной войны. Эта модель в общем и целом охватывает оборонные компании Соединенных Штатов, которые создают небольшие партии уникальных вооружений, работающих на проприетарном изолированном программном обеспечении», – заявил Дрисколл в своей колонке для журнала Foreign Affairs.

    По мнению бывшего министра, за последние 20 лет не произошло фундаментальных изменений во взаимодействии американских систем с системами союзников. В относительно мирное время решения принимались в угоду особым интересам, что укрепило позиции монополистов и законсервировало старые платформы вооружений.

    Дрисколл подчеркнул, что в 2025 году сухопутные силы США выглядят так же, как в 1975 году, из-за стремления сохранить статус-кво. Небольшие государственные заказы заставили производителей сосредоточиться на сохранении рабочих мест, выпуская дорогие и сложные в замене вооружения. Для решения проблемы он предлагает привлекать малый и средний бизнес, использовать открытые системы и оптимизировать закупки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Дэниел Дрисколл официально подтвердил свою отставку с поста гражданского министра армии США.

    Вскоре в ходе выступления в Киеве бывший чиновник предупредил о нехватке скорости и инноваций у крупнейших армий мира.

    Из-за недофинансирования американские оборонные предприятия не успевают оперативно восполнять запасы высокоточных ракет.

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    28 сентября 2026, 15:37 • Новости дня
    Минобороны Казахстана анонсировало реформу армии после гибели военных на Каспии

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство обороны Казахстана анонсировало масштабную реформу вооруженных сил, направленную на снижение бюрократии и повышение безопасности военнослужащих.

    Новый министр обороны Казахстана Айдос Мырзахметов провел совещание, посвященное масштабным изменениям в вооруженных силах страны, передает ТАСС. Реформа инициирована после трагического инцидента в Каспийском море, унесшего жизни 14 военнослужащих.

    «В центре внимания – реализация поручений главы государства – верховного главнокомандующего вооруженными силами по комплексной перезагрузке армии с учетом современных угроз, опыта вооруженных конфликтов, стремительного развития военных технологий и обеспечение безопасности воинской службы», – сообщили в пресс-службе Минобороны.

    Основной упор в реформировании будет сделан на улучшение реальной боеготовности, модернизацию системы управления и повышение качества подготовки войск. В ведомстве подчеркнули, что планируется дальнейшая цифровизация всех процессов и устранение избыточных административных процедур.

    По словам Айдоса Мырзахметова, армия не должна развиваться ради показных мероприятий и красивых отчетов. Он отметил, что каждый выделенный ресурс и каждое решение обязаны приносить практическую пользу, способствуя росту боеспособности, а солдаты должны чувствовать себя в полной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время военных учений в Каспийском море погибли 14 казахстанских моряков.

    Генпрокуратура страны установила подозреваемых в халатном отношении к службе должностных лиц.

    Президент Казахстана отправил в отставку министра обороны Даурена Косанова.

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