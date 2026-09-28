Иран направил в ICAO протест на ограничения США в сфере авиации

Иран пожаловался в ICAO на ограничения США на полеты иранских авиакомпаний

Tекст: Мария Иванова

Об этом заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Абузар Шируди, передает IRNA.

По его словам, протест направлен «для защиты законных прав и противодействия незаконным ограничениям», отмечает РИА «Новости».

Ранее министр финансов США Скотт Бессент пригрозил, что с 23 сентября иранские авиакомпании больше не смогут совершать полеты, им не будут оказывать услуги на земле из-за санкций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Тегеране заявили о готовности как воевать, так и договариваться с США.

В субботу отмечалось, что Иран утратил доверие к переговорам с Соединенными Штатами из-за новых санкций.

На прошлой неделе Китай раскритиковал новые американские санкции против России и Ирана.