Иран направил в ICAO протест на ограничения США в сфере авиации

«Саудовская Аравия не исключает возможности разработки ядерного оружия. Эта тревожная ситуация усугубила опасения некоторых американских законодателей по поводу согласия президента Дональда Трампа оказать королевству помощь в создании гражданской ядерной программы», – пишет Washington Post (WP).
Ядерная сделка разрешает американским компаниям запустить в Саудовской Аравии проекты в области атомной энергетики на десятки миллиардов долларов, что, как надеется администрация Трампа, укрепит американо-саудовские связи и предотвратит сотрудничество королевства с противниками США, такими как Россия и Китай, сказано в статье.
Все больше законодателей-демократов выражают опасения, что сделка создает возможность обогащения урана в Саудовской Аравии почти до 20%, что усиливает опасения по поводу возможного использования части ядерного материала в военных целях.
В Конгрессе в настоящее время идет 90-дневный период рассмотрения, и законодатели могут принять закон, блокирующий сделку, если им удастся заручиться достаточной поддержкой.
«Этим соглашением администрация Трампа отступает от прецедента, смягчая ограничения и уступая требованиям Саудовской Аравии, соглашаясь на процесс, который почти наверняка позволит Эр-Рияду приобрести средства для обогащения урана и, возможно, разработки ядерного оружия», – заявила в пятницу в письме госсекретарю Марко Рубио группа сенаторов-демократов во главе с сенаторами Эдом Марки и Джеффом Меркли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле США одобрили ядерную сделку с Саудовской Аравией. Кронпринц допустил появление у Саудовской Аравии ядерного оружия. Саудовская Аравия открыла гигантское месторождение урана около Медины.