  • Новость часаСуд утвердил взыскание 5,5 млрд рублей с Чубайса и экс-менеджеров «Роснано»
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Швейцария выбрала фальшивый нейтралитет
    В центре Киева загорелось здание Национальной академии наук
    Политолог спрогнозировал цветную революцию в Сербии
    Южная Корея потребовала от Украины извинений за ложь
    Из-за атаки БПЛА обрушилась часть ж/д моста в Брянской области
    Российские войска освободили сумское Уланово и Нововодяное в ДНР
    ФСБ установила имена сотрудничающих со спецслужбами Британии релокантов
    Папа римский предостерег Европу от иллюзии перевооружения
    Продюсер рассказал, приедет ли Канье Уэст в Москву в 2027 году
    28 сентября 2026, 13:10 • Новости дня

    Глава Росатома Лихачев поздравил сотрудников с профессиональным праздником

    Лихачев отметил стратегическую роль атомной отрасли в безопасности России

    Tекст: Вера Басилая

    Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев поздравил сотрудников с Днем работника атомной промышленности, отметив стратегическое значение отрасли для технологического суверенитета и безопасности России.

    Генеральный директор государственной корпорации поздравил коллектив с Днем работника атомной промышленности.

    «За 81 год наша отрасль не раз доказывала способность работать на опережение и брать на себя решение задач, определяющих будущее нашей Родины. Сегодня перед нами стоят высокие цели, и наш труд, наши достижения доказывают: мы достойны своих великих предшественников», – подчеркнул руководитель компании.

    По словам Алексея Лихачева, корпорация полностью справляется с государственным оборонным заказом и обеспечивает энергетическую безопасность страны. В России возводятся новые энергоблоки, развивается малая генерация и создается уникальный энергокомплекс с замкнутым ядерным топливным циклом. Кроме того, отрасль активно внедряет новые материалы, квантовые вычисления и космические технологии, а также участвует в развитии Северного морского пути.

    Глава компании отметил, что успехи базируются на профессионализме и ответственности сотрудников. При подготовке «Атомной главы» Народной программы «Единой России» работники и жители городов присутствия направили около 200 тыс. предложений. Инициативы касались передовых технологий, медицины, образования и инфраструктуры.

    Несмотря на внешнее давление, отечественные технологии сохраняют мировое лидерство. Компания успешно реализует масштабные энергетические проекты в Турции, Индии, Китае, Венгрии, Египте и других странах. Доверие зарубежных партнеров подтверждает высокий статус российской инженерной школы, заключил Алексей Лихачев, поблагодарив атомщиков за преданность делу и стойкость.

    Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о возведении 18 атомных энергоблоков внутри России.

    Госкорпорация обсуждает создание новых объектов с правительствами 15 государств.

    26 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым

    Захарова: Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым

    Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила в Telegram-канале Захарова.

    По ее словам, сотрудники немецкого ведомства настаивали на особых условиях освещения мероприятия.

    «Его сотрудники требовали ограничить доступ СМИ, гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов», – отметила дипломат. Она иронично назвала подобные требования проявлением западной демократии.

    «Западная демократия прекрасного сада», – отметила Захарова.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль провели двусторонние переговоры на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах главы ведомства на полях Генассамблеи.

    Вандефуль положительно оценил инициативу американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на предстоящий саммит G20.

    Комментарии (36)
    26 сентября 2026, 21:07 • Новости дня
    Выступление Лаврова в ООН вызвало ажиотаж

    Выступление Лаврова в ООН вызвало ажиотаж среди дипломатов

    Tекст: Вера Басилая

    Выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова на Генассамблее ООН вызвало огромный интерес среди журналистов и дипломатов.

    Пресс-конференция главы МИД Сергея Лаврова в штаб-квартире всемирной организации прошла при полном аншлаге, передает РИА «Новости».

    Мероприятие состоялось в субботу, несмотря на плохие погодные условия и шторм в городе.

    Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, министра традиционно встречают с большим вниманием после его выступления на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Традиционный ажиотаж: Сергея Лаврова встречают на выходе из зала Генассамблеи десятки дипломатов, чтобы пожать ему руку и поблагодарить Россию», – написала она в своем Telegram-канале.

    Захарова также опубликовала фотографию, подтверждающую интерес к российскому министру. На снимке видно, как толпа окружила Лаврова, приветствуя его и делая совместные фотографии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН.

    Лавров обвинил Киев в нарушении основополагающих принципов Устава организации. Во время своего выступления Лавров раскритиковал страны Европы за потворство киевскому режиму.

    Комментарии (17)
    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

    Комментарии (4)
    27 сентября 2026, 15:07 • Новости дня
    Рар: Европу будут вынуждать к переговорам с Россией
    Рар: Европу будут вынуждать к переговорам с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия опасается, что на предстоящем саммите G20 во Флориде давление на европейские страны с требованием начать переговоры с Россией по Украине может усилиться, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. По его словам, именно поэтому Берлин пытается заранее «зондировать почву» для возможного возобновления переговоров с Москвой. Ранее состоялась встреча глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля.

    «В немецком правительстве поняли, что приглашением Владимира Путина на саммит G20 во Флориде США открыли новое окно для дипломатических переговоров по Украине. Хотят европейские лидеры того или нет, но Дональд Трамп старается усадить их с президентом России за один стол. Соответственно, страны ЕС ощущают, что на грядущем саммите будет веять духом многополярного мира», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Особенно чутко это осознают в ФРГ. Вероятность того, что развивающиеся государства будут давить на европейцев, добиваясь начала переговоров с Москвой, как никогда высока. Именно поэтому канцлер Германии Фридрих Мерц и послал главу МИД Йоханна Вадефуля «прозондировать почву» для возможных переговоров. Тем самым Берлин надеется вернуть себе роль лидера ЕС в переговорном процессе», – уточняет он.

    «Однако встреча двух дипломатов ни к чему не привела. Россия подчеркнула, что не намерена отступать от заявленных целей в рамках конфликта на Украине, а Германия продолжает настаивать на перемирии. Вряд ли в ближайшее время состоится еще одна встреча дипломатов на этом уровне. Инициатива в переговорном процессе пока остается исключительно у американцев», – заключил Рар.

    Ранее состоялись переговоры главы МИД Сергея Лаврова и его немецкого коллеги Йоханна Вадефуля. Встреча на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке по инициативе германской стороны, сообщает российское дипведомство. В ходе беседы затрагивались темы двусторонних отношений, а также сложившаяся вокруг Украины ситуация.

    «По этим и другим вопросам Вадефуль подтвердил неоднократно излагавшуюся публично позицию правительства ФРГ», – отмечает МИД РФ. Примечательно, что состоявшаяся встреча стала первым контактом между государствами на столь высоком уровне за четыре с половиной года. Подробностями организации беседы делилась официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

    По ее словам, подчиненные Вадефуля настаивали на ограничении доступа СМИ к мероприятию. «Требовали гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов. «Западная демократия прекрасного сада», – рассказала она. Захарова также отметила, что на переговорном столе лежал доклад «Наследники Геббельса: фальсификации событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима».

    «Вадефуль стыдливо прикрыл доклад блокнотом и сделал вид, будто бы ничего не заметил, а сравнение с Геббельсом – это и не про них. Но всем все совершенно очевидно и «правда глаза колет», – сообщает дипломат. При этом вся беседа, как передает ТАСС, уложилась в 20 минут. Министры пожали друг другу руки, а затем диалог перешел в закрытый формат.

    По итогам разговора глава МИД ФРГ отказался давать какие-либо комментарии. Впрочем, позже Вадефуль дал интервью немецкому телеканалу ZDF, в котором он назвал встречу с Лавровым «напряженной дискуссией». «Для меня было важно ясно дать понять, что Германия не приемлет таких вещей, как атака беспилотника в Лейпциге. Что это неприемлемая эскалация», – подчеркнул он. Напомним, никаких доказательств причастности Москвы к произошедшему Германией представлено не было.

    Объясняя причины, по которым ФРГ решила пойти на данный контакт, дипломат подчеркнул, что он не желает оставлять на откуп американцам обмен мнениями с Россией. «Мы осознаем, что между нашими правительствами существуют принципиальные разногласия во взглядах. Но эти разногласия также необходимо обсуждать», – уточнил Вадефуль.

    Комментарии (11)
    26 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Лавров: Если на нас нападут, война будет короткой

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил западные страны о быстром ответе Москвы в случае прямой вооруженной агрессии против государства.

    Глава внешнеполитического ведомства сослался на слова президента Владимира Путина о готовности дать отпор агрессорам, передает ТАСС. Дипломат подчеркнул решимость Москвы решительно защищать свои интересы.

    «Вот в этом случае, если они на нас нападут, потому что мы не собираемся, как сказал президент, за нами не станет. А еще один раз он сказал, что это будет совсем другая война, и она будет короткой», – заявил министр по итогам участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров также предрек очень короткую войну в случае нападения Европы.

    При этом министр полностью исключил возможность инициативной атаки Москвы на западные государства.

    Летом Лавров предупредил о применении нетрадиционных видов вооружения для отражения подобной агрессии.

    Комментарии (37)
    26 сентября 2026, 07:26 • Новости дня
    Судмедэкспертиза установила причину смерти журналиста Соседова

    Судмедэкспертиза назвала причиной смерти Соседова перелом

    Судмедэкспертиза установила причину смерти журналиста Соседова
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Судмедэксперты назвали перелом основания черепа предварительной причиной смерти Сергея Соседова, они опровергли версию смерти журналиста из-за тромба.

    Родственники Соседова получили предварительное заключение специалистов о причинах трагедии. В документе говорится: «перелом основания черепа, кровоизлияние, отек мозга», выяснила «Комсомольская правда».

    Версия о том, что журналист упал с лестницы в результате оторвавшегося тромба, не подтвердилась. Медики пояснили, что подобное состояние могло спровоцировать инсульт или проблемы в других органах.

    При наличии связи между травмой и тромбоэмболией судмедэксперты отразили бы это в своем официальном заключении.

    Мать журналиста отмечала, что ухудшений в состоянии здоровья сына не замечала, однако предупреждала сына о длительном перелете и смене часовых поясов, призывая отменить поездку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мать музыкального критика назвала причиной гибели сына тяжелую травму головы из-за случайного падения.

    В то же время директор отеля в Нерюнгри опроверг информацию о падении журналиста с лестницы.

    Семья Соседова объявила о планах похоронить его на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

    Комментарии (7)
    28 сентября 2026, 13:28 • Новости дня
    Военный эксперт оценил планы Украины спрятать дата-центры

    Аналитик Рожин: Украина не спрячет дата-центры от ударов ВС России

    Военный эксперт оценил планы Украины спрятать дата-центры
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинское руководство на фоне серии ударов ВС России по дата-центрам задумалось о защите таких объектов. Однако планы Киева оборудовать объекты под землей или перенести их за границу столкнутся с серьезными барьерами – от технологических и финансовых до вопросов защищенности и уязвимости, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Защита критически важных объектов нередко строится на принципе заглубления. Яркий пример – Иран, который размещает ключевую инфраструктуру в горных районах и подземных укрытиях», – напомнил военный аналитик Борис Рожин. При этом планы Украины оборудовать дата-центры под землей сопряжены с целым рядом технологических сложностей.

    «Среди ключевых проблем – необходимость строгого температурного режима и мощных бесперебойных источников энергии», – отметил собеседник. По его словам, сам процесс переноса может занять месяцы и грозит сбоями. Кроме того, подземное размещение не гарантирует полной защищенности и неуязвимости объектов от ударов ВС России.

    «Так, если речь пойдет об условном цокольном этаже или подвальном помещении, то ВС России располагают средствами поражения заглубленных целей», – рассуждает Рожин. Впрочем, по словам эксперта, если дата-центры будут перенесены, например, в метро, это создаст определенные трудности для российской армии при уничтожении цели. «Дело в том, что обычные ракеты с первого раза не смогут пробить укрепление», – пояснил аналитик.

    Планы киевских властей перенести дата-центры за границу также столкнутся с барьерами и значительными финансовыми затратами, продолжил собеседник. «При этом такая мера приведет к изменениям структуры украинской сети: напрямую скажется на ее работоспособности и зоне покрытия. Более того, это ощутимо ограничит возможности Украины по самостоятельному управлению цифровой инфраструктурой», – считает Рожин.

    Тем не менее, по его прогнозам, на фоне ударов ВС России по дата-центрам и другим объектам телекоммуникационной инфраструктуры Киев будет вынужден пойти на такую своеобразную «диверсификацию»: часть мощностей попытается спрятать в подземных сооружениях, часть – перенести за границу. «Повторю, трансформация сети неизбежно скажется на ее работоспособности: возможны перебои, снижение скорости передачи данных и сокращение зоны покрытия», – заключил собеседник.

    Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал возможный перенос серверов страны в подземные укрытия или за рубеж из-за регулярных ударов ВС России по инфраструктуре. «Есть нестандартные решения. Что-то должно быть под землей, что-то должно быть в облаке, что-то должно быть за границей. <…> Единственно верного решения нет, но нужно исходить из наихудшего сценария», – сказал он.

    Напомним, российская армия продолжает серию ударов по дата-центрам и другим объектам телекоммуникационной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Так, в понедельник Минобороны сообщило о ночном ударе по объектам «Укртелеком» и «Дримлайн» в Киеве. Первая организация также обеспечивает войска стационарной и мобильной связью, а вторая занимается в том числе хранением разведывательных данных, пояснили в ведомстве.

    Накануне министерство заявило о поражении дата-центров «Киевстар» и «Омега Телеком» в украинской столице. В ночь на 26 сентября российская армия поразила в Киеве центр обработки данных «Космонова», который обеспечивал поддержку систем Starlink в интересах ВСУ. За день до этого российские беспилотники ударили по дата-центру «Датагруп».

    В результате российских ударов по дата-центрам у нескольких украинских телеканалов возникли в субботу проблемы с трансляцией и работой сайтов. О технических неполадках сообщал телеканал «Мы – Украина+» (на нем проходит пропагандистский марафон «Единые новости»), «Новости.LIVE», ведомственный канал Минобороны Украины «Армия ТВ», а также канал «Прямой». Перебои возникли не только у ТВ, но и у десятка крупнейших интернет-провайдеров Киева (MiroHost, Паутина, UTELS и др.).

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему ВС РФ только сейчас приступили к системному поражению дата-центров.

    Комментарии (13)
    25 сентября 2026, 20:58 • Новости дня
    Путин сообщил о попытках Киева договориться о перемирии
    Путин сообщил о попытках Киева договориться о перемирии
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Украины вновь инициируют обсуждение перемирия по нескольким направлениям, включая энергетическое, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур сообщил, что Киев активно поднимает вопрос о перемирии, передает РИА «Новости».

    «Судя по всему, ответные действия российских Вооруженных Сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, как они сами говорят: энергетическое (то есть готовы уже не бить по нашим НПЗ), воздушное (взаимно прекратить удары)», – сказал Путин журналистам.

    Глава государства напомнил, что ранее киевский режим пытался организовать морскую блокаду черноморского берега и наносил удары по гражданским объектам России. «После этого мы по каждой позиции начали отвечать», – пояснил глава государства.

    «Поэтому эти все действия, направленные на так называемое примирение, и предложение о возобновлении переговоров – да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать исходя из интересов Российской Федерации», – добавил президент.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о предложенном Вашингтоном энергетическом перемирии. Заместитель главы МИД России Михаил Галузин напомнил о тысячах нарушений прошлых режимов тишины со стороны украинских войск.

    Комментарии (15)
    25 сентября 2026, 21:55 • Новости дня
    Командующий группировкой «Север» сообщил о наступлении ВС России на Сумы

    Генерал Никифоров доложил Белоусову о наступлении группировки «Курск» на Сумы

    Командующий группировкой «Север» сообщил о наступлении ВС России на Сумы
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров проинформировал министра обороны Андрея Белоусова о продвижении группировки «Курск» в Сумской области на город Сумы для создания зоны безопасности.

    Белоусов совершил рабочую поездку в зону СВО, Никифоров доложил ему о создании полосы безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей, передает ТАСС. «Группировка «Курск» ведет наступательные действия на территории Сумской области с общим направлением на Сумы», – заявил Никифоров.

    Напомним, министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне спецоперации и заслушал доклады об успешном расширении полосы безопасности.

    На Сумском направлении российские военные освободили десять населенных пунктов.

    Несколькими днями ранее артиллерия группировки «Север» усилила удары по позициям противника в данном регионе.

    Комментарии (2)
    26 сентября 2026, 01:53 • Новости дня
    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне

    ВКС России сбросили ФАБ-500 на позиции ВСУ на острове Корабел

    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация сбросила более десяти авиабомб ФАБ-500 на позиции украинского подразделения «Птицы Мадьяра» в Херсоне, уничтожив живую силу и технику, рассказал военнослужащий с позывным Приморск.

    «Силы оперативно-тактической авиации ВС РФ ночью нанесли массированный удар более чем десятью авиабомбами ФАБ-500 по позициям киевских боевиков на острове Корабел в Херсоне», – рассказал он РИА «Новости».

    Приморск уточнил, что в результате огневого поражения уничтожено крупное скопление личного состава и техники ВСУ, включая силы украинского  террористического подразделения «Птицы Мадьяра», а также националистов и наемников.

    «Всего уничтожено более взвода боевиков, порядка трех единиц бронированной техники и множество оборудования для управления БПЛА», – добавил военнослужащий.

    Разведчики 18-й армии группировки «Днепр» скорректировали удар с помощью беспилотников и обеспечили объективный контроль.

    Сейчас под контролем ВС России находится около 75% территории Херсонской области, вошедшей в состав страны после референдума 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России ударили ФАБами по Маякам и Светличному.  До этого ВКС России ударили ФАБ-1500 по пунктам управления БПЛА в районе Хотени в Сумской области и Дружковке в ДНР, а также уничтожили украинские пункты БПЛА бомбами ФАБ-1500.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2026, 03:37 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска

    Марочко: ВС России готовятся к штурму Славянска и Краматорска

    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска активно готовятся к штурму восточных рубежей Славянско-Краматорской агломерации, нанося существенный урон подразделениям ВСУ в этих городах, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Хочу отметить, подготовительные мероприятия в Славянске и Краматорске уже ведутся не один день. В целом можно говорить, что мы сейчас наносим серьезный ущерб противнику именно в этих городах», – заявил он ТАСС.

    По информации Марочко, после успешной зачистки Николаевки и выравнивания линии фронта российские войска смогут начать штурм восточных окраин Славянско-Краматорской агломерации.

    Он добавил, что для стабилизации обстановки под Красным Лиманом в ДНР командование ВСУ перебросило 3-й армейский корпус и подразделение запрещенной в России террористической организации «Азов».

    Ожидая потерю позиций, украинская сторона также направляет в этот район дополнительные резервные силы, подытожил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики сообщили об усилении принудительной эвакуации детей из Славянска. Офицер запаса Дандыкин сообщил о старте решающих сражений в зоне СВО и вынужденной обороне ВСУ в Красном Лимане.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Лавров напомнил о словах Путина про «войну с Европой»

    Лавров заявил о нежелании России воевать с Европой

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о нежелании Москвы вступать в вооруженный конфликт с европейскими государствами, несмотря на их агрессивные планы.

    Руководитель внешнеполитического ведомства выступил на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что президент Владимир Путин неоднократно отвергал возможность конфликта.

    «Мы многократно излагали нашу позицию, поэтому ничего добавить я не могу. Излагал ее лично президент Путин. Он говорил ранее и вот недавно, буквально, по-моему, в Петербурге подтвердил позицию, что воевать с Европой мы не собираемся – это бред и чушь», – заявил Сергей Лавров.

    При этом министр обратил внимание на агрессивную риторику западных стран. По его словам, именно европейские государства активно готовятся к противостоянию с Москвой, планируя достичь максимальной боеготовности к 2030 году.

    Глава МИД Сергей Лавров исключил возможность нападения России на европейские страны.

    Президент России Владимир Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин заявил о неспособности Киева противостоять российским «Гераням»

    Путин: У Киева нет возможности противостоять российским «Гераням»

    Путин заявил о неспособности Киева противостоять российским «Гераням»
    @ Софья Сандурская/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин констатировал отсутствие у Киева эффективных средств противодействия современным российским беспилотникам «Герань».

    Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур сообщил, что украинская сторона пока не способна противостоять современным российским беспилотникам, передает ТАСС.

    Глава государства отметил высокую чувствительность и разрушительность ответных ударов России на атаки со стороны Украины. По его словам, именно это вынудило украинские власти запросить перемирие, в частности, «воздушное».

    «Особенно, видимо, им нужно прекратить удары наших современных «Гераней», против которых, во всяком случае пока, у них нет противодействия, противоядия», – подчеркнул президент.

    Напомним, украинская система противовоздушной обороны оказалась устаревшей для перехвата новых беспилотников «Герань-4 Сикер».

    В середине сентября из-за атаки реактивных дронов в Киеве произошли массовые отключения электроэнергии.

    Владимир Зеленский официально подтвердил поражение здания телекоммуникационной компании «Киевстар» аппаратом «Герань-4».

    Комментарии (2)
    25 сентября 2026, 21:03 • Новости дня
    Путин назвал непонятными цели атак ВСУ на склады Wildberries и Ozon
    Путин назвал непонятными цели атак ВСУ на склады Wildberries и Ozon
    @ Ilya Moskovets/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил недоумение, зачем Украина наносила удары по складам российских маркетплейсов Wildberries и Ozon.

    «Удары по таким гражданским объектам, как склады Wildberries или Ozon, это что? Это зачем? Тем не менее, они это сделали», – заявил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, передает ТАСС.

    Помимо складов маркетплейсов, президент напомнил о других украинских ударах по российским торговым судам и инфраструктурным объектам. «После этого мы по каждой позиции начали отвечать», – сказал президент.

    Ранее президент России Владимир Путин предупредил Украину о чувствительном ответе России на провокации.

    Комментарии (10)
    26 сентября 2026, 06:47 • Новости дня
    Ученый и шаман объяснили выход медведей к людям и нападения

    Президент РАН Красников объяснил выход медведей к людям ростом популяции

    Ученый и шаман объяснили выход медведей к людям и нападения
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Российской академии наук Геннадий Красников объяснил участившиеся нападения медведей на людей изменением климата, ростом популяции хищников и сокращением их кормовой базы, шорский шаман Игорь Идимешев согласился с ученым.

    Участившиеся случаи нападения медведей на людей объясняются климатическими изменениями, ростом популяции и сокращением кормовой базы, передает РИА «Новости». Красников подчеркнул, что эти факторы заставляют хищников расширять ареал обитания.

    «Безусловно, наука может это объяснить. Медведи заметны, потому что они нападают на людей, но, если посмотреть, у нас и другие животные приходят, и лисы приходят в город, и волки тоже достаточно частыми являются посетителями, иногда и тигров видим», – сказал он.

    По словам главы РАН, нехватка пищевых запасов вынуждает животных искать новые территории. Он отметил, что для каждого региона необходимо вырабатывать индивидуальные рекомендации, учитывая изменения кормовой базы и численности медведей. К тому же потепление климата в России приводит к изменению миграции животных.

    Шорский шаман и охотник Игорь Идимешев в беседе с ТАСС указал, что в этой ситуации нет никакой мистики.

    «Именно чистое воздействие человека. Причина нападения медведей кроется в бесчеловечном отношении к природе. Мы в ходе своей деятельности внесли дисгармонию в природу», – заявил он.

    Идимешев пояснил, что из-за нарушения пищевой среды сначала ушли лоси, а затем медведи остались без кормовой базы.

    Шаман рассказал, что в традициях шорцев медведя называют «великим человеком» и с уважением относятся к животному. Охотникам, добывшим зверя, традиционно дарили оберег из когтя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эколог Кудактин рассказал об опасности прикормленных медведей. Биолог объяснил причины нападения медведей на людей. Биолог Кропачев раскрыл способ мгновенно вычислить медведя-людоеда.

    Комментарии (3)
    25 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Путин: ЕС использует Украину как пушечное мясо для ограничения развития России
    Путин: ЕС использует Украину как пушечное мясо для ограничения развития России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обвинил европейские элиты в намерении использовать Украину в качестве расходного материала для сдерживания развития России.

    Агрессивные круги в Европе хотят использовать Украину как пушечное мясо для ограничения развития России, заявил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, передает ТАСС.

    «Нагнетание со стороны определtнных кругов, настроенных агрессивно, можно объяснить только одним: они хотят и дальше использовать Украину и украинцев как пушечное мясо, а Украину как государство в качестве инструмента борьбы с Россией для того, чтобы не допустить нашего развития, ограничить наше развитие, затормозить движение России вперед», – заявил глава государства

    Ранее Служба внешней разведки сообщила о планах Евросоюза использовать украинцев в качестве пушечного мяса.

    В прошлом году президент России Владимир Путин обвинил западные страны в отношении к жителям Украины как к расходному материалу.

    Ранее глава государства указал на уговоры европейских кураторов продолжать вооруженный конфликт до последнего украинца.

    Комментарии (13)
    Главное
    Военный эксперт оценил планы Украины спрятать дата-центры
    Украина оценила военные расходы на 2027 год в 175 млрд долларов
    США передали Ираку контроль над всеми военными базами
    Каллас признала крупные проблемы в оборонных возможностях ЕС
    Премьера Венгрии Мадьяра лишили неприкосновенности
    Призыв оппозиционеров петь гимн Украины на футбольном матче в Тбилиси вызвал гнев
    Появились первые кадры киллера Ореховской ОПГ Саши Солдата после освобождения