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    28 сентября 2026, 13:02 • Новости дня

    Кремль спросили о переговорах Лаврова и Вадефуля

    Песков счел позитивной встречу Лаврова с главой МИД Германии Вадефулем

    Tекст: Вера Басилая

    Факт встречи глав МИД России и ФРГ Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля в Нью-Йорке является позитивным, но говорить об изменениях в политике Германии рано, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил переговоры министров иностранных дел России и Германии, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля отметил, что сам факт проведения такой встречи позитивен.

    «Безусловно, мы всегда говорили, что наличие диалога всегда лучше, чем его отсутствие даже в условиях, когда двусторонние отношения, собственно, тяготеют к нулю. Но все равно лучше общаться друг с другом», – заявил Песков. При этом он подчеркнул ошибочность поспешных выводов о скорых переменах.

    Встреча Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля прошла 26 сентября в штаб-квартире ООН. Эти переговоры стали первыми с января 2022 года, когда Лавров принимал в Москве Анналену Бербок.

    Закрытые переговоры министров на полях Генассамблеи ООН продлились ровно 20 минут.

    Сергей Лавров заявил об отсутствии свежих идей у немецкого коллеги.

    Мария Захарова объяснила инициативу Берлина попыткой повысить популярность канцлера Фридриха Мерца.

    28 сентября 2026, 13:28 • Новости дня
    Военный эксперт оценил планы Украины спрятать дата-центры

    Аналитик Рожин: Украина не спрячет дата-центры от ударов ВС России

    Военный эксперт оценил планы Украины спрятать дата-центры
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинское руководство на фоне серии ударов ВС России по дата-центрам задумалось о защите таких объектов. Однако планы Киева оборудовать объекты под землей или перенести их за границу столкнутся с серьезными барьерами – от технологических и финансовых до вопросов защищенности и уязвимости, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Защита критически важных объектов нередко строится на принципе заглубления. Яркий пример – Иран, который размещает ключевую инфраструктуру в горных районах и подземных укрытиях», – напомнил военный аналитик Борис Рожин. При этом планы Украины оборудовать дата-центры под землей сопряжены с целым рядом технологических сложностей.

    «Среди ключевых проблем – необходимость строгого температурного режима и мощных бесперебойных источников энергии», – отметил собеседник. По его словам, сам процесс переноса может занять месяцы и грозит сбоями. Кроме того, подземное размещение не гарантирует полной защищенности и неуязвимости объектов от ударов ВС России.

    «Так, если речь пойдет об условном цокольном этаже или подвальном помещении, то ВС России располагают средствами поражения заглубленных целей», – рассуждает Рожин. Впрочем, по словам эксперта, если дата-центры будут перенесены, например, в метро, это создаст определенные трудности для российской армии при уничтожении цели. «Дело в том, что обычные ракеты с первого раза не смогут пробить укрепление», – пояснил аналитик.

    Планы киевских властей перенести дата-центры за границу также столкнутся с барьерами и значительными финансовыми затратами, продолжил собеседник. «При этом такая мера приведет к изменениям структуры украинской сети: напрямую скажется на ее работоспособности и зоне покрытия. Более того, это ощутимо ограничит возможности Украины по самостоятельному управлению цифровой инфраструктурой», – считает Рожин.

    Тем не менее, по его прогнозам, на фоне ударов ВС России по дата-центрам и другим объектам телекоммуникационной инфраструктуры Киев будет вынужден пойти на такую своеобразную «диверсификацию»: часть мощностей попытается спрятать в подземных сооружениях, часть – перенести за границу. «Повторю, трансформация сети неизбежно скажется на ее работоспособности: возможны перебои, снижение скорости передачи данных и сокращение зоны покрытия», – заключил собеседник.

    Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал возможный перенос серверов страны в подземные укрытия или за рубеж из-за регулярных ударов ВС России по инфраструктуре. «Есть нестандартные решения. Что-то должно быть под землей, что-то должно быть в облаке, что-то должно быть за границей. <…> Единственно верного решения нет, но нужно исходить из наихудшего сценария», – сказал он.

    Напомним, российская армия продолжает серию ударов по дата-центрам и другим объектам телекоммуникационной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Так, в понедельник Минобороны сообщило о ночном ударе по объектам «Укртелеком» и «Дримлайн» в Киеве. Первая организация также обеспечивает войска стационарной и мобильной связью, а вторая занимается в том числе хранением разведывательных данных, пояснили в ведомстве.

    Накануне министерство заявило о поражении дата-центров «Киевстар» и «Омега Телеком» в украинской столице. В ночь на 26 сентября российская армия поразила в Киеве центр обработки данных «Космонова», который обеспечивал поддержку систем Starlink в интересах ВСУ. За день до этого российские беспилотники ударили по дата-центру «Датагруп».

    В результате российских ударов по дата-центрам у нескольких украинских телеканалов возникли в субботу проблемы с трансляцией и работой сайтов. О технических неполадках сообщал телеканал «Мы – Украина+» (на нем проходит пропагандистский марафон «Единые новости»), «Новости.LIVE», ведомственный канал Минобороны Украины «Армия ТВ», а также канал «Прямой». Перебои возникли не только у ТВ, но и у десятка крупнейших интернет-провайдеров Киева (MiroHost, Паутина, UTELS и др.).

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему ВС РФ только сейчас приступили к системному поражению дата-центров.

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    28 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Уровень воды в Рейне опустился до исторического минимума

    DPA: Уровень воды в Рейне в Кельне упал до рекордных 40 см

    Уровень воды в Рейне опустился до исторического минимума
    @ Sascha Thelen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Уровень воды на одной из ключевых измерительных станций Рейна в немецком городе Кельне упал до 40 см, что стало абсолютным рекордом за всю историю наблюдений.

    Об этом сообщает DPA со ссылкой на данные Ведомства водных путей и судоходства Германии.

    Отмечается, что показатели на разных станциях измерения Рейна нельзя сравнивать из-за отсутствия единой нулевой отметки. При этом судоходный фарватер в Кельне сейчас составляет 1,11 метра, что существенно глубже уровня воды у берега, отмечает РИА «Новости».

    Обмеление Рейна и других европейских рек в августе создало серьезные трудности для внутреннего речного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уровень воды в Рейне опустился до рекордно низкой отметки.

    В прошлом месяце катастрофическое обмеление реки парализовало речное судоходство в Германии.

    В начале августа падение уровня воды привело к резкому росту цен на топливо в стране.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    28 сентября 2026, 11:12 • Новости дня
    Немецкие спецслужбы начали демонстративную слежку за посольством России

    Bild: Немецкие спецслужбы начали демонстративную слежку за посольством России

    Tекст: Мария Иванова

    Спецслужбы Германии усилили давление на российскую дипмиссию в Берлине, установив демонстративную слежку за посольством России, пишут немецкие СМИ.

    Для наблюдения за территорией посольства привлекаются вертолеты, а у входов в здание паркуются фургоны, предположительно принадлежащие спецслужбам, пишет Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.

    Кроме того, объектом пристального внимания спецслужб становятся прибывающие в Германию бизнесмены из России, отмечает РИА «Новости».

    Немецкие силовые ведомства намерены ужесточить контроль на границе при въезде в ФРГ в отношении предпринимателей, членов их семей и родственников, чтобы выяснить цели их пребывания в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца посольство России обвинило СМИ в искажении слов о немецком дальнобойном оружии.

    В прошлом месяце дипмиссия ответила немецким СМИ фразой из «Места встречи изменить нельзя».

    Летом полиция Берлина пообещала посольству России пресекать провокации на выборах.

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    28 сентября 2026, 08:56 • Новости дня
    Швыдкой назвал отношения России и Германии худшими со времен Второй мировой

    Tекст: Мария Иванова

    Отношения между Россией и Германией находятся на худшем уровне со времен Второй мировой войны, и их будет сложно исправить в ближайшие годы, заявил специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

    Швыдкой отметил, что наладить отношения и культурные связи с Германией будет весьма непросто, комментируя закрытие Русского дома в Берлине, передает РИА «Новости».

    «Перспектив пока не вижу. Я боюсь, что в ближайшие годы, при любом внутриполитическом раскладе это будет сложно. Но если изменится политический ландшафт, возможно, можно будет что-то поправить», – заявил он.

    Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил, что Германия закроет генеральное консульство России в Бонне 18 сентября и расторгнет договор о деятельности Русского дома в Берлине. В ответ МИД пообещал принять меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг советник президента по культуре Елена Ямпольская спрогнозировала возобновление работы Русского дома в Берлине.

    В середине месяца в Петербурге сняли флаги Германии и Евросоюза со здания закрывающегося генконсульства.

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    28 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Захарова ответила на сообщения о слежке за посольством в Берлине

    Захарова прокомментировала данные о слежке за российским посольством в Берлине

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщения об усилении слежки спецслужб Германии за российским посольством в Берлине.

    Официальный представитель МИД России прокомментировала информацию немецких средств массовой информации об усилении давления на российских дипломатов в Германии, передает ТАСС.

    «Мы тоже люди с фантазией», – заявила Мария Захарова.

    Ранее издание Bild сообщило об активизации работы немецких спецслужб вокруг российского посольства в Берлине. Целью этих действий названо оказание давления на сотрудников дипломатической миссии.

    Немецкие СМИ сообщили об использовании вертолетов для наблюдения за российской дипмиссией.

    Власти Германии запретили переводить сотрудников закрывающегося генконсульства из Бонна в Берлин.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала жесткий ответ на недружественные действия Берлина.

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    28 сентября 2026, 13:10 • Новости дня
    Глава Росатома Лихачев поздравил сотрудников с профессиональным праздником

    Лихачев отметил стратегическую роль атомной отрасли в безопасности России

    Tекст: Вера Басилая

    Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев поздравил сотрудников с Днем работника атомной промышленности, отметив стратегическое значение отрасли для технологического суверенитета и безопасности России.

    Генеральный директор государственной корпорации поздравил коллектив с Днем работника атомной промышленности.

    «За 81 год наша отрасль не раз доказывала способность работать на опережение и брать на себя решение задач, определяющих будущее нашей Родины. Сегодня перед нами стоят высокие цели, и наш труд, наши достижения доказывают: мы достойны своих великих предшественников», – подчеркнул руководитель компании.

    По словам Алексея Лихачева, корпорация полностью справляется с государственным оборонным заказом и обеспечивает энергетическую безопасность страны. В России возводятся новые энергоблоки, развивается малая генерация и создается уникальный энергокомплекс с замкнутым ядерным топливным циклом. Кроме того, отрасль активно внедряет новые материалы, квантовые вычисления и космические технологии, а также участвует в развитии Северного морского пути.

    Глава компании отметил, что успехи базируются на профессионализме и ответственности сотрудников. При подготовке «Атомной главы» Народной программы «Единой России» работники и жители городов присутствия направили около 200 тыс. предложений. Инициативы касались передовых технологий, медицины, образования и инфраструктуры.

    Несмотря на внешнее давление, отечественные технологии сохраняют мировое лидерство. Компания успешно реализует масштабные энергетические проекты в Турции, Индии, Китае, Венгрии, Египте и других странах. Доверие зарубежных партнеров подтверждает высокий статус российской инженерной школы, заключил Алексей Лихачев, поблагодарив атомщиков за преданность делу и стойкость.

    Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о возведении 18 атомных энергоблоков внутри России.

    Госкорпорация обсуждает создание новых объектов с правительствами 15 государств.

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    28 сентября 2026, 12:35 • Новости дня
    Кремль спросили о развитии отношений России и Сербии после отставки Вучича

    Песков заявил о дальнейшем развитии отношений России и Сербии после отставки Вучича

    Tекст: Вера Басилая

    Российско-сербское сотрудничество продолжит укрепляться, несмотря на досрочную отставку президента Александра Вучича и предстоящие выборы нового главы государства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков подчеркнул, что связи двух стран не зависят от конкретных персоналий, а отношения между Москвой и Белградом продолжат конструктивно развиваться, несмотря на уход Александра Вучича с поста главы государства, передает РИА «Новости».

    «Безусловно, отношения между Россией и Сербией стоят гораздо выше, чем просто отношения с отдельными персоналиями. Поэтому мы убеждены, что наши отношения получат весьма и весьма конструктивное дальнейшее развитие во всех возможных областях», – пояснил пресс-секретарь президента.

    В телефонном разговоре с Владимиром Путиным Вучич выразил надежду на сохранение баланса во внешней политике.

    Решение об отставке было принято на фоне массовых протестов, начавшихся в ноябре 2024 года после трагедии на вокзале в Нови-Саде, где погибли 16 человек. Оппозиция обвиняла власти в системной коррупции и халатности.

    Накануне Александр Вучич официально подписал документ о сложении полномочий главы государства.

    Вучич передал президентские регалии председателю парламента Ане Брнабич.

    В телефонном разговоре с Владимиром Путиным сербский лидер подчеркнул важность поддержания традиционно хороших двусторонних отношений.

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    28 сентября 2026, 15:29 • Новости дня
    Названа дата прощания с критиком Соседовым

    Прощание с критиком Соседовым назначили на 30 сентября в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Церемония прощания с погибшим музыкальным критиком Сергеем Соседовым состоится 30 сентября в Москве на Троекуровском кладбище, сообщил телеканал НТВ.

    Предварительная дата прощания с музыкальным критиком Сергеем Соседовым назначена на 30 сентября, передает РИА «Новости». Прощание пройдет в Москве, в Большом зале Троекуровского кладбища, сообщили агентству в пресс-службе телеканала НТВ.

    «Прощание с Сергеем Соседовым запланировано в среду, 30 сентября, в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища (Москва, ул. Рябиновая, дом 24). Начало в 11:00», – говорится в заявлении пресс-службы.

    Критик трагически погиб 23 сентября в возрасте 58 лет в результате несчастного случая – он упал с лестницы и разбился насмерть. В это время он находился в якутском городе Нерюнгри, куда прибыл для работы в жюри конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока».

    Сергей Соседов родился в 1968 году в Москве, окончил журфак МГУ. Он приобрел широкую известность благодаря участию в популярных телевизионных проектах, таких как «Акулы пера», «X Factor» на Украине и «Суперстар!» на российском телевидении.

    Помимо работы на телевидении, критик занимался преподаванием и регулярно комментировал события в мире музыки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судмедэксперты назвали перелом основания черепа предварительной причиной смерти журналиста.

    Камеры видеонаблюдения в гостинице зафиксировали момент случайного падения критика с лестницы.

    Семья погибшего выбрала для захоронения Перепечинское кладбище в Подмосковье.

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    28 сентября 2026, 15:16 • Новости дня
    Участников форума с участием Мантурова эвакуировали в «Сириусе»

    Участников форума «Микроэлектроника» с участием Мантурова эвакуировали в «Сириусе»

    Tекст: Ольга Иванова

    Участников форума «Микроэлектроника» в «Сириусе» экстренно эвакуировали в укрытие прямо во время пленарной сессии из-за угрозы атаки беспилотников, на сессии выступал первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Участников XII форума «Микроэлектроника 2026» в «Сириусе» перевели в укрытие прямо во время пленарного заседания, передает РИА «Новости». Ведущий мероприятия был вынужден прервать выступление одного из спикеров, чтобы объявить о необходимости покинуть зал.

    На сессии присутствовали высокопоставленные гости, среди которых первый вице-премьер Денис Мантуров и глава Минпромторга Антон Алиханов. Также в зале находились руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева.

    Незадолго до инцидента глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин опубликовал сообщение в своем Telegram-канале. Он предупредил о возможной угрозе атаки беспилотников в районе проведения мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти Сочи и «Сириуса» предупредили местных жителей о возможной опасности с воздуха.

    В мае глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин объявил об угрозе атаки беспилотников.

    В августе прошлого года над «Сириусом» сработали системы противовоздушной обороны.

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    28 сентября 2026, 15:27 • Новости дня
    Форум «Микроэлектроника» в «Сириусе» возобновил работу после эвакуации

    Tекст: Валерия Городецкая

    В «Сириусе» возобновилась работа XII форума «Микроэлектроника 2026» после эвакуации участников из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

    Участники смогли вернуться к выставочным стендам и другим мероприятиям, которые проходят на полях форума, передает РИА «Новости».

    В понедельник участников мероприятия эвакуировали в укрытия во время пленарного заседания. Глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин предупреждал об угрозе атаки БПЛА, беспилотная опасность продлилась больше часа.

    Напомним, в понедельник участников форума с участием вице-премьера Дениса Мантурова эвакуировали в «Сириусе».

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    28 сентября 2026, 15:13 • Новости дня
    Минздрав анонсировал включение вакцинации от ВПЧ в календарь прививок

    Минздрав: Вакцинацию от ВПЧ могут включить в календарь прививок в 2027 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) может быть включена в национальный календарь профилактических прививок в 2027 году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

    Мурашко сообщил, что министерство готовит начало вакцинации против папилломавирусной инфекции, пишет ТАСС. Со следующего года начнутся все подготовительные процедуры.

    Во второй половине года может стартовать вакцинация девочек 12-13 лет, отметил министр на форуме «Мать и дитя».

    В среду академик РАН Геннадий Онищенко допустил, что вакцина от ВПЧ может стать бесплатной для россиян.

    Во вторник были названы сроки поступления в медучреждения первой российской вакцины от ВПЧ.

    В конце 2025 года депутат Госдумы Олег Леонов обозначил сроки бесплатной вакцинации от ВПЧ.

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    28 сентября 2026, 15:23 • Новости дня
    В Татарстане назвали провокацией санкции ЕС против главы республики

    Власти Татарстана назвали санкции ЕС против Минниханова циничной провокацией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова назвала провокацией и циничным использованием детей в политических целях европейские санкции против руководителя региона.

    Власти республики расценивают ограничения за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине как бесстыдную попытку Запада опорочить российские духовно-нравственные ценности, пишет РИА «Новости».

    В пресс-службе главы региона отметили, что существует множество причин для введения ограничительных мер, учитывая вклад Татарстана в укрепление обороноспособности России. Однако формулировка о принудительной депортации направлена на дискредитацию усилий страны по защите и заботе о несовершеннолетних.

    Ранее Совет ЕС сообщил о введении санкций против десяти физических лиц, включая Рустама Минниханова, а также 17 юридических лиц. Меры предусматривают заморозку активов и запрет на въезд на территорию Евросоюза.

    Напомним, в понедельник Евросоюз ввел санкции против главы Татарстана.

    В прошлом месяце Минниханов назвал Китай главным инвестором в экономику региона.

    Летом руководитель республики пообещал президенту решить проблему нехватки врачей.

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    28 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ проинформировал Каллас о результатах переговоров с Лавровым

    Вадефуль проинформировал Каллас о результатах переговоров с Лавровым

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас узнала от министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля подробности его недавней встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Руководитель внешнеполитической службы Европейского союза сообщила об обсуждении прошедших на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке переговоров, передает ТАСС.

    «Министр Вадефуль проинформировал меня, о чем он говорил с министром Лавровым», – заявила Каллас во время пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС.

    По ее словам, Вадефуль говорил о «гибридных атаках» и призывах «прекратить войну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД России и Германии провели двусторонние переговоры на полях Генассамблеи ООН впервые за четыре с половиной года.

    Закрытая беседа дипломатов продлилась ровно 20 минут.

    Во время встречи министры обсудили двусторонние отношения Москвы и Берлина наряду с текущей ситуацией на Украине.

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    28 сентября 2026, 15:56 • Новости дня
    Мурашко назвал число прошедших репродуктивную диспансеризацию россиян

    Мурашко: Репродуктивную диспансеризацию прошли более 11 млн россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что за первые восемь месяцев 2026 года репродуктивную диспансеризацию в России прошли 11,4 млн человек в возрасте от 18 до 49 лет.

    Среди прошедших диспансеризацию – 6,3 млн женщин и 5,1 млн мужчин, сообщил министр на Всероссийском научно-образовательном форуме «Мать и Дитя», передает РИА «Новости».

    Мурашко отметил, что у 25% женщин и такого же процента мужчин были выявлены факторы риска развития заболеваний репродуктивной системы.

    Кроме того, 16% женщин и 18% мужчин были взяты на диспансерное наблюдение после выявления у них впервые диагностированных заболеваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Минздрав внес изменения в порядок диспансеризации россиян.

    В августе министерство решило обновить порядок ее ведения.

    Летом Мурашко призвал мужчин активнее проходить репродуктивную диспансеризацию.

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    28 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин освободил Савельева от должности вице-премьера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера в связи с его избранием депутатом Государственной думы.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». В документе отмечается, что Савельев освобождается от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва.

    Указ вступил в силу со дня его подписания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил российского лидера с успешным проведением выборов в Госдуму.

    В пятницу Путин сообщил о желании Киева возобновить переговоры перед выборами в Госдуму.

    Летом Савельев заявил о востребованности самолетов Ил-114-300 на Дальнем Востоке.

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