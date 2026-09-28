Песков анонсировал встречу Путина с главой Росатома Лихачевым

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Владимира Путина с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, передает РИА «Новости».
«Сегодня у президента будет доклад Лихачева, руководителя Росатома, и эта встреча будет проводиться перед отмечаемым сегодня Днем работника атомной промышленности», – сказал Песков журналистам.
Профессиональный праздник сотрудников атомной отрасли традиционно отмечается в России 28 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Владимир Путин провел совещание по вопросам развития атомной энергетики.
В ходе этой встречи Алексей Лихачев заявил о планах возведения новых энергоблоков в 15 государствах.
В сентябре руководитель Росатома обвинил украинские власти в целенаправленном провоцировании ядерного инцидента на Запорожской АЭС.