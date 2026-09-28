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    28 сентября 2026, 12:35 • Новости дня

    Кремль спросили о развитии отношений России и Сербии после отставки Вучича

    Песков заявил о дальнейшем развитии отношений России и Сербии после отставки Вучича

    Tекст: Вера Басилая

    Российско-сербское сотрудничество продолжит укрепляться, несмотря на досрочную отставку президента Александра Вучича и предстоящие выборы нового главы государства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков подчеркнул, что связи двух стран не зависят от конкретных персоналий, а отношения между Москвой и Белградом продолжат конструктивно развиваться, несмотря на уход Александра Вучича с поста главы государства, передает РИА «Новости».

    «Безусловно, отношения между Россией и Сербией стоят гораздо выше, чем просто отношения с отдельными персоналиями. Поэтому мы убеждены, что наши отношения получат весьма и весьма конструктивное дальнейшее развитие во всех возможных областях», – пояснил пресс-секретарь президента.

    В телефонном разговоре с Владимиром Путиным Вучич выразил надежду на сохранение баланса во внешней политике.

    Решение об отставке было принято на фоне массовых протестов, начавшихся в ноябре 2024 года после трагедии на вокзале в Нови-Саде, где погибли 16 человек. Оппозиция обвиняла власти в системной коррупции и халатности.

    Накануне Александр Вучич официально подписал документ о сложении полномочий главы государства.

    Вучич передал президентские регалии председателю парламента Ане Брнабич.

    В телефонном разговоре с Владимиром Путиным сербский лидер подчеркнул важность поддержания традиционно хороших двусторонних отношений.

    27 сентября 2026, 21:30 • Новости дня
    Президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку
    Президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку
    @ Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Сербии Александр Вучич официально подписал документ о сложении полномочий главы государства.

    Глава сербского государства сложил полномочия в воскресенье вечером, передает РИА «Новости». Перед зданием администрации собрались сторонники политика, чтобы выразить ему поддержку. Политик вышел к собравшимся, поблагодарил их за победы на выборах 2017 и 2022 годов, после чего вернулся в здание.

    «На основании статьи 116 а5 Конституции Республики Сербии подаю в отставку с поста президента республики», – заявил политик и подписал соответствующий документ.

    В понедельник полномочия исполняющего обязанности главы государства перейдут председателю парламента Ане Брнабич. Ожидается, что до конца декабря в стране пройдут новые президентские выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сербский лидер Александр Вучич запланировал свою отставку на 27 сентября.

    Накануне политик проинформировал президента России Владимира Путина о скором уходе с поста.

    Ранее глава государства назначил внеочередные парламентские выборы на 25 октября.

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    28 сентября 2026, 13:28 • Новости дня
    Военный эксперт оценил планы Украины спрятать дата-центры

    Аналитик Рожин: Украина не спрячет дата-центры от ударов ВС России

    Военный эксперт оценил планы Украины спрятать дата-центры
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинское руководство на фоне серии ударов ВС России по дата-центрам задумалось о защите таких объектов. Однако планы Киева оборудовать объекты под землей или перенести их за границу столкнутся с серьезными барьерами – от технологических и финансовых до вопросов защищенности и уязвимости, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Защита критически важных объектов нередко строится на принципе заглубления. Яркий пример – Иран, который размещает ключевую инфраструктуру в горных районах и подземных укрытиях», – напомнил военный аналитик Борис Рожин. При этом планы Украины оборудовать дата-центры под землей сопряжены с целым рядом технологических сложностей.

    «Среди ключевых проблем – необходимость строгого температурного режима и мощных бесперебойных источников энергии», – отметил собеседник. По его словам, сам процесс переноса может занять месяцы и грозит сбоями. Кроме того, подземное размещение не гарантирует полной защищенности и неуязвимости объектов от ударов ВС России.

    «Так, если речь пойдет об условном цокольном этаже или подвальном помещении, то ВС России располагают средствами поражения заглубленных целей», – рассуждает Рожин. Впрочем, по словам эксперта, если дата-центры будут перенесены, например, в метро, это создаст определенные трудности для российской армии при уничтожении цели. «Дело в том, что обычные ракеты с первого раза не смогут пробить укрепление», – пояснил аналитик.

    Планы киевских властей перенести дата-центры за границу также столкнутся с барьерами и значительными финансовыми затратами, продолжил собеседник. «При этом такая мера приведет к изменениям структуры украинской сети: напрямую скажется на ее работоспособности и зоне покрытия. Более того, это ощутимо ограничит возможности Украины по самостоятельному управлению цифровой инфраструктурой», – считает Рожин.

    Тем не менее, по его прогнозам, на фоне ударов ВС России по дата-центрам и другим объектам телекоммуникационной инфраструктуры Киев будет вынужден пойти на такую своеобразную «диверсификацию»: часть мощностей попытается спрятать в подземных сооружениях, часть – перенести за границу. «Повторю, трансформация сети неизбежно скажется на ее работоспособности: возможны перебои, снижение скорости передачи данных и сокращение зоны покрытия», – заключил собеседник.

    Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал возможный перенос серверов страны в подземные укрытия или за рубеж из-за регулярных ударов ВС России по инфраструктуре. «Есть нестандартные решения. Что-то должно быть под землей, что-то должно быть в облаке, что-то должно быть за границей. <…> Единственно верного решения нет, но нужно исходить из наихудшего сценария», – сказал он.

    Напомним, российская армия продолжает серию ударов по дата-центрам и другим объектам телекоммуникационной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Так, в понедельник Минобороны сообщило о ночном ударе по объектам «Укртелеком» и «Дримлайн» в Киеве. Первая организация также обеспечивает войска стационарной и мобильной связью, а вторая занимается в том числе хранением разведывательных данных, пояснили в ведомстве.

    Накануне министерство заявило о поражении дата-центров «Киевстар» и «Омега Телеком» в украинской столице. В ночь на 26 сентября российская армия поразила в Киеве центр обработки данных «Космонова», который обеспечивал поддержку систем Starlink в интересах ВСУ. За день до этого российские беспилотники ударили по дата-центру «Датагруп».

    В результате российских ударов по дата-центрам у нескольких украинских телеканалов возникли в субботу проблемы с трансляцией и работой сайтов. О технических неполадках сообщал телеканал «Мы – Украина+» (на нем проходит пропагандистский марафон «Единые новости»), «Новости.LIVE», ведомственный канал Минобороны Украины «Армия ТВ», а также канал «Прямой». Перебои возникли не только у ТВ, но и у десятка крупнейших интернет-провайдеров Киева (MiroHost, Паутина, UTELS и др.).

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему ВС РФ только сейчас приступили к системному поражению дата-центров.

    Комментарии (13)
    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    28 сентября 2026, 12:20 • Новости дня
    Политолог спрогнозировал цветную революцию в Сербии

    Политолог Межевич: Запад попытается организовать цветную революцию в Сербии

    Политолог спрогнозировал цветную революцию в Сербии
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Умение Александра Вучича лавировать в сложной политической обстановке может стать ключом к креслу премьер-министра Сербии. Однако если в Европе решат ему помешать, предстоящие парламентские и президентские выборы пройдут в крайне жестком формате. Запад может попытаться организовать очередную цветную революцию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич.

    «Шансы Александра Вучича занять пост премьер-министра – примерно 50 на 50», – считает Николай Межевич, профессор факультета международных отношений СПбГУ. По его словам, политика одинаково не жалуют и евроориентированные граждане, и сторонники углубления связей с Россией, Китаем и альтернативными неевропейскими партнерами и структурами.

    Впрочем, Вучича неслучайно называют «сербской версией Анастаса Микояна»: «он умеет ходить между струй, оставаясь при этом сухим – то есть ловко лавировать в сложной политической обстановке, избегая серьезных опасностей и сохраняя свое положение», – добавил собеседник.

    Вместе с тем если европейские политики решат мешать Вучичу, то на предстоящих парламентских и президентских выборах в Сербии они будут действовать «очень грязно», допустил Межевич. «Запад может попытаться организовать очередную цветную революцию, чтобы окончательно добить Сербию и увлечь ее в европейский стан», – предположил политолог, напомнив, что в столице страны заметна большая активность проевропейских кругов.

    Однако есть важный нюанс: еврочиновникам особенно нечего предложить Белграду. «Европа сегодня – совсем не та, что в 1996, 2006 или даже 2016 году: власти стран континента не знают, за какую из текущих проблем взяться в первую очередь», – уточнил аналитик. Как бы то ни было, он не исключает, что Брюссель и Берлин постараются привести к власти в Сербии фигуру наподобие Аны Брнабич – своего рода «подрастающую Каю Каллас».

    «Возможен и сценарий, при котором будет заключена пакетная сделка: Брнабич займет пост президента, а Вучич – премьерское кресло. Они будут уравновешивать друг друга», – добавил спикер. По мнению эксперта, для России такое развитие событий не меняет базового подхода: «Российская дипломатия, как и советская, старается работать со всеми».

    Как бы ни прошли выборы в Сербии, вектор отношений Белграда с Москвой и Брюсселем будет определяться не голосованием, а более широкими геополитическими процессами – в первую очередь итогами российской спецоперации на Украине. «Когда мы завершим украинский кризис так, как планируем, ситуация в ряде стран начнет меняться. И тогда не исключено, что в Сербии у нас появится возможность вернуть свои позиции», – заключил Межевич.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич подал в отставку с поста главы государства. Об этом он объявил в обращении к гражданам. Теперь политик намерен на досрочных выборах в парламент баллотироваться на переизбрание как кандидат от правящей Сербской прогрессивной партии на пост премьер-министра. Голосование должно состояться 25 октября.

    «Я благодарен гражданам, которые дважды оказали мне огромное человеческое доверие и тем самым возложили на меня высший долг и ответственность, которые только может получить человек», – сказал Вучич перед подписанием документов об отставке. Исполняющим обязанности президента Сербии стала спикер Национального собрания Ана Брнабич.

    Вучич добавил, что к концу декабря в стране должен состояться первый тур президентских выборов. «Почему я это сделал? Я мог пойти на выборы как президент республики. Даже мои многочисленные друзья, главы зарубежных государств, с удивлением спрашивали меня: «Зачем вы это делаете? Почему уходите с поста?» – рассказал он.

    Политик объяснил, что считает такое решение справедливым. «Те, кто всегда говорил о тирании в обществе, всегда избегали диалога. Те, кто наиболее решительно выступал за единство мнений, всегда говорили именно об этом – и никогда не хотели слушать тех, кто думает иначе. А я предлагал диалог – четыре-пять лет назад, два-три года назад и год назад», – отметил Вучич.

    Он также рассказал, что встречи с представителями Запада в последние четыре года были для него мучением. «Ни на одной не ощущал себя хорошо, потому что на каждой первым вопросом было: почему не ввел санкции против России. И с русскими было тяжело, потому что их цель – сохранить NIS у себя… А у других – у них отнять, и в итоге страдает Сербия», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, Вучич занимает пост президента Сербии с 31 мая 2017 года. В 2022 году его переизбрали на второй срок, который должен был завершиться 31 мая 2027 года. За день до отставки он позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. Как сообщили в Кремле, в ходе разговора стороны обсудили развитие российско-сербских отношений – в том числе в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте и здравоохранении, а также затронули «актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе украинский конфликт».

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    28 сентября 2026, 09:56 • Новости дня
    Вучич передал обязанности президента Сербии спикеру парламента

    Исполняющей обязанности президента Сербии стала Ана Брнабич

    Вучич передал обязанности президента Сербии спикеру парламента
    @ Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Подавший в отставку президент Сербии Александр Вучич официально передал полномочия главы государства исполняющей обязанности председателя парламента Ане Брнабич.

    Во время церемонии передачи президентских регалий Ана Брнабич пообещала сохранять занимаемый пост до тех пор, пока народ не выберет нового лидера страны, передает ТАСС.

    Александр Вучич объявил об уходе со своей должности 27 сентября. Согласно конституции республики, выборы нового президента должны состояться не позднее 27 декабря.

    Внеочередные парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября. Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии и станет ее кандидатом на пост премьер-министра. Основным конкурентом партии выступит объединение «Студенческий список» под руководством кардиолога Илии Срдановича.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку.

    Днем ранее сербский лидер сообщил президенту России Владимиру Путину о намерении покинуть свой пост.

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    28 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Кремль спросили о переговорах Лаврова и Вадефуля

    Песков счел позитивной встречу Лаврова с главой МИД Германии Вадефулем

    Tекст: Вера Басилая

    Факт встречи глав МИД России и ФРГ Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля в Нью-Йорке является позитивным, но говорить об изменениях в политике Германии рано, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил переговоры министров иностранных дел России и Германии, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля отметил, что сам факт проведения такой встречи позитивен.

    «Безусловно, мы всегда говорили, что наличие диалога всегда лучше, чем его отсутствие даже в условиях, когда двусторонние отношения, собственно, тяготеют к нулю. Но все равно лучше общаться друг с другом», – заявил Песков. При этом он подчеркнул ошибочность поспешных выводов о скорых переменах.

    Встреча Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля прошла 26 сентября в штаб-квартире ООН. Эти переговоры стали первыми с января 2022 года, когда Лавров принимал в Москве Анналену Бербок.

    Закрытые переговоры министров на полях Генассамблеи ООН продлились ровно 20 минут.

    Сергей Лавров заявил об отсутствии свежих идей у немецкого коллеги.

    Мария Захарова объяснила инициативу Берлина попыткой повысить популярность канцлера Фридриха Мерца.

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    28 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Захарова ответила на сообщения о слежке за посольством в Берлине

    Захарова прокомментировала данные о слежке за российским посольством в Берлине

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщения об усилении слежки спецслужб Германии за российским посольством в Берлине.

    Официальный представитель МИД России прокомментировала информацию немецких средств массовой информации об усилении давления на российских дипломатов в Германии, передает ТАСС.

    «Мы тоже люди с фантазией», – заявила Мария Захарова.

    Ранее издание Bild сообщило об активизации работы немецких спецслужб вокруг российского посольства в Берлине. Целью этих действий названо оказание давления на сотрудников дипломатической миссии.

    Немецкие СМИ сообщили об использовании вертолетов для наблюдения за российской дипмиссией.

    Власти Германии запретили переводить сотрудников закрывающегося генконсульства из Бонна в Берлин.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала жесткий ответ на недружественные действия Берлина.

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    28 сентября 2026, 13:10 • Новости дня
    Глава Росатома Лихачев поздравил сотрудников с профессиональным праздником

    Лихачев отметил стратегическую роль атомной отрасли в безопасности России

    Tекст: Вера Басилая

    Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев поздравил сотрудников с Днем работника атомной промышленности, отметив стратегическое значение отрасли для технологического суверенитета и безопасности России.

    Генеральный директор государственной корпорации поздравил коллектив с Днем работника атомной промышленности.

    «За 81 год наша отрасль не раз доказывала способность работать на опережение и брать на себя решение задач, определяющих будущее нашей Родины. Сегодня перед нами стоят высокие цели, и наш труд, наши достижения доказывают: мы достойны своих великих предшественников», – подчеркнул руководитель компании.

    По словам Алексея Лихачева, корпорация полностью справляется с государственным оборонным заказом и обеспечивает энергетическую безопасность страны. В России возводятся новые энергоблоки, развивается малая генерация и создается уникальный энергокомплекс с замкнутым ядерным топливным циклом. Кроме того, отрасль активно внедряет новые материалы, квантовые вычисления и космические технологии, а также участвует в развитии Северного морского пути.

    Глава компании отметил, что успехи базируются на профессионализме и ответственности сотрудников. При подготовке «Атомной главы» Народной программы «Единой России» работники и жители городов присутствия направили около 200 тыс. предложений. Инициативы касались передовых технологий, медицины, образования и инфраструктуры.

    Несмотря на внешнее давление, отечественные технологии сохраняют мировое лидерство. Компания успешно реализует масштабные энергетические проекты в Турции, Индии, Китае, Венгрии, Египте и других странах. Доверие зарубежных партнеров подтверждает высокий статус российской инженерной школы, заключил Алексей Лихачев, поблагодарив атомщиков за преданность делу и стойкость.

    Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о возведении 18 атомных энергоблоков внутри России.

    Госкорпорация обсуждает создание новых объектов с правительствами 15 государств.

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    28 сентября 2026, 15:16 • Новости дня
    Участников форума с участием Мантурова эвакуировали в «Сириусе»

    Участников форума «Микроэлектроника» с участием Мантурова эвакуировали в «Сириусе»

    Tекст: Ольга Иванова

    Участников форума «Микроэлектроника» в «Сириусе» экстренно эвакуировали в укрытие прямо во время пленарной сессии из-за угрозы атаки беспилотников, на сессии выступал первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Участников XII форума «Микроэлектроника 2026» в «Сириусе» перевели в укрытие прямо во время пленарного заседания, передает РИА «Новости». Ведущий мероприятия был вынужден прервать выступление одного из спикеров, чтобы объявить о необходимости покинуть зал.

    На сессии присутствовали высокопоставленные гости, среди которых первый вице-премьер Денис Мантуров и глава Минпромторга Антон Алиханов. Также в зале находились руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева.

    Незадолго до инцидента глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин опубликовал сообщение в своем Telegram-канале. Он предупредил о возможной угрозе атаки беспилотников в районе проведения мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти Сочи и «Сириуса» предупредили местных жителей о возможной опасности с воздуха.

    В мае глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин объявил об угрозе атаки беспилотников.

    В августе прошлого года над «Сириусом» сработали системы противовоздушной обороны.

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    28 сентября 2026, 15:29 • Новости дня
    Названа дата прощания с критиком Соседовым

    Прощание с критиком Соседовым назначили на 30 сентября в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Церемония прощания с погибшим музыкальным критиком Сергеем Соседовым состоится 30 сентября в Москве на Троекуровском кладбище, сообщил телеканал НТВ.

    Предварительная дата прощания с музыкальным критиком Сергеем Соседовым назначена на 30 сентября, передает РИА «Новости». Прощание пройдет в Москве, в Большом зале Троекуровского кладбища, сообщили агентству в пресс-службе телеканала НТВ.

    «Прощание с Сергеем Соседовым запланировано в среду, 30 сентября, в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища (Москва, ул. Рябиновая, дом 24). Начало в 11:00», – говорится в заявлении пресс-службы.

    Критик трагически погиб 23 сентября в возрасте 58 лет в результате несчастного случая – он упал с лестницы и разбился насмерть. В это время он находился в якутском городе Нерюнгри, куда прибыл для работы в жюри конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока».

    Сергей Соседов родился в 1968 году в Москве, окончил журфак МГУ. Он приобрел широкую известность благодаря участию в популярных телевизионных проектах, таких как «Акулы пера», «X Factor» на Украине и «Суперстар!» на российском телевидении.

    Помимо работы на телевидении, критик занимался преподаванием и регулярно комментировал события в мире музыки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судмедэксперты назвали перелом основания черепа предварительной причиной смерти журналиста.

    Камеры видеонаблюдения в гостинице зафиксировали момент случайного падения критика с лестницы.

    Семья погибшего выбрала для захоронения Перепечинское кладбище в Подмосковье.

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    28 сентября 2026, 15:27 • Новости дня
    Форум «Микроэлектроника» в «Сириусе» возобновил работу после эвакуации

    Tекст: Валерия Городецкая

    В «Сириусе» возобновилась работа XII форума «Микроэлектроника 2026» после эвакуации участников из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

    Участники смогли вернуться к выставочным стендам и другим мероприятиям, которые проходят на полях форума, передает РИА «Новости».

    В понедельник участников мероприятия эвакуировали в укрытия во время пленарного заседания. Глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин предупреждал об угрозе атаки БПЛА, беспилотная опасность продлилась больше часа.

    Напомним, в понедельник участников форума с участием вице-премьера Дениса Мантурова эвакуировали в «Сириусе».

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    28 сентября 2026, 15:13 • Новости дня
    Минздрав анонсировал включение вакцинации от ВПЧ в календарь прививок

    Минздрав: Вакцинацию от ВПЧ могут включить в календарь прививок в 2027 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) может быть включена в национальный календарь профилактических прививок в 2027 году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

    Мурашко сообщил, что министерство готовит начало вакцинации против папилломавирусной инфекции, пишет ТАСС. Со следующего года начнутся все подготовительные процедуры.

    Во второй половине года может стартовать вакцинация девочек 12-13 лет, отметил министр на форуме «Мать и дитя».

    В среду академик РАН Геннадий Онищенко допустил, что вакцина от ВПЧ может стать бесплатной для россиян.

    Во вторник были названы сроки поступления в медучреждения первой российской вакцины от ВПЧ.

    В конце 2025 года депутат Госдумы Олег Леонов обозначил сроки бесплатной вакцинации от ВПЧ.

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    28 сентября 2026, 15:23 • Новости дня
    В Татарстане назвали провокацией санкции ЕС против главы республики

    Власти Татарстана назвали санкции ЕС против Минниханова циничной провокацией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова назвала провокацией и циничным использованием детей в политических целях европейские санкции против руководителя региона.

    Власти республики расценивают ограничения за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине как бесстыдную попытку Запада опорочить российские духовно-нравственные ценности, пишет РИА «Новости».

    В пресс-службе главы региона отметили, что существует множество причин для введения ограничительных мер, учитывая вклад Татарстана в укрепление обороноспособности России. Однако формулировка о принудительной депортации направлена на дискредитацию усилий страны по защите и заботе о несовершеннолетних.

    Ранее Совет ЕС сообщил о введении санкций против десяти физических лиц, включая Рустама Минниханова, а также 17 юридических лиц. Меры предусматривают заморозку активов и запрет на въезд на территорию Евросоюза.

    Напомним, в понедельник Евросоюз ввел санкции против главы Татарстана.

    В прошлом месяце Минниханов назвал Китай главным инвестором в экономику региона.

    Летом руководитель республики пообещал президенту решить проблему нехватки врачей.

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    28 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ проинформировал Каллас о результатах переговоров с Лавровым

    Вадефуль проинформировал Каллас о результатах переговоров с Лавровым

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас узнала от министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля подробности его недавней встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Руководитель внешнеполитической службы Европейского союза сообщила об обсуждении прошедших на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке переговоров, передает ТАСС.

    «Министр Вадефуль проинформировал меня, о чем он говорил с министром Лавровым», – заявила Каллас во время пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС.

    По ее словам, Вадефуль говорил о «гибридных атаках» и призывах «прекратить войну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД России и Германии провели двусторонние переговоры на полях Генассамблеи ООН впервые за четыре с половиной года.

    Закрытая беседа дипломатов продлилась ровно 20 минут.

    Во время встречи министры обсудили двусторонние отношения Москвы и Берлина наряду с текущей ситуацией на Украине.

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    28 сентября 2026, 15:56 • Новости дня
    Мурашко назвал число прошедших репродуктивную диспансеризацию россиян

    Мурашко: Репродуктивную диспансеризацию прошли более 11 млн россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что за первые восемь месяцев 2026 года репродуктивную диспансеризацию в России прошли 11,4 млн человек в возрасте от 18 до 49 лет.

    Среди прошедших диспансеризацию – 6,3 млн женщин и 5,1 млн мужчин, сообщил министр на Всероссийском научно-образовательном форуме «Мать и Дитя», передает РИА «Новости».

    Мурашко отметил, что у 25% женщин и такого же процента мужчин были выявлены факторы риска развития заболеваний репродуктивной системы.

    Кроме того, 16% женщин и 18% мужчин были взяты на диспансерное наблюдение после выявления у них впервые диагностированных заболеваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Минздрав внес изменения в порядок диспансеризации россиян.

    В августе министерство решило обновить порядок ее ведения.

    Летом Мурашко призвал мужчин активнее проходить репродуктивную диспансеризацию.

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    28 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин освободил Савельева от должности вице-премьера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера в связи с его избранием депутатом Государственной думы.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». В документе отмечается, что Савельев освобождается от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва.

    Указ вступил в силу со дня его подписания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил российского лидера с успешным проведением выборов в Госдуму.

    В пятницу Путин сообщил о желании Киева возобновить переговоры перед выборами в Госдуму.

    Летом Савельев заявил о востребованности самолетов Ил-114-300 на Дальнем Востоке.

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