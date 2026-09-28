  • Новость часаСуд утвердил взыскание 5,5 млрд рублей с Чубайса и экс-менеджеров «Роснано»
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    Швейцария выбрала фальшивый нейтралитет
    В центре Киева загорелось здание Национальной академии наук
    Политолог спрогнозировал цветную революцию в Сербии
    Южная Корея потребовала от Украины извинений за ложь
    Из-за атаки БПЛА обрушилась часть ж/д моста в Брянской области
    Российские войска освободили сумское Уланово и Нововодяное в ДНР
    ФСБ установила имена сотрудничающих со спецслужбами Британии релокантов
    Папа римский предостерег Европу от иллюзии перевооружения
    Партия Ле Пен добилась исторического результата на выборах во Франции
    28 сентября 2026, 12:05 • Новости дня

    В полиции сообщили о продолжении проверки из-за стрельбы рэпера Джигана

    Tекст: Ольга Иванова

    Правоохранительные органы продолжают расследование инцидента со стрельбой, устроенной Денисом Устименко в его подмосковном доме, где он удерживал заложников.

    Доследственная проверка по публикациям СМИ о стрельбе рэпера Джигана в Подмосковье продолжается, передает РИА «Новости». В правоохранительных органах подтвердили факт проведения мероприятий.

    «Проверка еще идет», – сообщил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, блогер Оксана Самойлова потребовала ограничить рэпера Джигана в родительских правах.

    Подмосковная полиция начала проверку после инцидента со стрельбой в коттедже артиста.

    Адвокат музыканта категорически опроверг слухи об угрозах исполнителя собственным детям.

    27 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    Минобороны иронично прокомментировало поражение дата-центров в Киеве

    Tекст: Ольга Иванова

    Российское оборонное ведомство сыронизировало над поражением информационного узла украинской армии в Киеве, назвав произошедшее принудительным цифровым детоксом.

    Российское оборонное ведомство с иронией отреагировало на информацию об уничтожении дата-центра украинских вооруженных сил в Киеве, опубликовав в «Макс» картинку с шуткой.

    В официальном аккаунте министерства появился короткий пост: «Цифровой детокс. В принудительном режиме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удар по центру обработки данных компании «Омега Телеком» в Киеве, обеспечивающему ВСУ высокоскоростным интернетом.

    Кроме того, российские беспилотники успешно атаковали дата-центр компании «Киевстар» в Киеве.

    Ночью в Киеве был поражен центр обработки данных компании Vodafone, который обеспечивал мобильную связь, высокоскоростной интернет и передачу разведданных для украинских сил.

    Накануне российские войска поразили киевский центр обработки данных «Космонова».

    Данный инфраструктурный объект полностью прекратил свою работу.

    Повреждение узлового оборудования вызвало масштабные перебои с интернетом в украинской столице.

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    28 сентября 2026, 09:41 • Новости дня
    В ФСБ назвали уехавших на Запад россиян «новыми власовцами»

    ФСБ заявила о контроле британских спецслужб над российской оппозицией за рубежом

    В ФСБ назвали уехавших на Запад россиян «новыми власовцами»
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские контрразведчики установили имена всех переехавших за рубеж россиян, которые сотрудничают с британскими спецслужбами и по сути являются «власовцами 2.0», сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

    По данным ФСБ, уехавшие из страны граждане помогают Британии консолидировать так называемую оппозицию. Как сообщил оперативный сотрудник ведомства, в данной работе способствуют уехавшие из России граждане, сочувствующие киевскому режиму и готовые выступать на стороне противника, этакие «власовцы 2.0». По его словам, их объединяют различные движения сопротивления под видом естественной гражданской активности, передает ТАСС.

    Контрразведке поименно известны все релоканты, решившие сотрудничать с Лондоном. Оперативник подчеркнул, что каждый их шаг фиксируется, а ошибок с амнистией бандеровцев спецслужбы больше не допустят. Попытки создать марионеточные организации в ущерб безопасности государства обречены на провал.

    Зарубежные объединения оппозиции полностью контролируются британскими спецслужбами для создания иллюзии альтернативной власти. За фасадом самоорганизации скрывается управляемый политический проект, нацеленный на демонстрацию другой страны. Однако на деле эти релоканты оказываются лишь проекцией интересов британской короны.

    Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело против лидера британской антироссийской структуры Russian Democratic Society UK ( признана нежелательной в России) Ксении Максимовой (признана экстремистом и террористом).

    Ранее сотрудники спецслужбы задержали собиравшего информацию о дипломатах агента СБУ.

    Украина планировала теракт против посла Британии в Москве Найджела Кейси.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    28 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Партия Ле Пен добилась исторического результата на выборах в Сенат Франции

    Bloomberg: Консерваторы сохранили контроль над Сенатом Франции

    Партия Ле Пен добилась исторического результата на выборах в Сенат Франции
    @ Pierre Teyssot/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Французская правая партия «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен получила достаточно мест по итогам выборов для формирования собственной фракции в Сенате.

    По итогам воскресного голосования партия «Национальное объединение» и ее союзники заняли как минимум 14 мест в верхней палате французского парламента. Этого количества достаточно для создания формальной группы в Сенате, что дает право на дополнительное время для выступлений и расширенное финансирование аппарата, пишет Bloomberg.

    Лидер партии Марин Ле Пен назвала итоги голосования важной вехой, отметив, что полученные результаты превзошли все ожидания. Статус официальной группы требует наличия в палате как минимум 10 сенаторов и позволяет политической силе инициировать парламентские следственные комиссии.

    При этом консервативная партия «Республиканцы» и ее сторонники сохранили большинство, получив в общей сложности около 200 мандатов по предварительным подсчетам издания Le Monde. Президент консерваторов Брюно Ретайо переизбрался в Сенат. Леворадикальная партия «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона обеспечила себе как минимум одно место.

    Сенаторы во Франции избираются не прямым всенародным голосованием, а десятками тысяч местных чиновников, включая мэров и членов региональных советов. Всего на этих выборах распределялось 178 мест – немногим более половины от общего состава Сената Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг опросы предсказали выход Марин Ле Пен во второй тур президентских выборов. Во вторник эксперты предрекли Евросоюзу неизбежное сотрудничество с лидером «Национального объединения». В прошлом месяце социологи допустили победу Ле Пен во втором туре голосования за пост главы государства.

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    28 сентября 2026, 07:19 • Новости дня
    Ростех объяснил преимущество «Торнадо-С» перед HIMARS

    Ростех: «Торнадо-С» прорывает эшелонированную ПВО Украины

    Ростех объяснил преимущество «Торнадо-С» перед HIMARS
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские управляемые реактивные снаряды системы залпового огня «Торнадо-С» стабильно преодолевают эшелонированные системы противовоздушной обороны украинской армии, это главное преимущество российской РСЗО перед американской HIMARS, заявил Ростех.

    Снаряды «Торнадо-С» стабильно демонстрируют способность прорывать эшелоны противовоздушной обороны противника, пояснили в госкорпорации, передает ТАСС.

    «За счет новой системы управления огнем отечественная боевая машина может оперативно наносить удары и менять позицию, не дожидаясь ответного вражеского огня», – пояснили там.

    Представители компании подчеркнули превосходство отечественных снарядов над американскими аналогами, включая HIMARS. Это преимущество в артиллерийских дуэлях достигается благодаря более крупному калибру и высокой энергетике ракеты.

    При этом точность российской системы остается на очень высоком уровне.

    РСЗО «Торнадо-С» оборудована современной автоматизированной системой управления огнем и навигационной аппаратурой для точного наведения. Дальность стрельбы достигает 120 км, это позволяет наносить высокоточные удары по критически важным объектам противника как на линии боевого соприкосновения, так и в глубине обороны.

    Ранее в сентябре расчет РСЗО «Торнадо-С» поразил американскую установку HIMARS в Харьковской области.

    Зимой артиллеристы уничтожили склады боеприпасов украинских войск.

    В прошлом году Ростех объяснял, как управляемые снаряды комплекса эффективно преодолевают системы противовоздушной обороны противника.

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    27 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили дата-центр «Киевстара»

    Российские беспилотники поразили киевский дата-центр оператора связи ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские беспилотники успешно атаковали дата-центр компании «Киевстар» в Киеве, обеспечивающий украинскую армию связью и интернетом.

    Российские военные нанесли удар по центру обработки данных телекоммуникационной компании «Киевстар» в столице Украины, передает РИА «Новости». Этот оператор является одним из крупнейших провайдеров мобильной связи и высокоскоростного интернета для нужд Вооруженных сил Украины.

    «Сегодня днем в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в Киеве... центр обработки данных компании «Киевстар», являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ», – заявили в Министерстве обороны России.

    Вооруженные силы РФ продолжают систематически атаковать коммуникационные узлы, логистические центры и морские суда, которые используются в интересах украинской армии.

    Видео очередного удара доступно в Мах-канале газеты ВЗГЛЯД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 сентября российские войска поразили телекоммуникационные центры «Киевстар» и «Парковый» в украинской столице.

    26 сентября киевский центр обработки данных «Космонова» полностью прекратил свою работу из-за масштабных повреждений.

    В ночь на 27 сентября беспилотники атаковали столичный центр обработки данных компании Vodafone.

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    27 сентября 2026, 19:58 • Новости дня
    Захарова: Канье Уэст не извинился перед жителями России за поддержку нацизма

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский рэпер Канье Уэст извинился за поддержку нацизма перед евреями, но проигнорировал русских и белорусов, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американский исполнитель не принес извинений жителям России и Белоруссии, передает РИА «Новости». Дипломат напомнила, что 8 мая 2025 года рэпер выпустил клип, в котором звучит фраза «слава Гитлеру», а в конце использована аудиозапись выступления фюрера из 1930-х годов.

    «Когда я слышу, что он (Канье Уэст – ред.) как бы извинился перед евреями, я хочу задать вопрос: а перед русскими? А перед белорусами? А перед людьми других национальностей, которые здесь живут в нашей стране, извинился? Я вам могу сказать: нет, не извинился... А к нам, чья страна потеряла 27 млн человек от как раз Гитлера, не надо извиняться?» – задалась вопросом Захарова в подкасте блогеру Георгию Иващенко.

    Представитель ведомства добавила, что новость о возможном выступлении артиста в Петербурге шокировала настоящих блокадников. Один из них, узнав о песне со словами «хайль» и «Гитлер», стал задыхаться и не мог поверить в происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала шокирующими перформансы американского рэпера Канье Уэста с восхвалениями Адольфа Гитлера.

    Режиссер Никита Михалков счел оскорбительным для жителей блокадного Ленинграда возможное выступление этого артиста.

    Зрители потребовали через суд вернуть деньги за билеты на отмененное шоу музыканта.

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    28 сентября 2026, 09:56 • Новости дня
    Южная Корея потребовала от Украины извинений за ложь

    Южная Корея потребовала от Украины извинений за ложь о пленных из КНДР

    Южная Корея потребовала от Украины извинений за ложь
    @ Yao Qilin/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Южной Кореи выразили резкое недовольство в связи с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о передаче Сеулу северокорейских военнопленных и потребовали официальных извинений.

    Администрация президента Южной Кореи потребовала от Киева официальных извинений и объяснений после того, как Владимир Зеленский сообщил о передаче Сеулу двух пленных солдат КНДР, пишет Yonhap. В Сеуле это заявление расценили как «поведение, наносящее ущерб двусторонним отношениям».

    Высокопоставленный представитель администрации президента Южной Кореи пояснил, что южнокорейская сторона планировала допросить пленных, однако Киев в одностороннем порядке опубликовал заявление об их передаче. Это было сделано «без консультаций и согласия Сеула».

    В ответ на упреки Сеула офис президента Украины опубликовал заявление об отсутствии договоренностей хранить передачу военнопленных в секрете. Южная Корея назвала это заявление ложью.

    В Южной Корее считают, что действия украинских властей ставят под угрозу дипломатические отношения между странами, и расценивают их как «поведение, наносящее ущерб двусторонним отношениям». Сеул потребовал от Киева объяснений и извинений за случившееся, а также рассматривает возможность введения дополнительных мер в отношении Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава Южной Кореи выступил с отповедью в адрес украинского лидера. В пятницу Украина спровоцировала скандал в Южной Корее из-за северокорейских военнопленных. В четверг Владимир Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных военных КНДР.

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    27 сентября 2026, 21:30 • Новости дня
    Президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку
    Президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку
    @ Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Сербии Александр Вучич официально подписал документ о сложении полномочий главы государства.

    Глава сербского государства сложил полномочия в воскресенье вечером, передает РИА «Новости». Перед зданием администрации собрались сторонники политика, чтобы выразить ему поддержку. Политик вышел к собравшимся, поблагодарил их за победы на выборах 2017 и 2022 годов, после чего вернулся в здание.

    «На основании статьи 116 а5 Конституции Республики Сербии подаю в отставку с поста президента республики», – заявил политик и подписал соответствующий документ.

    В понедельник полномочия исполняющего обязанности главы государства перейдут председателю парламента Ане Брнабич. Ожидается, что до конца декабря в стране пройдут новые президентские выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сербский лидер Александр Вучич запланировал свою отставку на 27 сентября.

    Накануне политик проинформировал президента России Владимира Путина о скором уходе с поста.

    Ранее глава государства назначил внеочередные парламентские выборы на 25 октября.

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    28 сентября 2026, 13:28 • Новости дня
    Военный эксперт оценил планы Украины спрятать дата-центры

    Аналитик Рожин: Украина не спрячет дата-центры от ударов ВС России

    Военный эксперт оценил планы Украины спрятать дата-центры
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинское руководство на фоне серии ударов ВС России по дата-центрам задумалось о защите таких объектов. Однако планы Киева оборудовать объекты под землей или перенести их за границу столкнутся с серьезными барьерами – от технологических и финансовых до вопросов защищенности и уязвимости, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Защита критически важных объектов нередко строится на принципе заглубления. Яркий пример – Иран, который размещает ключевую инфраструктуру в горных районах и подземных укрытиях», – напомнил военный аналитик Борис Рожин. При этом планы Украины оборудовать дата-центры под землей сопряжены с целым рядом технологических сложностей.

    «Среди ключевых проблем – необходимость строгого температурного режима и мощных бесперебойных источников энергии», – отметил собеседник. По его словам, сам процесс переноса может занять месяцы и грозит сбоями. Кроме того, подземное размещение не гарантирует полной защищенности и неуязвимости объектов от ударов ВС России.

    «Так, если речь пойдет об условном цокольном этаже или подвальном помещении, то ВС России располагают средствами поражения заглубленных целей», – рассуждает Рожин. Впрочем, по словам эксперта, если дата-центры будут перенесены, например, в метро, это создаст определенные трудности для российской армии при уничтожении цели. «Дело в том, что обычные ракеты с первого раза не смогут пробить укрепление», – пояснил аналитик.

    Планы киевских властей перенести дата-центры за границу также столкнутся с барьерами и значительными финансовыми затратами, продолжил собеседник. «При этом такая мера приведет к изменениям структуры украинской сети: напрямую скажется на ее работоспособности и зоне покрытия. Более того, это ощутимо ограничит возможности Украины по самостоятельному управлению цифровой инфраструктурой», – считает Рожин.

    Тем не менее, по его прогнозам, на фоне ударов ВС России по дата-центрам и другим объектам телекоммуникационной инфраструктуры Киев будет вынужден пойти на такую своеобразную «диверсификацию»: часть мощностей попытается спрятать в подземных сооружениях, часть – перенести за границу. «Повторю, трансформация сети неизбежно скажется на ее работоспособности: возможны перебои, снижение скорости передачи данных и сокращение зоны покрытия», – заключил собеседник.

    Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал возможный перенос серверов страны в подземные укрытия или за рубеж из-за регулярных ударов ВС России по инфраструктуре. «Есть нестандартные решения. Что-то должно быть под землей, что-то должно быть в облаке, что-то должно быть за границей. <…> Единственно верного решения нет, но нужно исходить из наихудшего сценария», – сказал он.

    Напомним, российская армия продолжает серию ударов по дата-центрам и другим объектам телекоммуникационной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Так, в понедельник Минобороны сообщило о ночном ударе по объектам «Укртелеком» и «Дримлайн» в Киеве. Первая организация также обеспечивает войска стационарной и мобильной связью, а вторая занимается в том числе хранением разведывательных данных, пояснили в ведомстве.

    Накануне министерство заявило о поражении дата-центров «Киевстар» и «Омега Телеком» в украинской столице. В ночь на 26 сентября российская армия поразила в Киеве центр обработки данных «Космонова», который обеспечивал поддержку систем Starlink в интересах ВСУ. За день до этого российские беспилотники ударили по дата-центру «Датагруп».

    В результате российских ударов по дата-центрам у нескольких украинских телеканалов возникли в субботу проблемы с трансляцией и работой сайтов. О технических неполадках сообщал телеканал «Мы – Украина+» (на нем проходит пропагандистский марафон «Единые новости»), «Новости.LIVE», ведомственный канал Минобороны Украины «Армия ТВ», а также канал «Прямой». Перебои возникли не только у ТВ, но и у десятка крупнейших интернет-провайдеров Киева (MiroHost, Паутина, UTELS и др.).

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему ВС РФ только сейчас приступили к системному поражению дата-центров.

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    27 сентября 2026, 17:28 • Новости дня
    Новый взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице Украины во время действия режима воздушной тревоги раздался очередной хлопок.

    Очередной хлопок раздался в столице Украины во время действия сирены, передает РИА «Новости». Информацию об этом распространил местный телеканал.

    «Взрыв в Киеве», – говорится в сообщении, которое появилось в Telegram-канале украинского СМИ.

    Согласно данным официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время в городе и прилегающей области звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее в воскресенье местные издания уже информировали о подобных инцидентах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Россия значительно нарастила количество ударов по Киеву.

    В украинской столице произошли массовые отключения электроэнергии после атаки беспилотников.

    Российские войска нанесли массированный удар по украинским военным заводам.

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    28 сентября 2026, 08:29 • Новости дня
    Марочко сообщил о потере ВСУ боеспособных подразделений под Красным Лиманом
    Марочко сообщил о потере ВСУ боеспособных подразделений под Красным Лиманом
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери и утратили боеспособные подразделения из-за провала контрнаступления в районе Красного Лимана, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Военный эксперт Андрей Марочко, опираясь на данные Минобороны России, сообщил, что попытки наступления украинских войск на краснолиманском направлении потерпели неудачу. «В районе Красного Лимана так называемый контрнаступ «забуксовал», и привел к потере большого количества боеспособных подразделений», – написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

    Помимо этого, за прошедшую неделю общие потери противника в зоне проведения специальной военной операции составили более 9,4 тыс. человек убитыми и ранеными. В это число также входят иностранные наемники. По словам эксперта, этот показатель превысил данные предыдущей недели на 115 человек.

    Основной урон живой силе противника нанесли бойцы российской группировки «Центр», действующей на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. За неделю российские военные уничтожили около 6 тыс. беспилотников, 18 морских судов, 49 артиллерийских орудий, 33 станции радиоэлектронной борьбы, а также свыше 600 единиц автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные практически прекратили попытки вернуть утраченные рубежи в районе Красного Лимана.

    Главком ВСУ Михаил Драпатый бросил в бой резервные подразделения для проведения новых контратак.

    Российские войска прорвали оборонительную линию противника в этом городе.

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    28 сентября 2026, 11:00 • Новости дня
    Из-за атаки БПЛА обрушилась часть железнодорожного моста в Брянской области

    Из-за атак БПЛА в Брянской области и обрушения моста сошли с путей десять вагонов

    Из-за атаки БПЛА обрушилась часть железнодорожного моста в Брянской области
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Серия атак беспилотников на железнодорожную инфраструктуру Брянской области привела к частичному обрушению моста и сходу грузовых составов с рельсов, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

    На перегоне Дятьково – Людиново из-за налета дронов обрушилась часть моста, десять вагонов сошли с путей. Аналогичная ситуация произошла в Унечском районе, где с рельсов сошли 18 пустых полувагонов. В результате этих инцидентов никто не пострадал, сообщил в своем Max временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

    «Враг наносит целенаправленные удары по железнодорожной инфраструктуре», – подчеркнул глава области.

    После осмотра мест происшествий сотрудниками Росгвардии специалисты начнут восстановительные работы. Еще одна атака зафиксирована в Навлинском районе, однако там повреждение путей не привело к нарушению движения поездов.

    Двумя днями ранее из-за повреждения путей в Брянской области приостановили движение поездов.

    20 сентября в результате ударов украинских беспилотников по автомобилям пострадали шесть человек.

    В Краснодарском крае в понедельник обломки сбитых беспилотников привели к возгораниям на трех предприятиях гражданской инфраструктуры.

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    28 сентября 2026, 07:31 • Новости дня
    В Nestle захотели вернуть контроль над российскими активами
    В Nestle захотели вернуть контроль над российскими активами
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Швейцарская компания Nestle заявила о намерении вернуть контроль над своими активами в России, сообщили в пресс-службе концерна.

    «В настоящее время изучается ситуация и рассматриваются возможные варианты действий. Концерн полон решимости предпринять все необходимые шаги для защиты своих прав», – пояснили в Nestle, передает РИА «Новости».

    Государственный секретариат по экономике и МИД Швейцарии заявили, что поддерживают контакт с компанией. Ведомства оказывают Nestle поддержку дипломатическими путями.

    Главная цель этих усилий – добиться отмены решения о переводе российских предприятий компании во временное управление. При этом швейцарские власти отказались разглашать другие подробности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о введении внешнего управления предприятиями компании Nestle в России.

    Руководство швейцарской корпорации приступило к изучению возможных вариантов дальнейшей работы.

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    28 сентября 2026, 12:20 • Новости дня
    Политолог спрогнозировал цветную революцию в Сербии

    Политолог Межевич: Запад попытается организовать цветную революцию в Сербии

    Политолог спрогнозировал цветную революцию в Сербии
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Умение Александра Вучича лавировать в сложной политической обстановке может стать ключом к креслу премьер-министра Сербии. Однако если в Европе решат ему помешать, предстоящие парламентские и президентские выборы пройдут в крайне жестком формате. Запад может попытаться организовать очередную цветную революцию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич.

    «Шансы Александра Вучича занять пост премьер-министра – примерно 50 на 50», – считает Николай Межевич, профессор факультета международных отношений СПбГУ. По его словам, политика одинаково не жалуют и евроориентированные граждане, и сторонники углубления связей с Россией, Китаем и альтернативными неевропейскими партнерами и структурами.

    Впрочем, Вучича неслучайно называют «сербской версией Анастаса Микояна»: «он умеет ходить между струй, оставаясь при этом сухим – то есть ловко лавировать в сложной политической обстановке, избегая серьезных опасностей и сохраняя свое положение», – добавил собеседник.

    Вместе с тем если европейские политики решат мешать Вучичу, то на предстоящих парламентских и президентских выборах в Сербии они будут действовать «очень грязно», допустил Межевич. «Запад может попытаться организовать очередную цветную революцию, чтобы окончательно добить Сербию и увлечь ее в европейский стан», – предположил политолог, напомнив, что в столице страны заметна большая активность проевропейских кругов.

    Однако есть важный нюанс: еврочиновникам особенно нечего предложить Белграду. «Европа сегодня – совсем не та, что в 1996, 2006 или даже 2016 году: власти стран континента не знают, за какую из текущих проблем взяться в первую очередь», – уточнил аналитик. Как бы то ни было, он не исключает, что Брюссель и Берлин постараются привести к власти в Сербии фигуру наподобие Аны Брнабич – своего рода «подрастающую Каю Каллас».

    «Возможен и сценарий, при котором будет заключена пакетная сделка: Брнабич займет пост президента, а Вучич – премьерское кресло. Они будут уравновешивать друг друга», – добавил спикер. По мнению эксперта, для России такое развитие событий не меняет базового подхода: «Российская дипломатия, как и советская, старается работать со всеми».

    Как бы ни прошли выборы в Сербии, вектор отношений Белграда с Москвой и Брюсселем будет определяться не голосованием, а более широкими геополитическими процессами – в первую очередь итогами российской спецоперации на Украине. «Когда мы завершим украинский кризис так, как планируем, ситуация в ряде стран начнет меняться. И тогда не исключено, что в Сербии у нас появится возможность вернуть свои позиции», – заключил Межевич.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич подал в отставку с поста главы государства. Об этом он объявил в обращении к гражданам. Теперь политик намерен на досрочных выборах в парламент баллотироваться на переизбрание как кандидат от правящей Сербской прогрессивной партии на пост премьер-министра. Голосование должно состояться 25 октября.

    «Я благодарен гражданам, которые дважды оказали мне огромное человеческое доверие и тем самым возложили на меня высший долг и ответственность, которые только может получить человек», – сказал Вучич перед подписанием документов об отставке. Исполняющим обязанности президента Сербии стала спикер Национального собрания Ана Брнабич.

    Вучич добавил, что к концу декабря в стране должен состояться первый тур президентских выборов. «Почему я это сделал? Я мог пойти на выборы как президент республики. Даже мои многочисленные друзья, главы зарубежных государств, с удивлением спрашивали меня: «Зачем вы это делаете? Почему уходите с поста?» – рассказал он.

    Политик объяснил, что считает такое решение справедливым. «Те, кто всегда говорил о тирании в обществе, всегда избегали диалога. Те, кто наиболее решительно выступал за единство мнений, всегда говорили именно об этом – и никогда не хотели слушать тех, кто думает иначе. А я предлагал диалог – четыре-пять лет назад, два-три года назад и год назад», – отметил Вучич.

    Он также рассказал, что встречи с представителями Запада в последние четыре года были для него мучением. «Ни на одной не ощущал себя хорошо, потому что на каждой первым вопросом было: почему не ввел санкции против России. И с русскими было тяжело, потому что их цель – сохранить NIS у себя… А у других – у них отнять, и в итоге страдает Сербия», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, Вучич занимает пост президента Сербии с 31 мая 2017 года. В 2022 году его переизбрали на второй срок, который должен был завершиться 31 мая 2027 года. За день до отставки он позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. Как сообщили в Кремле, в ходе разговора стороны обсудили развитие российско-сербских отношений – в том числе в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте и здравоохранении, а также затронули «актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе украинский конфликт».

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    27 сентября 2026, 18:49 • Новости дня
    Мирошник обвинил главу МИД Украины во лжи об Алешках

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал чудовищной ложью заявления главы украинского внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги о ситуации в городе Алешки Херсонской области.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал недавнее выступление главы украинской дипломатии, передает РИА «Новости». По его словам, высказывания Андрея Сибиги в ООН о положении дел в Алешках не соответствуют действительности и демонстрируют крайнюю степень лицемерия.

    «Заявление мининдела Киева Андрея Сибиги о ситуации в Алешках на Генассамблее ООН – пример жесточайшего цинизма и всеядности в использовании даже самой жуткой лжи в своих интересах… Это чудовищная ложь, за которую Сибига пока не понес ответственности, но просто обязан понести», – написал Мирошник.

    Дипломат уточнил, что украинские вооруженные формирования уже более двух лет терроризируют население Алешек. Город находится на освобожденной Россией части Херсонской области в трех километрах от позиций ВСУ на противоположном берегу Днепра. Киевские власти, по его оценке, намеренно пытаются создать искусственную блокаду для местных жителей.

    Украинские войска используют европейские средства для закупки ударных дронов, чтобы блокировать основные дороги, связывающие город с остальной частью Херсонской области. Мирошник подчеркнул, что целями атак ВСУ регулярно становятся машины скорой помощи, гражданский транспорт, больница и жизненно важные коммуникации. Около десяти дней назад украинские военные обстреляли колонну волонтеров, которые везли людям еду и медикаменты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил украинские власти в терроризировании жителей Алешек.

    Дипломат охарактеризовал заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги короткой рифмованной фразой.

    В начале сентября украинские беспилотники целенаправленно уничтожили гуманитарную колонну на подъезде к этому городу.

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