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    28 сентября 2026, 11:44 • Новости дня

    Совет ЕС продлил работу гражданских миссий на палестинских территориях

    Совет Евросоюза продлил миссии на палестинских территориях до лета 2027 года

    Tекст: Мария Иванова

    Совет Европейского союза принял решение о продлении мандатов двух гражданских миссий на палестинских территориях, в том числе на контрольно-пропускном пункте Рафах, до 30 июня 2027 года.

    Совет Евросоюза постановил продлить работу Миссии ЕС по приграничной помощи на КПП Рафах (EUBAM Rafah) и Полицейской миссии ЕС на палестинских территориях (EUPOL COPPS) на девять месяцев. Соответствующее заявление опубликовано по итогам стратегического пересмотра мандатов на основании писем Палестинской национальной администрации и Израиля, передает РИА «Новости».

    Миссия EUBAM Rafah возобновила работу в январе 2025 года, а в феврале 2026 года была повторно развернута. За это время с ее участием через пропускной пункт прошли более 13 тыс. человек.

    Вторая миссия EUPOL COPPS занимается поддержкой палестинской гражданской полиции и органов юстиции, преимущественно работая на Западном берегу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз подготовил план создания гражданско-военной миссии в Ливане.

    28 сентября 2026, 08:08 • Новости дня
    Иранская крылатая ракета ударила по кораблю ВМС США в Ормузском проливе

    NBC: Восемь морских пехотинцев США пострадали при атаке в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Восемь морских пехотинцев США получили травмы две недели назад в результате удара иранской крылатой ракеты по американскому кораблю в Ормузском проливе.

    Инцидент произошел 14 сентября, пишет NBC со ссылкой на трех американских чиновников. Военные надышались дымом и, вероятно, получили черепно-мозговые травмы.

    В настоящее время все пострадавшие вернулись на службу, отмечает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран через посредников передал Вашингтону семидневный план по открытию Ормузского пролива, однако президент США Дональд Трамп отверг это предложение. Иран продолжает ждать окончательного ответа от США, несмотря на заявление американского лидера.

    В середине июня США и Иран подписали меморандум для начала мирного процесса, но через три недели конфликт обострился после того, как Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе. Сейчас свободный проход судов через пролив не осуществляется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп отверг иранское предложение по Ормузскому проливу.

    В пятницу Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США.

    В начале месяца Трамп объявил о восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив.

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    28 сентября 2026, 00:54 • Новости дня
    ЕС разработал пошаговые планы интеграции Украины и еще трех стран
    ЕС разработал пошаговые планы интеграции Украины и еще трех стран
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские чиновники готовят детальные планы интеграции для Киева, Кишинева, Тираны и Подгорицы с указанием конкретных сроков завершения переговорных процессов по вхождению в Евросоюз, сообщили источники Politico.

    «ЕС разрабатывает предложения, в рамках которых четырем самым близким ко вступлению в блок странам будет предложен четкий, пошаговый путь к членству», – говорится в публикации Politico, передает РИА «Новости».

    Документы установят конкретные сроки для завершения переговорных кластеров. Каждому государству подробно объяснят предъявляемые требования. Новые правила наложат обязательства и на действующих участников сообщества, которым предстоит одобрять продвижение процедуры.

    Статус кандидатов Киев и Кишинев получили в июне 2022 года. Однако ряд государств выступает против интеграции Украины. Варшава обещает заблокировать процесс до решения вопроса об эксгумации жертв Волынской резни.

    Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш также называл возможное присоединение Киева исторической ошибкой. По его словам, поведение украинской стороны не соответствует статусу кандидата.

    Ранее премьер Венгрии Петер Мадьяр назвал нечестным форсирование переговоров о вступлении Киева в Евросоюз.

    Будапешт выступил против открытия новых переговорных кластеров для Украины и Молдавии.

    Официальные консультации о присоединении Кишинева к европейскому сообществу стартовали в Люксембурге в середине июня.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    28 сентября 2026, 10:09 • Новости дня
    Каллас признала крупные проблемы в оборонных возможностях ЕС
    Каллас признала крупные проблемы в оборонных возможностях ЕС
    @ Jouni Porsanger/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о сохранении крупных пробелов в оборонных возможностях Евросоюза, несмотря на увеличение расходов.

    Такое заявление глава дипломатии ЕС сделала перед заседанием министров обороны стран объединения, передает РИА «Новости».

    По словам Каллас, инвестиции в оборону увеличились, и страны расходуют на эти нужды в общей сложности 2,2% ВВП. Однако, как она подчеркнула, у ЕС сохраняются значительные недочеты в оборонной сфере, которые требуют восполнения.

    В начале сентября она также отмечала, что европейским государствам не удалось достаточно оперативно устранить недостатки в обычных вооруженных силах в рамках НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта.

    Две недели назад она призвала создать ледокольный флот объединения.

    В начале месяца сообщалось, что провал оборонной инициативы нанес удар по позициям главы европейской дипломатии.

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    28 сентября 2026, 11:58 • Новости дня
    Суд ЕС вспомнил слова Хрущева о военных пуговицах

    Суд ЕС обсудил слова Хрущева о пуговицах в споре о товарах двойного назначения

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный адвокат суда ЕС Тамара Чапета процитировала слова о военных пуговицах советского лидера Никиты Хрущева в споре о границах между гражданскими и военными товарами.

    Генеральный адвокат Суда ЕС Тамара Чапета предложила максимально широко трактовать понятие продукции двойного назначения, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что такое определение должно охватывать широкий спектр стратегических интересов и вопросов безопасности европейских государств.

    «В разгар холодной войны Никита Хрущев заметил, что пуговицы от брюк могут считаться товарами «двойного назначения», поскольку, если солдату приходится одной рукой придерживать брюки, у него остается только одна свободная рука, чтобы стрелять, что превращает пуговицу в стратегический военный товар», – говорится в заключении Чапеты по делу австрийского производителя самолетов.

    Поводом для дискуссии стал спор австрийской компании с властями страны из-за запрета на поставку трех двухместных учебных самолетов, а также технологий и комплектующих для них. Техника предназначалась для обучения пилотов гражданской авиации, но конечным пользователем должны были стать ВВС Мьянмы. Власти Австрии сослались на риск использования самолетов для подготовки военных летчиков и разведки.

    Чапета также привела пример из середины 1980-х, когда Ирак заказал сотни пультов для игрушечных машинок, чтобы улучшить точность ракет Scud.

    Заключение генерального адвоката не является обязательным для Суда ЕС, который позже вынесет окончательное решение с учетом ее позиции.

    Ранее страны Евросоюза наладили выпуск военных беспилотников под видом бытовой техники.

    Власти Китая заблокировали поставки продукции двойного назначения 14 европейским компаниям, включая концерн Rheinmetall, ради защиты национальной безопасности государства.

    Санкции ЕС против России распространились на 45 компаний, которые помогали России обходить санкции, в том числе 12 фирм из Китая и Гонконга.

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    28 сентября 2026, 08:05 • Новости дня
    Европейские профсоюзы потребовали разорвать контракты с Palantir

    Европейские профсоюзы потребовали от властей ЕС разорвать отношения с Palantir

    Tекст: Мария Иванова

    Профсоюзы и организации гражданского общества десятков европейских стран обратились к правительствам и институтам ЕС с требованием расторгнуть все контракты с американской корпорацией Palantir, специализирующейся на анализе данных.

    Авторы открытого письма предупредили, что сильная зависимость Европы от одной американской компании создает угрозу суверенитету. Они призвали запретить заключение новых соглашений с корпорацией и разработать альтернативные решения, сообщает Euractiv.

    Составители петиции также требуют от инвесторов, включая пенсионные фонды, продать имеющиеся у них акции Palantir. Отмечается, что сфера применения технологий компании вызывает серьезные опасения, так как среди ее клиентов значатся полиция, вооруженные силы и миграционные службы, отмечает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Евросоюз, а также Германия и Франция начали искать пути решения проблемы зависимости от нейросетевых продуктов Palantir. Немецкие и французские спецслужбы уже начали отказываться от американских систем в пользу французского конкурента ChapsVision, пишет Politico.

    Испания распорядилась блокировать продукцию компании при госзакупках, а ряд других европейских стран заинтересовались французской военной нейросетью Artemis AI.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Palantir одной из самых больших угроз современному миру.

    В мае эксперты отмечали, что мир подошел к глобальному цифровому перелому.

    В 2025 году сообщалось, что США повышают уязвимость Украины за счет использования цифровых платформ.

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    28 сентября 2026, 08:40 • Новости дня
    Euractiv узнал о превращении санкций ЕС против России в «разменную монету»

    Euractiv: Антироссийские санкции ЕС стали разменной монетой для уступок

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Евросоюза все чаще используют переговоры по новым антироссийским санкциям для получения уступок по вопросам, не связанным с ограничениями.

    Европейские столицы превращают процесс введения санкций в возможность получения национальных преференций, пишет Euractiv.

    Издание отмечает, что у ЕС больше не осталось «легких мишеней» для новых рестрикций. В связи с этим один из европейских дипломатов предложил пересмотреть подход к формированию санкционных пакетов, сделав их менее объемными для упрощения процесса одобрения, отмечает ТАСС.

    По его словам, 22-й пакет санкций может зависеть не от его содержания, а от того, какие выгоды смогут извлечь страны-участницы.

    Ранее Совет ЕС продлил персональные санкции против России на три года, до 22 сентября 2029 года. Под ограничения подпадают более 3 тыс. физических и юридических лиц. При этом, по информации Reuters, под давлением Франции и Люксембурга ЕС снял ограничения с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

    Москва неоднократно называла западные санкции незаконными и неэффективными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия успешно адаптировалась к европейскому давлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Еврокомиссия отказалась раскрыть причины снятия ограничений с российских миллиардеров.

    За день до этого Латвия заблокировала исключение бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков.

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    28 сентября 2026, 09:25 • Новости дня
    Аналог статьи 4 НАТО вызвал всеобщее непонимание в Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Министры обороны стран-членов Евросоюза в понедельник обсудят создание аналога четвертой статьи НАТО, который вызывает всеобщее непонимание и настороженность в Европе и среди евродипломатов, сообщает издание Financial Times (FT).

    По данным FT, министры обороны стран Евросоюза в понедельник обсудят создание нового чрезвычайного оборонного протокола, передает РИА «Новости».

    Этот механизм, предложенный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, станет аналогом четвертой статьи Североатлантического договора.

    «Всеобщее непонимание вызывает вопрос, что будет делать новый протокол, также вызывая настороженность касательно любого механизма, который может соревноваться с процессами НАТО и потенциально усложнить реагирование путем создания дублирующихся путей принятия решений», – отмечают европейские дипломаты.

    Новый механизм предполагается использовать при гибридных атаках на страны ЕС, которые не подпадают под действие пятой статьи НАТО. Ожидается, что процесс активации протокола будет схож с процедурами, предусмотренными четвертой статьей договора альянса, которая требует консультаций союзников при возникновении угрозы безопасности одного из государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать европейский аналог четвертой статьи договора НАТО.

    Фон дер Ляйен также потребовала технологической и военной независимости Европы.

    Эксперты оценили данную инициативу как очередной шаг к превращению Евросоюза в военный блок.

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    28 сентября 2026, 09:51 • Новости дня
    Politico: Каллас потребует от стран ЕС отдать Украине ракеты для Patriot

    Politico: Каллас потребует от стран ЕС передать Киеву их ракеты для Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас на встрече министров обороны стран Евросоюза намерена призвать их передать Киеву ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot.

    Каллас планирует оказать давление на страны ЕС, чтобы те отдали свои ракеты Украине до прибытия новых поставок из США, пишет Politico.

    Кроме того, она может обратиться к европейским правительствам с просьбой выделить больше кораблей для участия в миссии Aspides, которая обеспечивает безопасное судоходство на Ближнем Востоке, отмечает РИА «Новости».

    Ранее газета The New York Times сообщала, что западные государства с растущим нежеланием передают Киеву ракеты-перехватчики, так как они необходимы им самим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу США не включили ракеты для Patriot в пакет военной помощи Украине.

    При этом генсек НАТО Марк Рютте заявил о недостаточных поставках ракет ПВО для ВСУ.

    В начале месяца Каллас заявила об отсутствии решений по противовоздушной обороне для Киева на встрече ЕС.

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    28 сентября 2026, 11:09 • Новости дня
    WSJ сообщила о неспособности ВПК США восполнить запасы ракет

    WSJ: ВПК США не успевает восполнять запасы ракет из-за нехватки мощностей

    Tекст: Мария Иванова

    Американские оборонные предприятия не могут оперативно восполнить запасы высокоточных ракет из-за недофинансирования и нерегулярных контрактов, сообщила газета The Wall Street Journal.

    Крупнейшие военные подрядчики США, включая RTX, Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman, инвестируют миллиарды долларов в расширение производства. Однако эти усилия пока не дают ощутимой отдачи, и большая часть новых боеприпасов поступит на вооружение слишком поздно для текущих военных операций США и их союзников, пишет The Wall Street Journal.

    Вооруженные силы США уже израсходовали около трети довоенных запасов крылатых ракет Tomahawk и порядка половины противоракет Patriot, сообщает Центр стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в РФ организацией). За последние два месяца боев против Ирана американские военные выпустили более тысячи ракет Tomahawk, тогда как мощности завода RTX в Аризоне в 2026 году позволят выпустить лишь чуть более 400 единиц, отмечает ТАСС.

    С 1999 по 2025 год на ракеты и боеприпасы приходилось в среднем лишь 7,5% бюджета Пентагона, тогда как на авиацию уходило 23%, а на кораблестроение – 10%.

    В настоящее время Пентагон пытается исправить ситуацию долгосрочными контрактами, но промышленность сдерживают нехватка инженеров, сбои в поставках микроэлектроники и сложная ручная сборка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Пентагон обновил число пострадавших в войне с Ираном солдат США.

    В середине месяца Конгресс США оценил расходы военного ведомства на эти боевые действия.

    Летом Пентагон признал отставание страны в производстве беспилотников.

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    28 сентября 2026, 10:55 • Новости дня
    Крупнейшая партия Евросоюза начала продавать членство

    Politico: Крупнейшая партия Евросоюза начала продавать членство за 20 евро

    Tекст: Мария Иванова

    Европейская народная партия (ЕНП) начала продавать индивидуальное членство за 20 евро в год, обещая новым членам право посещать партийные мероприятия, но без права голоса.

    Согласно уставу партии, к которой принадлежит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, взнос для новых членов варьируется от 20 евро до 18 тыс. евро в год. При этом на сайте партии минимальный взнос указан в размере 40 евро, сообщает Politico.

    Вступившие в партию получают возможность посещать конгрессы, получать новости о европейской политике, встречаться с руководством и участвовать в партийных сетях. Однако права голоса такое членство не дает, отмечает РИА «Новости».

    Журналисты в Брюсселе уже задаются вопросом, насколько это предложение заинтересует лоббистов при институтах Евросоюза.

    ЕНП является самой крупной фракцией в Европарламенте, насчитывая 188 депутатов из нескольких десятков партий. Помимо фон дер Ляйен, в нее входят 14 еврокомиссаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре глава ЕНП Манфред Вебер предложил отправить немецких военных на Украину.

    В ноябре фон дер Ляйен создала альянс с ультраправыми для отмены экологических норм.

    В октябре однопартийцы фон дер Ляйен в Европарламенте выразили недовольство главой Еврокомиссии.

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    28 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    Израиль отчитал испанского дипломата за лозунг о Палестине от реки до моря

    МИД Израиля сделал выговор дипломату Испании за слова о Палестине

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство иностранных дел Израиля вызвало временную поверенную в делах посольства Испании Франсиску Педрос для объявления официального выговора после заявлений испанского министра о создании палестинского государства.

    Поводом для дипломатического демарша послужили высказывания министра по делам молодежи Испании Сиры Рего, которая заявила о поддержке испанской общественностью создания палестинского государства «от реки до моря», передает РИА «Новости».

    Израильские власти, а также различные еврейские организации и политики расценивают подобный лозунг как антисемитский призыв к уничтожению Государства Израиль.

    В израильском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что слова испанского министра отражают курс правительства Испании на поддержку концепции ликвидации Израиля.

    Ранее Сира Рего отказалась осудить атаку движения ХАМАС 7 октября 2023 года, в связи с чем в сентябре 2025 года ей запретили въезд на израильскую территорию.

    Отношения между странами серьезно обострились осенью прошлого года, когда премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о введении ограничительных мер против Израиля из-за действий в секторе Газа. В ответ израильская сторона ввела санкции против ряда испанских министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при атаках Израиля в Газе за двое суток погибли семь человек.

    В субботу министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил об угрозе срыва создания Палестинского государства.

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    28 сентября 2026, 13:14 • Новости дня
    Иран направил в ICAO протест на ограничения США в сфере авиации

    Иран пожаловался в ICAO на ограничения США на полеты иранских авиакомпаний

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Ирана направили протест в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) в связи с введенными США ограничениями на полеты иранских авиакомпаний.

    Об этом заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Абузар Шируди, передает IRNA.

    По его словам, протест направлен «для защиты законных прав и противодействия незаконным ограничениям», отмечает РИА «Новости».

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент пригрозил, что с 23 сентября иранские авиакомпании больше не смогут совершать полеты, им не будут оказывать услуги на земле из-за санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Тегеране заявили о готовности как воевать, так и договариваться с США.

    В субботу отмечалось, что Иран утратил доверие к переговорам с Соединенными Штатами из-за новых санкций.

    На прошлой неделе Китай раскритиковал новые американские санкции против России и Ирана.

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    28 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Евросоюз подготовил план создания гражданско-военной миссии в Ливане

    Euractiv: Франция и Италия решили сохранить военное присутствие в Ливане

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз завершает подготовку новой гражданско-военной миссии в Ливане, а Франция и Италия работают над сохранением международного военного присутствия в стране после вывода миротворцев ООН.

    Военная часть европейской миссии займется обучением вооруженных сил Ливана и совместным патрулированием, а гражданская разместится в Бейруте для обеспечения безопасности в столичном порту, пишет Euractiv.

    Евросоюз не планирует размещать свою миссию южнее реки Литани, около условной границы с Израилем, отмечает РИА «Новости».

    Франция и Италия стремятся сохранить международное военное присутствие после окончания мандата миротворцев в конце 2026 года. Париж и Рим рассматривают вариант продления действующего мандата Совета Безопасности ООН без размещения войск на юге Ливана во избежание возражений со стороны США.

    В случае получения нового мандата Франция и Италия намерены создать трехстороннюю военную структуру с Ливаном. Этот формат допускает присоединение других стран и присутствие на всей территории государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Италии осудил атаки на миротворцев ООН в Ливане.

    В апреле президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о гибели еще одного французского миротворца в Ливане. Президент Ливана поручил расследовать гибель французского военного.

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    28 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    Путин освободил Козлова от должности посла в Саудовской Аравии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Козлова от должности посла Российской Федерации в Саудовской Аравии.

    «Освободить Козлова Сергея Георгиевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Королевстве Саудовская Аравия», – говорится в тексте документа. Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

    Дипломат исполнял обязанности главы российской миссии в Эр-Рияде с февраля 2017 года. Сергей Козлов, владеющий арабским и английским языками, работает в системе Министерства иностранных дел с 1995 года. До назначения в Саудовскую Аравию он руководил дипмиссией в Йемене с 2010 по 2013 год.

    В послужном списке дипломата также значатся посты руководителя миссии при Палестинской национальной администрации и начальника отдела департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. Высшее образование он получил в МГИМО МИД СССР, окончив вуз в 1978 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Владимир Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с наследным принцем Саудовской Аравии. Несколькими днями ранее президент России освободил Андрея Келина от должности посла в Великобритании.

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    28 сентября 2026, 13:34 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против главы Татарстана Минниханова

    ЕС ввел санкции против Минниханова за эвакуацию детей с Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз включил главу Татарстана Рустама Минниханова в санкционные списки из-за эвакуации детей из зоны конфликта на Украине.

    Евросоюз ввел санкции против главы Татарстана Рустама Минниханова за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине. В Брюсселе эти действия называют «принудительной депортацией», передает ТАСС.

    В заявлении Совета ЕС отмечается, что ограничения введены «в виде заморозки активов и запрета въезда». Санкции затронули 10 физических лиц и 17 организаций.

    В санкционный список, в частности, попали детские и молодежные спортивные лагеря России и КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Евросоюз ввел санкции против детского центра «Орленок» из-за размещения эвакуированных украинских детей.

    Месяцем позже европейские инстанции утвердили ограничительные меры в отношении бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова.

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