Совет ЕС продлил работу гражданских миссий на палестинских территориях

Совет Евросоюза продлил миссии на палестинских территориях до лета 2027 года

Tекст: Мария Иванова

Совет Евросоюза постановил продлить работу Миссии ЕС по приграничной помощи на КПП Рафах (EUBAM Rafah) и Полицейской миссии ЕС на палестинских территориях (EUPOL COPPS) на девять месяцев. Соответствующее заявление опубликовано по итогам стратегического пересмотра мандатов на основании писем Палестинской национальной администрации и Израиля, передает РИА «Новости».

Миссия EUBAM Rafah возобновила работу в январе 2025 года, а в феврале 2026 года была повторно развернута. За это время с ее участием через пропускной пункт прошли более 13 тыс. человек.

Вторая миссия EUPOL COPPS занимается поддержкой палестинской гражданской полиции и органов юстиции, преимущественно работая на Западном берегу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз подготовил план создания гражданско-военной миссии в Ливане.