Израиль отчитал испанского дипломата за лозунг о Палестине от реки до моря

МИД Израиля сделал выговор дипломату Испании за слова о Палестине

Tекст: Мария Иванова

Поводом для дипломатического демарша послужили высказывания министра по делам молодежи Испании Сиры Рего, которая заявила о поддержке испанской общественностью создания палестинского государства «от реки до моря», передает РИА «Новости».

Израильские власти, а также различные еврейские организации и политики расценивают подобный лозунг как антисемитский призыв к уничтожению Государства Израиль.

В израильском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что слова испанского министра отражают курс правительства Испании на поддержку концепции ликвидации Израиля.

Ранее Сира Рего отказалась осудить атаку движения ХАМАС 7 октября 2023 года, в связи с чем в сентябре 2025 года ей запретили въезд на израильскую территорию.

Отношения между странами серьезно обострились осенью прошлого года, когда премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о введении ограничительных мер против Израиля из-за действий в секторе Газа. В ответ израильская сторона ввела санкции против ряда испанских министров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при атаках Израиля в Газе за двое суток погибли семь человек.

В субботу министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил об угрозе срыва создания Палестинского государства.