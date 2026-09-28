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    28 сентября 2026, 11:09 • Новости дня

    WSJ сообщила о неспособности ВПК США восполнить запасы ракет

    WSJ: ВПК США не успевает восполнять запасы ракет из-за нехватки мощностей

    Tекст: Мария Иванова

    Американские оборонные предприятия не могут оперативно восполнить запасы высокоточных ракет из-за недофинансирования и нерегулярных контрактов, сообщила газета The Wall Street Journal.

    Крупнейшие военные подрядчики США, включая RTX, Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman, инвестируют миллиарды долларов в расширение производства. Однако эти усилия пока не дают ощутимой отдачи, и большая часть новых боеприпасов поступит на вооружение слишком поздно для текущих военных операций США и их союзников, пишет The Wall Street Journal.

    Вооруженные силы США уже израсходовали около трети довоенных запасов крылатых ракет Tomahawk и порядка половины противоракет Patriot, сообщает Центр стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в РФ организацией). За последние два месяца боев против Ирана американские военные выпустили более тысячи ракет Tomahawk, тогда как мощности завода RTX в Аризоне в 2026 году позволят выпустить лишь чуть более 400 единиц, отмечает ТАСС.

    С 1999 по 2025 год на ракеты и боеприпасы приходилось в среднем лишь 7,5% бюджета Пентагона, тогда как на авиацию уходило 23%, а на кораблестроение – 10%.

    В настоящее время Пентагон пытается исправить ситуацию долгосрочными контрактами, но промышленность сдерживают нехватка инженеров, сбои в поставках микроэлектроники и сложная ручная сборка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Пентагон обновил число пострадавших в войне с Ираном солдат США.

    В середине месяца Конгресс США оценил расходы военного ведомства на эти боевые действия.

    Летом Пентагон признал отставание страны в производстве беспилотников.

    28 сентября 2026, 07:19 • Новости дня
    Ростех объяснил преимущество «Торнадо-С» перед HIMARS

    Ростех: «Торнадо-С» прорывает эшелонированную ПВО Украины

    Ростех объяснил преимущество «Торнадо-С» перед HIMARS
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские управляемые реактивные снаряды системы залпового огня «Торнадо-С» стабильно преодолевают эшелонированные системы противовоздушной обороны украинской армии, это главное преимущество российской РСЗО перед американской HIMARS, заявил Ростех.

    Снаряды «Торнадо-С» стабильно демонстрируют способность прорывать эшелоны противовоздушной обороны противника, пояснили в госкорпорации, передает ТАСС.

    «За счет новой системы управления огнем отечественная боевая машина может оперативно наносить удары и менять позицию, не дожидаясь ответного вражеского огня», – пояснили там.

    Представители компании подчеркнули превосходство отечественных снарядов над американскими аналогами, включая HIMARS. Это преимущество в артиллерийских дуэлях достигается благодаря более крупному калибру и высокой энергетике ракеты.

    При этом точность российской системы остается на очень высоком уровне.

    РСЗО «Торнадо-С» оборудована современной автоматизированной системой управления огнем и навигационной аппаратурой для точного наведения. Дальность стрельбы достигает 120 км, это позволяет наносить высокоточные удары по критически важным объектам противника как на линии боевого соприкосновения, так и в глубине обороны.

    Ранее в сентябре расчет РСЗО «Торнадо-С» поразил американскую установку HIMARS в Харьковской области.

    Зимой артиллеристы уничтожили склады боеприпасов украинских войск.

    В прошлом году Ростех объяснял, как управляемые снаряды комплекса эффективно преодолевают системы противовоздушной обороны противника.

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    28 сентября 2026, 08:08 • Новости дня
    Иранская крылатая ракета ударила по кораблю ВМС США в Ормузском проливе

    NBC: Восемь морских пехотинцев США пострадали при атаке в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Восемь морских пехотинцев США получили травмы две недели назад в результате удара иранской крылатой ракеты по американскому кораблю в Ормузском проливе.

    Инцидент произошел 14 сентября, пишет NBC со ссылкой на трех американских чиновников. Военные надышались дымом и, вероятно, получили черепно-мозговые травмы.

    В настоящее время все пострадавшие вернулись на службу, отмечает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран через посредников передал Вашингтону семидневный план по открытию Ормузского пролива, однако президент США Дональд Трамп отверг это предложение. Иран продолжает ждать окончательного ответа от США, несмотря на заявление американского лидера.

    В середине июня США и Иран подписали меморандум для начала мирного процесса, но через три недели конфликт обострился после того, как Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе. Сейчас свободный проход судов через пролив не осуществляется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп отверг иранское предложение по Ормузскому проливу.

    В пятницу Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США.

    В начале месяца Трамп объявил о восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    28 сентября 2026, 10:09 • Новости дня
    Каллас признала крупные проблемы в оборонных возможностях ЕС
    Каллас признала крупные проблемы в оборонных возможностях ЕС
    @ Jouni Porsanger/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о сохранении крупных пробелов в оборонных возможностях Евросоюза, несмотря на увеличение расходов.

    Такое заявление глава дипломатии ЕС сделала перед заседанием министров обороны стран объединения, передает РИА «Новости».

    По словам Каллас, инвестиции в оборону увеличились, и страны расходуют на эти нужды в общей сложности 2,2% ВВП. Однако, как она подчеркнула, у ЕС сохраняются значительные недочеты в оборонной сфере, которые требуют восполнения.

    В начале сентября она также отмечала, что европейским государствам не удалось достаточно оперативно устранить недостатки в обычных вооруженных силах в рамках НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта.

    Две недели назад она призвала создать ледокольный флот объединения.

    В начале месяца сообщалось, что провал оборонной инициативы нанес удар по позициям главы европейской дипломатии.

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    28 сентября 2026, 13:50 • Новости дня
    Папа римский предостерег Европу от иллюзии перевооружения ради мира

    Папа римский Лев XIV призвал Европу отказаться от иллюзий перевооружения ради мира

    Папа римский предостерег Европу от иллюзии перевооружения ради мира
    @ Maurizio Brambatti/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Папа римский Лев XIV в ходе визита во Францию призвал Европу не поддаваться иллюзии перевооружения во имя достижения мира, а сосредоточиться на содействии миру во всем мире.

    Понтифик выступил на встрече «К корням Европы во имя мира и единства» в конференц-центре имени Роберта Шумана в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона. Лев XIV заявил, что следует избегать иллюзии, будто перевооружение приведет к миру, отметив, что содействие миру требует напряженной и созидательной работы, передает ТАСС.

    Папа римский предложил задуматься о том, действительно ли прилагаются творческие усилия для укрепления мира во всем мире, или же предпринимаются лишь попытки остановить текущие войны и подготовиться к будущим.

    Лев XIV подчеркнул, что ветры войны охватывают Европу, и призвал прекратить «бессмысленную бойню», ежедневно уносящую жизни мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом папа римский призвал Европу не объединяться против других мировых держав.

    В прошлом году понтифик назвал посредничество Ватикана по Украине нереалистичным.

    Летом прошлого года он подтвердил готовность Ватикана принять переговоры по Украине.

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    28 сентября 2026, 13:01 • Новости дня
    Росгвардия испытала мобильный боевой лазер против дронов

    В Ленобласти прошли испытания новейшего боевого лазера для борьбы с БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    В Ленинградской области прошли испытания новейшего мобильного боевого лазера, предназначенного для уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

    Военнослужащие испытали новейший боевой лазер для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Мобильная установка размещена на базе внедорожного автомобиля, а сами тесты проходили в Ленинградской области в условиях, максимально приближенных к боевым, передает ТАСС.

    В маневрах участвовали специалисты радиационной, химической и биологической защиты Северо-Западного округа Росгвардии совместно с представителями военно-промышленного комплекса. Они проверили тактико-технические возможности оружия по уничтожению коптеров.

    Лазер применялся против дронов различных моделей, которые маневрировали на разной высоте, скорости и удаленности от установки. Ожидается, что по итогам проверок будут даны рекомендации для дальнейшего совершенствования приемов применения подобных боевых комплексов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Пентагон направил 500 млн долларов на разработки лазерного оружия против дронов.

    В четверг Нидерланды решили создать аналогичное оружие.

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    28 сентября 2026, 11:22 • Новости дня
    Разработчики анонсировали показ новейшего беспилотника Supercam в Баку

    На выставке в Баку решили показать новейший дрон-разведчик Supercam S180

    Tекст: Мария Иванова

    Группа компаний «Беспилотные системы» впервые представит новейшую версию скоростного разведывательного беспилотного комплекса Supercam S180 на международной выставке оборонной промышленности ADEX-2026 в Баку.

    На объединенной российской экспозиции также будет продемонстрирован флагманский беспилотник двойного назначения Supercam S350. Новейший аппарат S180 уже доказал свою эффективность в ходе спецоперации на Украине как надежный инструмент для работы в сложных условиях, пишет ТАСС.

    Разработчики отметили высокую маневренность, скоростные характеристики и способность дрона уклоняться от перехватчиков. Аппарат имеет более компактные размеры по сравнению с версией S350 и может запускаться с эластичной или пневматической катапульты.

    Увеличенная грузоподъемность позволяет устанавливать на беспилотник до пяти килограммов дополнительного оборудования для радио- и видеоразведки. Версия аппарата для фотосъемки способна на высокой скорости делать снимки с большой детализацией объектов.

    В рамках выставки, которая пройдет с 30 сентября по 2 октября, представители компании планируют обсудить адаптацию решений под специфические задачи заказчиков. В случае налаживания регулярных поставок рассматривается возможность создания сервисного центра в Каспийском регионе и локализации производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом успешное применение на спецоперации на Украине спровоцировало мировой спрос на дроны Supercam.

    В январе беспилотники этой серии получили технологию дистанционного управления из любой точки мира.

    В прошлом году боевой опыт применения комплексов Supercam заинтересовал иностранных заказчиков.

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    28 сентября 2026, 11:21 • Новости дня
    Американские истребители F-35 впервые задействовали в учениях в Индии

    Американские истребители F-35 впервые прибыли в Индию для участия в учениях

    Tекст: Мария Иванова

    США впервые направили истребители F-35 на многонациональные учения ВВС Tarang Shakti в Индию.

    Шесть истребителей F-35 и 200 американских военных принимают участие в маневрах на западе Индии, пишет ANI.

    В учениях также задействованы французские истребители Rafale, F-16 из ОАЭ и самолеты еще четырех стран. Индия привлекла истребители Mirage-2000, Jaguar, Tejas, МиГ-29, Су-30 MKИ, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, отмечает ТАСС.

    Маневры Tarang Shakti начались 26 сентября на авиабазе Джодхпур в штате Раджастхан и продлятся до 12 октября.

    По данным Министерства обороны Индии, учения направлены на укрепление сотрудничества, координации и доверия с зарубежными партнерами, а также на повышение тактической совместимости ВВС стран-участниц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября Минобороны Китая осудило совместные военные учения Японии, США и Австралии.

    В июле США и Япония решили перебросить F-35 в Австралию для учений.

    В мае сообщалось, что США, Япония и Филиппины провели ракетные учения в проливе Лусон.

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    28 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    Израиль отчитал испанского дипломата за лозунг о Палестине от реки до моря

    МИД Израиля сделал выговор дипломату Испании за слова о Палестине

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство иностранных дел Израиля вызвало временную поверенную в делах посольства Испании Франсиску Педрос для объявления официального выговора после заявлений испанского министра о создании палестинского государства.

    Поводом для дипломатического демарша послужили высказывания министра по делам молодежи Испании Сиры Рего, которая заявила о поддержке испанской общественностью создания палестинского государства «от реки до моря», передает РИА «Новости».

    Израильские власти, а также различные еврейские организации и политики расценивают подобный лозунг как антисемитский призыв к уничтожению Государства Израиль.

    В израильском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что слова испанского министра отражают курс правительства Испании на поддержку концепции ликвидации Израиля.

    Ранее Сира Рего отказалась осудить атаку движения ХАМАС 7 октября 2023 года, в связи с чем в сентябре 2025 года ей запретили въезд на израильскую территорию.

    Отношения между странами серьезно обострились осенью прошлого года, когда премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о введении ограничительных мер против Израиля из-за действий в секторе Газа. В ответ израильская сторона ввела санкции против ряда испанских министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при атаках Израиля в Газе за двое суток погибли семь человек.

    В субботу министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил об угрозе срыва создания Палестинского государства.

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    28 сентября 2026, 13:14 • Новости дня
    Иран направил в ICAO протест на ограничения США в сфере авиации

    Иран пожаловался в ICAO на ограничения США на полеты иранских авиакомпаний

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Ирана направили протест в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) в связи с введенными США ограничениями на полеты иранских авиакомпаний.

    Об этом заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Абузар Шируди, передает IRNA.

    По его словам, протест направлен «для защиты законных прав и противодействия незаконным ограничениям», отмечает РИА «Новости».

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент пригрозил, что с 23 сентября иранские авиакомпании больше не смогут совершать полеты, им не будут оказывать услуги на земле из-за санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Тегеране заявили о готовности как воевать, так и договариваться с США.

    В субботу отмечалось, что Иран утратил доверие к переговорам с Соединенными Штатами из-за новых санкций.

    На прошлой неделе Китай раскритиковал новые американские санкции против России и Ирана.

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    28 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Евросоюз подготовил план создания гражданско-военной миссии в Ливане

    Euractiv: Франция и Италия решили сохранить военное присутствие в Ливане

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз завершает подготовку новой гражданско-военной миссии в Ливане, а Франция и Италия работают над сохранением международного военного присутствия в стране после вывода миротворцев ООН.

    Военная часть европейской миссии займется обучением вооруженных сил Ливана и совместным патрулированием, а гражданская разместится в Бейруте для обеспечения безопасности в столичном порту, пишет Euractiv.

    Евросоюз не планирует размещать свою миссию южнее реки Литани, около условной границы с Израилем, отмечает РИА «Новости».

    Франция и Италия стремятся сохранить международное военное присутствие после окончания мандата миротворцев в конце 2026 года. Париж и Рим рассматривают вариант продления действующего мандата Совета Безопасности ООН без размещения войск на юге Ливана во избежание возражений со стороны США.

    В случае получения нового мандата Франция и Италия намерены создать трехстороннюю военную структуру с Ливаном. Этот формат допускает присоединение других стран и присутствие на всей территории государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Италии осудил атаки на миротворцев ООН в Ливане.

    В апреле президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о гибели еще одного французского миротворца в Ливане. Президент Ливана поручил расследовать гибель французского военного.

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    28 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    Путин освободил Козлова от должности посла в Саудовской Аравии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Козлова от должности посла Российской Федерации в Саудовской Аравии.

    «Освободить Козлова Сергея Георгиевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Королевстве Саудовская Аравия», – говорится в тексте документа. Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

    Дипломат исполнял обязанности главы российской миссии в Эр-Рияде с февраля 2017 года. Сергей Козлов, владеющий арабским и английским языками, работает в системе Министерства иностранных дел с 1995 года. До назначения в Саудовскую Аравию он руководил дипмиссией в Йемене с 2010 по 2013 год.

    В послужном списке дипломата также значатся посты руководителя миссии при Палестинской национальной администрации и начальника отдела департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. Высшее образование он получил в МГИМО МИД СССР, окончив вуз в 1978 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Владимир Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с наследным принцем Саудовской Аравии. Несколькими днями ранее президент России освободил Андрея Келина от должности посла в Великобритании.

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    28 сентября 2026, 10:24 • Новости дня
    Госдеп предупредил американцев в Британии о риске из-за инцидента в Фэрфорде

    Госдеп США: Американские объекты в Британии подвергаются повышенному риску

    Tекст: Мария Иванова

    Госдепартамент США заявил о повышенном риске для связанных с Америкой объектов и организаций на территории Великобритании в связи с задержанием пяти человек возле авиабазы Фэрфорд.

    Связанные с США объекты, организации и собрания могут оказаться под угрозой, американцам рекомендовано следовать указаниям местных властей, пишет ТАСС со ссылкой на Госдепартамент.

    Ведомство призвало граждан США в Британии проявлять осторожность.

    Ранее стало известно о задержании пяти человек в окрестностях британской авиабазы Фэрфорд, которую используют ВВС США.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что в отношении задержанных велось расследование, так как они планировали причинить авиабазе серьезный ущерб. Изначально их подозревали в нарушении закона о взрывчатых веществах, позже полиция добавила обвинение в подготовке теракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье возле используемой США авиабазы Фэрфорд в Британии ввели режим ЧС.

    В прошлом месяце Трамп отпросился пораньше с заседания Госдепа для ведения «войны».

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    28 сентября 2026, 11:41 • Новости дня
    Польша предложила США создать центр производства американских вооружений

    Tекст: Мария Иванова

    Польша передала США предложение о создании на своей территории центра по производству американских вооружений для нужд обеих стран.

    Варшава направила Вашингтону предложение о размещении в Польше центра по производству американских вооружений. Заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик пояснил, что этот шаг отвечает интересам обеих стран на фоне масштабных польских инвестиций в военную технику из США, передает РИА «Новости».

    По словам замминистра, создание промышленного узла в Европе позволит оперативно пополнять американские арсеналы и формировать резервы для Войска польского. В последнее время Варшава активно закупает у Соединенных Штатов боевые самолеты, вертолеты, системы ПВО, танки и реактивную артиллерию.

    Кроме того, в городе Демблин открывается предприятие по обслуживанию двигателей для американских ударных вертолетов Apache. Томчик напомнил, что в 2024 году республика заключила крупнейший в своей истории военный контракт на поставку 96 таких машин стоимостью 10 млрд долларов. Планируется, что новая сервисная площадка будет работать не только с польской техникой, но и предоставлять услуги подразделениям армии США в Европе, а также вооруженным силам стран-союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны Польши анонсировало новые закупки оружия у США на 65 млрд долларов.

    В середине месяца Варшава признала давление США и НАТО в вопросе поставок оружия Украине.

    В августе власти Польши договорились с Boeing о создании сервис-центра вертолетов Apache.

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    28 сентября 2026, 11:04 • Новости дня
    Минфин Британии выделил миллиарды фунтов на плавучие доки для атомных подлодок

    Минфин Британии: На базе Клайд построят три новых плавучих дока для атомных подлодок

    Tекст: Мария Иванова

    Минфин Британии выделил средства на строительство трех плавучих доков для атомных подлодок на базе Клайд в Шотландии, сообщил глава ведомства Джон Хили.

    «Три новых плавучих дока для подводных лодок Королевских ВМС будут построены на военно-морской базе Клайд», – говорится в заявлении британского министерства финансов, передает РИА «Новости».

    Доки предназначены для технического обслуживания, ремонта и модернизации атомных подводных лодок. О старте программы в понедельник на съезде Лейбористской партии объявил министр финансов Джон Хили, ранее занимавший пост министра обороны.

    На реализацию проекта выделены миллиарды фунтов стерлингов. Кроме того, профинансировано создание нового морского исследовательского судна, которое планируется ввести в строй в начале 2030-х годов для сбора данных и поддержания безопасности на море.

    Напомним, в июле министерство обороны Британии анонсировало крупнейший со времен холодной войны проект модернизации военно-морских баз Клайд, Девонпорт и Портсмут стоимостью 26 млрд фунтов (около 35 млрд долларов).

    Ранее Лондон запланировал воевать на море с российскими океанографами.

    Осенью прошлого года Великобритания решила построить четыре атомные подлодки.

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    28 сентября 2026, 10:46 • Новости дня
    В Приморье завершились военные учения России и Шри-Ланки

    Россия и Шри-Ланка завершили совместные учения «Тропа Росомахи-2026» в Приморье

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие России и Шри-Ланки успешно отработали тактические задачи на полигоне Сергеевский, завершив совместное учение вооруженных сил «Тропа Росомахи-2026» торжественным маршем и открытием памятного камня, сообщило Министерство обороны.

    Финальный этап учений «Тропа Росомахи-2026» прошел на территории Приморского края на полигоне «Сергеевский».

    Бойцы действовали в составе смешанных расчетов, используя мототехнику, багги, бронетранспортеры и танки. Кроме того, участники совершили десантирование с вертолетов армейской авиации, передает Минобороны.

    Мероприятие завершилось торжественным маршем военнослужащих. Представители вооруженных сил обменялись сувенирами и получили заслуженные медали. В знак укрепления боевой дружбы был открыт памятный камень.

    «Тропа Росомахи» пройдена!» – отчитались в Минобороны.

    Ранее на приморском полигоне «Сергеевский» состоялось торжественное открытие российско-лаосского военного учения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первые совместные маневры «Тропа росомахи» прошли на территории Шри-Ланки осенью прошлого года.

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