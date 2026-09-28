ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне

ВКС России сбросили ФАБ-500 на позиции ВСУ на острове Корабел

Tекст: Катерина Туманова

«Силы оперативно-тактической авиации ВС РФ ночью нанесли массированный удар более чем десятью авиабомбами ФАБ-500 по позициям киевских боевиков на острове Корабел в Херсоне», – рассказал он РИА «Новости».

Приморск уточнил, что в результате огневого поражения уничтожено крупное скопление личного состава и техники ВСУ, включая силы украинского террористического подразделения «Птицы Мадьяра», а также националистов и наемников.

«Всего уничтожено более взвода боевиков, порядка трех единиц бронированной техники и множество оборудования для управления БПЛА», – добавил военнослужащий.

Разведчики 18-й армии группировки «Днепр» скорректировали удар с помощью беспилотников и обеспечили объективный контроль.

Сейчас под контролем ВС России находится около 75% территории Херсонской области, вошедшей в состав страны после референдума 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России ударили ФАБами по Маякам и Светличному. До этого ВКС России ударили ФАБ-1500 по пунктам управления БПЛА в районе Хотени в Сумской области и Дружковке в ДНР, а также уничтожили украинские пункты БПЛА бомбами ФАБ-1500.