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    28 сентября 2026, 10:41 • Новости дня

    Евросоюз подготовил план создания гражданско-военной миссии в Ливане

    Euractiv: Франция и Италия решили сохранить военное присутствие в Ливане

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз завершает подготовку новой гражданско-военной миссии в Ливане, а Франция и Италия работают над сохранением международного военного присутствия в стране после вывода миротворцев ООН.

    Военная часть европейской миссии займется обучением вооруженных сил Ливана и совместным патрулированием, а гражданская разместится в Бейруте для обеспечения безопасности в столичном порту, пишет Euractiv.

    Евросоюз не планирует размещать свою миссию южнее реки Литани, около условной границы с Израилем, отмечает РИА «Новости».

    Франция и Италия стремятся сохранить международное военное присутствие после окончания мандата миротворцев в конце 2026 года. Париж и Рим рассматривают вариант продления действующего мандата Совета Безопасности ООН без размещения войск на юге Ливана во избежание возражений со стороны США.

    В случае получения нового мандата Франция и Италия намерены создать трехстороннюю военную структуру с Ливаном. Этот формат допускает присоединение других стран и присутствие на всей территории государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Италии осудил атаки на миротворцев ООН в Ливане.

    В апреле президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о гибели еще одного французского миротворца в Ливане. Президент Ливана поручил расследовать гибель французского военного.

    27 сентября 2026, 13:57 • Новости дня
    КСИР захватил второй подводный дрон США в Ормузском проливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иранские военные захватили американский автономный подводный аппарат Remus 600, который вел шпионскую деятельность в Ормузском проливе.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции перехватили американский автономный подводный аппарат Remus 600 в Ормузском проливе, передает ТАСС.

    «Бойцы ВМС КСИР в ходе сложной операции с использованием средств радиоэлектронной борьбы и разведданных смогли перехватить передовой дрон ВС США, который вел шпионскую деятельность в Ормузском проливе. Подводный аппарат типа Remus 600 взят в качестве трофея и находится в распоряжении специалистов для извлечения информации», – говорится в заявлении иранских военных.

    Отмечается, что это уже второй подобный беспилотник Соединенных Штатов, который оказался в руках иранских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября иранские военные захватили у Ормузского пролива американский подводный беспилотник Dive-LD.

    Данный аппарат предназначался преимущественно для ведения разведки под водой.

    Позже Корпус стражей исламской революции уничтожил над Персидским заливом разведывательно-ударный дрон США MQ-9.

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    28 сентября 2026, 08:08 • Новости дня
    Иранская крылатая ракета ударила по кораблю ВМС США в Ормузском проливе

    NBC: Восемь морских пехотинцев США пострадали при атаке в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Восемь морских пехотинцев США получили травмы две недели назад в результате удара иранской крылатой ракеты по американскому кораблю в Ормузском проливе.

    Инцидент произошел 14 сентября, пишет NBC со ссылкой на трех американских чиновников. Военные надышались дымом и, вероятно, получили черепно-мозговые травмы.

    В настоящее время все пострадавшие вернулись на службу, отмечает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран через посредников передал Вашингтону семидневный план по открытию Ормузского пролива, однако президент США Дональд Трамп отверг это предложение. Иран продолжает ждать окончательного ответа от США, несмотря на заявление американского лидера.

    В середине июня США и Иран подписали меморандум для начала мирного процесса, но через три недели конфликт обострился после того, как Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе. Сейчас свободный проход судов через пролив не осуществляется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп отверг иранское предложение по Ормузскому проливу.

    В пятницу Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США.

    В начале месяца Трамп объявил о восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    25 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Политолог: Франция и Британия идут на военный риск ради нефти

    Политолог Ткаченко: Британия и Франция становятся участниками конфликта на Ближнем Востоке

    Политолог: Франция и Британия идут на военный риск ради нефти
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Франция и Британия готовы усилить военное присутствие на Ближнем Востоке, чтобы защитить поставки нефти на фоне энергетического кризиса в Европе. Однако попытка стабилизировать рынок может привести Париж и Лондон к прямому вовлечению в конфликт с хуситами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Напомним, Франция планирует направить войска в Саудовскую Аравию для защиты нефтяной инфраструктуры, а Британия – предоставить Эр-Рияду самолет-заправщик Voyager.

    «В Европе усугубляется кризис на энергетических рынках. Он негативно сказывается на экономиках стран континента: страдает потребительский сектор, ускоряется инфляция. Одна из причин такого положения – атаки участников движения «Ансар Аллах» на суда и прибрежную инфраструктуру Красного моря», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Франция и Британия с удивлением обнаружили, что США фактически предали своего союзника – Саудовскую Аравию. Париж и Лондон, будучи ядерными державами, полагают, что смогут отчасти заменить роль Штатов в сдерживании хуситов. При этом нападать на Йемен они, конечно, не станут, хотя именно этого хочет Эр-Рияд. Французские и британские власти пока лишь рассчитывают обеспечить защиту нефтепровода и терминалов на Красном море, а также в целом способствовать увеличению предложения нефти», – рассуждает политолог.

    При этом, как полагает аналитик, Франция и Британия недооценивают возможности шиитского движения. «Как бы то ни было, планы Парижа направить войска и системы ПВО в Саудовскую Аравию, а Лондона – предоставить самолет-заправщик Voyager преследуют цель стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке», – считает Ткаченко. При этом Эммануэль Макрон заверяет, что Пятая республика не намерена вступать в боевые действия, хотя фактически страна становится участником конфликта.

    На этом фоне эксперт провел аналогию с украинским кризисом. «Европа производит в интересах Украины дроны и ракеты, передает ВСУ вооружение. Более того, Россия называла имена десятков погибших в ходе боевых действий французов и англичан, в том числе действующих офицеров. Считается ли это участием в военной операции? Мы считаем, что да, но на Западе придерживаются другого мнения», – сказал спикер, проведя аналогию с поддержкой Саудовской Аравии.

    «При этом сама ситуация с энергетикой в европейских странах – это плод неудачной политики еврочиновников по поддержке украинского руководства. Во-первых, они ввели санкции против нефтяной отрасли России и тем самым открыли ящик Пандоры», – заметил спикер. Он напомнил, что структура мирового нефтяного и нефтегазового рынка складывалась десятилетиями, а Россия играла важнейшую роль в его балансировке.

    «Это очень сложная экосистема, которая обеспечивала стабильность только в том случае, если в неё искусственно не вмешивались. А европейцы думали, что разрушат наш бюджетный цикл. Они доставили нам, конечно, большие неприятности, но обратный эффект – удар по их собственной экономике – оказался существенно более разрушительным», – пояснил Ткаченко.

    Во-вторых, европейские политики не оказывают давление на Украину, которая наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. «Вместо этого они пытаются минимизировать потери от возможного обострения кризиса в Баб-эль-Мандебском и Ормузском проливах. Насколько эффективным окажется такое решение проблемы – покажет время», – заключил эксперт.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж направит военнослужащих и системы ПВО в Саудовскую Аравию для помощи в обороне нефтеперерабатывающего завода и трубопровода для перекачки сырой нефти в порту Янбу. При этом он отметил, что Пятая республика «не ввязывается ни в какой конфликт», а задача французских военных будет заключаться исключительно в защите энергетических объектов.

    Как указывает издание The War Zone, власти Франции пошли на такой шаг на фоне обостряющегося энергетического кризиса. «Суровая реальность, с которой столкнулся Макрон, заключается в том, что если нефтяная инфраструктура и транспортные узлы Саудовской Аравии вблизи Красного моря будут разрушены или питающий их трубопровод будет остановлен на несколько месяцев, то последний крупный источник нефти в регионе – и особенно в Европе – окажется перекрыт», – говорится в материале.

    Примечательно, что Париж объявил о своем решении спустя несколько дней после того, как премьер-министр Британии Энди Бернем распорядился направить самолет-заправщик для поддержки Саудовской Аравии в ходе конфликта с йеменскими хуситами. Эта мера, как и действия Франции, продиктована опасениями по поводу поставок нефти.

    Британское правительство считает, что эскалация напряженности в Персидском заливе может иметь серьезные последствия для Соединенного Королевства, включая повышение цен на потребительские товары, перебои с поставками энергоносителей. «Хуситы представляют угрозу стабильности на Ближнем Востоке; следовательно, в национальных интересах Британии – экономических и с точки зрения безопасности – чтобы они не преуспели в достижении своих целей», – приводит TWZ заявление минобороны Британии.

    Действия Парижа и Лондона контрастируют с позицией США и других стран не вмешиваться в конфликт между Саудовской Аравией и хуситами. Ранее Дональд Трамп отклонил прямой призыв саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана нанести удар по группировке. Об этом сообщал портал Axios. Источники издания уточняли, что американская администрация при этом предоставит Эр-Рияду разведданные о хуситах и данные о целях для нанесения ударов.

    Кроме того, Пакистан и Турция, подписавшие с Саудовской Аравией в августе в Мекке соглашение о совместной обороне, до сих пор не предоставили никакой прямой военной помощи. Напомним, документ предусматривает принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одну из трех стран участники будут считать нападением на все три государства.

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    26 сентября 2026, 04:18 • Новости дня
    WSJ: Трамп отверг план Ирана по Ормузу и заговорил о новых ударах

    WSJ узнала, что Трамп отверг иранский семидневный план по Ормузу

    WSJ: Трамп отверг план Ирана по Ормузу и заговорил о новых ударах
    @ Annabelle Gordon - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп отверг план Тегерана и ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов, так как скептически относится к способности Тегерана удовлетворить его требования, пишет WSJ.

    Нынешняя позиция президента Трампа указывает на то, что конфликт, скорее всего, снова перерастет в боевые действия, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Президент США отклонил предложение Ирана о семидневном прекращении огня и заявил своим помощникам, что ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в ноябре, сообщили газете американские официальные лица.

    Предложение Тегерана предусматривало возобновление работы Ормузского пролива и ядерных переговоров в обмен на снятие США блокады иранских портов, которая наносит серьезный ущерб экономике страны.

    Трамп открыто заявляет, что Тегеран якобы умоляет о сделке после промежуточных выборов, которая бы ликвидировала его ядерную программу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США и призвал создать систему коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Глава МИД Ирана Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива после того, как при посредничестве Катара иранская сторона передала США семидневный план по возобновлению работы Ормузского пролива.

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    26 сентября 2026, 16:37 • Новости дня
    Франция отменила официальное открытие памятника советским женщинам-партизанам
    Франция отменила официальное открытие памятника советским женщинам-партизанам
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Французские власти отказались проводить запланированную на 27 сентября церемонию открытия мемориала в честь советского женского партизанского отряда «Родина» в городе Тиль.

    Руководство северо-восточного города Тиль приняло решение отказаться от участия в торжественных мероприятиях. Изначально официальная акция была намечена на 27 сентября, передает РИА «Новости».

    Временный поверенный в делах России во Франции Александр Зезюлин заявил, что вопросы о причинах отмены церемонии лучше задавать французским властям.

    В итоге памятное мероприятие у мемориала состоялось в субботу без участия местных властей. Его организовали сотрудники российского и белорусского посольств при поддержке скульпторов, родственников участниц сопротивления и местных жителей.

    В прошлом году французская сторона отказалась приглашать российских дипломатов на празднование Дня Победы.

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    26 сентября 2026, 21:51 • Новости дня
    Лавров: Судьбу договоренностей Анкориджа должны решать США, а не Макрон

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на слова французского лидера Эмманюэля Макрона о судьбе договоренностей Анкориджа.

    «Макрон, вот сейчас в июне был саммит в Эвиане, он гордо заявил публично журналистам: «Мы похоронили Анкоридж, теперь Америка с нами». Но это судить не Макрону, а все-таки Америке судить», – подчеркнул дипломат на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что договоренности, достигнутые в Анкоридже, утратили силу, и подчеркнул солидарность Соединенных Штатов с Парижем.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков указал на неготовность Вашингтона выполнить договоренности в Анкоридже.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на сессии Генассамблеи ООН пообещал, что все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам СВО.

     Лавров обвинил США и европейские страны в срыве мирных договоренностей по Украине, достигнутых на саммите в Анкоридже.


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    28 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Партия Ле Пен добилась исторического результата на выборах в Сенат Франции

    Bloomberg: Консерваторы сохранили контроль над Сенатом Франции

    Партия Ле Пен добилась исторического результата на выборах в Сенат Франции
    @ Pierre Teyssot/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Французская правая партия «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен получила достаточно мест по итогам выборов для формирования собственной фракции в Сенате.

    По итогам воскресного голосования партия «Национальное объединение» и ее союзники заняли как минимум 14 мест в верхней палате французского парламента. Этого количества достаточно для создания формальной группы в Сенате, что дает право на дополнительное время для выступлений и расширенное финансирование аппарата, пишет Bloomberg.

    Лидер партии Марин Ле Пен назвала итоги голосования важной вехой, отметив, что полученные результаты превзошли все ожидания. Статус официальной группы требует наличия в палате как минимум 10 сенаторов и позволяет политической силе инициировать парламентские следственные комиссии.

    При этом консервативная партия «Республиканцы» и ее сторонники сохранили большинство, получив в общей сложности около 200 мандатов по предварительным подсчетам издания Le Monde. Президент консерваторов Брюно Ретайо переизбрался в Сенат. Леворадикальная партия «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона обеспечила себе как минимум одно место.

    Сенаторы во Франции избираются не прямым всенародным голосованием, а десятками тысяч местных чиновников, включая мэров и членов региональных советов. Всего на этих выборах распределялось 178 мест – немногим более половины от общего состава Сената Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг опросы предсказали выход Марин Ле Пен во второй тур президентских выборов. Во вторник эксперты предрекли Евросоюзу неизбежное сотрудничество с лидером «Национального объединения». В прошлом месяце социологи допустили победу Ле Пен во втором туре голосования за пост главы государства.

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    25 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Сотрудника французского завода задержали за вредительство при сборке Rafale

    Tекст: Денис Тельманов

    Во Франции задержали работника авиационного предприятия Dassault Aviation по подозрению в умышленном повреждении истребителей Rafale, пишет Parisien со ссылкой на компанию Dassault Aviation.

    Сотрудник завода по сборке французских истребителей Rafale под Парижем оказался под следствием из-за подозрений во вредительстве, передает РИА «Новости». В конце 2025 года компания Dassault Aviation обратилась с жалобой в связи с повреждением самолета при сборке на предприятии в коммуне Сержи. Аналогичный инцидент повторился в июне текущего года в том же цеху.

    «Сотрудник завода Dassault Aviation в Сержи… был задержан в середине сентября», – сообщает газета Parisien.

    Изначально правоохранительные органы рассматривали версию диверсии, однако после длительного расследования приоритетным стал мотив внутреннего конфликта в рабочем коллективе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле этого года французские правоохранители взяли под стражу бывшего пилота истребителя Rafale по обвинению в шпионаже.

    Месяцем ранее власти Франции и Германии объявили о прекращении совместного проекта по созданию нового боевого самолета с участием компании Dassault Aviation.

    В августе 2024 года на востоке Франции разбились два истребителя данной модели.

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    26 сентября 2026, 16:17 • Новости дня
    Слова Макрона о третьем сроке вызвали возмущение французов в сети

    Читатели Variety резко раскритиковали идею Макрона о третьем сроке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном выдвижении на третий срок вызвали волну возмущения среди читателей издания Variety.

    Слова французского лидера Эммануэля Макрона вызвали бурную реакцию аудитории издания Variety, передает РИА «Новости». Комментаторы обрушились с резкой критикой на президента Франции из-за его недавних высказываний о третьем сроке.

    «Мы, французы, ненавидим его с такой силой, что ее хватило бы сжечь миллион солнц», – написал один из читателей.

    Другие пользователи отметили, что второй срок президента уже стал огромной ошибкой для страны. По мнению комментаторов, Эммануэль Макрон разрушил Францию, и граждане не желают видеть его у власти ни сегодня, ни в будущем.

    «Он лжет. Ему это не удастся, даже если сам Господь Бог велит попробовать. Он – худшее, что когда-либо случалось с Францией», – отметил еще один читатель издания.

    «Кошмар продолжается. Скажите ему прямо: французы не желают видеть его больше никогда – ни сегодня, ни завтра. Он разрушил нашу страну, и через пять лет французы этого не забудут. Его избиратели уйдут, а молодежь, для которой он ничего не сделал, останется», – пишут французы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности баллотироваться на третий срок.

    Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал его самым ненавистным главой государства в мире. А бывший политический советник Ален Минк охарактеризовал Макрона худшим президентом с основания Пятой республики.

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    27 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Неизвестный расстрелял посетителей ресторана во Франции

    Tекст: Ольга Иванова

    Во французской коммуне Венисье вооруженный автоматом преступник обстрелял террасу заведения, тяжело ранив восемнадцатилетнюю посетительницу.

    Инцидент произошел в ночь на воскресенье, передает РИА «Новости». Неизвестный подъехал к зданию на электросамокате и выпустил очередь по людям. На месте происшествия полицейские обнаружили около 20 гильз.

    «Стрельба произошла в ночь на воскресенье в Венисье. Три человека были ранены, один из них находится в угрожающем жизни состоянии», – отмечает местное издание Lyon Mag.

    Двоих пострадавших экстренно госпитализировали. Состояние 18-летней девушки оценивается как критическое. Прокуратура проверяет возможную связь нападения с разборками наркоторговцев, которые регулярно происходят в южных регионах страны. Известно, что в феврале возле этого же заведения уже фиксировали вооруженный конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа в Марселе в результате вооруженного нападения погиб двадцатилетний мужчина.

    В начале того же месяца неизвестный ранил из автомата шестерых человек в коммуне Валанс.

    В июле четверо вооруженных людей открыли огонь по посетителям закусочной на севере Марселя.

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    26 сентября 2026, 16:57 • Новости дня
    Трамп отверг иранское предложение по Ормузскому проливу

    Трамп отверг семидневный план Ирана по открытию Ормузского пролива

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отклонил план Тегерана по открытию Ормузского пролива.

    «Они сделали предложение, но я его отверг», – заявил американский лидер журналистам в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Накануне глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран через посредников передал Вашингтону семидневный план по открытию Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дональд Трамп отверг план Тегерана и заговорил о новых ударах.

    В субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива.

    В субботу Иран передал США семидневный план открытия пролива.

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    26 сентября 2026, 04:43 • Новости дня
    Пезешкиан сообщил о здоровье верховного лидера Ирана Хаменеи

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заверил, что у верховного лидера нет проблем со здоровьем и они дважды встречались, проводя в беседах долгие часы.

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «не имеет никаких конкретных проблем со здоровьем или иных сложностей», – сообщил президент республики Масуд Пезешкиан в интервью CBS News.

    По его словам, они дважды встречались, причем одна из встреч длилась более семи часов, и всё это время они сидели, периодически меняя позу.

    «С медицинской точки зрения он абсолютно здоров. Услышьте это от меня как от врача и примите как факт: никаких проблем у него нет», – заявил Пезешкиан, добавив, что полученные им травмы лица и ног уже зажили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной СМИ сообщили о восстановлении Моджтабы Хаменеи после тяжелых ранений. В августе президент США заявлял, что у Хаменеи серьезно поражена левая часть тела.

    В конце августа Хаменеи призвал исламские страны объединиться против США и Израиля.

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    25 сентября 2026, 15:34 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии спешки с назначением послов в Британии и Франции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не торопится назначать новых послов во Франции и Британии из-за фактического отсутствия двусторонних отношений с этими странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков объяснил отсутствие необходимости в срочном назначении дипломатов фактической заморозкой двусторонних связей с этими государствами, передает РИА «Новости».

    «В связи с отсутствием двусторонних отношений спешить-то некуда особо», – пояснил официальный представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов о возможных кадровых перестановках.

    Он также уточнил, что указы о назначении и отзыве послов могут подписываться не одновременно, поэтому в дипломатической практике допускаются определенные паузы.

    Напомним, президент России Владимир Путин освободил Андрея Келина от должности посла в Британии.

    Днем ранее глава государства подписал указ об отставке руководителя российской дипмиссии во Франции Алексея Мешкова.

    Летом этот дипломат сообщил о фактическом отсутствии полноценных двусторонних отношений между Москвой и Парижем.

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    26 сентября 2026, 19:43 • Новости дня
    Лавров предупредил об угрозе срыва создания Палестинского государства

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров предупредил мировое сообщество о риске срыва создания суверенного палестинского государства из-за действий Израиля.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости». Он заявил, что пришло время для решения вопроса об обеспечении государственности палестинского народа.

    «Убеждены, что пришло время для решения главной проблемы Ближнего Востока – обеспечения государственности палестинского народа на основе многочисленных решений ООН», – сказал Лавров. Министр напомнил, что почти год назад Совет Безопасности одобрил американский план мира в секторе Газа, однако мир в регионе так и не наступил.

    По словам главы МИД РФ, ситуация на Западном берегу реки Иордан продолжает ухудшаться, так как Израиль расширяет там поселенческую активность. Лавров предупредил, что если такая тенденция сохранится, создание палестинского государства станет невозможным, поскольку для него просто не останется территории.

    В мае глава МИД России Сергей Лавров заявил о ликвидации любых намеков на создание палестинского государства.

    Чуть ранее министр назвал нерешенность данного вопроса причиной сохранения очага экстремизма на Ближнем Востоке.

    В марте российский дипломат констатировал ежедневное уменьшение шансов на появление независимой Палестины.

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    26 сентября 2026, 02:21 • Новости дня
    Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива

    Аракчи: Открытие Ормуза состоится в соответствии с планом

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран при посредничестве Катара передал США семидневный план по возобновлению работы Ормузского пролива, сообщал глава иранского МИД Аббас Аракчи, теперь он пояснил, как скоро артерия откроется, согласно плану Ирана.

    «Семидневный срок начнет отсчитываться с момента принятия Соединенными Штатами этого плана. Если это произойдет завтра, реализация плана начнется с этого времени. Если будут приняты необходимые меры, мы считаем, что сможем завершить этот процесс в течение четырех-пяти дней. Таким образом, на шестой день Ормузский пролив откроется, а на седьмой день Соединенные Штаты войдут для заключения окончательного соглашения», – приводит слова Аракчи на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке агентство IRNA.

    Он добавил, что меры, которые должны принять Соединенные Штаты, были ранее доведены до сведения этой страны и находятся в рамках меморандума о взаимопонимании.

    «Если со стороны Америки будет проявлена ​​необходимая серьезность, это произойдет, и Ормузский пролив будет вновь открыт», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США и призвал создать систему коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Иран решил задерживать нарушающие пересечение Ормуза суда до уплаты штрафов.

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