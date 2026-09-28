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    28 сентября 2026, 10:09 • Новости дня

    Каллас признала крупные проблемы в оборонных возможностях ЕС

    Каллас признала крупные проблемы в оборонных возможностях ЕС
    @ Jouni Porsanger/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о сохранении крупных пробелов в оборонных возможностях Евросоюза, несмотря на увеличение расходов.

    Такое заявление глава дипломатии ЕС сделала перед заседанием министров обороны стран объединения, передает РИА «Новости».

    По словам Каллас, инвестиции в оборону увеличились, и страны расходуют на эти нужды в общей сложности 2,2% ВВП. Однако, как она подчеркнула, у ЕС сохраняются значительные недочеты в оборонной сфере, которые требуют восполнения.

    В начале сентября она также отмечала, что европейским государствам не удалось достаточно оперативно устранить недостатки в обычных вооруженных силах в рамках НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта.

    Две недели назад она призвала создать ледокольный флот объединения.

    В начале месяца сообщалось, что провал оборонной инициативы нанес удар по позициям главы европейской дипломатии.

    26 сентября 2026, 01:53 • Новости дня
    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне

    ВКС России сбросили ФАБ-500 на позиции ВСУ на острове Корабел

    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация сбросила более десяти авиабомб ФАБ-500 на позиции украинского подразделения «Птицы Мадьяра» в Херсоне, уничтожив живую силу и технику, рассказал военнослужащий с позывным Приморск.

    «Силы оперативно-тактической авиации ВС РФ ночью нанесли массированный удар более чем десятью авиабомбами ФАБ-500 по позициям киевских боевиков на острове Корабел в Херсоне», – рассказал он РИА «Новости».

    Приморск уточнил, что в результате огневого поражения уничтожено крупное скопление личного состава и техники ВСУ, включая силы украинского  террористического подразделения «Птицы Мадьяра», а также националистов и наемников.

    «Всего уничтожено более взвода боевиков, порядка трех единиц бронированной техники и множество оборудования для управления БПЛА», – добавил военнослужащий.

    Разведчики 18-й армии группировки «Днепр» скорректировали удар с помощью беспилотников и обеспечили объективный контроль.

    Сейчас под контролем ВС России находится около 75% территории Херсонской области, вошедшей в состав страны после референдума 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России ударили ФАБами по Маякам и Светличному.  До этого ВКС России ударили ФАБ-1500 по пунктам управления БПЛА в районе Хотени в Сумской области и Дружковке в ДНР, а также уничтожили украинские пункты БПЛА бомбами ФАБ-1500.

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    26 сентября 2026, 03:37 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска

    Марочко: ВС России готовятся к штурму Славянска и Краматорска

    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска активно готовятся к штурму восточных рубежей Славянско-Краматорской агломерации, нанося существенный урон подразделениям ВСУ в этих городах, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Хочу отметить, подготовительные мероприятия в Славянске и Краматорске уже ведутся не один день. В целом можно говорить, что мы сейчас наносим серьезный ущерб противнику именно в этих городах», – заявил он ТАСС.

    По информации Марочко, после успешной зачистки Николаевки и выравнивания линии фронта российские войска смогут начать штурм восточных окраин Славянско-Краматорской агломерации.

    Он добавил, что для стабилизации обстановки под Красным Лиманом в ДНР командование ВСУ перебросило 3-й армейский корпус и подразделение запрещенной в России террористической организации «Азов».

    Ожидая потерю позиций, украинская сторона также направляет в этот район дополнительные резервные силы, подытожил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики сообщили об усилении принудительной эвакуации детей из Славянска. Офицер запаса Дандыкин сообщил о старте решающих сражений в зоне СВО и вынужденной обороне ВСУ в Красном Лимане.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    25 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Euroclear подал в суд кассационные жалобы по иску ЦБ России на 18,2 трлн рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгийский депозитарий Euroclear подал две кассационные жалобы в Арбитражный суд Москвы в рамках иска Банка России на 18,2 трлн рублей.

    Бельгийский депозитарий направил в Арбитражный суд Москвы две кассационные жалобы, чтобы оспорить решение от 29 мая, передает ТАСС. Судебное разбирательство касается иска российского регулятора о взыскании 18,2 трлн рублей.

    В декабре 2025 года Банк России потребовал компенсацию на фоне намерений Евросоюза направить заблокированные российские активы на помощь Украине. Сумма иска включает замороженные средства, стоимость ценных бумаг и упущенную выгоду. По просьбе регулятора процесс проходил в закрытом режиме.

    В бельгийском депозитарии находится около 180 млрд евро из 300 млрд, замороженных странами Евросоюза и G7.

    В мае Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с бельгийского депозитария компенсацию в размере 200 млрд евро. В июле Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу европейской финансовой структуры на это решение.

    МИД России предупредил о выверенном ответе на возможную конфискацию замороженных резервов.

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    26 сентября 2026, 13:34 • Новости дня
    Минобороны испытало новые системы защиты бронетехники от дронов
    Минобороны испытало новые системы защиты бронетехники от дронов
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра обороны лександр Санчик провел техническую конференцию, посвященную модернизации бронетехники и испытаниям новых систем защиты от беспилотников.

    Техническая конференция по совершенствованию бронетанкового вооружения и автомобильной техники прошла под руководством заместителя министра обороны России генерала армии Александра Санчика. Там также провели апробацию новых систем активной защиты от вражеских беспилотников, сообщает Минобороны.

    «Выстроенная с заводами-изготовителями обратная связь из войск позволяет оперативно решать вопросы модернизации поставляемых образцов вооружения и техники», – подчеркнул Санчик. Он добавил, что ремонтные батальоны создают собственные эффективные новинки, лучшие из которых должны выпускаться серийно.

    В рамках практической части были представлены образцы военной автомобильной техники, демонстрирующие высокую эффективность на переднем крае.

    Также участникам показали комплексы активной защиты от дронов противника, установленные на различных шасси. Генералу доложили, что после полигонных испытаний эти системы направят на боевую апробацию в зону проведения спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Санчик сообщил о пятикратном увеличении объемов поставок вооружения и техники с начала спецоперации.

    Ранее российские инженеры модернизировали танк Т-90М «Прорыв» с учетом реального боевого опыта военнослужащих.

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    28 сентября 2026, 07:19 • Новости дня
    Ростех объяснил преимущество «Торнадо-С» перед HIMARS

    Ростех: «Торнадо-С» прорывает эшелонированную ПВО Украины

    Ростех объяснил преимущество «Торнадо-С» перед HIMARS
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские управляемые реактивные снаряды системы залпового огня «Торнадо-С» стабильно преодолевают эшелонированные системы противовоздушной обороны украинской армии, это главное преимущество российской РСЗО перед американской HIMARS, заявил Ростех.

    Снаряды «Торнадо-С» стабильно демонстрируют способность прорывать эшелоны противовоздушной обороны противника, пояснили в госкорпорации, передает ТАСС.

    «За счет новой системы управления огнем отечественная боевая машина может оперативно наносить удары и менять позицию, не дожидаясь ответного вражеского огня», – пояснили там.

    Представители компании подчеркнули превосходство отечественных снарядов над американскими аналогами, включая HIMARS. Это преимущество в артиллерийских дуэлях достигается благодаря более крупному калибру и высокой энергетике ракеты.

    При этом точность российской системы остается на очень высоком уровне.

    РСЗО «Торнадо-С» оборудована современной автоматизированной системой управления огнем и навигационной аппаратурой для точного наведения. Дальность стрельбы достигает 120 км, это позволяет наносить высокоточные удары по критически важным объектам противника как на линии боевого соприкосновения, так и в глубине обороны.

    Ранее в сентябре расчет РСЗО «Торнадо-С» поразил американскую установку HIMARS в Харьковской области.

    Зимой артиллеристы уничтожили склады боеприпасов украинских войск.

    В прошлом году Ростех объяснял, как управляемые снаряды комплекса эффективно преодолевают системы противовоздушной обороны противника.

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    25 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Стубб попросил Маска разрешить ВСУ использовать Starlink для ударов по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александр Стубб признался, что уговаривал основателя SpaceX Илона Маска разрешить вооруженным силам Украины использовать спутниковую связь Starlink для ударов по России.

    «Я умолял Маска, чтобы он дал украинцам возможность использовать Starlink», – подчеркнул финский лидер в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп советовал Владимиру Зеленскому обсудить вопрос использования спутниковой связи для ударов по России напрямую с Илоном Маском. Встреча политиков прошла 23 сентября в Нью-Йорке.

    В конце августа СМИ сообщали о нежелании Маска давать Киеву разрешение на использование системы Starlink для атак вглубь российской территории. Предприниматель продолжает придерживаться этой позиции, несмотря на давление со стороны западных политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа задействовать сеть Starlink для атак по российской территории. Американский президент не поддержал эту инициативу.

    Позже Илон Маск назвал вопрос использования спутниковой связи политическим решением Белого дома.

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    25 сентября 2026, 18:16 • Новости дня
    ВС России ударили по дата-центру разведки и сухогрузу на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные поразили киевский дата-центр разведки и логистический узел в Требухове, а также сухогруз с военными грузами в Черноморске, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России точными ударами беспилотников поразили военные объекты и суда на Украине, сообщает Минобороны в Max. В частности, в результате успешных действий поражен киевский дата-центр «Датагрупп». Он обеспечивал обработку и передачу разведывательных данных для нужд армии противника.

    Кроме того, в населенном пункте Требухов Киевской области уничтожен логистический центр компании «Хеви логистик Юкрейн». Его территория использовалась украинским оборонным ведомством и силовыми структурами для хранения товаров двойного назначения. В Одесской области удар пришелся по сухогрузу, доставившему военные грузы в порт Черноморска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли массированный удар по украинским предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Одессе.

    Днем ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении ключевых киевских центров обработки данных. До этого военные поразили доставившее военные грузы судно в порту Одессы.

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    26 сентября 2026, 15:07 • Новости дня
    Российские дроны взяли под полный контроль небо над Добропольем
    Российские дроны взяли под полный контроль небо над Добропольем
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские расчеты беспилотных систем группировки «Центр» обеспечили полный контроль над небом на Добропольском направлении, уничтожая вражеские пункты управления и технику.

    Российские операторы беспилотников группировки войск «Центр» установили полный контроль над воздушным пространством на Добропольском направлении, сообщает Минобороны.

    Военнослужащие не только успешно перехватывают любые воздушные цели противника, но и наносят точечные удары. В результате этих действий ликвидируются вражеские пункты управления вместе с военной техникой.

    «На Доброполье жарко: небо под полным контролем наших дроноводов», – комментирует действия армии России военное ведомство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская группировка войск «Центр» завершила окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье. Затем наши бойцы продолжили уничтожение блокированной группировки украинской армии в этом городе.

    Накануне подразделения беспилотной авиации пресекли попытки прорыва противника из образовавшегося котла.

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    25 сентября 2026, 20:43 • Новости дня
    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    DPA: Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Десятки тысяч молодых людей вышли на улицы почти ста городов Германии, протестуя против планов властей вернуть обязательный призыв в армию, сообщило агентство DPA.

    Около ста немецких городов охватили протесты молодежи против обязательной военной службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. По данным организаторов, в акциях приняли участие порядка 45 тыс. человек.

    «По всей стране десятки тысяч школьников вышли в пятницу на улицы, чтобы выразить свой протест против возможного введения воинской повинности», – отмечается в публикации.

    Представитель общественной инициативы «Школьная забастовка против воинской повинности» Бела Брейтнер рассказал агентству, что власти рассылают анкеты и назначают обязательные медосмотры, которые должны были начаться только в июле 2027 года.

    Он добавил, что результаты опросов свидетельствуют о нежелании молодежи служить в бундесвере.

    С 1 января в Германии действует новый закон о службе в армии. Он сохраняет добровольный призыв, но предусматривает возобновление воинского учета для всех 18-летних юношей.

    Документ допускает возврат к обязательной службе, приостановленной в 2011 году, если возникнет нехватка добровольцев или ухудшится ситуация с безопасностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Германии начало обязательное медицинское освидетельствование 18-летних юношей.

    На фоне роста числа отказников правительство ФРГ разработало новую модель альтернативной гражданской службы.

    Весной немецкие школьники уже проводили массовые демонстрации против возврата воинской обязанности.

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    26 сентября 2026, 06:23 • Новости дня
    Washington Examiner указал США на отсутствие аналогов ракеты «Буревестник»
    Washington Examiner указал США на отсутствие аналогов ракеты «Буревестник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия собирается испытать крылатую ракету с ядерным двигателем, которая может летать неограниченно долго вне зоны действия радаров и Соединенные Штаты ничего подобного не имеют, пишет журнал Washington Examiner.

    Россия готовится к новым испытаниям уникальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, способной совершать полеты неограниченной дальности вне зоны видимости радаров. Полигон для предстоящих пусков уже развернут на архипелаге Новая Земля, пишет Washington Examiner (WE).

    В ходе предыдущих тестов ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолев почти 14 тыс. километров. Предполагается, что аппарат способен облететь земной шар сто раз без дозаправки, значительно превосходя характеристики существующих боевых систем.

    Бывший руководитель британской военной разведки Джеймс Хокенхалл отметил уникальные особенности российского оружия.

    «Буревестник» – это дозвуковая крылатая ракета с ядерным двигателем, обладающая глобальной дальностью действия и позволяющая атаковать с неожиданных направлений», – заявил эксперт.

    Полет ракеты проходит на сверхмалых высотах – от 50 до 100 метров, что делает ее практически незаметной для современных радиолокационных систем. Американские военные аналитики выражают серьезную обеспокоенность отсутствием у США аналогичных разработок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин заявил о финальной стадии работ над комплексами «Посейдон» и «Буревестник».

    Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно назвал российские системы «Посейдон» и «Буревестник» запредельными и выразил обеспокоенность их появлением в российском арсенале.

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    25 сентября 2026, 15:52 • Новости дня
    Страны ЕС согласовали предоставление Украине 6,6 млрд евро

    Каллас: Страны ЕС согласовали предоставление Украине 6,6 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз согласовал пакет финансовой поддержки для Киева в размере 6,6 млрд евро через Европейский фонд мира, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Страны Евросоюза приняли решение выделить Киеву 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, сообщила Каллас в соцсетях, пишет ТАСС. «Государства – члены ЕС согласовали условия предоставления Украине средств Европейского фонда мира в размере 6,6 млрд евро», – заявила она.

    По словам Каллас, 900 млн евро направят на поддержку миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. Еще 1 млрд пойдет на финансирование новых совместных закупок оборудования. Оставшиеся 4,7 млрд евро предназначены для возмещения расходов государствам-членам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Украина запросила у Евросоюза несколько миллиардов евро на закупку систем противовоздушной обороны.

    В середине лета Брюссель разрешил Киеву потратить 6 млрд евро на китайские детали для беспилотников. Ранее Венгрия заблокировала выделение транша в размере 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира.

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    28 сентября 2026, 00:54 • Новости дня
    ЕС разработал пошаговые планы интеграции Украины и еще трех стран
    ЕС разработал пошаговые планы интеграции Украины и еще трех стран
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские чиновники готовят детальные планы интеграции для Киева, Кишинева, Тираны и Подгорицы с указанием конкретных сроков завершения переговорных процессов по вхождению в Евросоюз, сообщили источники Politico.

    «ЕС разрабатывает предложения, в рамках которых четырем самым близким ко вступлению в блок странам будет предложен четкий, пошаговый путь к членству», – говорится в публикации Politico, передает РИА «Новости».

    Документы установят конкретные сроки для завершения переговорных кластеров. Каждому государству подробно объяснят предъявляемые требования. Новые правила наложат обязательства и на действующих участников сообщества, которым предстоит одобрять продвижение процедуры.

    Статус кандидатов Киев и Кишинев получили в июне 2022 года. Однако ряд государств выступает против интеграции Украины. Варшава обещает заблокировать процесс до решения вопроса об эксгумации жертв Волынской резни.

    Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш также называл возможное присоединение Киева исторической ошибкой. По его словам, поведение украинской стороны не соответствует статусу кандидата.

    Ранее премьер Венгрии Петер Мадьяр назвал нечестным форсирование переговоров о вступлении Киева в Евросоюз.

    Будапешт выступил против открытия новых переговорных кластеров для Украины и Молдавии.

    Официальные консультации о присоединении Кишинева к европейскому сообществу стартовали в Люксембурге в середине июня.

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    25 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Военные ВСУ попали в плен во время видеосъемок сменщиков на полигоне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие захватили в плен украинских бойцов, пока их сменщики участвовали в видеосъемках на полигоне для отчета перед командованием.

    Украинские военнослужащие оказались в плену у Вооруженных сил России в тот момент, когда их сменщиков снимали на камеру на полигоне. Об этом рассказал украинский пленный Юрий Фисенко.

    «Вечером подошли ребята – и был факт, что нас задержали на позициях из-за того, что наших сменщиков забирали на полигон для проведения каких-то там съемок, что они там такие крутые, «Рексы», – пояснил Фисенко на видеозаписи, предоставленной РИА «Новости» Минобороны.

    По словам военнопленного, пока он вместе с сослуживцами ожидал смену на позициях, их захватили российские бойцы. Фисенко выразил сожаление о случившемся, отметив, что лучше бы спокойно оставался дома.

    Он также высказал мнение, что съемка военнослужащих ВСУ проводилась для отчета перед начальством, чтобы продемонстрировать процесс обучения бойцов.

    Ранее стало известно, что многие украинские военнослужащие сдались в плен в районе Волчанска. Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования на Краснолиманском направлении открывают огонь по своим сдающимся бойцам.

    До этого мобилизованные солдаты ВСУ под Закотным добровольно сложили оружие.

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    25 сентября 2026, 23:55 • Новости дня
    Итальянские военнослужащие пострадали во время учений НАТО в Латвии

    Tекст: Катерина Туманова

    Пострадавшие попали под обстрел боевой машины Dardo, которая выдала случайный пулеметный залп, попавший в ехавшую впереди машину того же типа с открытым люком.

    Четверо итальянских военнослужащих были ранены во время огневых учений в пятницу днем в тренировочном районе Адажи в Латвия. Пострадавшие относились к полку берсальеров (стрелков), участвовавшему в миссии НАТО Forward Land Forces (Flf) в Латвии, пишет итальянская La Stampa.

    По причинам, которые выясняются, во время учений произошла авария с неавтоматизированным огнестрельным оружием, установленным на итальянской военной машине.

    Пулеметный залп случайно произошел на бронетранспортере Dardo в сторону такого же боевого автомобиля, который шел впереди с открытым люком, возможно, военные спускались с боевой машины.

    Трое из четырех раненых военнослужащих в порядке и уже связались со своими членами семьи, в то время как четвертый, находящийся в более серьезном состоянии, находится в стабильном состоянии.

    Расследование динамики аварии продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин указал на отработку европейскими странами захвата гражданских судов на Балтике.

    В Казахстане возбудили дело после гибели военных на Каспии. На тренировочных полетах в США разбился военный истребитель F-16.

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    25 сентября 2026, 18:56 • Новости дня
    Минобороны скорректировало условия службы иностранцев в армии России

    Минобороны отменило форму уведомления об увольнении иностранцев с ВНЖ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Андрей Белоусов отменил форму уведомления о досрочном увольнении иностранцев с видом на жительство из Вооруженных сил России.

    Министерство обороны России изменило правила прохождения военной службы для иностранных граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов, передает ТАСС.

    «Приказываю: признать утратившим силу приказ министра обороны Российской Федерации от 1 ноября 2023 г. N744 «Об установлении формы уведомления о досрочном увольнении с военной службы иностранного гражданина, получившего вид на жительство в связи с заключением в период специальной военной операции контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации»», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин подписал закон о запрете депортации служащих в ВС страны иностранцев.

    Годом ранее глава государства расширил возможности иностранных граждан для прохождения военной службы в период мобилизации. Тогда же лица без гражданства получили право на заключение контрактов с российскими войсками.

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