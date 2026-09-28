Молодой человек получил смертельные травмы на путях станции Тушинская

Молодой человек погиб из-за инцидента на станции Тушинская в Москве

Tекст: Мария Иванова

Мужчина 2005 года рождения получил смертельные травмы на путях станции Тушинская Рижского направления Московской железной дороги (МЦД-2). По факту инцидента организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Ранее представители магистрали информировали, что на указанной станции были травмированы несколько человек. По предварительной информации, причиной случившегося стало нарушение правил нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

Для выяснения всех деталей и обстоятельств смертельного травмирования гражданина на место происшествия выехал Московско-Ярославский транспортный прокурор Андрей Широков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве несколько человек попали под электричку.

Позднее движение поездов на станции Тушинская МЦД-2 полностью восстановили.