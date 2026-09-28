Politico: Каллас потребует от стран ЕС отдать Украине ракеты для Patriot

Politico: Каллас потребует от стран ЕС передать Киеву их ракеты для Patriot

Tекст: Мария Иванова

Каллас планирует оказать давление на страны ЕС, чтобы те отдали свои ракеты Украине до прибытия новых поставок из США, пишет Politico.

Кроме того, она может обратиться к европейским правительствам с просьбой выделить больше кораблей для участия в миссии Aspides, которая обеспечивает безопасное судоходство на Ближнем Востоке, отмечает РИА «Новости».

Ранее газета The New York Times сообщала, что западные государства с растущим нежеланием передают Киеву ракеты-перехватчики, так как они необходимы им самим.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу США не включили ракеты для Patriot в пакет военной помощи Украине.

При этом генсек НАТО Марк Рютте заявил о недостаточных поставках ракет ПВО для ВСУ.

В начале месяца Каллас заявила об отсутствии решений по противовоздушной обороне для Киева на встрече ЕС.