Politico: Каллас потребует от стран ЕС отдать Украине ракеты для Patriot

Каллас планирует оказать давление на страны ЕС, чтобы те отдали свои ракеты Украине до прибытия новых поставок из США, пишет Politico.
Кроме того, она может обратиться к европейским правительствам с просьбой выделить больше кораблей для участия в миссии Aspides, которая обеспечивает безопасное судоходство на Ближнем Востоке, отмечает РИА «Новости».
Ранее газета The New York Times сообщала, что западные государства с растущим нежеланием передают Киеву ракеты-перехватчики, так как они необходимы им самим.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу США не включили ракеты для Patriot в пакет военной помощи Украине.
При этом генсек НАТО Марк Рютте заявил о недостаточных поставках ракет ПВО для ВСУ.
В начале месяца Каллас заявила об отсутствии решений по противовоздушной обороне для Киева на встрече ЕС.