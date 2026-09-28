Движение поездов на станции Тушинская МЦД-2 полностью восстановили

МЖД: Движение поездов на станции Тушинская МЦД-2 восстановлено по обоим путям

Tекст: Мария Иванова

В настоящее время с отставанием от графика следуют пригородные поезда дальних маршрутов Рижского и Курского направлений МЖД, сообщается в канале компании в сети Мах.

Составы МЦД-2 курсируют с установленным интервалом. Московская железная дорога делает всё необходимое для восстановления графика движения поездов в штатном режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве несколько человек попали под электричку.

В мае задержка поезда нарушила график электричек на Ярославском направлении.