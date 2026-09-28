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    28 сентября 2026, 08:08 • Новости дня

    Иранская крылатая ракета ударила по кораблю ВМС США в Ормузском проливе

    NBC: Восемь морских пехотинцев США пострадали при атаке в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Восемь морских пехотинцев США получили травмы две недели назад в результате удара иранской крылатой ракеты по американскому кораблю в Ормузском проливе.

    Инцидент произошел 14 сентября, пишет NBC со ссылкой на трех американских чиновников. Военные надышались дымом и, вероятно, получили черепно-мозговые травмы.

    В настоящее время все пострадавшие вернулись на службу, отмечает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран через посредников передал Вашингтону семидневный план по открытию Ормузского пролива, однако президент США Дональд Трамп отверг это предложение. Иран продолжает ждать окончательного ответа от США, несмотря на заявление американского лидера.

    В середине июня США и Иран подписали меморандум для начала мирного процесса, но через три недели конфликт обострился после того, как Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе. Сейчас свободный проход судов через пролив не осуществляется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп отверг иранское предложение по Ормузскому проливу.

    В пятницу Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США.

    В начале месяца Трамп объявил о восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив.

    27 сентября 2026, 13:57 • Новости дня
    КСИР захватил второй подводный дрон США в Ормузском проливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иранские военные захватили американский автономный подводный аппарат Remus 600, который вел шпионскую деятельность в Ормузском проливе.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции перехватили американский автономный подводный аппарат Remus 600 в Ормузском проливе, передает ТАСС.

    «Бойцы ВМС КСИР в ходе сложной операции с использованием средств радиоэлектронной борьбы и разведданных смогли перехватить передовой дрон ВС США, который вел шпионскую деятельность в Ормузском проливе. Подводный аппарат типа Remus 600 взят в качестве трофея и находится в распоряжении специалистов для извлечения информации», – говорится в заявлении иранских военных.

    Отмечается, что это уже второй подобный беспилотник Соединенных Штатов, который оказался в руках иранских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября иранские военные захватили у Ормузского пролива американский подводный беспилотник Dive-LD.

    Данный аппарат предназначался преимущественно для ведения разведки под водой.

    Позже Корпус стражей исламской революции уничтожил над Персидским заливом разведывательно-ударный дрон США MQ-9.

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    25 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Политолог: Франция и Британия идут на военный риск ради нефти

    Политолог Ткаченко: Британия и Франция становятся участниками конфликта на Ближнем Востоке

    Политолог: Франция и Британия идут на военный риск ради нефти
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Франция и Британия готовы усилить военное присутствие на Ближнем Востоке, чтобы защитить поставки нефти на фоне энергетического кризиса в Европе. Однако попытка стабилизировать рынок может привести Париж и Лондон к прямому вовлечению в конфликт с хуситами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Напомним, Франция планирует направить войска в Саудовскую Аравию для защиты нефтяной инфраструктуры, а Британия – предоставить Эр-Рияду самолет-заправщик Voyager.

    «В Европе усугубляется кризис на энергетических рынках. Он негативно сказывается на экономиках стран континента: страдает потребительский сектор, ускоряется инфляция. Одна из причин такого положения – атаки участников движения «Ансар Аллах» на суда и прибрежную инфраструктуру Красного моря», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Франция и Британия с удивлением обнаружили, что США фактически предали своего союзника – Саудовскую Аравию. Париж и Лондон, будучи ядерными державами, полагают, что смогут отчасти заменить роль Штатов в сдерживании хуситов. При этом нападать на Йемен они, конечно, не станут, хотя именно этого хочет Эр-Рияд. Французские и британские власти пока лишь рассчитывают обеспечить защиту нефтепровода и терминалов на Красном море, а также в целом способствовать увеличению предложения нефти», – рассуждает политолог.

    При этом, как полагает аналитик, Франция и Британия недооценивают возможности шиитского движения. «Как бы то ни было, планы Парижа направить войска и системы ПВО в Саудовскую Аравию, а Лондона – предоставить самолет-заправщик Voyager преследуют цель стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке», – считает Ткаченко. При этом Эммануэль Макрон заверяет, что Пятая республика не намерена вступать в боевые действия, хотя фактически страна становится участником конфликта.

    На этом фоне эксперт провел аналогию с украинским кризисом. «Европа производит в интересах Украины дроны и ракеты, передает ВСУ вооружение. Более того, Россия называла имена десятков погибших в ходе боевых действий французов и англичан, в том числе действующих офицеров. Считается ли это участием в военной операции? Мы считаем, что да, но на Западе придерживаются другого мнения», – сказал спикер, проведя аналогию с поддержкой Саудовской Аравии.

    «При этом сама ситуация с энергетикой в европейских странах – это плод неудачной политики еврочиновников по поддержке украинского руководства. Во-первых, они ввели санкции против нефтяной отрасли России и тем самым открыли ящик Пандоры», – заметил спикер. Он напомнил, что структура мирового нефтяного и нефтегазового рынка складывалась десятилетиями, а Россия играла важнейшую роль в его балансировке.

    «Это очень сложная экосистема, которая обеспечивала стабильность только в том случае, если в неё искусственно не вмешивались. А европейцы думали, что разрушат наш бюджетный цикл. Они доставили нам, конечно, большие неприятности, но обратный эффект – удар по их собственной экономике – оказался существенно более разрушительным», – пояснил Ткаченко.

    Во-вторых, европейские политики не оказывают давление на Украину, которая наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. «Вместо этого они пытаются минимизировать потери от возможного обострения кризиса в Баб-эль-Мандебском и Ормузском проливах. Насколько эффективным окажется такое решение проблемы – покажет время», – заключил эксперт.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж направит военнослужащих и системы ПВО в Саудовскую Аравию для помощи в обороне нефтеперерабатывающего завода и трубопровода для перекачки сырой нефти в порту Янбу. При этом он отметил, что Пятая республика «не ввязывается ни в какой конфликт», а задача французских военных будет заключаться исключительно в защите энергетических объектов.

    Как указывает издание The War Zone, власти Франции пошли на такой шаг на фоне обостряющегося энергетического кризиса. «Суровая реальность, с которой столкнулся Макрон, заключается в том, что если нефтяная инфраструктура и транспортные узлы Саудовской Аравии вблизи Красного моря будут разрушены или питающий их трубопровод будет остановлен на несколько месяцев, то последний крупный источник нефти в регионе – и особенно в Европе – окажется перекрыт», – говорится в материале.

    Примечательно, что Париж объявил о своем решении спустя несколько дней после того, как премьер-министр Британии Энди Бернем распорядился направить самолет-заправщик для поддержки Саудовской Аравии в ходе конфликта с йеменскими хуситами. Эта мера, как и действия Франции, продиктована опасениями по поводу поставок нефти.

    Британское правительство считает, что эскалация напряженности в Персидском заливе может иметь серьезные последствия для Соединенного Королевства, включая повышение цен на потребительские товары, перебои с поставками энергоносителей. «Хуситы представляют угрозу стабильности на Ближнем Востоке; следовательно, в национальных интересах Британии – экономических и с точки зрения безопасности – чтобы они не преуспели в достижении своих целей», – приводит TWZ заявление минобороны Британии.

    Действия Парижа и Лондона контрастируют с позицией США и других стран не вмешиваться в конфликт между Саудовской Аравией и хуситами. Ранее Дональд Трамп отклонил прямой призыв саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана нанести удар по группировке. Об этом сообщал портал Axios. Источники издания уточняли, что американская администрация при этом предоставит Эр-Рияду разведданные о хуситах и данные о целях для нанесения ударов.

    Кроме того, Пакистан и Турция, подписавшие с Саудовской Аравией в августе в Мекке соглашение о совместной обороне, до сих пор не предоставили никакой прямой военной помощи. Напомним, документ предусматривает принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одну из трех стран участники будут считать нападением на все три государства.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    27 сентября 2026, 16:47 • Новости дня
    Иранские военные атаковали 19 судов в Ормузском проливе

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранские военные атаковали 19 торговых судов, пытавшихся нелегально пересечь Ормузский пролив за последние двое суток, опровергнув заявления Дональда Трампа о контроле над судоходством.

    Вооруженные силы Ирана за последние двое суток атаковали 19 торговых судов, пытавшихся незаконно пройти через Ормузский пролив, передает РИА «Новости».

    «Вооруженные силы Ирана за две последние ночи нанесли удары по судам, пытавшимся незаконно пройти через Ормузский пролив. Согласно расследованию агентства, прошлой ночью удары были нанесены по семи судам, а позапрошлой ночью – еще по 12 судам», – говорится в сообщении агентства Fars.

    В публикации отмечается, что слова президента США Дональда Трампа о полном контроле американских сил над судоходством в проливе не соответствуют действительности. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял о передаче Вашингтону семидневного плана по открытию Ормузского пролива, однако Трамп отверг это предложение.

    Ситуация обострилась после того, как в середине июня США и Иран подписали меморандум для заключения мирного соглашения. Спустя три недели Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов, что привело к возобновлению обмена ударами и остановке свободного прохода судов через пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп отверг семидневный план Тегерана по открытию Ормузского пролива.

    В августе глава Белого дома заявил о полном контроле ВМС США над этой акваторией.

    В июле Корпус стражей исламской революции остановил шесть торговых судов после предупреждения.

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    26 сентября 2026, 04:18 • Новости дня
    WSJ: Трамп отверг план Ирана по Ормузу и заговорил о новых ударах

    WSJ узнала, что Трамп отверг иранский семидневный план по Ормузу

    WSJ: Трамп отверг план Ирана по Ормузу и заговорил о новых ударах
    @ Annabelle Gordon - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп отверг план Тегерана и ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов, так как скептически относится к способности Тегерана удовлетворить его требования, пишет WSJ.

    Нынешняя позиция президента Трампа указывает на то, что конфликт, скорее всего, снова перерастет в боевые действия, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Президент США отклонил предложение Ирана о семидневном прекращении огня и заявил своим помощникам, что ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в ноябре, сообщили газете американские официальные лица.

    Предложение Тегерана предусматривало возобновление работы Ормузского пролива и ядерных переговоров в обмен на снятие США блокады иранских портов, которая наносит серьезный ущерб экономике страны.

    Трамп открыто заявляет, что Тегеран якобы умоляет о сделке после промежуточных выборов, которая бы ликвидировала его ядерную программу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США и призвал создать систему коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Глава МИД Ирана Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива после того, как при посредничестве Катара иранская сторона передала США семидневный план по возобновлению работы Ормузского пролива.

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    27 сентября 2026, 05:49 • Новости дня
    США: Через Ормузский пролив ежедневно проходит около 13 млн баррелей нефти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Через Ормузский пролив каждый день проходит огромный объем нефтепродуктов, объем достигает 13 млн баррелей ежедневно, заявил министр энергетики США Крис Райт.

    Американские военные каждый день помогают транспортировать нефть, газ, нефтепродукты и удобрения через этот пролив, заявил Райт, передает ТАСС.

    «В один из дней на прошлой неделе через пролив прошли более 20 млн баррелей нефти, это больше доконфликтных показателей. Средний показатель сегодня составляет почти 13 млн баррелей в день», – сообщил министр.

    В субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отверг предложенный Тегераном семидневный план открытия Ормузского пролива.

    В начале сентября американский лидер сообщил о восстановлении транзита нефти через эту стратегическую артерию до 18 млн баррелей в сутки.

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    26 сентября 2026, 16:57 • Новости дня
    Трамп отверг иранское предложение по Ормузскому проливу

    Трамп отверг семидневный план Ирана по открытию Ормузского пролива

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отклонил план Тегерана по открытию Ормузского пролива.

    «Они сделали предложение, но я его отверг», – заявил американский лидер журналистам в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Накануне глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран через посредников передал Вашингтону семидневный план по открытию Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дональд Трамп отверг план Тегерана и заговорил о новых ударах.

    В субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива.

    В субботу Иран передал США семидневный план открытия пролива.

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    26 сентября 2026, 04:43 • Новости дня
    Пезешкиан сообщил о здоровье верховного лидера Ирана Хаменеи

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заверил, что у верховного лидера нет проблем со здоровьем и они дважды встречались, проводя в беседах долгие часы.

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «не имеет никаких конкретных проблем со здоровьем или иных сложностей», – сообщил президент республики Масуд Пезешкиан в интервью CBS News.

    По его словам, они дважды встречались, причем одна из встреч длилась более семи часов, и всё это время они сидели, периодически меняя позу.

    «С медицинской точки зрения он абсолютно здоров. Услышьте это от меня как от врача и примите как факт: никаких проблем у него нет», – заявил Пезешкиан, добавив, что полученные им травмы лица и ног уже зажили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной СМИ сообщили о восстановлении Моджтабы Хаменеи после тяжелых ранений. В августе президент США заявлял, что у Хаменеи серьезно поражена левая часть тела.

    В конце августа Хаменеи призвал исламские страны объединиться против США и Израиля.

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    26 сентября 2026, 19:43 • Новости дня
    Лавров предупредил об угрозе срыва создания Палестинского государства

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров предупредил мировое сообщество о риске срыва создания суверенного палестинского государства из-за действий Израиля.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости». Он заявил, что пришло время для решения вопроса об обеспечении государственности палестинского народа.

    «Убеждены, что пришло время для решения главной проблемы Ближнего Востока – обеспечения государственности палестинского народа на основе многочисленных решений ООН», – сказал Лавров. Министр напомнил, что почти год назад Совет Безопасности одобрил американский план мира в секторе Газа, однако мир в регионе так и не наступил.

    По словам главы МИД РФ, ситуация на Западном берегу реки Иордан продолжает ухудшаться, так как Израиль расширяет там поселенческую активность. Лавров предупредил, что если такая тенденция сохранится, создание палестинского государства станет невозможным, поскольку для него просто не останется территории.

    В мае глава МИД России Сергей Лавров заявил о ликвидации любых намеков на создание палестинского государства.

    Чуть ранее министр назвал нерешенность данного вопроса причиной сохранения очага экстремизма на Ближнем Востоке.

    В марте российский дипломат констатировал ежедневное уменьшение шансов на появление независимой Палестины.

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    26 сентября 2026, 02:21 • Новости дня
    Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива

    Аракчи: Открытие Ормуза состоится в соответствии с планом

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран при посредничестве Катара передал США семидневный план по возобновлению работы Ормузского пролива, сообщал глава иранского МИД Аббас Аракчи, теперь он пояснил, как скоро артерия откроется, согласно плану Ирана.

    «Семидневный срок начнет отсчитываться с момента принятия Соединенными Штатами этого плана. Если это произойдет завтра, реализация плана начнется с этого времени. Если будут приняты необходимые меры, мы считаем, что сможем завершить этот процесс в течение четырех-пяти дней. Таким образом, на шестой день Ормузский пролив откроется, а на седьмой день Соединенные Штаты войдут для заключения окончательного соглашения», – приводит слова Аракчи на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке агентство IRNA.

    Он добавил, что меры, которые должны принять Соединенные Штаты, были ранее доведены до сведения этой страны и находятся в рамках меморандума о взаимопонимании.

    «Если со стороны Америки будет проявлена ​​необходимая серьезность, это произойдет, и Ормузский пролив будет вновь открыт», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США и призвал создать систему коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Иран решил задерживать нарушающие пересечение Ормуза суда до уплаты штрафов.

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    25 сентября 2026, 14:30 • Новости дня
    Главы МИД России и Ирана обсудили безопасность судоходства в Ормузском проливе

    Аракчи рассказал Лаврову о переговорах Ирана с Оманом по Ормузскому проливу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поделился с главой МИД Сергеем Лавровым деталями диалога с Оманом о создании безопасного маршрута в Ормузском проливе.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал российскому коллеге Сергею Лаврову о переговорах Ирана с Оманом по Ормузскому проливу. Встреча дипломатов состоялась на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Иранское внешнеполитическое ведомство опубликовало официальное заявление по итогам встречи, сообщает РИА «Новости».

    «Глава МИД нашей страны проинформировал российского коллегу о текущей ситуации, связанной с переговорами и договоренностью Ирана и Омана касательно создания безопасного маршрута для судоходства в Ормузском проливе», – отметили в министерстве.

    Стороны также затронули усилия международных посредников по урегулированию ближневосточного кризиса дипломатическим путем. Аббас Аракчи подчеркнул, что напряженность в регионе стала прямым следствием политики Соединенных Штатов.

    По словам Аракчи, Тегеран настроен на мирное решение вопросов. При этом иранская сторона готова жестко отстаивать свои национальные интересы и не позволит использовать пролив для создания угроз безопасности государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и Оман согласовали итоговый вариант судоходного маршрута в Ормузском проливе. Месяцем ранее дипломаты этих государств обсудили создание временного совместного коридора для безопасного движения судов.

    Позже заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко провел встречу с послом Ирана Каземом Джалали для оценки обстановки на Ближнем Востоке.

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    26 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Индия призвала прекратить конфликты на Ближнем Востоке и Украине

    Индия призвала к завершению конфликтов на Ближнем Востоке и Украине

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на 81-й сессии Генассамблеи ООН призвал к скорейшему прекращению конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, подчеркнув их негативное влияние на глобальную безопасность.

    Конфликты на Ближнем Востоке и Украине подрывают безопасность и угрожают прогрессу, поэтому они должны быть как можно скорее прекращены, заявил Джайшанкар, передает ТАСС.

    Министр выразил обеспокоенность ситуацией в районе Персидского залива и недопустимостью нападений на торговые суда, призвав все стороны снижать напряженность и обеспечивать бесперебойные поставки товаров и энергоносителей.

    Также он отметил, что конфликт на Украине длится уже пятый год, и Индия поддерживает инициативы по установлению мира, заявляя о готовности содействовать улучшению ситуации, особенно в вопросах продовольственной и энергетической безопасности.

    Джайшанкар предупредил, что постоянные угрозы и давление ведут мир на край пропасти, подчеркнув важность укрепления стабильности и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с главой МИД Индии в Нью-Йорке.

    В среду Индия призвала реформировать ООН в интересах Глобального Юга.

    В середине месяца президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с наследным принцем Абу-Даби в Индии.

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    26 сентября 2026, 04:30 • Новости дня
    Разведка США сообщила о готовности Саудовской Аравии к ядерному оружию

    Разведка США узнала о готовности Саудовской Аравии к ядерному оружию

    Tекст: Катерина Туманова

    Среди секретных документов, предоставленных Конгрессу, – оценка американского разведывательного сообщества, согласно которой Саудовская Аравия не исключает возможности разработки программы создания ядерного оружия.

    «Саудовская Аравия не исключает возможности разработки ядерного оружия. Эта тревожная ситуация усугубила опасения некоторых американских законодателей по поводу согласия президента Дональда Трампа оказать королевству помощь в создании гражданской ядерной программы», – пишет Washington Post (WP).

    Ядерная сделка разрешает американским компаниям запустить в Саудовской Аравии проекты в области атомной энергетики на десятки миллиардов долларов, что, как надеется администрация Трампа, укрепит американо-саудовские связи и предотвратит сотрудничество королевства с противниками США, такими как Россия и Китай, сказано в статье.

    Все больше законодателей-демократов выражают опасения, что сделка создает возможность обогащения урана в Саудовской Аравии почти до 20%, что усиливает опасения по поводу возможного использования части ядерного материала в военных целях.

    В Конгрессе в настоящее время идет 90-дневный период рассмотрения, и законодатели могут принять закон, блокирующий сделку, если им удастся заручиться достаточной поддержкой.

    «Этим соглашением администрация Трампа отступает от прецедента, смягчая  ограничения и уступая требованиям Саудовской Аравии, соглашаясь на процесс, который почти наверняка позволит Эр-Рияду приобрести средства для обогащения урана и, возможно, разработки ядерного оружия», – заявила в пятницу в письме госсекретарю Марко Рубио группа сенаторов-демократов во главе с сенаторами Эдом Марки и Джеффом Меркли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле США одобрили ядерную сделку с Саудовской Аравией. Кронпринц допустил появление у Саудовской Аравии ядерного оружия. Саудовская Аравия открыла гигантское месторождение урана около Медины.


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    26 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Лавров назвал убийство верховного лидера Ирана неприемлемым

    Лавров назвал убийство верховного лидера Ирана силовым диктатом

    Tекст: Мария Иванова

    Россия считает убийство верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи и представителей высшего руководства республики неприемлемым проявлением силового диктата, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Об этом министр сказал в ходе общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, Москва расценивает убийство аятоллы Али Хаменеи, членов его семьи, а также членов военного и политического руководства Исламской Республики как неприемлемое проявление силового диктата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МИД Сергей Лавров завершил марафон двусторонних встреч на Генассамблее ООН.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о здоровье нового верховного лидера страны.

    В пятницу Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердили дипломатический путь решения конфликта с США.

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    26 сентября 2026, 15:05 • Новости дня
    Начальник генштаба Эфиопии обвинил Египет и Судан в поддержке повстанцев

    Al Arabiya: Египет и Судан обвинили в поддержке эфиопских мятежников

    Tекст: Мария Иванова

    Начальник генерального штаба вооруженных сил Эфиопии Бирхану Джула заявил, что иностранные государства, включая Египет и Судан, оказывают военную помощь наступающим на севере страны мятежникам.

    По словам военачальника, без поддержки извне противостоящие Аддис-Абебе повстанческие группировки не представляли бы значимой силы, передает Al Arabiya.

    При этом Джула не привел доказательств причастности Каира и Хартума к спонсированию мятежников, отмечает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что эфиопские повстанцы взяли под контроль несколько северных городов. Кроме того, в их руках могли оказаться три аэропорта в регионе Тыграй, в том числе в Мэкэле, Аксуме и Ында-Сылласе.

    В понедельник семь вооруженных и оппозиционных группировок, включая Народный фронт освобождения Тыграя, объявили о создании коалиции. Их главная цель – отстранение от власти правительства премьер-министра Абия Ахмеда и формирование переходного кабинета министров.

    Конфликт на севере Эфиопии начался осенью 2020 года, когда власти обвинили мятежников в нападении на военную базу. В ноябре 2022 года правительство и повстанцы подписали соглашение о прекращении боевых действий, однако сейчас наступление возобновилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Судан стянул войска к границе Эфиопии из-за атаки дронов.

    В марте специалисты указали на распространение американской агрессии в странах Африки.

    В прошлом году Эфиопия открыла крупнейшую на континенте гидроэлектростанцию «Возрождение».

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    26 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    Иран передал США семидневный план открытия Ормузского пролива

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи предложил Вашингтону семидневный план по возобновлению судоходства в Ормузском проливе при соблюдении ряда условий.

    Иран предложил США конкретный план по возобновлению работы Ормузского пролива. Инициатива была передана через посредничество Катара, сказал Аракчи журналистам на полях Генассамблеи ООН.

    «Иран передал Соединенным Штатам через Катар конкретный семидневный план. Если будут соблюдены необходимые условия, пролив может быть открыт заново и нормальное судоходство может быть восстановлено за семь дней», – приводит его слова РИА «Новости».

    Аракчи добавил, что США далеки от дипломатии, так как используют экономические лишения в качестве оружия, как инструмент коллективного наказания и политического принуждения.

    «Это не дипломатия. Это принуждение и экономический терроризм», – отметил глава МИД Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США и призвал создать систему коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Иран решил задерживать нарушающие пересечение Ормуза суда до уплаты штрафов.


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