Европейские профсоюзы потребовали разорвать контракты с Palantir

Европейские профсоюзы потребовали от властей ЕС разорвать отношения с Palantir

Tекст: Мария Иванова

Авторы открытого письма предупредили, что сильная зависимость Европы от одной американской компании создает угрозу суверенитету. Они призвали запретить заключение новых соглашений с корпорацией и разработать альтернативные решения, сообщает Euractiv.

Составители петиции также требуют от инвесторов, включая пенсионные фонды, продать имеющиеся у них акции Palantir. Отмечается, что сфера применения технологий компании вызывает серьезные опасения, так как среди ее клиентов значатся полиция, вооруженные силы и миграционные службы, отмечает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Евросоюз, а также Германия и Франция начали искать пути решения проблемы зависимости от нейросетевых продуктов Palantir. Немецкие и французские спецслужбы уже начали отказываться от американских систем в пользу французского конкурента ChapsVision, пишет Politico.

Испания распорядилась блокировать продукцию компании при госзакупках, а ряд других европейских стран заинтересовались французской военной нейросетью Artemis AI.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Palantir одной из самых больших угроз современному миру.

В мае эксперты отмечали, что мир подошел к глобальному цифровому перелому.

В 2025 году сообщалось, что США повышают уязвимость Украины за счет использования цифровых платформ.