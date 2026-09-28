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    28 сентября 2026, 07:19 • Новости дня

    Ростех объяснил преимущество «Торнадо-С» перед HIMARS

    Ростех: «Торнадо-С» прорывает эшелонированную ПВО Украины

    Ростех объяснил преимущество «Торнадо-С» перед HIMARS
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские управляемые реактивные снаряды системы залпового огня «Торнадо-С» стабильно преодолевают эшелонированные системы противовоздушной обороны украинской армии, это главное преимущество российской РСЗО перед американской HIMARS, заявил Ростех.

    Снаряды «Торнадо-С» стабильно демонстрируют способность прорывать эшелоны противовоздушной обороны противника, пояснили в госкорпорации, передает ТАСС.

    «За счет новой системы управления огнем отечественная боевая машина может оперативно наносить удары и менять позицию, не дожидаясь ответного вражеского огня», – пояснили там.

    Представители компании подчеркнули превосходство отечественных снарядов над американскими аналогами, включая HIMARS. Это преимущество в артиллерийских дуэлях достигается благодаря более крупному калибру и высокой энергетике ракеты.

    При этом точность российской системы остается на очень высоком уровне.

    РСЗО «Торнадо-С» оборудована современной автоматизированной системой управления огнем и навигационной аппаратурой для точного наведения. Дальность стрельбы достигает 120 км, это позволяет наносить высокоточные удары по критически важным объектам противника как на линии боевого соприкосновения, так и в глубине обороны.

    Ранее в сентябре расчет РСЗО «Торнадо-С» поразил американскую установку HIMARS в Харьковской области.

    Зимой артиллеристы уничтожили склады боеприпасов украинских войск.

    В прошлом году Ростех объяснял, как управляемые снаряды комплекса эффективно преодолевают системы противовоздушной обороны противника.

    26 сентября 2026, 01:53 • Новости дня
    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне

    ВКС России сбросили ФАБ-500 на позиции ВСУ на острове Корабел

    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация сбросила более десяти авиабомб ФАБ-500 на позиции украинского подразделения «Птицы Мадьяра» в Херсоне, уничтожив живую силу и технику, рассказал военнослужащий с позывным Приморск.

    «Силы оперативно-тактической авиации ВС РФ ночью нанесли массированный удар более чем десятью авиабомбами ФАБ-500 по позициям киевских боевиков на острове Корабел в Херсоне», – рассказал он РИА «Новости».

    Приморск уточнил, что в результате огневого поражения уничтожено крупное скопление личного состава и техники ВСУ, включая силы украинского  террористического подразделения «Птицы Мадьяра», а также националистов и наемников.

    «Всего уничтожено более взвода боевиков, порядка трех единиц бронированной техники и множество оборудования для управления БПЛА», – добавил военнослужащий.

    Разведчики 18-й армии группировки «Днепр» скорректировали удар с помощью беспилотников и обеспечили объективный контроль.

    Сейчас под контролем ВС России находится около 75% территории Херсонской области, вошедшей в состав страны после референдума 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России ударили ФАБами по Маякам и Светличному.  До этого ВКС России ударили ФАБ-1500 по пунктам управления БПЛА в районе Хотени в Сумской области и Дружковке в ДНР, а также уничтожили украинские пункты БПЛА бомбами ФАБ-1500.

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    26 сентября 2026, 03:37 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска

    Марочко: ВС России готовятся к штурму Славянска и Краматорска

    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска активно готовятся к штурму восточных рубежей Славянско-Краматорской агломерации, нанося существенный урон подразделениям ВСУ в этих городах, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Хочу отметить, подготовительные мероприятия в Славянске и Краматорске уже ведутся не один день. В целом можно говорить, что мы сейчас наносим серьезный ущерб противнику именно в этих городах», – заявил он ТАСС.

    По информации Марочко, после успешной зачистки Николаевки и выравнивания линии фронта российские войска смогут начать штурм восточных окраин Славянско-Краматорской агломерации.

    Он добавил, что для стабилизации обстановки под Красным Лиманом в ДНР командование ВСУ перебросило 3-й армейский корпус и подразделение запрещенной в России террористической организации «Азов».

    Ожидая потерю позиций, украинская сторона также направляет в этот район дополнительные резервные силы, подытожил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики сообщили об усилении принудительной эвакуации детей из Славянска. Офицер запаса Дандыкин сообщил о старте решающих сражений в зоне СВО и вынужденной обороне ВСУ в Красном Лимане.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    26 сентября 2026, 13:34 • Новости дня
    Минобороны испытало новые системы защиты бронетехники от дронов
    Минобороны испытало новые системы защиты бронетехники от дронов
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра обороны лександр Санчик провел техническую конференцию, посвященную модернизации бронетехники и испытаниям новых систем защиты от беспилотников.

    Техническая конференция по совершенствованию бронетанкового вооружения и автомобильной техники прошла под руководством заместителя министра обороны России генерала армии Александра Санчика. Там также провели апробацию новых систем активной защиты от вражеских беспилотников, сообщает Минобороны.

    «Выстроенная с заводами-изготовителями обратная связь из войск позволяет оперативно решать вопросы модернизации поставляемых образцов вооружения и техники», – подчеркнул Санчик. Он добавил, что ремонтные батальоны создают собственные эффективные новинки, лучшие из которых должны выпускаться серийно.

    В рамках практической части были представлены образцы военной автомобильной техники, демонстрирующие высокую эффективность на переднем крае.

    Также участникам показали комплексы активной защиты от дронов противника, установленные на различных шасси. Генералу доложили, что после полигонных испытаний эти системы направят на боевую апробацию в зону проведения спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Санчик сообщил о пятикратном увеличении объемов поставок вооружения и техники с начала спецоперации.

    Ранее российские инженеры модернизировали танк Т-90М «Прорыв» с учетом реального боевого опыта военнослужащих.

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    25 сентября 2026, 18:16 • Новости дня
    ВС России ударили по дата-центру разведки и сухогрузу на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные поразили киевский дата-центр разведки и логистический узел в Требухове, а также сухогруз с военными грузами в Черноморске, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России точными ударами беспилотников поразили военные объекты и суда на Украине, сообщает Минобороны в Max. В частности, в результате успешных действий поражен киевский дата-центр «Датагрупп». Он обеспечивал обработку и передачу разведывательных данных для нужд армии противника.

    Кроме того, в населенном пункте Требухов Киевской области уничтожен логистический центр компании «Хеви логистик Юкрейн». Его территория использовалась украинским оборонным ведомством и силовыми структурами для хранения товаров двойного назначения. В Одесской области удар пришелся по сухогрузу, доставившему военные грузы в порт Черноморска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли массированный удар по украинским предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Одессе.

    Днем ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении ключевых киевских центров обработки данных. До этого военные поразили доставившее военные грузы судно в порту Одессы.

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    26 сентября 2026, 15:07 • Новости дня
    Российские дроны взяли под полный контроль небо над Добропольем
    Российские дроны взяли под полный контроль небо над Добропольем
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские расчеты беспилотных систем группировки «Центр» обеспечили полный контроль над небом на Добропольском направлении, уничтожая вражеские пункты управления и технику.

    Российские операторы беспилотников группировки войск «Центр» установили полный контроль над воздушным пространством на Добропольском направлении, сообщает Минобороны.

    Военнослужащие не только успешно перехватывают любые воздушные цели противника, но и наносят точечные удары. В результате этих действий ликвидируются вражеские пункты управления вместе с военной техникой.

    «На Доброполье жарко: небо под полным контролем наших дроноводов», – комментирует действия армии России военное ведомство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская группировка войск «Центр» завершила окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье. Затем наши бойцы продолжили уничтожение блокированной группировки украинской армии в этом городе.

    Накануне подразделения беспилотной авиации пресекли попытки прорыва противника из образовавшегося котла.

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    25 сентября 2026, 20:43 • Новости дня
    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    DPA: Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Десятки тысяч молодых людей вышли на улицы почти ста городов Германии, протестуя против планов властей вернуть обязательный призыв в армию, сообщило агентство DPA.

    Около ста немецких городов охватили протесты молодежи против обязательной военной службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. По данным организаторов, в акциях приняли участие порядка 45 тыс. человек.

    «По всей стране десятки тысяч школьников вышли в пятницу на улицы, чтобы выразить свой протест против возможного введения воинской повинности», – отмечается в публикации.

    Представитель общественной инициативы «Школьная забастовка против воинской повинности» Бела Брейтнер рассказал агентству, что власти рассылают анкеты и назначают обязательные медосмотры, которые должны были начаться только в июле 2027 года.

    Он добавил, что результаты опросов свидетельствуют о нежелании молодежи служить в бундесвере.

    С 1 января в Германии действует новый закон о службе в армии. Он сохраняет добровольный призыв, но предусматривает возобновление воинского учета для всех 18-летних юношей.

    Документ допускает возврат к обязательной службе, приостановленной в 2011 году, если возникнет нехватка добровольцев или ухудшится ситуация с безопасностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Германии начало обязательное медицинское освидетельствование 18-летних юношей.

    На фоне роста числа отказников правительство ФРГ разработало новую модель альтернативной гражданской службы.

    Весной немецкие школьники уже проводили массовые демонстрации против возврата воинской обязанности.

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    26 сентября 2026, 06:23 • Новости дня
    Washington Examiner указал США на отсутствие аналогов ракеты «Буревестник»
    Washington Examiner указал США на отсутствие аналогов ракеты «Буревестник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия собирается испытать крылатую ракету с ядерным двигателем, которая может летать неограниченно долго вне зоны действия радаров и Соединенные Штаты ничего подобного не имеют, пишет журнал Washington Examiner.

    Россия готовится к новым испытаниям уникальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, способной совершать полеты неограниченной дальности вне зоны видимости радаров. Полигон для предстоящих пусков уже развернут на архипелаге Новая Земля, пишет Washington Examiner (WE).

    В ходе предыдущих тестов ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолев почти 14 тыс. километров. Предполагается, что аппарат способен облететь земной шар сто раз без дозаправки, значительно превосходя характеристики существующих боевых систем.

    Бывший руководитель британской военной разведки Джеймс Хокенхалл отметил уникальные особенности российского оружия.

    «Буревестник» – это дозвуковая крылатая ракета с ядерным двигателем, обладающая глобальной дальностью действия и позволяющая атаковать с неожиданных направлений», – заявил эксперт.

    Полет ракеты проходит на сверхмалых высотах – от 50 до 100 метров, что делает ее практически незаметной для современных радиолокационных систем. Американские военные аналитики выражают серьезную обеспокоенность отсутствием у США аналогичных разработок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин заявил о финальной стадии работ над комплексами «Посейдон» и «Буревестник».

    Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно назвал российские системы «Посейдон» и «Буревестник» запредельными и выразил обеспокоенность их появлением в российском арсенале.

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    25 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Военные ВСУ попали в плен во время видеосъемок сменщиков на полигоне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие захватили в плен украинских бойцов, пока их сменщики участвовали в видеосъемках на полигоне для отчета перед командованием.

    Украинские военнослужащие оказались в плену у Вооруженных сил России в тот момент, когда их сменщиков снимали на камеру на полигоне. Об этом рассказал украинский пленный Юрий Фисенко.

    «Вечером подошли ребята – и был факт, что нас задержали на позициях из-за того, что наших сменщиков забирали на полигон для проведения каких-то там съемок, что они там такие крутые, «Рексы», – пояснил Фисенко на видеозаписи, предоставленной РИА «Новости» Минобороны.

    По словам военнопленного, пока он вместе с сослуживцами ожидал смену на позициях, их захватили российские бойцы. Фисенко выразил сожаление о случившемся, отметив, что лучше бы спокойно оставался дома.

    Он также высказал мнение, что съемка военнослужащих ВСУ проводилась для отчета перед начальством, чтобы продемонстрировать процесс обучения бойцов.

    Ранее стало известно, что многие украинские военнослужащие сдались в плен в районе Волчанска. Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования на Краснолиманском направлении открывают огонь по своим сдающимся бойцам.

    До этого мобилизованные солдаты ВСУ под Закотным добровольно сложили оружие.

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    25 сентября 2026, 23:55 • Новости дня
    Итальянские военнослужащие пострадали во время учений НАТО в Латвии

    Tекст: Катерина Туманова

    Пострадавшие попали под обстрел боевой машины Dardo, которая выдала случайный пулеметный залп, попавший в ехавшую впереди машину того же типа с открытым люком.

    Четверо итальянских военнослужащих были ранены во время огневых учений в пятницу днем в тренировочном районе Адажи в Латвия. Пострадавшие относились к полку берсальеров (стрелков), участвовавшему в миссии НАТО Forward Land Forces (Flf) в Латвии, пишет итальянская La Stampa.

    По причинам, которые выясняются, во время учений произошла авария с неавтоматизированным огнестрельным оружием, установленным на итальянской военной машине.

    Пулеметный залп случайно произошел на бронетранспортере Dardo в сторону такого же боевого автомобиля, который шел впереди с открытым люком, возможно, военные спускались с боевой машины.

    Трое из четырех раненых военнослужащих в порядке и уже связались со своими членами семьи, в то время как четвертый, находящийся в более серьезном состоянии, находится в стабильном состоянии.

    Расследование динамики аварии продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин указал на отработку европейскими странами захвата гражданских судов на Балтике.

    В Казахстане возбудили дело после гибели военных на Каспии. На тренировочных полетах в США разбился военный истребитель F-16.

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    25 сентября 2026, 18:56 • Новости дня
    Минобороны скорректировало условия службы иностранцев в армии России

    Минобороны отменило форму уведомления об увольнении иностранцев с ВНЖ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Андрей Белоусов отменил форму уведомления о досрочном увольнении иностранцев с видом на жительство из Вооруженных сил России.

    Министерство обороны России изменило правила прохождения военной службы для иностранных граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов, передает ТАСС.

    «Приказываю: признать утратившим силу приказ министра обороны Российской Федерации от 1 ноября 2023 г. N744 «Об установлении формы уведомления о досрочном увольнении с военной службы иностранного гражданина, получившего вид на жительство в связи с заключением в период специальной военной операции контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации»», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин подписал закон о запрете депортации служащих в ВС страны иностранцев.

    Годом ранее глава государства расширил возможности иностранных граждан для прохождения военной службы в период мобилизации. Тогда же лица без гражданства получили право на заключение контрактов с российскими войсками.

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    26 сентября 2026, 14:57 • Новости дня
    Контингенты стран ОДКБ прибыли в Россию для участия в учениях

    Контингенты ОДКБ из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана прибыли в РФ

    Tекст: Мария Иванова

    Участники учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана прибыли в Россию для проведения тренировок.

    Контингенты стран – членов ОДКБ завершили перегруппировку и прибыли на полигон «Чебаркульский» в Челябинской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Объединенный штаб ОДКБ.

    В рамках командно-штабного учения «Взаимодействие-2026» военные отработают организацию совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. Специальные учения «Поиск-2026» посвящены ведению разведки, а «Эшелон-2026» – материально-техническому обеспечению.

    Начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков ранее отмечал, что маневры являются плановыми и направлены на повышение слаженности войск, а не против третьих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу белорусские военные отправились в Россию на учения ОДКБ.

    В начале месяца силы ОДКБ начали масштабные учения в горах Казахстана.

    В мае генсек ОДКБ анонсировал масштабные военные учения в России.

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    25 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Самолет с офицерами ВС Конго разбился на юго-западе страны

    Mediacongo: Самолет с офицерами ВС Конго разбился на юго-западе страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате крушения самолета на юго-западе Демократической Республики Конго погибли по меньшей мере десять человек, включая высокопоставленных военных, пишет Mediacongo.

    Самолет с офицерами Вооруженных сил Демократической Республики Конго потерпел крушение на юго-западе страны, погибли не менее десяти человек, сообщает портал Mediacongo.

    «Генеральный аудитор ВС ДРК, генерал-лейтенант Люсьен-Рене Ликулия Бакуми погиб в результате крушения самолета… По предварительным данным, около десятка человек погибли вследствие этого несчастного случая», – говорится в публикации издания.

    Точные обстоятельства аварии и окончательное число погибших сейчас выясняются. Ожидается, что власти предоставят подробную информацию о типе воздушного судна, количестве людей на борту и причинах катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года на северо-востоке Демократической Республики Конго разбился гражданский самолет «Антонов». Ранее вооруженные силы этой африканской страны сорвали попытку государственного переворота.

    А уже в середине сентября легкий самолет потерпел крушение в горах Швейцарии.

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    25 сентября 2026, 13:15 • Новости дня
    Белорусские военные отправились в Россию на учения ОДКБ

    Минобороны Белоруссии: Военные республики отправились в Россию на учения ОДКБ

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Белоруссии сообщило об отправке военнослужащих республики на российские полигоны для участия в совместных учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Контингент Вооруженных сил Белоруссии направился на один из российских полигонов для участия в командно-штабных маневрах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики.

    В рамках совместной подготовки также пройдут специальные учения с задействованием сил и средств разведки «Поиск-2026» и маневры подразделений материально-технического обеспечения «Эшелон-2026».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца белорусские военные прибыли в Россию на масштабные учения.

    В прошлом месяце Минобороны Белоруссии сообщило о проведении учений на российском полигоне.

    В апреле Минобороны анонсировало учения ОДКБ на территории трех стран.

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    26 сентября 2026, 17:15 • Новости дня
    Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» прибыл на Сейшелы

    Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» впервые прибыл на Сейшелы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» впервые зашел в порт Виктория на Сейшельских Островах для прохождения морской практики курсантами ВМФ России.

    Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» впервые прибыл в порт Виктория на Сейшельских Островах. Визит состоялся в рамках морской практики курсантов высших учебных заведений Военно-Морского Флота России, сообщает Минобороны.

    Для экипажа запланированы культурные и спортивные мероприятия. Также моряки посетят могилу соотечественника – старшего судового врача Александра Крупенина.

    Штурманский поход корабля стартовал в начале июля и продлится до середины декабря 2026 года. За это время «Перекоп» пройдет около 30 тыс. морских миль, преодолев четыре океана, 14 морей, 23 пролива и девять заливов.

    До этого, в середине сентября, «Перекоп» с курсантами прибыл в камбоджийский порт Сиануквиль. Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале учебного года военные вузы набрали более 56 тыс. курсантов.

    Ранее корвет и танкер Балтийского флота зашли в порт Саймонстаун Южно-Африканской Республики.

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    26 сентября 2026, 17:29 • Новости дня
    Германия решила закупить 16 транспортных самолетов А400М

    Bild: Минобороны ФРГ закупит для бундесвера 16 самолетов Airbus А400М

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Германии планирует дополнительно закупить для бундесвера 16 военно-транспортных самолетов Airbus А400М, о чем в ближайшее время должен объявить министр Борис Писториус.

    Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус намерен официально объявить о решении приобрести еще 16 транспортных самолетов типа Airbus A400M, пишет немецкая газета Bild.

    Программа закупки таких самолетов для ВВС Германии считалась завершенной: в апреле военные получили последний, 53-й борт. Однако в проекте бюджета на 2028–2032 годы правительство страны заложило на новые самолеты 3,6 млрд евро, отмечает РИА «Новости».

    Из-за нехватки мест на базе Вунсторф в Нижней Саксонии бундесверу, вероятно, придется досрочно списать часть старой техники для размещения новых самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Германия запланировала масштабную закупку систем шифрования для бундесвера.

    В среду немецкие военные закупили партию дронов-камикадзе на 275 млн евро.

    В марте Германия решила создать аналог Starlink для вооруженных сил.

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