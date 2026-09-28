Ростех объяснил преимущество «Торнадо-С» перед HIMARS

Снаряды «Торнадо-С» стабильно демонстрируют способность прорывать эшелоны противовоздушной обороны противника, пояснили в госкорпорации, передает ТАСС.
«За счет новой системы управления огнем отечественная боевая машина может оперативно наносить удары и менять позицию, не дожидаясь ответного вражеского огня», – пояснили там.
Представители компании подчеркнули превосходство отечественных снарядов над американскими аналогами, включая HIMARS. Это преимущество в артиллерийских дуэлях достигается благодаря более крупному калибру и высокой энергетике ракеты.
При этом точность российской системы остается на очень высоком уровне.
РСЗО «Торнадо-С» оборудована современной автоматизированной системой управления огнем и навигационной аппаратурой для точного наведения. Дальность стрельбы достигает 120 км, это позволяет наносить высокоточные удары по критически важным объектам противника как на линии боевого соприкосновения, так и в глубине обороны.
Ранее в сентябре расчет РСЗО «Торнадо-С» поразил американскую установку HIMARS в Харьковской области.
Зимой артиллеристы уничтожили склады боеприпасов украинских войск.
В прошлом году Ростех объяснял, как управляемые снаряды комплекса эффективно преодолевают системы противовоздушной обороны противника.