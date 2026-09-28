Столичный аэропорт Внуково ограничил прием и отправку авиарейсов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – сообщил регулятор в Max.

Отмечается, что возможны корректировки в расписании рейсов.

Такие меры принимаются для обеспечения безопасности полетов.

Актуальный статус прибытия и вылета самолетов пассажиры могут узнать на официальном онлайн-табло аэропорта.

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении десятков беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.

В ночь на пятницу Внуково переводили на работу с рейсами по согласованию, за ним в тот же режим работы с рейсами переходил Домодедово.