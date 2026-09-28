Подозреваемого в убийстве россиянки в Абхазии связали с другими преступлениями

Tекст: Алексей Дегтярёв

Абухба может быть причастен к нападению на еще одну гражданку России, передает РИА «Новости».

Более двух лет назад Министерство иностранных дел предупреждало о рисках после выхода на свободу осужденного за тяжкое преступление абхазца, данные которого совпадают с задержанным 27 сентября Эдгаром Абухбой.

МВД Абхазии ранее сообщило о задержании 25-летнего жителя Гудауты по подозрению в убийстве 26-летней туристки из Оренбургской области. В 2024 году в республике разгорелся скандал из-за освобождения насильника с идентичными именем и фамилией.

«С крайним недоумением восприняли информацию о том, что 2 февраля абхазский гражданин Э.Г.Абухба, который в 2019 году совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу после смягчения ему приговора решением Верховного суда этой страны…», – говорилось в заявлении российского МИД от 16 февраля 2024 года.

По данным местных СМИ, Абухба в 2021 году был осужден на девять лет за изнасилование, грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью другой девушки, но вышел на свободу спустя три года. В МИД России отмечали, что подобные случаи свидетельствуют о снисходительном отношении абхазского правосудия к преступлениям на территории республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы Абхазии объявляли в розыск пропавшую туристку из Оренбургской области.

Позже милиция задержала подозреваемого в ее убийстве Эдгара Абухбу.

Более двух лет назад МИД России предупреждал россиян об опасности из-за досрочного освобождения этого преступника.