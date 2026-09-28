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    Предательский жест Украины столкнул корейцев между собой
    Рар: Европу будут вынуждать к переговорам с Россией
    Коц объяснил важность освобождения Хрипунов в Харьковской области
    В районе авиабазы США в Британии объявили режим ЧС
    ВС России поразили один из крупнейших дата-центров в Киеве
    Президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку
    Мирошник обвинил главу МИД Украины во лжи об Алешках
    Еврокомиссия призвала страны ЕС сократить потребление газа и света
    Швейцарцы отвергли инициативу по ужесточению принципа нейтралитета
    28 сентября 2026, 01:34 • Новости дня

    Подозреваемого в убийстве россиянки в Абхазии связали с другими преступлениями

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Задержанный за убийство российской туристки в Абхазии Эдгар Абухба может оказаться рецидивистом, ранее осужденным за изнасилование другой россиянки и досрочно вышедшим на свободу.

    Абухба может быть причастен к нападению на еще одну гражданку России, передает РИА «Новости».

    Более двух лет назад Министерство иностранных дел предупреждало о рисках после выхода на свободу осужденного за тяжкое преступление абхазца, данные которого совпадают с задержанным 27 сентября Эдгаром Абухбой.

    МВД Абхазии ранее сообщило о задержании 25-летнего жителя Гудауты по подозрению в убийстве 26-летней туристки из Оренбургской области. В 2024 году в республике разгорелся скандал из-за освобождения насильника с идентичными именем и фамилией.

    «С крайним недоумением восприняли информацию о том, что 2 февраля абхазский гражданин Э.Г.Абухба, который в 2019 году совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу после смягчения ему приговора решением Верховного суда этой страны…», – говорилось в заявлении российского МИД от 16 февраля 2024 года.

    По данным местных СМИ, Абухба в 2021 году был осужден на девять лет за изнасилование, грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью другой девушки, но вышел на свободу спустя три года. В МИД России отмечали, что подобные случаи свидетельствуют о снисходительном отношении абхазского правосудия к преступлениям на территории республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы Абхазии объявляли в розыск пропавшую туристку из Оренбургской области.

    Позже милиция задержала подозреваемого в ее убийстве Эдгара Абухбу.

    Более двух лет назад МИД России предупреждал россиян об опасности из-за досрочного освобождения этого преступника.

    27 сентября 2026, 12:53 • Новости дня
    Песков назвал опрометчивым использование Starlink для ударов по России
    Песков назвал опрометчивым использование Starlink для ударов по России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал потенциально опасным и опрометчивым шагом возможное разрешение использовать спутниковые системы Starlink для нанесения ударов вглубь российской территории.

    Подобное решение может привести к серьезным негативным последствиям, передают «Вести». Представитель Кремля прокомментировал инициативу передать Киеву технологии компании SpaceX для проведения атак.

    «Что касается предоставления спутниковых систем Маска для нанесения удара вглубь России, это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом», – заявил Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб уговаривал Илона Маска разрешить украинским военным использовать связь Starlink для ударов по России.

    Месяцем ранее Владимир Зеленский наградил американского предпринимателя украинским орденом.

    В июле глава киевского режима обратился к президенту Дональду Трампу с просьбой задействовать эту спутниковую сеть для атак по российской территории.

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    27 сентября 2026, 15:41 • Новости дня
    Захарова раскрыла истинную цель запроса Германии на встречу с Лавровым

    Захарова: Вадефуль запросил встречу с Лавровым для спасения рейтинга Мерца

    Захарова раскрыла истинную цель запроса Германии на встречу с Лавровым
    @ Павел Бедняков/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель МИД России Мария Захарова объяснила просьбу немецкого министра иностранных дел Йоханна Вадефуля о переговорах с российской стороной попыткой повысить популярность канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что инициатива главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке продиктована внутриполитическими мотивами, передает ТАСС.

    «У меня есть предположение, что эти переговоры, которые они запросили и которые обернулись вот этим зачитыванием текста по бумажке, нужны были только для того, чтобы каким-то образом продемонстрировать немцам некую активность», – заявила дипломат в телеэфире.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что подобные действия направлены на демонстрацию дипломатической работы официального Берлина. По ее словам, главной целью было поддержать снижающиеся показатели популярности немецкого канцлера Фридриха Мерца среди избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль запросил встречу с руководителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН.

    Российский министр заметил ожидания немецкого коллеги получить от Москвы уступки в рамках украинского конфликта.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца рабом военно-промышленного комплекса.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    27 сентября 2026, 15:07 • Новости дня
    Рар: Европу будут вынуждать к переговорам с Россией
    Рар: Европу будут вынуждать к переговорам с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия опасается, что на предстоящем саммите G20 во Флориде давление на европейские страны с требованием начать переговоры с Россией по Украине может усилиться, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. По его словам, именно поэтому Берлин пытается заранее «зондировать почву» для возможного возобновления переговоров с Москвой. Ранее состоялась встреча глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля.

    «В немецком правительстве поняли, что приглашением Владимира Путина на саммит G20 во Флориде США открыли новое окно для дипломатических переговоров по Украине. Хотят европейские лидеры того или нет, но Дональд Трамп старается усадить их с президентом России за один стол. Соответственно, страны ЕС ощущают, что на грядущем саммите будет веять духом многополярного мира», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Особенно чутко это осознают в ФРГ. Вероятность того, что развивающиеся государства будут давить на европейцев, добиваясь начала переговоров с Москвой, как никогда высока. Именно поэтому канцлер Германии Фридрих Мерц и послал главу МИД Йоханна Вадефуля «прозондировать почву» для возможных переговоров. Тем самым Берлин надеется вернуть себе роль лидера ЕС в переговорном процессе», – уточняет он.

    «Однако встреча двух дипломатов ни к чему не привела. Россия подчеркнула, что не намерена отступать от заявленных целей в рамках конфликта на Украине, а Германия продолжает настаивать на перемирии. Вряд ли в ближайшее время состоится еще одна встреча дипломатов на этом уровне. Инициатива в переговорном процессе пока остается исключительно у американцев», – заключил Рар.

    Ранее состоялись переговоры главы МИД Сергея Лаврова и его немецкого коллеги Йоханна Вадефуля. Встреча на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке по инициативе германской стороны, сообщает российское дипведомство. В ходе беседы затрагивались темы двусторонних отношений, а также сложившаяся вокруг Украины ситуация.

    «По этим и другим вопросам Вадефуль подтвердил неоднократно излагавшуюся публично позицию правительства ФРГ», – отмечает МИД РФ. Примечательно, что состоявшаяся встреча стала первым контактом между государствами на столь высоком уровне за четыре с половиной года. Подробностями организации беседы делилась официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

    По ее словам, подчиненные Вадефуля настаивали на ограничении доступа СМИ к мероприятию. «Требовали гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов. «Западная демократия прекрасного сада», – рассказала она. Захарова также отметила, что на переговорном столе лежал доклад «Наследники Геббельса: фальсификации событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима».

    «Вадефуль стыдливо прикрыл доклад блокнотом и сделал вид, будто бы ничего не заметил, а сравнение с Геббельсом – это и не про них. Но всем все совершенно очевидно и «правда глаза колет», – сообщает дипломат. При этом вся беседа, как передает ТАСС, уложилась в 20 минут. Министры пожали друг другу руки, а затем диалог перешел в закрытый формат.

    По итогам разговора глава МИД ФРГ отказался давать какие-либо комментарии. Впрочем, позже Вадефуль дал интервью немецкому телеканалу ZDF, в котором он назвал встречу с Лавровым «напряженной дискуссией». «Для меня было важно ясно дать понять, что Германия не приемлет таких вещей, как атака беспилотника в Лейпциге. Что это неприемлемая эскалация», – подчеркнул он. Напомним, никаких доказательств причастности Москвы к произошедшему Германией представлено не было.

    Объясняя причины, по которым ФРГ решила пойти на данный контакт, дипломат подчеркнул, что он не желает оставлять на откуп американцам обмен мнениями с Россией. «Мы осознаем, что между нашими правительствами существуют принципиальные разногласия во взглядах. Но эти разногласия также необходимо обсуждать», – уточнил Вадефуль.

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    27 сентября 2026, 17:28 • Новости дня
    Новый взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице Украины во время действия режима воздушной тревоги раздался очередной хлопок.

    Очередной хлопок раздался в столице Украины во время действия сирены, передает РИА «Новости». Информацию об этом распространил местный телеканал.

    «Взрыв в Киеве», – говорится в сообщении, которое появилось в Telegram-канале украинского СМИ.

    Согласно данным официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время в городе и прилегающей области звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее в воскресенье местные издания уже информировали о подобных инцидентах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Россия значительно нарастила количество ударов по Киеву.

    В украинской столице произошли массовые отключения электроэнергии после атаки беспилотников.

    Российские войска нанесли массированный удар по украинским военным заводам.

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    27 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    Минобороны иронично прокомментировало поражение дата-центров в Киеве

    Tекст: Ольга Иванова

    Российское оборонное ведомство сыронизировало над поражением информационного узла украинской армии в Киеве, назвав произошедшее принудительным цифровым детоксом.

    Российское оборонное ведомство с иронией отреагировало на информацию об уничтожении дата-центра украинских вооруженных сил в Киеве, опубликовав в «Макс» картинку с шуткой.

    В официальном аккаунте министерства появился короткий пост: «Цифровой детокс. В принудительном режиме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удар по центру обработки данных компании «Омега Телеком» в Киеве, обеспечивающему ВСУ высокоскоростным интернетом.

    Кроме того, российские беспилотники успешно атаковали дата-центр компании «Киевстар» в Киеве.

    Ночью в Киеве был поражен центр обработки данных компании Vodafone, который обеспечивал мобильную связь, высокоскоростной интернет и передачу разведданных для украинских сил.

    Накануне российские войска поразили киевский центр обработки данных «Космонова».

    Данный инфраструктурный объект полностью прекратил свою работу.

    Повреждение узлового оборудования вызвало масштабные перебои с интернетом в украинской столице.

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    27 сентября 2026, 12:04 • Новости дня
    Коц объяснил важность освобождения Хрипунов в Харьковской области

    Военкор Коц: Освобождение Хрипунов сжало кольцо окружения ВСУ в Харьковской области

    Коц объяснил важность освобождения Хрипунов в Харьковской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный корреспондент Александр Коц объяснил стратегическое значение освобождения села Хрипуны в Харьковской области, отметив сжатие кольца окружения вокруг группировки противника.

    «Хрипуны – село в Волчанском районе Харьковской области с довоенным населением около 70 человек. Расположено на севере большого котла, заваренного российской армией на северо-востоке Харьковщины», – написал корреспондент в своем Telegram-канале.

    Коц добавил, что населенный пункт находится в полутора километрах к востоку от Малой Волчьей, об освобождении которой Минобороны сообщило 17 сентября. Он уточнил, что Хрипуны брали штурмовики 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса.

    Журналист отметил, что освобождение села еще больше сжимает кольцо окружения, а ближайшие цели – расположенные восточнее села Варваровка и Николаевка. Он подчеркнул, что группировка «Север» «методично режет котел на отдельные очаги сопротивления» для последующего разгрома, а попытки противника деблокировать окруженные силы не принесли результатов.

    Напомним, в воскресенье Минобороны сообщило, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Хрипуны, расположенный на северо-востоке Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска освободили населенные пункты Петропавловка и Лозовая в Харьковской области.

    За прошедшую неделю армия России взяла под контроль еще восемь сел в данном регионе.

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    27 сентября 2026, 13:26 • Новости дня
    Песков: Система «Рассвет» в скором времени заработает эффективнее

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на скорое повышение эффективности работы отечественной спутниковой системы «Рассвет», созданной как аналог Starlink.

    Российская спутниковая система «Рассвет», которая является аналогом Starlink, вскоре может начать работать эффективнее, сообщил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    «Давайте дождемся, когда наша система заработает <…> эффективно. Будем надеяться, что это произойдет как можно скорее», – сказал официальный представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова подтвердила успешное тестирование системы «Рассвет» на выборах в Ямало-Ненецком автономном округе.

    В июле Россия совершила запуск второй группы аппаратов этой низкоорбитальной группировки.

    В марте компания «Бюро 1440» сообщила об успешном старте первых 16 спутников связи.


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    27 сентября 2026, 13:57 • Новости дня
    КСИР захватил второй подводный дрон США в Ормузском проливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иранские военные захватили американский автономный подводный аппарат Remus 600, который вел шпионскую деятельность в Ормузском проливе.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции перехватили американский автономный подводный аппарат Remus 600 в Ормузском проливе, передает ТАСС.

    «Бойцы ВМС КСИР в ходе сложной операции с использованием средств радиоэлектронной борьбы и разведданных смогли перехватить передовой дрон ВС США, который вел шпионскую деятельность в Ормузском проливе. Подводный аппарат типа Remus 600 взят в качестве трофея и находится в распоряжении специалистов для извлечения информации», – говорится в заявлении иранских военных.

    Отмечается, что это уже второй подобный беспилотник Соединенных Штатов, который оказался в руках иранских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября иранские военные захватили у Ормузского пролива американский подводный беспилотник Dive-LD.

    Данный аппарат предназначался преимущественно для ведения разведки под водой.

    Позже Корпус стражей исламской революции уничтожил над Персидским заливом разведывательно-ударный дрон США MQ-9.

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    27 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили дата-центр «Киевстара»

    Российские беспилотники поразили киевский дата-центр оператора связи ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские беспилотники успешно атаковали дата-центр компании «Киевстар» в Киеве, обеспечивающий украинскую армию связью и интернетом.

    Российские военные нанесли удар по центру обработки данных телекоммуникационной компании «Киевстар» в столице Украины, передает РИА «Новости». Этот оператор является одним из крупнейших провайдеров мобильной связи и высокоскоростного интернета для нужд Вооруженных сил Украины.

    «Сегодня днем в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в Киеве... центр обработки данных компании «Киевстар», являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ», – заявили в Министерстве обороны России.

    Вооруженные силы РФ продолжают систематически атаковать коммуникационные узлы, логистические центры и морские суда, которые используются в интересах украинской армии.

    Видео очередного удара доступно в Мах-канале газеты ВЗГЛЯД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 сентября российские войска поразили телекоммуникационные центры «Киевстар» и «Парковый» в украинской столице.

    26 сентября киевский центр обработки данных «Космонова» полностью прекратил свою работу из-за масштабных повреждений.

    В ночь на 27 сентября беспилотники атаковали столичный центр обработки данных компании Vodafone.

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    27 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Швейцарцы отвергли инициативу по ужесточению принципа нейтралитета
    Швейцарцы отвергли инициативу по ужесточению принципа нейтралитета
    @ Jean-Christophe Bott/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На общенациональном референдуме в Швейцарии большинство из 68,49% участников отвергло конституционное ужесточение нейтралитета при явке 46%.

    Как передает РИА «Новости», по предварительным результатам подсчета голосов на федеральном портале VoteInfo, 68,49% граждан Швейцарии проголосовали против изменения конституционного принципа нейтралитета. Инициатива была отклонена во всех 26 кантонах Конфедерации.

    Голосование прошло в воскресенье по народной инициативе «О нейтралитете», предлагавшей закрепить в конституции принцип вечного вооруженного нейтралитета и запрет на введение любых санкций, кроме одобренных Советом Безопасности ООН. Явка, по предварительным данным, составила 46%.

    Инициатором выступила имеющая парламентское большинство Швейцарская народная партия (UDC), настаивавшая на запрете присоединяться к санкциям без решения Совбеза ООН и вступать в военные или оборонительные союзы по типу НАТО. Федеральный совет Швейцарии рекомендовал гражданам голосовать против расширения принципа нейтралитета на конституционном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по предварительным данным, большинство участников референдума в Швейцарии выступили против инициативы о закреплении принципа вечного нейтралитета, предусматривающей отмену антироссийских санкций.

    Накануне голосования швейцарским избирателям предстояло на референдуме решить вопрос о более строгом определении нейтралитета, способном ограничить введение антироссийских санкций.

    Ранее жители Швейцарии готовились проголосовать в конце сентября за закрепление вечного вооруженного нейтралитета и отказ от односторонних экономических ограничений, лишающих страну возможности поддерживать санкции против кого-либо.

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    27 сентября 2026, 11:46 • Новости дня
    Режим ЧС ввели возле используемой США авиабазы Фэрфорд в Британии
    Режим ЧС ввели возле используемой США авиабазы Фэрфорд в Британии
    @ Mark Cosgrove/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В окрестностях британского военного аэродрома задержали нескольких подозреваемых в незаконном обороте взрывчатки, их автомобили сейчас обследуют армейские специалисты.

    Инцидент произошел в окрестностях военного аэродрома в графстве Глостершир, передает ТАСС. Местная полиция сообщила об аресте подозреваемых и начале эвакуации жителей деревни Уэлфорд.

    «В настоящее время специалисты армейской группы по обезвреживанию взрывоопасных предметов проводят обследование нескольких транспортных средств. Местных жителей эвакуируют в расположенный неподалеку спортивно-развлекательный центр», – заявили в правоохранительных органах.

    Телеканал Sky News отмечает, что база Фэрфорд задействовалась американскими военными для нанесения воздушных ударов по Ирану. На объекте дислоцируются штаб 501-го авиакрыла боевого обеспечения и 420-я авиационная эскадрилья.

    Аэродром считается предпочтительной передовой площадкой для размещения бомбардировщиков Командования глобальных ударов ВВС США в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы отменили ежегодное авиашоу на базе Фэрфорд из-за активности американских военных.

    Американские стратегические бомбардировщики возвращались на этот аэродром после выполнения боевых задач над территорией Ирана.

    Британские власти разрешили Вашингтону использовать свою военную инфраструктуру для поражения иранских целей.

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    27 сентября 2026, 12:35 • Новости дня
    Песков сообщил о неопределенности с визитом Путина на G20

    Песков сообщил об отсутствии решения по участию Путина в саммите G20

    Песков сообщил о неопределенности с визитом Путина на G20
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кремль пока не принял окончательного решения о личном участии президента России Владимира Путина в предстоящем саммите G20 в Майами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Окончательное решение о визите президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами пока не принято, передает ТАСС. В Кремле подчеркнули, что при рассмотрении этого вопроса будут учитываться все обстоятельства.

    «Таких решений пока не принималось. Будут учитываться все обстоятельства. Но в любом случае Россия активно примет участие в работе «Двадцатки», – сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона высоко оценила приглашение президенту Владимиру Путину на американский саммит G20.

    Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду на визит российского лидера в Майами.

    Посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев отметил желание Вашингтона видеть главу государства на этой встрече.

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    27 сентября 2026, 21:30 • Новости дня
    Президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Сербии Александр Вучич официально подписал документ о сложении полномочий главы государства.

    Глава сербского государства сложил полномочия в воскресенье вечером, передает РИА «Новости». Перед зданием администрации собрались сторонники политика, чтобы выразить ему поддержку. Политик вышел к собравшимся, поблагодарил их за победы на выборах 2017 и 2022 годов, после чего вернулся в здание.

    «На основании статьи 116 а5 Конституции Республики Сербии подаю в отставку с поста президента республики», – заявил политик и подписал соответствующий документ.

    В понедельник полномочия исполняющего обязанности главы государства перейдут председателю парламента Ане Брнабич. Ожидается, что до конца декабря в стране пройдут новые президентские выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сербский лидер Александр Вучич запланировал свою отставку на 27 сентября.

    Накануне политик проинформировал президента России Владимира Путина о скором уходе с поста.

    Ранее глава государства назначил внеочередные парламентские выборы на 25 октября.

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    27 сентября 2026, 07:26 • Новости дня
    Токаев уволил министра обороны Косанова после гибели военных на Каспии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку министра обороны Даурена Косанова после трагической гибели военных в Каспийском море.

    Токаев принял решение об отставке главы оборонного ведомства страны Даурена Косанова, передает РИА «Новости».

    «Указом главы государства Косанов Даурен Жуматаевич освобожден от должности министра обороны республики Казахстан», – сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время военных учений на Каспийском море погибли 14 казахстанских моряков.

    Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

    Генпрокуратура страны установила подозреваемых в халатном отношении к службе должностных лиц.

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    27 сентября 2026, 19:58 • Новости дня
    Захарова: Канье Уэст не извинился перед жителями России за поддержку нацизма

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский рэпер Канье Уэст извинился за поддержку нацизма перед евреями, но проигнорировал русских и белорусов, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американский исполнитель не принес извинений жителям России и Белоруссии, передает РИА «Новости». Дипломат напомнила, что 8 мая 2025 года рэпер выпустил клип, в котором звучит фраза «слава Гитлеру», а в конце использована аудиозапись выступления фюрера из 1930-х годов.

    «Когда я слышу, что он (Канье Уэст – ред.) как бы извинился перед евреями, я хочу задать вопрос: а перед русскими? А перед белорусами? А перед людьми других национальностей, которые здесь живут в нашей стране, извинился? Я вам могу сказать: нет, не извинился... А к нам, чья страна потеряла 27 млн человек от как раз Гитлера, не надо извиняться?» – задалась вопросом Захарова в подкасте блогеру Георгию Иващенко.

    Представитель ведомства добавила, что новость о возможном выступлении артиста в Петербурге шокировала настоящих блокадников. Один из них, узнав о песне со словами «хайль» и «Гитлер», стал задыхаться и не мог поверить в происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала шокирующими перформансы американского рэпера Канье Уэста с восхвалениями Адольфа Гитлера.

    Режиссер Никита Михалков счел оскорбительным для жителей блокадного Ленинграда возможное выступление этого артиста.

    Зрители потребовали через суд вернуть деньги за билеты на отмененное шоу музыканта.

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