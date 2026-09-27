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    27 сентября 2026, 23:08 • Новости дня

    Аракчи: Иран готов воевать и договариваться с США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран готов к любому развитию событий в отношениях с Вашингтоном, включая новый военный конфликт, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

    «Мы полностью готовы, если начнется новый виток агрессии. Мы выстоим любую агрессию, даже если это будет война судного дня. В то же время мы готовы и к дипломатическим переговорам. Выбор за президентом Трампом», – сказал министр в интервью телеканалу NBC, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что вероятное возобновление американской агрессии не принесет Вашингтону никаких результатов. По его словам, новый военный конфликт станет таким же безрезультатным, как и предыдущие попытки давления.

    Тегеран согласен на дипломатическое разрешение ситуации исключительно при условии принятия Вашингтоном иранского плана из семи пунктов.

    Напомним, Иран передал США семидневный план открытия пролива.

    Президент США Дональд Трамп отверг план Тегерана по открытию Ормузского пролива.

    До этого американские спецпосланники провели встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи для обсуждения сделки.

    25 сентября 2026, 05:05 • Новости дня
    Си Цзиньпин объявил о новом историческом этапе отношений с США

    Си Цзиньпин объявил о новом этапе отношений с США

    Си Цзиньпин объявил о новом историческом этапе отношений с США
    @ Annabelle Gordon - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о начале нового исторического этапа в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами Америки во время визита в Вашингтон.

    «Сегодня китайско-американские отношения находятся на новом историческом этапе», – передает слова Си Цзиньпина во время приветственного банкета в Белом доме РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что инициатива президента США Дональда Трампа сделала возможными значительные достижения американского народа. В то же время Китай стремится к великому возрождению нации, а модернизация постоянно открывает новые горизонты.

    Китайский лидер отметил, что обе эти грандиозные цели могут в полной мере дополнять друг друга. Он выразил благодарность Трампу и его супруге Мелании за теплое гостеприимство, отметив тщательность и заботу в организации визита.

    Си Цзиньпин предложил поднять тост за здоровье американского президента и его жены.

    «Я предлагаю поднять тост за здоровье президента Дональда Трампа и госпожи Мелании, за процветание и прогресс Китая и США, а также за дружбу между нашими народами», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель КНР прилетел в Соединенные Штаты с государственным визитом, президент США лично встретил гостя у трапа самолета на авиабазе Эндрюс.

    Си Цзиньпин анонсировал передачу двух панд американскому зоопарку. А президент США скривил лицо в ходе встречи с Си Цзиньпином.

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    25 сентября 2026, 15:06 • Новости дня
    Востоковед: США и Китай сделали шаг навстречу, сохранив соперничество в Азии

    Востоковед Маслов: США и Китай сделали шаг навстречу, сохранив соперничество в Азии

    Востоковед: США и Китай сделали шаг навстречу, сохранив соперничество в Азии
    @ Wang Ye/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США и Китай в ходе нынешнего саммита подали миру позитивные сигналы о готовности решать двусторонние проблемы, влияющие на мировые рынки. Впрочем, напряженность между Вашингтоном и Пекином сохранится в вопросах борьбы за влияние в Азии, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп назвал «отличными» переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    «Американская и китайская делегации в ходе нынешней встречи максимально усилили демонстрацию дружественной символики – от обмена знаковыми подарками до апелляции к историческим параллелям. Цель обеих стран – показать своим гражданам и всему миру, что трудности в их двусторонних отношениях носят временный характер», – объяснил директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Алексей Маслов.

    По словам эксперта, глобальная значимость сигналов Вашингтона и Пекина о планах дальнейшего взаимодействия объясняется влиянием американо-китайской конфронтации на мировые рынки. «Из позитивных промежуточных итогов саммита очевидно, что стороны намерены обсуждать стандарты развития искусственного интеллекта. Кроме того, возможно, сегодня будет заключен ряд крупных сделок по расширению взаимной бизнес-интеграции», – спрогнозировал аналитик.

    «Помимо этого, Белый дом заметно смягчил риторику по Тайваню, выразив готовность идти на разумные компромиссы. Заявления о ситуации с соблюдением прав человека в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном округе также сняты с повестки», – детализировал политолог.

    Впрочем, между Вашингтоном и Пекином сохраняется множество нерешенных вопросов. «Перемирие в области тарифной пикировки продлено лишь на два месяца. США сохраняют рычаги давления в этой сфере. Кроме того, Китай не дал никаких публичных заверений в отказе от использования в спорах с Вашингтоном фактора редкоземельных металлов», – обратил внимание собеседник.

    «Судя по всему, определенная двусторонняя напряженность сохранится и в борьбе за рынки. Также обе стороны не станут отказываться от попыток наращивать влияние в Азии в целом. В этом вопросе, среди прочего, будут задействованы Индия и японский военный фактор», – резюмировал Маслов.

    В четверг в Белом доме прошли переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. В числе прочего они обсудили ситуацию на Украине, на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове. Также были затронуты вопросы, касающиеся Тайваня и Ирана, сообщает CNN.

    Американский лидер заявил, что встреча прошла отлично. По словам Трампа, между ним и китайским лидером установились «великие отношения, основанные на взаимном уважении и жизненных интересах наших народов». «Наши команды работают над тем, чтобы способствовать более сбалансированным торговым отношениям, включая предоставление нового доступа на рынок для американских фермеров и животноводов», – сообщил глава Белого дома.

    В свою очередь Си назвал переговоры искренними и глубокими. «Мы достигли множества новых консенсусов, обогатили содержание конструктивных и стабильных стратегических связей Китая и США. Мы придали новые стратегические ориентиры отношениям», – сказал он перед торжественным ужином в Белом доме.

    Говоря об отношениях двух стран, Си отметил, что более 80 лет назад народы Китая и США плечом к плечу сражались против Японии. «В ходе войны сопротивления японской агрессии китайские солдаты и мирные жители спасли сотни американских летчиков ценой сотен тысяч жизней китайцев. Такая дружба, выкованная в крови и огне, непременно будет жить в поколениях», – заявил он.

    Си напомнил, что Трамп обещал «сделать Америку снова великой» и повести американский народ к значительным достижениям. «Китай стремится к великому национальному возрождению. Эти две цели одинаково амбициозны и, несомненно, могут взаимно укреплять друг друга. Китай и Штаты должны действовать как ответственные великие державы», – подчеркнул глава КНР.

    Одной из сфер, где Пекин и Вашингтон видят возможности для взаимодействия, Си назвал искусственный интеллект. Китайский лидер призвал «расширить список направлений сотрудничества и сократить список проблем» в контексте американо-китайских экономических и торговых отношений. По его словам, обе страны являются крупными державами в области искусственного интеллекта. «Хотя между нами существует конкуренция, возможности для сотрудничества еще шире», – отметил политик.

    При этом Си призвал стороны сохранять диалог и не допускать конфронтации. «Мы должны мирно сосуществовать. Китай и Соединенные Штаты, как две крупные страны, выиграют от сотрудничества и проиграют в конфронтации. Вооруженные силы обеих стран должны поддерживать регулярный диалог, совершенствовать механизмы взаимодействия и предотвращения кризисов», – приводит The Guardian слова Си.

    Символической частью визита стали и жесты, призванные подчеркнуть дружбу двух стран. Си выразил мнение, что панды Пин-Пин и Фу Шуан, которых перевезут в зоопарк Атланты, являются посланниками дружбы между народами Китая и США. Трамп подарил председателю КНР национальный символ США – скульптуру белоголового орлана.

    На торжественном ужине в Белом доме присутствовали Си Цзиньпин, его жена Пэн Лиюань, Дональд и Мелания Трамп, глава SpaceX и Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Nvidia Дженсен Хуанг, руководитель AMD Лиза Су и другие представители ведущих технологических компаний.

    Впрочем, за внешней демонстрацией взаимопонимания сохраняются серьезные разногласия, прежде всего в торговой сфере. Еще до начала переговоров американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что Пекин и Вашингтон договорились продлить торговое перемирие до 10 января 2027 года в надежде достигнуть за это время более масштабной сделки. Споры о пошлинах, редкоземельных материалах и технологических ограничениях остались открытыми, пишет Reuters.

    Еще одной чувствительной темой остаются ядерные возможности Китая. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, администрация Трампа ведет переговоры с Китаем о его быстро расширяющемся ядерном арсенале. Вашингтон сомневается в соблюдении Пекином 30-летнего запрета на соответствующие испытания. Обсуждения проходили в рамках многосторонних встреч в Женеве, Нью-Йорке и Касабланке.

    США оказывали давление на Пекин, требуя ответить на обвинения в проведении ядерных испытаний крайне низкой мощности. Кроме того, Вашингтон требует от Китая уведомлять США о подобных испытаниях. Пекин отвергает эти обвинения. Между тем китайские ракеты были продемонстрированы на военном параде в столице КНР в 2025 году.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    26 сентября 2026, 04:18 • Новости дня
    WSJ: Трамп отверг план Ирана по Ормузу и заговорил о новых ударах

    WSJ узнала, что Трамп отверг иранский семидневный план по Ормузу

    WSJ: Трамп отверг план Ирана по Ормузу и заговорил о новых ударах
    @ Annabelle Gordon - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп отверг план Тегерана и ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов, так как скептически относится к способности Тегерана удовлетворить его требования, пишет WSJ.

    Нынешняя позиция президента Трампа указывает на то, что конфликт, скорее всего, снова перерастет в боевые действия, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Президент США отклонил предложение Ирана о семидневном прекращении огня и заявил своим помощникам, что ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в ноябре, сообщили газете американские официальные лица.

    Предложение Тегерана предусматривало возобновление работы Ормузского пролива и ядерных переговоров в обмен на снятие США блокады иранских портов, которая наносит серьезный ущерб экономике страны.

    Трамп открыто заявляет, что Тегеран якобы умоляет о сделке после промежуточных выборов, которая бы ликвидировала его ядерную программу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США и призвал создать систему коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Глава МИД Ирана Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива после того, как при посредничестве Катара иранская сторона передала США семидневный план по возобновлению работы Ормузского пролива.

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    26 сентября 2026, 14:49 • Новости дня
    NYT: Си Цзиньпин попытался найти слабые места Трампа
    NYT: Си Цзиньпин попытался найти слабые места Трампа
    @ Shawn Thew/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель КНР Си Цзиньпин попытался выявить уязвимости президента США Дональда Трампа в ходе двусторонних переговоров, сообщает The New York Times.

    По данным NYT, председатель КНР Си Цзиньпин пытался обнаружить уязвимости президента США Дональда Трампа во время личной встречи, передает Ura.ru.

    «Си видит в частых встречах с американским коллегой возможность нащупать слабые места в позициях США», – заявил бывший заместитель советника по национальной безопасности Мэтт Поттингер изданию The New York Times.

    По информации газеты, китайский лидер аккуратно обозначил позицию Пекина по тайваньскому вопросу. Аналитики полагают, что таким образом он хотел продемонстрировать готовность Трампа учитывать ограничения КНР. Пекин рассматривает Тайвань как свою провинцию, тогда как сам остров отвергает подобные притязания.

    Независимость Тайваня признают 12 государств. Соединенные Штаты к ним не относятся, однако американские законы обязывают Вашингтон поставлять острову оборонительное вооружение. В своих речах Си Цзиньпин также обратил внимание на усиление военной мощи Японии и упомянул историческое сотрудничество Пекина и Вашингтона. При этом реальных прорывов по итогам визита зафиксировано не было.

    Китайский лидер Си Цзиньпин прилетел в Америку для обсуждения двусторонних отношений с Дональдом Трампом.

    Трамп провел встречу в Белом доме с Си Цзиньпином.

    Китаист Алексей Маслов сообщил, что американская администрация заметно смягчила риторику по тайваньскому вопросу.

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    26 сентября 2026, 03:13 • Новости дня
    Глава МИД Германии приветствовал приглашение Путина на саммит G20

    Вадефуль приветствовал приглашение Путина на саммит G20

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава немецкого МИД Йоханн Вадепхуль положительно оценил инициативу американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на предстоящий саммит G20.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль поддержал решение президента США Дональда Трампа позвать российского лидера на саммит G20 в Майами, передает агентство DPA. По мнению дипломата, это событие ознаменует возвращение президента России в круг западных лидеров.

    «Такими возможностями необходимо пользоваться», – заявил Вадефуль во время встречи со своей канадской коллегой Анитой Ананд в Оттаве.

    Немецкий дипломат подчеркнул, что это может стать началом серьезных переговоров, если российское руководство заинтересовано в прекращении украинского конфликта.

    Глава канадского МИД Анита Ананд призналась, что была удивлена решением Трампа пригласить Владимира Путина на декабрьский саммит. При этом она не видит причин для бойкота мероприятия со стороны Канады, указав на важность диалога с Москвой.

    Российская сторона пока не дала официального ответа на приглашение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США выразили надежду на участие Путина в саммите G20 в Майами. Российская сторона официально получила приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США. Каллас возмутилась приглашением Путина на саммит G20.


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    25 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    Умер пострадавший при покушении на Трампа американец

    ABC: В США скончался пострадавший при покушении на Трампа в 2024 году мужчина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американец Джеймс Копенхейвер, получивший ранения во время стрельбы на предвыборном митинге Дональда Трампа в Пенсильвании в 2024 году, ушел из жизни в больнице Питтсбурга, сообщил телеканал ABC.

    О смерти мужчины стало известно в среду, передает ТАСС со ссылкой на ABC. Он скончался 23 сентября, однако точная причина гибели пока не установлена врачами.

    Инцидент произошел в 2024 году во время публичного выступления политика в городе Батлер. В ходе стрельбы тяжелые травмы получили три сторонника республиканца, включая 76-летнего Копенхейвера.

    Трамп отреагировал на печальное известие в социальной сети Truth Social. Он заявил, что Копенхейвер был патриотом и бойцом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первое покушение на Дональда Трампа произошло в июле 2024 года в городе Батлер.

    В результате стрельбы двое участников предвыборного митинга получили тяжелые ранения. Сам Трамп заявил о попадании пули в верхнюю часть правого уха.

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    27 сентября 2026, 05:49 • Новости дня
    США: Через Ормузский пролив ежедневно проходит около 13 млн баррелей нефти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Через Ормузский пролив каждый день проходит огромный объем нефтепродуктов, объем достигает 13 млн баррелей ежедневно, заявил министр энергетики США Крис Райт.

    Американские военные каждый день помогают транспортировать нефть, газ, нефтепродукты и удобрения через этот пролив, заявил Райт, передает ТАСС.

    «В один из дней на прошлой неделе через пролив прошли более 20 млн баррелей нефти, это больше доконфликтных показателей. Средний показатель сегодня составляет почти 13 млн баррелей в день», – сообщил министр.

    В субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отверг предложенный Тегераном семидневный план открытия Ормузского пролива.

    В начале сентября американский лидер сообщил о восстановлении транзита нефти через эту стратегическую артерию до 18 млн баррелей в сутки.

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    26 сентября 2026, 16:57 • Новости дня
    Трамп отверг иранское предложение по Ормузскому проливу

    Трамп отверг семидневный план Ирана по открытию Ормузского пролива

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отклонил план Тегерана по открытию Ормузского пролива.

    «Они сделали предложение, но я его отверг», – заявил американский лидер журналистам в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Накануне глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран через посредников передал Вашингтону семидневный план по открытию Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дональд Трамп отверг план Тегерана и заговорил о новых ударах.

    В субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива.

    В субботу Иран передал США семидневный план открытия пролива.

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    25 сентября 2026, 04:35 • Новости дня
    Нетаньяху при выступлении в ООН потрясал пейджером и хвалил ЦАХАЛ

    Нетаньяху в ООН потрясал пейджером и хвалил ЦАХАЛ

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своей речи в Организации Объединенных Наций заявил, что никогда такое маленькое государство не сражалось так отважно, как Армия Израиля, которая с помощью пейджеров в 2024 году атаковал «Хезболлу».

    «В течение последних трех лет наши героические солдаты вели войну на семи фронтах. Знаете ли вы другую страну размером с Нью-Джерси, способную воевать три года на семи фронтах? <...> Они организовали войну, чтобы стереть нас с лица земли. Вместо того чтобы рухнуть, мы нанесли сокрушительный удар всем им с нашими замечательными американскими друзьями и уничтожили иранскую армию и ядерные объекты», – приводит его слова портал YNet.

    Нетаньяху взял пейджер и сказал: «Израиль нанес удар по ХАМАС, мы нанесли удар по «Хезболле». Помните пейджеры?», – сказал Нетеньяху, подняв над головой едва заметный в кулаке коробок.

    Напомним, что 17 и 18 сентября 2024 года в Ливане произошли многочисленные взрывы устройств связи, в результате которых погибли 37 человек и более трех тысяч получили ранения. Нетаньяху признал, что именно он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение «Хезболла».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху решил выступить в ООН вопреки угрозам ареста. Jerusalem Post сообщала, что Нетаньяху совершит шестичасовой визит в США. Делегации нескольких стран ушли с заседания ООН перед выступлением Нетаньяху.


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    26 сентября 2026, 04:43 • Новости дня
    Пезешкиан сообщил о здоровье верховного лидера Ирана Хаменеи

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заверил, что у верховного лидера нет проблем со здоровьем и они дважды встречались, проводя в беседах долгие часы.

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «не имеет никаких конкретных проблем со здоровьем или иных сложностей», – сообщил президент республики Масуд Пезешкиан в интервью CBS News.

    По его словам, они дважды встречались, причем одна из встреч длилась более семи часов, и всё это время они сидели, периодически меняя позу.

    «С медицинской точки зрения он абсолютно здоров. Услышьте это от меня как от врача и примите как факт: никаких проблем у него нет», – заявил Пезешкиан, добавив, что полученные им травмы лица и ног уже зажили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной СМИ сообщили о восстановлении Моджтабы Хаменеи после тяжелых ранений. В августе президент США заявлял, что у Хаменеи серьезно поражена левая часть тела.

    В конце августа Хаменеи призвал исламские страны объединиться против США и Израиля.

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    25 сентября 2026, 00:56 • Новости дня
    Колумбия разорвала дипломатические отношения с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство Колумбии официально прекратило дипломатические связи с Ираном из-за угроз национальной безопасности и предполагаемой поддержки терроризма со стороны Тегерана, сказано в заявлении МИД страны.

    «Министерство иностранных дел от имени правительства Колумбии сообщает, что по состоянию на 19 сентября 2026 года оно официально разорвало дипломатические отношения с Исламской Республикой Иран. Это суверенное решение отвечает основным принципам, определяющим внешнюю политику правительства в области национальной и общенациональной безопасности», – сказано в представленном на сайте МИД Колумбии документе.

    В ведомстве пояснили, что шаг стал ответом на предполагаемые связи Тегерана с международными террористическими и наркотеррористическими группировками. Также Богота учла задокументированные факты нарушения прав человека иранским правительством на колумбийской территории.

    Дополнительными причинами названы нападения на страны вне ближневосточного конфликта, блокада Ормузского пролива и препятствование работе МАГАТЭ.

    В МИД подчеркнули, что эти действия полностью подорвали доверие Колумбии к Ирану.

    Разрыв дипломатических связей не затронет консульские отношения, которые продолжат функционировать в соответствии с Венскими конвенциями. Колумбийская дипломатия намерена жестко пресекать любое внешнее вмешательство и защищать суверенитет страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США внес в санкционный список 27 авиакомпаний из Ирана и пообещал новые санкции за поддержку Ирана. Министр финансов США Скотт Бессент объявил о переходе конфликта с Ираном в финальную стадию.

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    26 сентября 2026, 02:21 • Новости дня
    Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива

    Аракчи: Открытие Ормуза состоится в соответствии с планом

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран при посредничестве Катара передал США семидневный план по возобновлению работы Ормузского пролива, сообщал глава иранского МИД Аббас Аракчи, теперь он пояснил, как скоро артерия откроется, согласно плану Ирана.

    «Семидневный срок начнет отсчитываться с момента принятия Соединенными Штатами этого плана. Если это произойдет завтра, реализация плана начнется с этого времени. Если будут приняты необходимые меры, мы считаем, что сможем завершить этот процесс в течение четырех-пяти дней. Таким образом, на шестой день Ормузский пролив откроется, а на седьмой день Соединенные Штаты войдут для заключения окончательного соглашения», – приводит слова Аракчи на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке агентство IRNA.

    Он добавил, что меры, которые должны принять Соединенные Штаты, были ранее доведены до сведения этой страны и находятся в рамках меморандума о взаимопонимании.

    «Если со стороны Америки будет проявлена ​​необходимая серьезность, это произойдет, и Ормузский пролив будет вновь открыт», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США и призвал создать систему коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Иран решил задерживать нарушающие пересечение Ормуза суда до уплаты штрафов.

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    25 сентября 2026, 14:30 • Новости дня
    Главы МИД России и Ирана обсудили безопасность судоходства в Ормузском проливе

    Аракчи рассказал Лаврову о переговорах Ирана с Оманом по Ормузскому проливу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поделился с главой МИД Сергеем Лавровым деталями диалога с Оманом о создании безопасного маршрута в Ормузском проливе.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал российскому коллеге Сергею Лаврову о переговорах Ирана с Оманом по Ормузскому проливу. Встреча дипломатов состоялась на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Иранское внешнеполитическое ведомство опубликовало официальное заявление по итогам встречи, сообщает РИА «Новости».

    «Глава МИД нашей страны проинформировал российского коллегу о текущей ситуации, связанной с переговорами и договоренностью Ирана и Омана касательно создания безопасного маршрута для судоходства в Ормузском проливе», – отметили в министерстве.

    Стороны также затронули усилия международных посредников по урегулированию ближневосточного кризиса дипломатическим путем. Аббас Аракчи подчеркнул, что напряженность в регионе стала прямым следствием политики Соединенных Штатов.

    По словам Аракчи, Тегеран настроен на мирное решение вопросов. При этом иранская сторона готова жестко отстаивать свои национальные интересы и не позволит использовать пролив для создания угроз безопасности государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и Оман согласовали итоговый вариант судоходного маршрута в Ормузском проливе. Месяцем ранее дипломаты этих государств обсудили создание временного совместного коридора для безопасного движения судов.

    Позже заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко провел встречу с послом Ирана Каземом Джалали для оценки обстановки на Ближнем Востоке.

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    26 сентября 2026, 17:35 • Новости дня
    Журналистов CNN не пустили на самолет Трампа

    Журналистам CNN не позволили сопровождать Трампа на самолете

    Tекст: Мария Иванова

    Американские власти не позволили журналистам CNN присутствовать на президентском борту во время полета Дональда Трампа в Теннесси.

    Президент США Дональд Трамп полетел в Теннесси на матч по американскому футболу. В полете его традиционно сопровождают журналисты, однако Белый дом не разрешил представителям CNN лететь на борту Air Force One, сообщает CNN.

    Конфликт Трампа с рядом крупных СМИ, включая CNN, продолжается уже две недели: он запретил им работать в Белом доме, обвинив в распространении фейковых новостей. Позднее CNN обвинил Белый дом в том, что тот не допустил его журналистов на торжественную церемонию прибытия председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон, отмечает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд временно отменил запрет Белого дома на доступ журналистов CNN, MS NOW и Politico. Суд обязал Трампа вернуть трем СМИ доступ в Белый дом.

    Во вторник Трамп пообещал оспорить иск лишенных доступа в Белый дом СМИ.

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    26 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Лавров назвал убийство верховного лидера Ирана неприемлемым

    Лавров назвал убийство верховного лидера Ирана силовым диктатом

    Tекст: Мария Иванова

    Россия считает убийство верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи и представителей высшего руководства республики неприемлемым проявлением силового диктата, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Об этом министр сказал в ходе общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, Москва расценивает убийство аятоллы Али Хаменеи, членов его семьи, а также членов военного и политического руководства Исламской Республики как неприемлемое проявление силового диктата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МИД Сергей Лавров завершил марафон двусторонних встреч на Генассамблее ООН.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о здоровье нового верховного лидера страны.

    В пятницу Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердили дипломатический путь решения конфликта с США.

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