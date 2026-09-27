Иранские военные атаковали 19 судов в Ормузском проливе

Tекст: Ольга Иванова

Вооруженные силы Ирана за последние двое суток атаковали 19 торговых судов, пытавшихся незаконно пройти через Ормузский пролив, передает РИА «Новости».

«Вооруженные силы Ирана за две последние ночи нанесли удары по судам, пытавшимся незаконно пройти через Ормузский пролив. Согласно расследованию агентства, прошлой ночью удары были нанесены по семи судам, а позапрошлой ночью – еще по 12 судам», – говорится в сообщении агентства Fars.

В публикации отмечается, что слова президента США Дональда Трампа о полном контроле американских сил над судоходством в проливе не соответствуют действительности. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял о передаче Вашингтону семидневного плана по открытию Ормузского пролива, однако Трамп отверг это предложение.

Ситуация обострилась после того, как в середине июня США и Иран подписали меморандум для заключения мирного соглашения. Спустя три недели Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов, что привело к возобновлению обмена ударами и остановке свободного прохода судов через пролив.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп отверг семидневный план Тегерана по открытию Ормузского пролива.

В августе глава Белого дома заявил о полном контроле ВМС США над этой акваторией.

В июле Корпус стражей исламской революции остановил шесть торговых судов после предупреждения.