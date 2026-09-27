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    27 сентября 2026, 15:18 • Новости дня

    Фицо усомнился в солидарности стран Евросоюза

    Премьер Словакии Фицо усомнился в солидарности стран Евросоюза

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава словацкого правительства Роберт Фицо выразил сомнение в готовности стран Евросоюза проявить солидарность и защитить друг друга в случае военного конфликта.

    Фицо усомнился в надежности европейских партнеров на фоне обострения ситуации с безопасностью, передает ТАСС.

    «Сейчас мы должны думать прежде всего о собственных национально-государственных интересах. Мы не можем на уровне ЕС договориться даже о равных ценах на электричество. Вы думаете, что кто-то пошел бы воевать за нас? Я не верю в эту солидарность», – подчеркнул политик в интервью телеканалу та-3.

    Политик отметил, что Европа движется к военному конфликту. По его мнению, одна из стран НАТО может спровоцировать столкновение, после чего от Словакии потребуют отправить солдат для защиты виновника эскалации. Фицо добавил, что некоторые европейские лидеры относятся к войне легкомысленно, воспринимая ее как компьютерную игру.

    Глава правительства заверил, что Братислава не станет отправлять войска в случае провокации западного государства против России. Страна готова поддерживать союзников по НАТО иными путями, например, предоставляя логистическую помощь и инфраструктуру, согласно статье пять Североатлантического договора. Фицо также напомнил, что победить ядерную державу невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава словацкого правительства назвал статус полного военного нейтралитета подходящим для республики.

    Ранее политик исключил отправку солдат для войны с Россией.

    Премьер-министр выразил опасения из-за поиска альянсом предлога для масштабного столкновения.

    24 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Каллас возмутилась приглашением Путина на саммит G20

    Каллас возмутило приглашение Путина на саммит G20

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас выразила недовольство в связи с возможным участием президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20).

    Приглашение Путина на предстоящий саммит G20 вызвало резкую реакцию у Каллас, передает РИА «Новости». Главный аналитик по вопросам национальной безопасности CNN Джим Шутто опубликовал в соцсетях высказывание дипломата, которое прозвучало в эфире американского телеканала.

    «Это было очень неприятно услышать», – процитировал журналист слова Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил проработку приглашения Владимира Путина на саммит G20 по дипломатическим каналам.

    Ранее американская сторона назвала полезным присутствие российского лидера на декабрьской встрече в Майами. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру также поддержал идею участия президента России в грядущем мероприятии.

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    25 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Euroclear подал в суд кассационные жалобы по иску ЦБ России на 18,2 трлн рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгийский депозитарий Euroclear подал две кассационные жалобы в Арбитражный суд Москвы в рамках иска Банка России на 18,2 трлн рублей.

    Бельгийский депозитарий направил в Арбитражный суд Москвы две кассационные жалобы, чтобы оспорить решение от 29 мая, передает ТАСС. Судебное разбирательство касается иска российского регулятора о взыскании 18,2 трлн рублей.

    В декабре 2025 года Банк России потребовал компенсацию на фоне намерений Евросоюза направить заблокированные российские активы на помощь Украине. Сумма иска включает замороженные средства, стоимость ценных бумаг и упущенную выгоду. По просьбе регулятора процесс проходил в закрытом режиме.

    В бельгийском депозитарии находится около 180 млрд евро из 300 млрд, замороженных странами Евросоюза и G7.

    В мае Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с бельгийского депозитария компенсацию в размере 200 млрд евро. В июле Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу европейской финансовой структуры на это решение.

    МИД России предупредил о выверенном ответе на возможную конфискацию замороженных резервов.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    24 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Нарышкин заявил о вмешательстве ЕС в российские выборы
    Нарышкин заявил о вмешательстве ЕС в российские выборы
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил о попытках европейских стран повлиять на результаты голосования в Государственную думу.

    Российская сторона зафиксировала активность европейских структур, направленную против избирательного процесса, передает ТАСС. По словам главы СВР, западные чиновники заблаговременно написали негативное заключение о ходе голосования.

    «Вмешательство было, мы это отмечали. Мы отмечали тот факт, что в той же комиссии ЕС уже заранее подготовили, так сказать, бумажку, чтобы объявить, что выборы были плохие», – подчеркнул Нарышкин в телеэфире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки сообщила о подготовке Европой масштабного плана срыва выборов в России.

    Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о скоординированной кампании европейских СМИ по дискредитации голосования.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на беспрецедентные попытки западных стран вмешаться в избирательный процесс.

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    25 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Стубб попросил Маска разрешить ВСУ использовать Starlink для ударов по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александр Стубб признался, что уговаривал основателя SpaceX Илона Маска разрешить вооруженным силам Украины использовать спутниковую связь Starlink для ударов по России.

    «Я умолял Маска, чтобы он дал украинцам возможность использовать Starlink», – подчеркнул финский лидер в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп советовал Владимиру Зеленскому обсудить вопрос использования спутниковой связи для ударов по России напрямую с Илоном Маском. Встреча политиков прошла 23 сентября в Нью-Йорке.

    В конце августа СМИ сообщали о нежелании Маска давать Киеву разрешение на использование системы Starlink для атак вглубь российской территории. Предприниматель продолжает придерживаться этой позиции, несмотря на давление со стороны западных политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа задействовать сеть Starlink для атак по российской территории. Американский президент не поддержал эту инициативу.

    Позже Илон Маск назвал вопрос использования спутниковой связи политическим решением Белого дома.

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    25 сентября 2026, 15:52 • Новости дня
    Страны ЕС согласовали предоставление Украине 6,6 млрд евро

    Каллас: Страны ЕС согласовали предоставление Украине 6,6 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз согласовал пакет финансовой поддержки для Киева в размере 6,6 млрд евро через Европейский фонд мира, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Страны Евросоюза приняли решение выделить Киеву 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, сообщила Каллас в соцсетях, пишет ТАСС. «Государства – члены ЕС согласовали условия предоставления Украине средств Европейского фонда мира в размере 6,6 млрд евро», – заявила она.

    По словам Каллас, 900 млн евро направят на поддержку миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. Еще 1 млрд пойдет на финансирование новых совместных закупок оборудования. Оставшиеся 4,7 млрд евро предназначены для возмещения расходов государствам-членам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Украина запросила у Евросоюза несколько миллиардов евро на закупку систем противовоздушной обороны.

    В середине лета Брюссель разрешил Киеву потратить 6 млрд евро на китайские детали для беспилотников. Ранее Венгрия заблокировала выделение транша в размере 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира.

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    25 сентября 2026, 10:24 • Новости дня
    ЕС раскололся из-за правил поддержки промышленности

    Германия и Испания разошлись во взглядах на поддержку европейской промышленности

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Германии и Испании вступили в спор о трактовке правил поддержки европейских производителей в рамках нового закона ЕС о промышленной политике.

    Германия и Испания представили неофициальные дискуссионные документы, отражающие их противоположные взгляды на применение новых правил, пишет Politico.

    Разногласия касаются закона об ускорении развития промышленности, предложенного Еврокомиссией в марте. Документ направлен на поддержку зеленых технологий, энергоемкой промышленности и автопрома ЕС в конкуренции с китайскими экспортерами.

    Берлин выступает за широкое определение критериев поддержки. «Германия отвергает протекционизм и дискриминацию», – говорится в документе. Немецкая сторона настаивает на включении в программу стран, имеющих соглашения о свободной торговле с ЕС или состоящих в таможенном союзе. Такой подход может охватить до 80 государств.

    Франция и Испания требуют более жестких ограничений. Испанская сторона предложила трехуровневую систему, где максимальные преференции получают товары, произведенные непосредственно в Евросоюзе. Второй уровень предназначен для стран Европейского экономического пространства, третий – для партнеров по соглашениям о свободной торговле.

    Ирландия, председательствующая в Совете ЕС, планирует представить компромиссный вариант в середине октября. Министр промышленности страны Питер Берк выразил надежду на достижение соглашения к ноябрю. Однако разногласия наблюдаются не только между странами, но и внутри крупнейшей фракции Европарламента – Европейской народной партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия подготовила масштабную реформу правил государственных закупок для защиты собственных производителей.

    В ответ на новый закон «Сделано в Европе» Министерство коммерции КНР пригрозило Евросоюзу ответными мерами.

    Сами европейские компании испугались негативного влияния инициативы о приоритете местной продукции на экономику региона.

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    24 сентября 2026, 19:49 • Новости дня
    Туск пообещал сурово наказать убившего священника украинца

    Туск: Убивший священника украинец получит суровое наказание

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал жестко наказать напавшего на аббатство в Ярославе мужчину, лишившего жизни служителя церкви и ранившего еще четырех человек.

    Туск пообещал суровое наказание для гражданина Украины, устроившего резню на территории монастыря, передает РИА «Новости». Нападение произошло в четверг в Ярославском аббатстве Подкарпатского воеводства.

    «Убийца из Ярослава находится в руках польской полиции. Продолжаются следственные действия. Преступник – гражданин Украины. Он будет наказан с полной суровостью польского закона», – заявил глава правительства в социальных сетях.

    Жертвами вооруженного ножом 31-летнего мужчины стали пять человек, среди которых трое священнослужителей. Один из пострадавших скончался в больнице, еще двое находятся в критическом состоянии. Злоумышленника задержали на месте преступления, правоохранители опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства трагедии.

    Напомним, за полгода число преступлений против самих граждан Украины в Польше выросло на треть.

    Летом Дональд Туск призвал бороться с агрессией по отношению к иностранцам.

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    25 сентября 2026, 05:45 • Новости дня
    Москва предупредила об ответе на попытки ЕС изъять активы России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия выверенно и адресно ответит странам Евросоюза, если те решат изъять ее замороженные активы, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    «Россия продолжит защищать свои интересы. Наши действия по оспариванию ЕСовского произвола будут выверенными, адресными и учитывающими весь комплекс обстоятельств», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

    Масленников напомнил, что в мае арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России на 18,1 трлн рублей к бельгийскому депозитарию Euroclear о взыскании убытков от блокировки резервов.

    Встречные требования европейской стороны о приостановке исполнения этого решения были отклонены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу европейского депозитария Euroclear на взыскание средств по иску Центробанка.

    Ранее московская инстанция отказала финансовой организации в приостановлении исполнения данных судебных актов.

    В ответ бельгийская структура подала иск против российского регулятора в суд своей страны.

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    24 сентября 2026, 21:55 • Новости дня
    В Еврокомиссии признали провал военных проектов ЕС

    Еврокомиссар Кубилюс признал провал военных проектов ЕС

    В Еврокомиссии признали провал военных проектов ЕС
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз столкнулся с серьезными проблемами при реализации совместных оборонных программ и нехваткой сырья для производства вооружений, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

    Кубилюс признал наличие серьезных проблем в совместных военных программах Евросоюза и дефицит критически важного сырья для перевооружения, передает ТАСС. В качестве примеров неудач он привел разработку европейского истребителя и танка.

    «Все помнят неудачи с проектами европейского истребителя или европейского танка», – сказал еврокомиссар. Он отметил неэффективность механизма оборонного сотрудничества Евросоюза PESCO. По его словам, кооперация часто тормозится из-за проблем управления, национального эгоизма и технических сложностей, а промышленность не успевает за военными нуждами.

    Дополнительной преградой для перевооружения стала нехватка критически важных материалов. Еврокомиссар подчеркнул дефицит нитроцеллюлозы для взрывчатки и магнитных материалов для двигателей беспилотников. Несмотря на трудности, он призвал бизнес готовиться к крупным военным контрактам, оценив потенциальные траты стран Евросоюза на оборону до 2035 года почти в 7 трлн евро.

    Ранее еврокомиссар Андрюс Кубилюс признал значительное отставание Евросоюза от России в производстве вооружений.

    Позже политик призвал европейские страны передать Киеву все имеющиеся арсеналы из-за нехватки производственных мощностей.

    В августе Еврокомиссия отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для украинской армии ради поддержки собственных производителей.

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    24 сентября 2026, 21:30 • Новости дня
    ЕС вновь решил ограничить возврат россиян на турниры с флагом и гимном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз рассматривает возможность введения адресных санкций и визовых ограничений для предотвращения возвращения российских спортсменов на международные соревнования с национальной символикой, пишет Euractiv.

    ЕС изучает возможность введения мер, направленных на ограничение участия российских спортсменов в международных турнирах под национальным флагом и с гимном, передает ТАСС со ссылкой на портал Euractiv.

    По данным источника издания в европейских структурах, обсуждаемые инициативы предполагают применение адресных санкций, а также введение визовых ограничений для атлетов из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком Международного олимпийского комитета восстановил в правах Олимпийский комитет России.

    СВР заявила о тревоге европейских элит из-за возвращения отечественных спортсменов на мировую арену.

    Политологи спрогнозировали введение Евросоюзом визовых ограничений для дискредитации российских атлетов.

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    25 сентября 2026, 13:48 • Новости дня
    В МИД объяснили цели создания европейской «стены дронов»

    МИД: Стена дронов нужна ЕС для прикрытия роста военных расходов

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз использует инициативы вроде европейской «стены дронов» для оправдания роста военных расходов перед гражданами, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    По словам Масленникова, проекты вроде «стены дронов» от России Евросоюз использует только для оправдания перед населением роста трат на милитаризацию, передает РИА «Новости».

    «Они необходимы для того, чтобы оправдать в глазах европейских налогоплательщиков резкое увеличение военных бюджетов в ущерб социально-экономическим программам», – объяснил дипломат.

    Осенью 2025 года еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс обсуждал с военным руководством ЕС идею создания «стены дронов» вдоль восточной границы блока. Однако к началу осени 2026 года этот проект так и не был реализован.

    Государства Евросоюза отказались от реализации данной инициативы из-за нехватки финансирования.

    Посол России в Брюсселе Денис Гончар заявил о сокрытии западными чиновниками правды. Они утаивают негативное влияние милитаризации на экономику стран Европейского союза и Североатлантического альянса. Этот процесс ухудшает социальное благополучие граждан.

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    24 сентября 2026, 18:06 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против бывшей главы RT во Франции Федоровой

    Евросоюз ввел санкции против бывшей главы RT во Франции Федоровой

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский союз ввел персональные ограничения против Ксении Федоровой, ранее возглавлявшей подразделение телеканала RT во Франции.

    Евросоюз внес бывшего руководителя французского бюро RT Ксению Федорову в санкционный список, передает ТАСС. Об этом говорится в официальном заявлении Совета ЕС.

    В Брюсселе заявили, что деятельность журналистки якобы представляет собой «манипулирование информацией» и наносит ущерб демократическим процессам в Европе.

    Введенные ограничения предусматривают замораживание активов Федоровой. Кроме того, гражданам и компаниям стран ЕС теперь запрещено любое сотрудничество с журналисткой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе МИД России назвал высылку Федоровой из Франции актом расправы.

    В мае против журналистки организовали агрессивную пиар-кампанию.

    В июле официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала уголовное преследование за распространение материалов RT в Европе.

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    26 сентября 2026, 09:20 • Новости дня
    Euractiv: Заявления Киева о дефиците бюджета в 27 млрд долларов не обоснованы

    Tекст: Мария Иванова

    Колумнист европейского портала Euractiv Томас Мюллер-Нильсен поставил под сомнение заявления властей Украины о надвигающемся дефиците бюджета в 27 млрд долларов и необходимости дополнительного финансирования.

    Требования Киева о дополнительных средствах основаны на политике, а не на экономике, пишет Euractiv.

    Автор публикации напоминает, что в начале года звучали утверждения, что Украина останется без денег в апреле, однако этого не произошло. По его словам, поведение Киева тогда не соответствовало ситуации страны на грани финансового краха, отмечает ТАСС.

    Мюллер-Нильсен отмечает, что озвученные Владимиром Зеленским цифры о бюджетном дефиците в 27 млрд долларов не сходятся, и ни Еврокомиссия, ни Международный валютный фонд не смогли их подтвердить.

    Кроме того, еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис ранее заявлял, что «бюджетные потребности Украины на этот год, похоже, в целом покрыты». Автор также указывает, что около 29,5 млрд долларов внешнего финансирования задерживается из-за неспособности украинского парламента принять реформы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти Украины из-за нехватки денег прекратили выплаты на подготовку к зиме.

    На прошлой неделе Владимир Зеленский назвал дефицит украинского бюджета космическим.

    Отметим, что Украина заложила миллионы долларов на имидж при огромном дефиците бюджета.

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    24 сентября 2026, 21:35 • Новости дня
    Польский дрон-разведчик пролетел вдоль границы с Белоруссией

    Польский дрон-разведчик Safran S-15 Patroller пролетел у границы Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Разведывательный беспилотник Safran S-15 Patroller Польши совершил полет в непосредственной близости от границы с Белоруссией, долетев до погранперехода «Бобровники».

    Польский разведывательный дрон Safran S-15 Patroller был запущен недалеко от Варшавы, после чего направился к границе с Белоруссией. Аппарат продолжил полет на север, огибая границу в непосредственной близости от белорусской территории, передает РИА «Новости».

    Беспилотник пролетел до польского погранперехода «Бобровники», где траектория его движения стала хаотичной. После этого дрон развернулся и полетел в обратном направлении. Время вылета, предполагаемое время посадки и цели нахождения аппарата неизвестны.

    Safran Patroller S-15 – тактический беспилотник средней дальности, созданный французской компанией Safran для разведки, наблюдения и целеуказания. Дрон способен находиться в воздухе более 20 часов, выполнять полеты на высоте до шести-семи километров и передавать данные в реальном времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях самолет-разведчик НАТО совершил многочасовой полет вдоль северо-западных рубежей Белоруссии.

    Месяцем ранее власти Польши заявили о готовности заблокировать все пограничные переходы на восточной границе.

    До этого в небе над Польшей в районе белорусской границы появлялся американский стратегический разведывательный беспилотник Global Hawk.

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    26 сентября 2026, 10:25 • Новости дня
    Германия столкнулась с наплывом нелегалов вопреки реформе убежища в Евросоюзе

    Welt: В Германию прибыли тысячи нелегальных мигрантов вопреки реформе убежища в ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    В Германию продолжают прибывать тысячи нелегальных мигрантов, несмотря на запуск общеевропейской реформы системы предоставления убежища (GEAS).

    Немецкие правоохранители фиксируют массовый приток нелегалов, проникающих в страну в обход установленных правил, пишет Welt со ссылкой на данные федеральной полиции ФРГ и федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF).

    В июле и августе BAMF зафиксировало 9077 новых просителей убежища, у 7041 из которых отсутствовали записи в общеевропейской базе Eurodac. У федеральной полиции лишь у 90 из 484 задержанных мигрантов обнаружились следы регистрации в других странах Евросоюза.

    Кроме того, процесс высылки мигрантов в другие европейские страны идет крайне медленно. Из 1794 решений о депортации, вынесенных BAMF в июле и августе, было исполнено только 238. Ситуацию осложняет отказ Италии принимать мигрантов обратно из Германии, что привело к спору между Берлином и Римом, отмечает РИА «Новости».

    В пятницу министры 18 стран намерены предложить Еврокомиссии подготовить к середине 2027 года новый законодательный пакет по упрощению миграционных правил, сообщает Euractiv.

    Обсуждается использование искусственного интеллекта для переводов документов и расширение базы данных Eurodac.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу портал Euractiv сообщил о планах европейских стран предложить новый закон для облегчения высылки нелегальных мигрантов.

    Во вторник стало известно, что европейские либералы отобрали у правых антимиграционную повестку.

    В начале августа отмечалось, что неконтролируемая миграция разлагает Германию изнутри.

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