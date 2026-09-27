Песков сообщил о неопределенности с визитом Путина на G20

Песков сообщил об отсутствии решения по участию Путина в саммите G20

Tекст: Елизавета Шишкова

Окончательное решение о визите президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами пока не принято, передает ТАСС. В Кремле подчеркнули, что при рассмотрении этого вопроса будут учитываться все обстоятельства.

«Таких решений пока не принималось. Будут учитываться все обстоятельства. Но в любом случае Россия активно примет участие в работе «Двадцатки», – сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона высоко оценила приглашение президенту Владимиру Путину на американский саммит G20.

Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду на визит российского лидера в Майами.

Посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев отметил желание Вашингтона видеть главу государства на этой встрече.