Участники культурного форума в Петербурге приняли декларацию об ИИ

Tекст: Елизавета Шишкова

В Петербурге завершился XII Петербургский международный форум объединенных культур, где впервые работала молодежная программа, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Ее организовали Минкультуры России и проект «Таврида.Арт», объединив молодых профессионалов на международных дискуссиях о творческих союзах, роли культуры в качестве жизни и использовании искусственного интеллекта в искусстве. Участники также встретились с ведущими деятелями отечественной культуры.

Президент России Владимир Путин в обращении к форуму заявил: «Считаю принципиально важным появление в программе форума молодежного направления». Он подчеркнул, что подрастающие поколения уже сегодня создают новые художественные языки, переосмысливают традиции и должны звучать наравне с признанными мастерами. По его словам, именно молодые команды эффективнее всего отвечают на вызовы инноваций и инклюзивности и помогают поддерживать международный культурный диалог.

Концепция молодежной программы формировалась с опорой на инициативы сообщества «Молодежь в культуре». Министр культуры России Ольга Любимова напомнила, что в регионах активно развивается воспитательная работа, а в программу форума вошли не только деловые мероприятия, но и встречи молодых творцов с мэтрами отечественной культуры. Одним из ключевых событий стала международная форсайт-сессия «Молодой художник и искусственный интеллект: формирование профессиональных принципов взаимодействия».

На площадке впервые собрались представители всего художественного сообщества России, зарубежные художники и технологические компании для обсуждения влияния ИИ на творчество, профессии и художественные институты.

В центре разговора оказались практики применения ИИ в изобразительном искусстве и профессиональные принципы работы с технологиями. По итогам была представлена «Декларация профессионального сообщества об использовании искусственного интеллекта в изобразительном искусстве», где закреплены приоритет авторской позиции человека, фундаментальная подготовка и осознанное, критическое, прозрачное использование ИИ, а также пакет инициатив – от постоянной образовательной площадки и междисциплинарных лабораторий до регулирования статуса художника и возрождения системы творческих заказов.

Особое внимание уделили и теме культурного долголетия. На международной сессии «Культура как ресурс здоровой жизни» эксперты из сфер культуры, медицины, биологии, нейронауки и социальной политики обсудили исследования о влиянии искусства на эмоциональное благополучие и когнитивное здоровье. Заместитель министра культуры России Сергей Першин рассказал, что работа над культурным долголетием носит системный характер: за последний год ведомство прошло путь от методических подходов до пилотных проектов в регионах.

В рамках пилотного проекта «Культурное долголетие», стартовавшего в июле этого года, в 12 регионах отобрали 127 учреждений – от МФЦ и школ до больниц и поликлиник, где экспонируются произведения изобразительного искусства. Во второй части проекта, реализуемой в семи регионах, на 39 площадках, включая медицинские и реабилитационные центры, дома-интернаты и ветеранские госпитали, проходят выступления хоровых коллективов. Участники дискуссии привели данные международных исследований, подтверждающих, что вовлечение в творчество положительно влияет на память, внимание и эмоциональную сферу.

Еще одним важным элементом программы стала панельная дискуссия «Творческие союзы России в диалоге с молодежью мира». Президент Союза музеев России Михаил Пиотровский, председатель правления Союза концертных организаций России Ольга Хомова, председатель совета Союза композиторов России Александр Чайковский, представитель Союза театральных деятелей России Надежда Скляр и глава Союза деятелей циркового искусства России Аскольд Запашный представили молодежные проекты и механизмы поддержки. Они рассказали о конкурсах, образовательных и международных программах, которые помогают молодым художникам, режиссерам, писателям и музыкантам выстраивать профессиональные связи и выходить на международный уровень.

Творческий блок программы включал встречи с Владимиром Машковым и Михаилом Пиотровским, организованные в рамках комплекса «Культура суверенной России». Несколько сотен студентов творческих вузов Петербурга и участников молодежных сообществ обсудили с Владимиром Машковым особенности русской театральной школы и роль профессии в формировании личности. Мастер напомнил, что метод не делает человека талантливым, но помогает таланту развиваться и требует от художника осознанного выбора и воли.

Завершила молодежную программу беседа Михаила Пиотровского, руководящего Государственным Эрмитажем более 30 лет.

Разговор был посвящен ответственности перед культурным наследием, значению международного диалога для развития искусства и особой связи Эрмитажа с Петербургом. Таким образом, молодежная программа форума стала площадкой, где соединились технологические, просветительские и творческие инициативы нового поколения и признанных мастеров.