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    27 сентября 2026, 12:11 • Новости дня

    Guardian Australia: Глав OpenAI и Anthropic вызвали в сенат Австралии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководители крупнейших ИИ-компаний приглашены на слушания в сенат Австралии после того, как искусственный интеллект получил несанкционированный доступ к государственной системе здравоохранения.

    Комитет сената Австралии пригласил Сэма Альтмана и Дарио Амодеи на слушания, посвященные искусственному интеллекту и дата-центрам, передает РИА «Новости». Мероприятие состоится 1 октября в Канберре. Пока запрос носит добровольный характер, однако комитет может обязать руководителей явиться.

    Ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе рассказал, что в июне ИИ-агент OpenAI получил несанкционированный доступ к порталу государственной системы здравоохранения Medicare. Об инциденте стало известно только спустя три месяца. По словам главы правительства, агент смог обойти блокировки и получить доступ к закрытым файлам. В OpenAI объяснили это внутренним тестированием модели.

    «Все это не может происходить за закрытыми дверями. Общественность имеет право знать, что здесь произошло», – заявила сенатор Сара Хэнсон-Янг, возглавляющая расследование. Она также призвала руководителей ИИ-компаний к открытому обсуждению регулирования отрасли, если они действительно обеспокоены рисками быстрого развития технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил о проникновении искусственного интеллекта OpenAI на государственный портал здравоохранения.

    Вышедшие из-под контроля нейросети этой компании совершили кибератаки на ресурсы нескольких министерств США.

    Американский апелляционный суд разрешил Пентагону отстранить разработчика Anthropic от участия в контрактах из-за угрозы национальной безопасности.

    26 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым

    Захарова: Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым

    Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила в Telegram-канале Захарова.

    По ее словам, сотрудники немецкого ведомства настаивали на особых условиях освещения мероприятия.

    «Его сотрудники требовали ограничить доступ СМИ, гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов», – отметила дипломат. Она иронично назвала подобные требования проявлением западной демократии.

    «Западная демократия прекрасного сада», – отметила Захарова.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль провели двусторонние переговоры на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах главы ведомства на полях Генассамблеи.

    Вандефуль положительно оценил инициативу американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на предстоящий саммит G20.

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    26 сентября 2026, 20:22 • Новости дня
    Немецкие делегаты опустили глаза при жестких заявлениях Лаврова в ООН

    Лавров в ООН обвинил Германию в поддержке нацистского режима Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблее ООН раскритиковал страны Европы, включая Германию, за потворство киевскому режиму.

    Делегация Германии присутствовала на выступлении Сергея Лаврова на Генассамблее ООН. Министр обратил внимание на то, что европейские лидеры потворствуют киевскому режиму, чествующему гитлеровских коллаборационистов, передает РИА «Новости».

    «Предавая забвению ответственность нацистской Германии за геноцид советского народа и не стесняясь роли ФРГ как основного спонсора нацистского режима в Киеве, канцлер Мерц заявляет о необходимости вновь превратить Германию в главную военную силу. Понимают ли в Берлине, что означает это «вновь»? Понимают ли, к чему это может привести? Разве итоги Второй мировой войны ничему не научили?» – заявил глава МИД с трибуны.

    В этот момент немецкие делегаты опустили глаза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Сергей Лавров провел встречу с немецким коллегой Йоханном Вадефулем.

    Министр иностранных дел предупредил об угрозе основам ООН из-за игнорирования западными странами расцвета украинского нацизма.

    Лавров заявил, что вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии нет мест в Совбезе ООН.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    26 сентября 2026, 20:49 • Новости дня
    Лавров удивился позиции ООН по самоопределению Гренландии и Крыма

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на противоречивый подход Организации Объединенных Наций к праву на самоопределение Гренландии и Крыма.

    Лавров указал на разницу в оценках статуса регионов. Он отметил, что всемирная организация признает право на самоопределение за Гренландией, однако полностью игнорирует аналогичную возможность для Крымского полуострова, передает РИА «Новости».

    «Спросил господина Гуттереша, мы с ним позавчера встречались, я говорю, почему в отношении Украины не упоминается вообще опция права на самоопределение, хотя бы опция?» – заявил Сергей Лавров по итогам недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

    По словам министра, генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш в ответ сослался на долгие размышления, назвав эти ситуации совершенно разными вещами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров указал на противоречия в позиции ООН относительно права на самоопределение разных регионов мира. Ранее министр заявил о полном контроле западных государств над высшим руководством секретариата международной организации. В начале года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал неприменимым принцип самоопределения к ситуации с Крымом и Донбассом.

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    26 сентября 2026, 21:07 • Новости дня
    Выступление Лаврова в ООН вызвало ажиотаж

    Выступление Лаврова в ООН вызвало ажиотаж среди дипломатов

    Tекст: Вера Басилая

    Выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова на Генассамблее ООН вызвало огромный интерес среди журналистов и дипломатов.

    Пресс-конференция главы МИД Сергея Лаврова в штаб-квартире всемирной организации прошла при полном аншлаге, передает РИА «Новости».

    Мероприятие состоялось в субботу, несмотря на плохие погодные условия и шторм в городе.

    Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, министра традиционно встречают с большим вниманием после его выступления на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Традиционный ажиотаж: Сергея Лаврова встречают на выходе из зала Генассамблеи десятки дипломатов, чтобы пожать ему руку и поблагодарить Россию», – написала она в своем Telegram-канале.

    Захарова также опубликовала фотографию, подтверждающую интерес к российскому министру. На снимке видно, как толпа окружила Лаврова, приветствуя его и делая совместные фотографии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН.

    Лавров обвинил Киев в нарушении основополагающих принципов Устава организации. Во время своего выступления Лавров раскритиковал страны Европы за потворство киевскому режиму.

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    26 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Эксперты: Россия нанесла удар по системе промывки мозгов на Украине

    Политолог Скачко: Россия решила перебить планомерную промывку мозгов на Украине

    Эксперты: Россия нанесла удар по системе промывки мозгов на Украине
    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Киев теряет значительную часть управляемости и контроля над внутренней повесткой, чем системнее будут удары по дата-центрам, тем сильнее будет эффект отрезвления общества и ослабления военной машины ВСУ, сказали эксперты газете ВЗГЛЯД. Ранее стало известно, что в результате российских ударов по дата-центрам в Киеве вещание прекратили несколько украинских телеканалов.

    «Прекращение вещания ряда украинских телеканалов, включая марафон «Единые новости» и «Армия ТВ», – не просто побочный эффект ударов по дата-центрам. Это удар по системе информационной обработки населения. Если провести медицинскую аналогию: человеку долго подают вещества, искажающие восприятие реальности, а затем на сутки-двое подачу прекращают. Начинается протрезвление. Так и здесь: перерыв в вещании – это попытка перебить планомерную и целенаправленную промывку мозгов», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По мнению эксперта, эффект будет зависеть от того, насколько продолжительным окажется этот перерыв. «Чтобы результат был устойчивым, «купол» нужно снимать над всей страной, а не точечно», – подчеркнул собеседник.

    При этом военная составляющая не менее важна. «Пораженные дата-центры, в частности, «Космонова», использовались не только гражданскими провайдерами. Они обеспечивали обработку разведданных, поддержку спутниковой связи Starlink в интересах ВСУ, а также майнинг криптовалют. Украинская энергетика, будучи дисперсной, канализировалась в хорошо укрепленные дата-центры. Их разрушение – это стратегический удар по обороноспособности и управляемости украинской армии. Если это действительно удалось, речь идет о крупном успехе. Вектор абсолютно верный», – рассуждает Скачко.

    По его мнению, системный вывод из строя дата-центров и IT-узлов неизбежно скажется на банковской системе, госуслугах и координации экстренных служб.

    «Зарубежные аналитики неслучайно называют это «открытием нового цифрового фронта» в преддверии зимы. Это грамотный, просчитанный и современный удар. Он знаменует переход к осмысленным, целенаправленным и оправданным действиям», – подчеркивает Скачко.

    В свою очередь политолог Владимир Корнилов отметил, что украинцы давно смотрят телевизор вполглаза. «Основной источник информации – интернет. Телеканалы, включая марафон «Единые новости» и «Армия ТВ», продолжают вещать, пусть и с перебоями. Сбои в работе интернет-провайдеров и мобильной связи были, но сравнительно недолгими. Основные каналы работают… Пропагандистская машина имеет резервы и быстро восстанавливается», – рассказал эксперт.

    При этом, напомнил спикер, львиная доля дата-центров, используемых Украиной, находится за рубежом – в Румынии, у Amazon и других западных провайдеров. «Государственные базы данных перенесены на Запад. Мы создаем проблемы в оперативном управлении, координации беспилотников, действиях таких подразделений, как части Мадьяра (специализируются на аэроразведке, радиоэлектронной борьбе и ударах с использованием беспилотников). Это факт. Но у противника есть бэкапы и резервы на Западе, которые мы достать не можем. Поэтому удары по дата-центрам на территории Украины – важный, но не решающий инструмент», – полагает Корнилов.

    По мнению эксперта, цифровой фронт первым открыл Запад в 2022 году, «а то и раньше – через предоставление Starlink, спутниковых разведданных, киберподдержку». «Мы отвечаем и действуем в ответ. Это правильная и необходимая линия. Но нужно готовиться к тому, что противник будет наращивать ответные меры», – предупредил Корнилов.

    Эксперт также акцентировал внимание на размещении США оружия в космосе. «Американцы уже не скрывают планов размещения оружия в космосе и подготовки к противодействию российским спутникам. Мы должны быть готовы создавать проблемы их спутниковой группировке. Опыт у нас есть: еще в 1980-х, будучи оператором станции космической связи, я знаю, что мы умели это делать. Не сомневаюсь, что можем и сейчас», – добавил Корнилов.

    В результате российских ударов по дата-центрам в Киеве (включая объекты «Космонова», «Датагрупп», Parkovyi и United DC) у нескольких украинских телеканалов возникли в субботу проблемы с трансляцией и работой сайтов. О технических неполадках сообщал телеканал «Мы – Украина+» (на нем проходит пропагандистский марафон «Единые новости»), «Новости.LIVE», ведомственный канал минобороны Украины «Армия ТВ», а также канал «Прямой».

    Из-за ударов перебои возникли не только у ТВ, но и у десятка крупнейших интернет-провайдеров Киева (MiroHost, Паутина, UTELS и др.).

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    26 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Лавров назвал главное условие возобновления переговоров по Украине

    Лавров призвал соблюдать договоренности для возобновления переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к мирному диалогу, подчеркнув при этом необходимость выполнения прежних договоренностей украинской стороной.

    По словам Лаврова, Россия не испытывает дефицита доверия и открыта к переговорному процессу по украинскому кризису, передает ТАСС.

    Однако для возобновления контактов оппоненты должны прекратить саботаж и начать выполнять взятые на себя обязательства. Об этом дипломат заявил по итогам участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Я эту последовательность событий много раз излагал. И недостатка доверия с нашей стороны нет никакого», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

    Отвечая на вопросы журналистов, руководитель министерства напомнил о двусторонних встречах в Стамбуле и трехсторонних консультациях в Абу-Даби. По его словам, именно Киев прервал эти раунды диалога, поэтому обвинения в адрес Москвы об избегании контактов абсолютно беспочвенны.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на сессии Генассамблеи ООН пообещал, что все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам СВО.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил США и европейские страны в срыве мирных договоренностей по Украине, достигнутых на саммите в Анкоридже.

    В июне глава МИД отказался верить на слово украинской стороне.

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    26 сентября 2026, 17:41 • Новости дня
    На Украине начала распространяться неизвестная инфекция
    На Украине начала распространяться неизвестная инфекция
    @ Aleksander Polyakov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине зафиксирована вспышка неидентифицированного респираторного заболевания с симптомами, напоминающими классические вирусные инфекции.

    На Украине сообщают о распространении инфекции, которую не удается сразу определить как COVID или грипп, передает Lenta.ru.

    Заболевание начинается с повышения температуры, выраженной заложенности носа и общей слабости. На более поздних этапах у пациентов может развиваться кашель.

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила возможные сроки пика заболеваемости гриппом в России в текущем сезоне. По ее прогнозам, максимальное число заражений может прийтись на последнюю декаду декабря, что зависит от штаммов циркулирующих вирусов.

    На этой неделе Роспотребнадзор зарегистрировал увеличение заболеваемости респираторными инфекциями в стране на треть.

    Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала лабораторные анализы единственным способом выявления точного вида вируса.

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    26 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Лавров: Если на нас нападут, война будет короткой

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил западные страны о быстром ответе Москвы в случае прямой вооруженной агрессии против государства.

    Глава внешнеполитического ведомства сослался на слова президента Владимира Путина о готовности дать отпор агрессорам, передает ТАСС. Дипломат подчеркнул решимость Москвы решительно защищать свои интересы.

    «Вот в этом случае, если они на нас нападут, потому что мы не собираемся, как сказал президент, за нами не станет. А еще один раз он сказал, что это будет совсем другая война, и она будет короткой», – заявил министр по итогам участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров также предрек очень короткую войну в случае нападения Европы.

    При этом министр полностью исключил возможность инициативной атаки Москвы на западные государства.

    Летом Лавров предупредил о применении нетрадиционных видов вооружения для отражения подобной агрессии.

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    26 сентября 2026, 20:18 • Новости дня
    Захарова: Глава МИД ФРГ прикрыл доклад о провокации в Буче на встрече с Лавровым

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым прикрыл блокнотом доклад о фальсификации событий в Буче.

    Во время переговоров на столе находился доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов под названием «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», сообщила Захарова в своем Telegram-канале.

    По словам Захаровой, глава МИД ФРГ стыдливо прикрыл материал блокнотом и сделал вид, будто ничего не заметил.

    Она добавила, что данные расследования изобличают циничную фальсификацию Киева и его западных спонсоров, и сравнение с Геббельсом, по-видимому, задело немецкую сторону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Лавров обсудил с Вадефулем ситуацию на Украине и двусторонние отношения.

    В пятницу он потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче.

    В четверг Лавров передал главе МАГАТЭ доклад о провокации в Буче.

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    26 сентября 2026, 23:13 • Новости дня
    Мендель заявила о самоубийственной политике Зеленского из-за дефицита бюджета

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала его политику «самоубийственной» из-за отсутствия плана покрытия дефицита бюджета на 2027 год.

    «Украина должна к ноябрю показать МВФ, откуда возьмутся 52,6 млрд долларов на бюджет 2027 года. <…> Партнеры не дают их, потому что нет реформ», – отметила Мендель, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что Зеленский уже проиграл конфликт морально и финансово, подорвав демократию, и теперь вся его политика самоубийственна.

    Сейчас подтверждено наличие лишь около 20 млрд долларов, на покрытие не хватает еще 32,6 млрд долларов.

    В августе Зеленский признал дефицит военного бюджета страны в размере 27 млрд долларов.

    Для экстренного покрытия нехватки средств он просил Евросоюз досрочно перевести часть запланированных кредитных траншей.

    В середине сентября Юлию Мендель не пустили в здание Европарламента из-за введенных против нее Киевом санкций.

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    26 сентября 2026, 18:32 • Новости дня
    Российские военные пленили солдата ВСУ при попытке сделать фото с флагом Украины
    Российские военные пленили солдата ВСУ при попытке сделать фото с флагом Украины
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие взяли в плен мобилизованного гражданина Португалии Игоря Мухина, который пытался сделать фотографию с украинским флагом в районе села Могрица.

    Военнослужащие группировки войск «Север» захватили Игоря Мухина под селом Могрица при попытке сфотографироваться с украинским флагом, передает ТАСС.

    «При боевых действиях меня отправили в сторону Могрицы, дали задание, чтобы я пришел туда и сфотографировался с побратимами с украинским флагом. Но начался минометный обстрел, и нас начали окружать FPV-дроны и бомбить. После этой атаки пришли русские солдаты и взяли меня в плен», – рассказал Мухин.

    Задержанный пояснил, что является гражданином Португалии. Однако сотрудники территориального центра комплектования проигнорировали этот факт и отправили его на фронт.

    Ранее пленный сообщал, что иностранные наемники проходят более тщательную подготовку на полигонах по сравнению с мобилизованными украинцами. Он также добавил, что возможность откупиться от призыва в украинскую армию оценивается примерно в 10–50 тыс. долларов.

    Накануне российские военнослужащие захватили в плен украинских бойцов во время видеосъемок их сменщиков на полигоне.

    Ранее спящий украинский солдат сдался в плен российским военным.

    До этого считавшийся погибшим российский боец захватил пленного в Запорожской области.

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    26 сентября 2026, 20:53 • Новости дня
    Песков похвалил помнящего «исконный русский язык» Зеленского

    Песков положительно оценил знание Зеленским исконного русского языка

    Tекст: Мария Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил то, что Владимир Зеленский помнит «исконный русский язык».

    «Хорошо, что господин Зеленский помнит исконный русский язык», – цитируют Пескова «Вести».

    Ранее Зеленский, покидая здание Генассамблеи ООН, на вопрос журналистов на русском языке о том, когда он приедет в Москву, ответил по-русски «на ракете», закончив фразу нецензурным словом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Зеленского «шмыгающим носом расчеловеченным персонажем».

    В среду он выступил на Генассамблее ООН перед практически пустым залом.

    Во вторник Зеленский появился на ГА ООН в пиджаке не по размеру и кроссовках.

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    26 сентября 2026, 20:19 • Новости дня
    Лавров: Вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии нет мест в Совбезе ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров выступил категорически против предоставления дополнительных мест в Совете Безопасности ООН вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии.

    Министр иностранных дел обозначил принципиальную позицию Москвы в ходе общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи, передает ТАСС. Реформа организации не должна предусматривать расширение за счет западных государств.

    «Тем более Германии и Японии, которые встали на путь милитаризации и реваншизма», – обратил внимание глава российской дипломатии.

    Он подчеркнул, что Россия поддерживает увеличение представленности стран Азии, Африки и Латинской Америки. По его словам, Москва выступает за предоставление постоянных мест Бразилии и Индии при обязательном учете интересов Африканского континента.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН статус «враждебного государства» для Токио и Берлина.

    Ранее Германия не получила место непостоянного члена Совета Безопасности на 2027–2028 годы.

    При этом глава МИД России Сергей Лавров поддержал справедливые требования стран Африки об увеличении своего присутствия в организации.

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    26 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Лавров напомнил о словах Путина про «войну с Европой»

    Лавров заявил о нежелании России воевать с Европой

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о нежелании Москвы вступать в вооруженный конфликт с европейскими государствами, несмотря на их агрессивные планы.

    Руководитель внешнеполитического ведомства выступил на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что президент Владимир Путин неоднократно отвергал возможность конфликта.

    «Мы многократно излагали нашу позицию, поэтому ничего добавить я не могу. Излагал ее лично президент Путин. Он говорил ранее и вот недавно, буквально, по-моему, в Петербурге подтвердил позицию, что воевать с Европой мы не собираемся – это бред и чушь», – заявил Сергей Лавров.

    При этом министр обратил внимание на агрессивную риторику западных стран. По его словам, именно европейские государства активно готовятся к противостоянию с Москвой, планируя достичь максимальной боеготовности к 2030 году.

    Глава МИД Сергей Лавров исключил возможность нападения России на европейские страны.

    Президент России Владимир Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

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    26 сентября 2026, 21:41 • Новости дня
    Лавров отшутился от вопроса о российской угрозе американской базе в Румынии

    Лавров в шутку назвал тайной планы России на базу ПРО США в Девеселу

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров шутливо ответил на вопрос о том, остается ли румынская база Девеселу с элементами американской системы противоракетной обороны целью для российских военных.

    На пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН журналистка из Румынии поинтересовалась, входит ли по-прежнему база в Девеселу в список целей России, передает РИА «Новости».

    «Ну, это же секрет», – со смехом ответил Лавров.

    Наземная стационарная часть американского комплекса Aegis Ashore в Девеселу заработала в мае 2016 года. Тогда президент Владимир Путин предупредил, что России придется реагировать на введение в строй системы ПРО США в Румынии.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о программе Сергея Лаврова в Нью-Йорке.

    В июне глава российской дипломатии охарактеризовал позицию Запада по Украине пословицей про ишака.

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