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    27 сентября 2026, 10:37 • Новости дня

    Токаев назначил Мырзахметова новым министром обороны Казахстана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил в должности главы оборонного ведомства республики Айдоса Мырзахметова, ранее руководившего силами специальных операций.

    Глава государства подписал указ о кадровых перестановках в правительстве, передает РИА «Новости».

    До текущего повышения Айдос Мырзахметов командовал Силами специальных операций казахстанских Вооруженных сил. Данный пост офицер занимал с января 2024 года.

    Пресс-служба президента официально подтвердила смену руководства военного ведомства. «Указом главы государства Мырзахметов Айдос Сакенович назначен министром обороны Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности», – отмечается в опубликованном документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку предыдущего министра обороны Даурена Косанова после гибели военных на Каспии.

    Напомним, во время военных учений на Каспийском море погибли 14 казахстанских моряков.

    Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

    Генпрокуратура страны установила подозреваемых в халатном отношении к службе должностных лиц.

    25 сентября 2026, 09:05 • Новости дня
    Число погибших на учениях в Каспийском море казахских моряков достигло 14 человек

    В Казахстане обнаружили тела последних пропавших на учениях военных моряков

    Tекст: Мария Иванова

    В Казахстане завершилась поисковая операция на Каспийском море, спасатели обнаружили тела последних двух военных моряков, пропавших во время недавних учений.

    Общее число жертв трагедии достигло 14 человек, передает РИА «Новости». В пресс-службе министерства обороны республики уточнили детали завершения поисковой операции.

    «Сегодня, 25 сентября, около 9.15 (7.15 мск.) в ходе непрерывных поисково-спасательных работ были обнаружены тела двух ранее пропавших военнослужащих – сержанта Гумарова Мансура и матроса Турдыбекулы Мираса», – говорится в сообщении ведомства.

    Трагедия произошла 24 сентября во время учений в Мангистауской области. Из-за резкого ухудшения погоды и сильного ветра 17 военных моряков унесло в Каспийское море. Троих военнослужащих удалось спасти.

    По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статьям о халатном отношении к службе с тяжкими последствиями и нарушении правил кораблевождения. Для выяснения всех обстоятельств создана правительственная комиссия.

    Президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

    Генеральная прокуратура страны установила подозреваемых в халатном отношении к службе должностных лиц.

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    24 сентября 2026, 12:12 • Новости дня
    Во время военно-морских учений на Каспии погибли девять казахстанских солдат

    Минобороны Казахстана: На учениях в Каспийском море погибли девять военных

    Tекст: Мария Иванова

    В Мангистауской области во время учений Военно-морских сил Казахстана 19 военнослужащих унесло в Каспийское море, девять из них погибли.

    В результате инцидента на Каспии унесенными в море оказались 19 казахстанских военных, передает ТАСС со ссылкой на министерство обороны республики.

    На данный момент зафиксирована гибель девяти человек. Еще троих военнослужащих удалось спасти, один из них госпитализирован. В районе учений продолжается поисково-спасательная операция для обнаружения остальных пропавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Военно-морские силы Казахстана начали масштабные учения на Каспии.

    В прошлом месяце республика начала переброску войск для учений «Решительный отпор».

    В прошлом году казахстанские военные испытали новые методы маневренной войны.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    24 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Число погибших военных на учениях в Каспийском море достигло 12

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество казахстанских военнослужащих, погибших в результате резкого ухудшения погоды во время военных учений на Каспийском море, достигло 12, сообщил акимат (администрация) прикаспийской Мангистауской области Казахстана.

    Во время учений на Каспии погибли 12 казахстанских военнослужащих, передает ТАСС. В администрации Мангистауской области пояснили, что трагедия произошла при выполнении учебно-боевой задачи.

    «По уточненным данным, во время выполнения учебно-боевой задачи в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра, в море унесло 17 человек, 12 из них погибло, троих удалось спасти», – заявили в акимате.

    Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается. Специалисты ищут еще двоих пропавших без вести военных.

    Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

    Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту трагического инцидента.

    В начале сентября военно-морские силы Казахстана начали плановые учения в акватории Каспийского моря.

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    27 сентября 2026, 07:26 • Новости дня
    Токаев уволил министра обороны Косанова после гибели военных на Каспии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку министра обороны Даурена Косанова после трагической гибели военных в Каспийском море.

    Токаев принял решение об отставке главы оборонного ведомства страны Даурена Косанова, передает РИА «Новости».

    «Указом главы государства Косанов Даурен Жуматаевич освобожден от должности министра обороны республики Казахстан», – сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время военных учений на Каспийском море погибли 14 казахстанских моряков.

    Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

    Генпрокуратура страны установила подозреваемых в халатном отношении к службе должностных лиц.

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    25 сентября 2026, 08:18 • Новости дня
    Установлены виновные в гибели военных на Каспии

    Генпрокуратура Казахстана установила виновных в гибели 12 военных на Каспии

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральная прокуратура Казахстана установила виновных в гибели военнослужащих на Каспии, где во время учений погибли 12 человек.

    Генеральная прокуратура Казахстана сообщила об установлении лиц, чьи действия привели к трагедии на Каспии, передает ТАСС.

    В ведомстве заявили: «Установлены должностные лица, подозреваемые в халатном отношении к службе, а также не обеспечившие контроль и принятие необходимых мер для обеспечения безопасности личного состава с учетом метеоусловий, ненадлежаще организовавшие спасательные работы, что повлекло гибель людей».

    В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, допрошены более 30 военных, изъята документация и видеоматериалы. Кроме того, назначено 12 экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности на службе и нарушении правил кораблевождения.

    Трагедия произошла 24 сентября во время учений, когда 17 военнослужащих унесло в море.

    Число погибших на учениях в Каспийском море казахстанских военнослужащих достигло 12 человек.

    Генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело по факту трагического инцидента.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

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    24 сентября 2026, 15:05 • Новости дня
    Токаев выразил соболезнования после гибели военных на Каспии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с трагической гибелью военнослужащих во время учений в Мангистауской области.

    Глава государства направил слова поддержки семьям погибших, передает ТАСС. «Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в результате трагического происшествия во время военных учений в Мангистауской области», – заявили в пресс-службе президента.

    Казахстанский лидер также поручил правительственной комиссии предпринять все необходимые действия для выяснения причин трагедии. Кроме того, комиссия должна обеспечить оказание помощи семьям погибших военных.

    Напомним, во время учений в Каспийском море погибли девять казахстанских военнослужащих.

    По факту трагического инцидента Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело.

    В прошлом году Военно-морские силы Казахстана провели внезапную проверку боеготовности в этом регионе.

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    24 сентября 2026, 13:36 • Новости дня
    В Казахстане возбудили дело после гибели военных на Каспии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов распорядился создать правительственную комиссию после трагической гибели девяти военнослужащих страны во время учений на побережье Каспийского моря.

    «По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено и расследуется уголовное дело», – сообщили в генпрокуратуре страны, передает ТАСС.

    Инцидент произошел во время маневров Военно-морских сил из-за резкого ухудшения погоды и сильного ветра. В результате шторма 19 человек унесло в открытое море. На данный момент спасатели подтвердили гибель девяти солдат.

    Трех пострадавших удалось вытащить из воды, одного из них экстренно госпитализировали.

    Поисковые отряды продолжают искать остальных пропавших. На место происшествия направлены сотрудники МВД и МЧС.

    В начале сентября военно-морские силы Казахстана начали масштабные плановые учения в акватории Каспийского моря.

    Месяцем ранее республика проводила переброску войск и техники для стратегических маневров «Решительный отпор».

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    24 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с трагедией на Каспии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с трагическим происшествием на учениях Военно-морских сил на Каспии.

    «Примите глубокие соболезнования по случаю трагического происшествия в ходе учений Военно-морских сил Казахстана на Каспии», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным погибших военнослужащих. Он подчеркнул, что в России разделяют их боль и скорбь.

    Ранее из-за резкого ухудшения погоды на учениях в Каспийском море погибли 12 казахстанских военных.

    Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту трагического инцидента.

    Президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

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    24 сентября 2026, 17:51 • Новости дня
    Токаев объявил день траура из-за гибели моряков на Каспии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил 25 сентября днем общенационального траура после трагической гибели военнослужащих во время учений в Каспийском море.

    Руководитель республики подписал соответствующий документ после происшествия, передает РИА «Новости». «Распоряжением главы государства в связи с гибелью военнослужащих при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области 25 сентября 2026 года в республике Казахстан объявлен общенациональный траур», – отметили в пресс-службе президента.

    Напомним, во время учений в Каспийском море погибли девять казахстанских военнослужащих.

    Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту трагического инцидента.

    Военно-морские силы республики начали данные плановые маневры в начале сентября.

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    25 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    МВД Казахстана рассказало подробности гибели солдат на Каспии

    МВД Казахстана: Военнослужащих унесло в море при высадке с катера в непогоду

    Tекст: Мария Иванова

    Казахстанских военнослужащих, погибших в ходе учений на Каспии, унесло в море при высадке с катера «Кайсар» в неблагоприятную погоду, сообщила пресс-служба МВД республики.

    Военно-следственное подразделение МВД проводит досудебное расследование по факту гибели военнослужащих во время учений «Хазар корганы – 2026», пишет ТАСС.

    Установлено, что 24 сентября в ходе учений на побережье Каспийского моря в 43 км от города Актау при высадке личного состава с катера «Кайсар» в условиях неблагоприятной метеорологической обстановки военнослужащие были унесены в море.

    В Мангистауской области во время проведения учений ВМС на побережье Каспийского моря из-за резкого ухудшения погоды и порывистого ветра в открытое море унесло 17 военнослужащих. 14 из них погибли. В результате оперативно принятых мер трое были спасены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу были установлены виновные в гибели военных на Каспии.

    Ранее число погибших достигло 14 человек.

    В четверг в Казахстане возбудили уголовное дело после инцидента.

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    25 сентября 2026, 18:32 • Новости дня
    Лавров выразил соболезнования в связи с трагедией на Каспии

    Лавров выразил соболезнования Тлеуберди в связи с трагедией на Каспии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров принес соболезнования казахстанскому коллеге Мухтару Тлеуберди в связи с трагическим происшествием на учениях ВМС в Каспийском море.

    Встреча руководителя российского дипломатического ведомства с Тлеуберди состоялась в Нью-Йорке. Переговоры прошли на полях мероприятий, организованных по линии Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Сергей Викторович Лавров выразил соболезнования в связи с трагическим происшествием в ходе учений Военно-морских сил Казахстана на Каспии», – указано в сообщении на сайте МИД России.

    Напомним, казахстанские спасатели обнаружили тела последних пропавших на учениях военных моряков.

    Генеральная прокуратура республики установила виновных в трагедии должностных лиц.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

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    25 сентября 2026, 16:08 • Новости дня
    Посольство Казахстана в Москве приспустило флаг в знак траура

    Tекст: Валерия Городецкая

    В знак скорби по 14 погибшим на Каспии морякам дипломатическое представительство Казахстана в российской столице приспустило государственный флаг.

    Сотрудники казахстанского посольства в Москве приспустили государственный флаг в знак траура по 14 военным морякам, которые погибли в ходе учений в Каспийском море, передает РИА «Новости».

    Неравнодушные жители столицы несут цветы к центральному входу в дипломатическую миссию. В настоящее время у ограды здания уже лежат белые хризантемы.

    Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

    Утром спасатели обнаружили в Каспийском море тела последних пропавших военных моряков.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования казахстанскому лидеру в связи с этой трагедией.

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    24 сентября 2026, 21:58 • Новости дня
    Личность погибшего под Смоленском бойца из Казахстана установили спустя 84 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские и казахстанские поисковики установили личность погибшего под Смоленском в 1942 году красноармейца Абу Буктыбаева благодаря найденной табличке с именами артиллеристов.

    Российские и казахстанские специалисты выяснили судьбу красноармейца Абу Буктыбаева, погибшего в 1942 году, передает РИА «Новости». «Во время поисковых работ в Смоленской области была обнаружена табличка с именами трех захороненных вместе артиллеристов. Одно из имен, предположительно, принадлежало Абу Буктыбаеву», – сообщило посольство России в Астане со ссылкой на «Поисковое движение России».

    После находки российская сторона обратилась к коллегам из казахстанского объединения «Завет предков», занимающегося поиском пропавших солдат. Информация появилась в социальных сетях, после чего на связь вышел племянник погибшего Марат.

    Абу Буктыбаев родился в 1918 году на станции Шонгай в Западно-Казахстанской области. В августе 1941 года его призвали в Красную армию, а через год он погиб. На фронт ушли и два его брата: Абилькаир погиб в апреле 1945 года, а Кайыргали вернулся и искал информацию о судьбе Абу.

    В годы Великой Отечественной войны из Казахской ССР призвали более 1,2 млн человек. Около 500 стали Героями Советского Союза, 110 получили орден Славы трех степеней. Каждый второй ушедший на фронт казахстанец погиб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября эстонские поисковики передали российским коллегам медаль погибшего советского солдата.

    В августе специализированные батальоны России и Белоруссии приступили к совместным раскопкам в Гродненском регионе.

    Месяцем ранее президенты России и Казахстана обсудили важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне.

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    25 сентября 2026, 17:32 • Новости дня
    Лавров встретился с главой МИД Казахстана на полях Генассамблеи ООН

    Лавров встретился с главой МИД Казахстана Тлеуберди на полях Генассамблеи ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры иностранных дел России и Казахстана Сергей Лавров и Мухтар Тлеуберди проводят закрытые переговоры в Нью-Йорке.

    Лавров и Тлеуберди встретились в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС. Переговоры дипломатов проходят в закрытом для журналистов формате.

    Местом проведения диалога стало постоянное представительство России при Всемирной организации.

    Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах Сергея Лаврова на Генассамблее ООН.

    Днем ранее глава российского ведомства провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио.

    Президент Сербии Александр Вучич в ходе беседы с министром попросил передать привет Владимиру Путину.

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    26 сентября 2026, 14:44 • Новости дня
    Дворкович предрек Турлову успех на посту президента FIDE

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший глава FIDE Аркадий Дворкович оценил шансы нового президента Международной шахматной федерации (FIDE) Тимура Турлова на успешное руководство федерацией. 

    У нового главы Международной шахматной федерации Тимура Турлова есть все необходимые ресурсы, опыт и амбиции для успешного руководства организацией. Об этом заявил ТАСС бывший президент FIDE Аркадий Дворкович.

    «Я рад победе Тимура Турлова и Виши Ананда, который работал со мной в качестве вице-президента», – сказал Дворкович. Он отметил, что новая команда взяла на себя тяжелую ношу управления в предвыборный период и во время шахматной Олимпиады.

    Сам Турлов пообещал приложить максимум усилий для объединения шахматного сообщества. Он подчеркнул важность взаимного уважения и способности договариваться. Вопрос отстранения Федерации шахмат России новый руководитель планирует решать в строгом соответствии с нормами международного права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Казахстана Тимур Турлов победил на выборах главы Международной шахматной федерации.

    Месяцем ранее Аркадий Дворкович назвал его фаворитом в борьбе за этот пост. Между тем, в июне организация временно отстранила Федерацию шахмат России из-за невыполнения требований Спортивного арбитражного суда.

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